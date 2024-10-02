Іноземний найманець про ставлення російського командування: "Зі мною було багато індусів, з нами поводилися як з тваринами". ВIДЕО

Гіміре Крішна Бахадур - найманець армії РФ з Непалу. Він потрапив у полон у районі Бахмута. Два роки працював охоронцем у Дубаї, після чого вирішив підписати контракт із Міноборони Росії, щоб погасити борги.

Каже, що після того, як потрапив на фронт, зрозумів як тут небезпечно, але назад дороги не було. Розповідає, що зустрів багато індусів.

"Зі мною було багато індусів, до нас ставилися як до тварин", - повідомив полонений.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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