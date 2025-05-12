УКР
Екскомандувач військами РФ в Україні Суровікін працює в Алжирі, - росЗМІ

Колишнього командувача Об'єднаного угруповання російських військ у війні проти України генерала Сергія Суровікіна відправили працювати до Алжиру. Він зник із публічного простору після заколоту Євгена Пригожина влітку 2023 року.

Про це пише видання "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Російські журналісти звернули увагу на фотографії 9 травня від посольства РФ в Алжирі, де був присутній чоловік в окулярах схожий на Суровікіна.

Ім’я генерала в повідомленні посольства не фігурує, але його названо за посадою – "керівник групи російських військових фахівців".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завербований на війну шляхом обману: під час боїв на Запоріжжі був убитий найманець РФ з Алжиру, - ГУР

Сергій Суровікін працює в Алжирі після заколоту Пригожина

Суровікін перестав з’являтися в публічному просторі після заколоту Пригожина у Росії влітку 2023 року. У ЗМІ з’являлися чутки, що генерал міг знати про заколот заздалегідь, а після нього був заарештований. Офіційно це не підтверджувалося.

Об’єднаним угрупованням російських військ в Україні Суровікін командував із жовтня 2022 до січня 2023 року. Зокрема, за його керівництва російські військові відступили із західного берега Дніпра, залишивши Херсон. До серпня 2023 року Суровікін залишався очільником Повітряно-космічних сил Росії.

У лютому 2025 року член комітету Державної думи з оборони Віктор Соболєв говорив, що Суровікін "працює військовим радником" в одній із країн Африки.

Також читайте: Суровікіна призначили головою комітету протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони СНД, - ISW

