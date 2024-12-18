Завербованный на войну путем обмана: во время боев в Запорожье был убит наемник РФ из Алжира, - ГУР
15 декабря 2024 года во время боевых действий в Запорожской области был убит российский наемник из Алжира Талеб Набиль, воевавший против Украины в составе армии государства-агрессора РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
История наемника РФ из Алжира
Отмечается, что Талеб Набиль был завербован россиянами из состава военного контингента РФ в Алжире в начале марта 2024 года.
В июне-июле алжирец присоединился к ведению боевых действий против Украины на Донбассе. В сентябре сообщил родственникам о том, что "отправляется на войну вглубь украинской территории".
Сестра погибшего наемника Талеба Набиля утверждает, что российские военные обманом завербовали его для участия в войне против Украины.
Сначала его знакомый сказал, что их отправят в Европу, он хотел попасть в Европу. Но потом [Набиль] понял, что знакомый его обманул, и ему предложили только подписать контракт с российской армией на год. Они пообещали, что после года службы ему дадут российское гражданство и ежемесячную зарплату. В конце концов, они улетели из Алжира прямо в Россию", - рассказала женщина.
По ее словам, вместе с Талебом Набилем в составе российских оккупационных войск было еще двое наемников из Алжира, которые также погибли.
По ее словам, "Алжир отказался от умерших".
Идентификация других наемников РФ
В ГУР отметили, что количество алжирских наемников в составе российских оккупационных войск устанавливается, а их идентификация продолжается.
В то же время, по состоянию на 18 декабря 2024 года, ГУР МОУ удалось идентифицировать 22 наемников из Алжира, воевавших на стороне российских оккупантов. Самому молодому из них - 20 лет.
С полным списком можно ознакомиться на сайте ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Убогие ЦРУ и Мосад с МИ6 отдыхают. Наши определили кому принадлежит труп. Вычислили всю его биографию. Нашли сестру убитого, и взяли у неё интервью. С сестрой, не перегнули?
Бред, но агитационно верно. Если бы в Алжире читали Цензор многие бы призадумались.
Об'єднані морські сили європейських держав (Англії, Франції, Нідерландів) змогли дати гідну відсіч алжирським піратам тільки на початку 19 ст. Навіть американці здійснили вдалий похід проти піратів, - це була перша зарубіжна війна молодої американської держави.
Набіги піратів, зрештою, припинилися, коли Франція у 1830 році повністю захопила Алжир.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Берберські_корсари