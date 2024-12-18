РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9511 посетитель онлайн
Новости Война
2 639 13
Алжир (30) вербовка (246) наемники рф (2055) ГУР (349) война в Украине (1209)

Завербованный на войну путем обмана: во время боев в Запорожье был убит наемник РФ из Алжира, - ГУР

Росія вербує для війни проти України найманців з Алжиру

15 декабря 2024 года во время боевых действий в Запорожской области был убит российский наемник из Алжира Талеб Набиль, воевавший против Украины в составе армии государства-агрессора РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

История наемника РФ из Алжира

Отмечается, что Талеб Набиль был завербован россиянами из состава военного контингента РФ в Алжире в начале марта 2024 года.

В июне-июле алжирец присоединился к ведению боевых действий против Украины на Донбассе. В сентябре сообщил родственникам о том, что "отправляется на войну вглубь украинской территории".

Также читайте: Россия завербовала сотни йеменских хуситов на войну против Украины, - Financial Times

Сестра погибшего наемника Талеба Набиля утверждает, что российские военные обманом завербовали его для участия в войне против Украины.

Сначала его знакомый сказал, что их отправят в Европу, он хотел попасть в Европу. Но потом [Набиль] понял, что знакомый его обманул, и ему предложили только подписать контракт с российской армией на год. Они пообещали, что после года службы ему дадут российское гражданство и ежемесячную зарплату. В конце концов, они улетели из Алжира прямо в Россию", - рассказала женщина.

По ее словам, вместе с Талебом Набилем в составе российских оккупационных войск было еще двое наемников из Алжира, которые также погибли.

По ее словам, "Алжир отказался от умерших".

Читайте также: На Херсонщмне выходцы с Кубы воюют на стороне армии РФ, - росСМИ

Идентификация других наемников РФ

В ГУР отметили, что количество алжирских наемников в составе российских оккупационных войск устанавливается, а их идентификация продолжается.

В то же время, по состоянию на 18 декабря 2024 года, ГУР МОУ удалось идентифицировать 22 наемников из Алжира, воевавших на стороне российских оккупантов. Самому молодому из них - 20 лет.

С полным списком можно ознакомиться на сайте ГУР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иностранный наемник об отношении российского командования: "Со мной было много индусов, с нами обращались, как с животными". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
дуже жахліва історія на яку всім по@уй...подох то і sehr gut...
показать весь комментарий
18.12.2024 17:43
+5
Да и хрен с ним.
показать весь комментарий
18.12.2024 17:47
+4
А нахєр ті убиті Алжиру? Користі ніякої... Вони, коли підписували контракт, з владою Алжиру радилися? Питалися у неї на це дозвіл? НІ!!! То чого тоді у неї повинна "голова боліть"?
показать весь комментарий
18.12.2024 18:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найманець - він і в Африці найманець....
показать весь комментарий
18.12.2024 17:41 Ответить
дуже жахліва історія на яку всім по@уй...подох то і sehr gut...
показать весь комментарий
18.12.2024 17:43 Ответить
Да и хрен с ним.
показать весь комментарий
18.12.2024 17:47 Ответить
А нахєр ті убиті Алжиру? Користі ніякої... Вони, коли підписували контракт, з владою Алжиру радилися? Питалися у неї на це дозвіл? НІ!!! То чого тоді у неї повинна "голова боліть"?
показать весь комментарий
18.12.2024 18:03 Ответить
"Сестра загиблого найманця Талеба Набіля стверджує, що російські військові обманом завербували його для участі у війні проти України." Це казки для бідних. Всі, найманці, йдуть в московитську армію свідомо. щоб заробити бабулетів. Інша справа, що війну в Україні вони уявляють, як їзду на джипах і мотоциклах в тапках на босу ногу і стрільбою в повітря.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:07 Ответить
"Що ті римляні убогі, чорт зна що не Брути. У нас Брути і Коклеси, славні, не забуті"
Убогие ЦРУ и Мосад с МИ6 отдыхают. Наши определили кому принадлежит труп. Вычислили всю его биографию. Нашли сестру убитого, и взяли у неё интервью. С сестрой, не перегнули?
Бред, но агитационно верно. Если бы в Алжире читали Цензор многие бы призадумались.
показать весь комментарий
18.12.2024 21:19 Ответить
Алжирські (берберські) пірати дуже довгий час грабували прибережні міста Південної Європи, забирали в рабство європейців, брали данину за дозвіл на мореплавство у Середземному морі. Ці морські розбійники наробили чимало лиха. Вважається, що з XVI по XIX століття вони взяли в рабство більше 1 мільйона європейців (привіт BLM ). З відомих бранців, які перебували в полоні у піратів, можна згадати хоча б Сервантеса, - автора "Дон Кіхота".

Об'єднані морські сили європейських держав (Англії, Франції, Нідерландів) змогли дати гідну відсіч алжирським піратам тільки на початку 19 ст. Навіть американці здійснили вдалий похід проти піратів, - це була перша зарубіжна війна молодої американської держави.
Набіги піратів, зрештою, припинилися, коли Франція у 1830 році повністю захопила Алжир.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Берберські_корсари
показать весь комментарий
18.12.2024 18:13 Ответить
Обманювався поки не помер...
показать весь комментарий
18.12.2024 18:51 Ответить
найманець-наймається на роботу, тому знає на що йде. Ніякого обману
показать весь комментарий
18.12.2024 20:02 Ответить
Нехай щастить!
показать весь комментарий
18.12.2024 22:28 Ответить
Та не "погибли" эти ********, а сдохли.
показать весь комментарий
19.12.2024 01:12 Ответить
Корейцям дали непогану п.з. в Курській області.
показать весь комментарий
19.12.2024 08:18 Ответить
 
 