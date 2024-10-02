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Іноземний найманець про ставлення російського командування: "Зі мною було багато індусів, з нами поводилися як з тваринами". ВIДЕО

Гіміре Крішна Бахадур - найманець армії РФ з Непалу. Він потрапив у полон у районі Бахмута. Два роки працював охоронцем у Дубаї, після чого вирішив підписати контракт із Міноборони Росії, щоб погасити борги.

Каже, що після того, як потрапив на фронт, зрозумів як тут небезпечно, але назад дороги не було. Розповідає, що зустрів багато індусів.

"Зі мною було багато індусів, до нас ставилися як до тварин", - повідомив полонений.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Українські захисники протягом місяця знищили 37 ворожих БпЛА на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

полон (1572) найманці рф (2060)


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Топ коментарі
+33
Бо ви і є тварини які прийшли убивати Українців. Намасти собі гівно на крекер і здохни разом з кацапами і індуснятиною з якою прийшов на нашу землю
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02.10.2024 23:20
+17
Досить цих публікацій, вони самі свою шию в ярмо засунули за гроші. Йшли убивати ,а зараз я повинна ці соплі читати.
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02.10.2024 23:26
+13
Ви ,навіть,гірше тварин.Людиноподібна фуйня
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02.10.2024 23:21
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Крішна капут?
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02.10.2024 23:15 Відповісти
Харе Кришна.
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02.10.2024 23:29 Відповісти
по харе кришне
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03.10.2024 02:36 Відповісти
Кришну харей в раму!
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03.10.2024 08:43 Відповісти
Змусити його їсти коров'яче м'ясо. Протягом 10 років.
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02.10.2024 23:20 Відповісти
Так звичайно давайте вагʼю драй айджд стейки цьому гастральору і пару молоденьких ескортниць київських в придачу (хоча вони зараз зайняті в Умані хасидами) може тоді розкається це непалійське мурло коли побаче глубену доброти Вкраїнців до найманців і вбивць його народу
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02.10.2024 23:26 Відповісти
За чиій бюджет? Цьому скоту та і мясо?
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02.10.2024 23:30 Відповісти
"Ейджд"
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02.10.2024 23:33 Відповісти
Бо ви і є тварини які прийшли убивати Українців. Намасти собі гівно на крекер і здохни разом з кацапами і індуснятиною з якою прийшов на нашу землю
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02.10.2024 23:20 Відповісти
Там у них кажись "намастє" на крекер
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03.10.2024 00:07 Відповісти
прям з язика зняв...
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03.10.2024 00:25 Відповісти
Ви ,навіть,гірше тварин.Людиноподібна фуйня
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02.10.2024 23:21 Відповісти
С
Багато тварин вирощують на убой.
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02.10.2024 23:22 Відповісти
цей табакі з арахамією однієї крові ))
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02.10.2024 23:25 Відповісти
Досить цих публікацій, вони самі свою шию в ярмо засунули за гроші. Йшли убивати ,а зараз я повинна ці соплі читати.
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02.10.2024 23:26 Відповісти
На обмін навряд... А от країна його може хоч якісь політичні дії запропонує на користь України?
Що з ними робити?? Бо найманців конвенції НЕ захищають, хоч вішай прямо біля поля бою
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02.10.2024 23:31 Відповісти
Индус, это верующий в индуизм а индийцы - население.
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02.10.2024 23:33 Відповісти
І вельми велике.
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02.10.2024 23:47 Відповісти
1,417 миллиарда (2022 г.)
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03.10.2024 10:04 Відповісти
ИНТЕРЕСНО ЧТО ВСТРЕЧА С НАРЕНДРОЙ МОДИ БЫЛА ДО ЭТОГО !) СОВПАДЕНИЕ !?)
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02.10.2024 23:52 Відповісти
- Кто такой "гражданин Непала" ?
- Человек, зачатый не_пальцем и не_палкой, может считаться гражданином Непала.
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03.10.2024 00:19 Відповісти
Вот этой кришне сделать харе, чтоб сразу рама и к кабздону. Один фиг его никто не обменяет.
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03.10.2024 01:07 Відповісти
Краще здохни,гнида чурбанська!
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03.10.2024 01:25 Відповісти
гірше за тварин, бо пішли вбивати людей за гроші
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03.10.2024 01:30 Відповісти
тварини - то комплімент, ви потвори іноземні
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03.10.2024 02:39 Відповісти
В Жовті води добувати уран голими руками. А інакше нах це гівно потрібно
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03.10.2024 05:00 Відповісти
Так вони і є тварини.
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03.10.2024 07:22 Відповісти
Він і є тварю смердючою.
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03.10.2024 07:45 Відповісти
Як до вас ще повинні ставитись-- ви і є смердючі тварини!!!!!
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03.10.2024 08:23 Відповісти
Якщо ти, падло, взяв в руки зброю та за гроші пішов вбивати людей, що мешкають далеко від тебе, твоїй державі та тобі особисто нічого не зробили, не є загрозою та, навпаки, є жертвами агресії, а ти допомагаєш агресору, то ти і є тварина! Навіть гірше, бо тварина вбиває щоб їсти, а ти вбиваєш, щоб що? Унітаз жінці привезти?
І ці кришнаїти та буддісти будуть потім ще розповідати про миролюбність та трепетне ставлення до всього живого?! Мурашку їм вбивати їхні боги не дозволяють, а українців - та будь ласка?!
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03.10.2024 08:42 Відповісти
Номінант преміїї Дарвіна
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03.10.2024 11:54 Відповісти
Бідолашний, одразу видно що "хороший человек". Поспівчуваємо
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04.10.2024 00:11 Відповісти
Допрацювався в Дубаях до боргів
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04.10.2024 00:47 Відповісти
 
 