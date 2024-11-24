Россия завербовала сотни йеменских хуситов на войну против Украины, - Financial Times
Россия завербовала для участия в боевых действиях против Украины сотни йеменцев.
Об этом говорится в материале Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам йеменских мужчин, им обещали высокооплачиваемую работу и российское гражданство. Однако когда они прибыли в Россию, их принудительно завербовали в российскую армию и отправили на линию фронта в Украине.
По мнению американских дипломатов, сближение между Кремлем и хуситами является признаком того, как далеко Россия готова зайти в войне против Украины.
Эксперт по региону Персидского залива лондонской неправительственной организации Chatham House Фариа аль-Муслими сказал, что мало кто из йеменских наемников имеет какую-то подготовку, и многие из них не хотят воевать в Украине.
"Единственное, что нужно России, - это солдаты, и очевидно, что хуситы вербуют (их. - Ред.). Йемен достаточно легкое место для вербовки. Это очень бедная страна", - сказал он.
В подписанных йеменцами военных контрактах, с которыми ознакомилось издание FT, указана компания, основанная известным политиком-хуситом Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. Зарегистрированная в Омане, компания Al Jabri в регистрационных документах идентифицируется как туроператор и розничный поставщик медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.
Отмечается, что вербовка йеменских солдат могла начаться еще в июле этого года. Один из контрактов датирован 3 июля и подписан начальником центра отбора контрактников в российском городе Нижний Новгород.
По словам одного из таких новобранцев, он входил в группу в составе около 200 йеменцев, которых призвали в российскую армию в сентябре. Он сказал, что граждан Йемена обманом заставили приехать в Россию и подписать контракты на военную службу, которые они не могли прочитать.
Другой йеменец рассказал, что ему пообещали бонус в размере 10 000 долларов США и зарплату в 2 000 долларов в месяц, а также, возможно, российское гражданство за работу в России по производству беспилотников.
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А бюргери все бояцця росію абідєть! Изколация!
Україну , а всіх украінців знищити 😕
Нічого не вийде в тебе , криса ти позорна , бо скоро здохнеш 👹
їх головний ворог - євреї..
Наприклад схожим чином можна додатково залучити на нашу сторону ще більше колумбійців і чеченців.
Можна поміркувати над великим залученням сусідів молдован і туарегів з Африки, можна теж попрацювати з сирійськими біженцями та узбеками з Афганістану.
звісно, то не та зима як в моєму дитинстві, але ж мінус десять п'ятнадцять, то дуже добре для жителів пустелі.
то яка різниця в яких ти шльопках.....
Радянська школа в Одесі. Вчителька зібрала дітей, та каже:
- дети! Смотрим в небо и кричим «Бога нет».
Изя, а ты почему не кричишь?
- Не вижу смысла. Если его нет, он не услышит. А если он есть, я не хочу с ним портить отношения.
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