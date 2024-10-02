Іноземний найманець про ставлення російського командування: "Зі мною було багато індусів, з нами поводилися як з тваринами". ВIДЕО
Гіміре Крішна Бахадур - найманець армії РФ з Непалу. Він потрапив у полон у районі Бахмута. Два роки працював охоронцем у Дубаї, після чого вирішив підписати контракт із Міноборони Росії, щоб погасити борги.
Каже, що після того, як потрапив на фронт, зрозумів як тут небезпечно, але назад дороги не було. Розповідає, що зустрів багато індусів.
"Зі мною було багато індусів, до нас ставилися як до тварин", - повідомив полонений.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+33 Marjorine Taylor Ham
показати весь коментар02.10.2024 23:20
+17 valentyna #410470
показати весь коментар02.10.2024 23:26
+13 Сергей UHbIE
показати весь коментар02.10.2024 23:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Багато тварин вирощують на убой.
Що з ними робити?? Бо найманців конвенції НЕ захищають, хоч вішай прямо біля поля бою
- Человек, зачатый не_пальцем и не_палкой, может считаться гражданином Непала.
І ці кришнаїти та буддісти будуть потім ще розповідати про миролюбність та трепетне ставлення до всього живого?! Мурашку їм вбивати їхні боги не дозволяють, а українців - та будь ласка?!