Экс-командующий войсками РФ в Украине Суровикин работает в Алжире, - росСМИ

Бывшего командующего Объединенной группировки российских войск в войне против Украины генерала Сергея Суровикина отправили работать в Алжир. Он исчез из публичного пространства после мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года.

Об этом пишет издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Российские журналисты обратили внимание на фотографии 9 мая от посольства РФ в Алжире, где присутствовал человек в очках похожий на Суровикина.

Имя генерала в сообщении посольства не фигурирует, но он назван по должности - "руководитель группы российских военных специалистов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завербованный на войну путем обмана: во время боев на Запорожье был убит наемник РФ из Алжира, - ГУР

Суровикин перестал появляться в публичном пространстве после мятежа Пригожина в России летом 2023 года. В СМИ появлялись слухи, что генерал мог знать о мятеже заранее, а после него был арестован. Официально это не подтверждалось.

Объединенной группировкой российских войск в Украине Суровикин командовал с октября 2022 по январь 2023 года. В частности, при его руководстве российские военные отступили с западного берега Днепра, оставив Херсон. До августа 2023 года Суровикин оставался главой Воздушно-космических сил России.

В феврале 2025 года член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев говорил, что Суровикин "работает военным советником" в одной из стран Африки.

Также читайте: Суровикина назначили главой комитета противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ, - ISW