Иностранный наемник об отношении российского командования: "Со мной было много индусов, с нами обращались, как с животными". ВИДЕО
Гимире Кришна Бахадур - наемник армии РФ из Непала. Он попал в плен в районе Бахмута. Два года работал охранником в Дубае, после чего решил подписать контракт с Минобороны России, чтобы погасить долги.
Говорит, что после того, как попал на фронт, понял как здесь опасно, но назад дороги не было. Рассказывает, что встретил много индусов.
"Со мной было много индусов, к нам относились, как к животным", - сообщил пленный.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Багато тварин вирощують на убой.
Що з ними робити?? Бо найманців конвенції НЕ захищають, хоч вішай прямо біля поля бою
- Человек, зачатый не_пальцем и не_палкой, может считаться гражданином Непала.
І ці кришнаїти та буддісти будуть потім ще розповідати про миролюбність та трепетне ставлення до всього живого?! Мурашку їм вбивати їхні боги не дозволяють, а українців - та будь ласка?!