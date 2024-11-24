Россия завербовала сотни йеменских хуситов на войну против Украины, - Financial Times

Россия завербовала для участия в боевых действиях против Украины сотни йеменцев.

Об этом говорится в материале Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам йеменских мужчин, им обещали высокооплачиваемую работу и российское гражданство. Однако когда они прибыли в Россию, их принудительно завербовали в российскую армию и отправили на линию фронта в Украине.

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По мнению американских дипломатов, сближение между Кремлем и хуситами является признаком того, как далеко Россия готова зайти в войне против Украины.

Эксперт по региону Персидского залива лондонской неправительственной организации Chatham House Фариа аль-Муслими сказал, что мало кто из йеменских наемников имеет какую-то подготовку, и многие из них не хотят воевать в Украине.

"Единственное, что нужно России, - это солдаты, и очевидно, что хуситы вербуют (их. - Ред.). Йемен достаточно легкое место для вербовки. Это очень бедная страна", - сказал он.

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В подписанных йеменцами военных контрактах, с которыми ознакомилось издание FT, указана компания, основанная известным политиком-хуситом Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. Зарегистрированная в Омане, компания Al Jabri в регистрационных документах идентифицируется как туроператор и розничный поставщик медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

Отмечается, что вербовка йеменских солдат могла начаться еще в июле этого года. Один из контрактов датирован 3 июля и подписан начальником центра отбора контрактников в российском городе Нижний Новгород.

По словам одного из таких новобранцев, он входил в группу в составе около 200 йеменцев, которых призвали в российскую армию в сентябре. Он сказал, что граждан Йемена обманом заставили приехать в Россию и подписать контракты на военную службу, которые они не могли прочитать.

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Другой йеменец рассказал, что ему пообещали бонус в размере 10 000 долларов США и зарплату в 2 000 долларов в месяц, а также, возможно, российское гражданство за работу в России по производству беспилотников.