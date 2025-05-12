РУС
Экс-командующий войсками РФ в Украине Суровикин работает в Алжире, - росСМИ

Бывшего командующего Объединенной группировки российских войск в войне против Украины генерала Сергея Суровикина отправили работать в Алжир. Он исчез из публичного пространства после мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года.

Об этом пишет издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Российские журналисты обратили внимание на фотографии 9 мая от посольства РФ в Алжире, где присутствовал человек в очках похожий на Суровикина.

Имя генерала в сообщении посольства не фигурирует, но он назван по должности - "руководитель группы российских военных специалистов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завербованный на войну путем обмана: во время боев на Запорожье был убит наемник РФ из Алжира, - ГУР

Сергей Суровикин работает в Алжире после мятежа Пригожина

Суровикин перестал появляться в публичном пространстве после мятежа Пригожина в России летом 2023 года. В СМИ появлялись слухи, что генерал мог знать о мятеже заранее, а после него был арестован. Официально это не подтверждалось.

Объединенной группировкой российских войск в Украине Суровикин командовал с октября 2022 по январь 2023 года. В частности, при его руководстве российские военные отступили с западного берега Днепра, оставив Херсон. До августа 2023 года Суровикин оставался главой Воздушно-космических сил России.

В феврале 2025 года член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев говорил, что Суровикин "работает военным советником" в одной из стран Африки.

Также читайте: Суровикина назначили главой комитета противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ, - ISW

+14
Пора привезти ему в подарок самокат
12.05.2025 21:35 Ответить
+6
Гадять московіти, по Світу, як і в часи совдепії!!!
12.05.2025 21:48 Ответить
+4
А у Алжирі є самокати?
12.05.2025 21:55 Ответить
Пора привезти ему в подарок самокат
12.05.2025 21:35 Ответить
12.05.2025 22:28 Ответить
чого щьолкає клювом

"керівник групи російських українських військових фахівців"

.
13.05.2025 00:23 Ответить
Гадять московіти, по Світу, як і в часи совдепії!!!
12.05.2025 21:48 Ответить
А у Алжирі є самокати?
12.05.2025 21:55 Ответить
є
12.05.2025 22:58 Ответить
Такий "самокат" багато "бада-бумсу" може привезти...
13.05.2025 07:03 Ответить
його вже новічком пригостили, схуд дуже, скоро 200й суровіуін буде, наші можуть невстигнути
12.05.2025 22:05 Ответить
Вже давно повинен працювати у кобзона
12.05.2025 22:20 Ответить
то не він! худий і високий...
12.05.2025 22:28 Ответить
нажаль зараз тут роботи дохєра, і ніколи їм займатись. Хоча в Африці прикандичити його не дуже то і складно.
13.05.2025 00:00 Ответить
Щось воно "стемітєльно" схудло, он навіть пінжак на кілька розмірів більший не встигло змінити, або то взагалі не він
13.05.2025 08:22 Ответить
 
 