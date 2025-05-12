Экс-командующий войсками РФ в Украине Суровикин работает в Алжире, - росСМИ
Бывшего командующего Объединенной группировки российских войск в войне против Украины генерала Сергея Суровикина отправили работать в Алжир. Он исчез из публичного пространства после мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года.
Об этом пишет издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
Российские журналисты обратили внимание на фотографии 9 мая от посольства РФ в Алжире, где присутствовал человек в очках похожий на Суровикина.
Имя генерала в сообщении посольства не фигурирует, но он назван по должности - "руководитель группы российских военных специалистов".
Суровикин перестал появляться в публичном пространстве после мятежа Пригожина в России летом 2023 года. В СМИ появлялись слухи, что генерал мог знать о мятеже заранее, а после него был арестован. Официально это не подтверждалось.
Объединенной группировкой российских войск в Украине Суровикин командовал с октября 2022 по январь 2023 года. В частности, при его руководстве российские военные отступили с западного берега Днепра, оставив Херсон. До августа 2023 года Суровикин оставался главой Воздушно-космических сил России.
В феврале 2025 года член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев говорил, что Суровикин "работает военным советником" в одной из стран Африки.
