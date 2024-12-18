Завербованный на войну путем обмана: во время боев в Запорожье был убит наемник РФ из Алжира, - ГУР

15 декабря 2024 года во время боевых действий в Запорожской области был убит российский наемник из Алжира Талеб Набиль, воевавший против Украины в составе армии государства-агрессора РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

История наемника РФ из Алжира

Отмечается, что Талеб Набиль был завербован россиянами из состава военного контингента РФ в Алжире в начале марта 2024 года.

В июне-июле алжирец присоединился к ведению боевых действий против Украины на Донбассе. В сентябре сообщил родственникам о том, что "отправляется на войну вглубь украинской территории".

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Сестра погибшего наемника Талеба Набиля утверждает, что российские военные обманом завербовали его для участия в войне против Украины.

Сначала его знакомый сказал, что их отправят в Европу, он хотел попасть в Европу. Но потом [Набиль] понял, что знакомый его обманул, и ему предложили только подписать контракт с российской армией на год. Они пообещали, что после года службы ему дадут российское гражданство и ежемесячную зарплату. В конце концов, они улетели из Алжира прямо в Россию", - рассказала женщина.

По ее словам, вместе с Талебом Набилем в составе российских оккупационных войск было еще двое наемников из Алжира, которые также погибли.

По ее словам, "Алжир отказался от умерших".

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Идентификация других наемников РФ

В ГУР отметили, что количество алжирских наемников в составе российских оккупационных войск устанавливается, а их идентификация продолжается.

В то же время, по состоянию на 18 декабря 2024 года, ГУР МОУ удалось идентифицировать 22 наемников из Алжира, воевавших на стороне российских оккупантов. Самому молодому из них - 20 лет.

С полным списком можно ознакомиться на сайте ГУР.

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