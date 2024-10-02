РУС
Иностранный наемник об отношении российского командования: "Со мной было много индусов, с нами обращались, как с животными". ВИДЕО

Гимире Кришна Бахадур - наемник армии РФ из Непала. Он попал в плен в районе Бахмута. Два года работал охранником в Дубае, после чего решил подписать контракт с Минобороны России, чтобы погасить долги.

Говорит, что после того, как попал на фронт, понял как здесь опасно, но назад дороги не было. Рассказывает, что встретил много индусов.

"Со мной было много индусов, к нам относились, как к животным", - сообщил пленный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Читайте также: РФ посылает наемников из Сирии в "мясные" штурмы на Луганщине, - ГУР

плен (2683) наемники рф (2098)
