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Россия завербовала сотни йеменских хуситов на войну против Украины, - Financial Times

Єменські хусити

Россия завербовала для участия в боевых действиях против Украины сотни йеменцев.

Об этом говорится в материале Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам йеменских мужчин, им обещали высокооплачиваемую работу и российское гражданство. Однако когда они прибыли в Россию, их принудительно завербовали в российскую армию и отправили на линию фронта в Украине.

Читайте: РФ передавала йеменским хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море, - WSJ

По мнению американских дипломатов, сближение между Кремлем и хуситами является признаком того, как далеко Россия готова зайти в войне против Украины.

Эксперт по региону Персидского залива лондонской неправительственной организации Chatham House Фариа аль-Муслими сказал, что мало кто из йеменских наемников имеет какую-то подготовку, и многие из них не хотят воевать в Украине.

"Единственное, что нужно России, - это солдаты, и очевидно, что хуситы вербуют (их. - Ред.). Йемен достаточно легкое место для вербовки. Это очень бедная страна", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран ведет переговоры о передаче российских ракет йеменским хуситам, - Reuters

В подписанных йеменцами военных контрактах, с которыми ознакомилось издание FT, указана компания, основанная известным политиком-хуситом Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. Зарегистрированная в Омане, компания Al Jabri в регистрационных документах идентифицируется как туроператор и розничный поставщик медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

Отмечается, что вербовка йеменских солдат могла начаться еще в июле этого года. Один из контрактов датирован 3 июля и подписан начальником центра отбора контрактников в российском городе Нижний Новгород.

По словам одного из таких новобранцев, он входил в группу в составе около 200 йеменцев, которых призвали в российскую армию в сентябре. Он сказал, что граждан Йемена обманом заставили приехать в Россию и подписать контракты на военную службу, которые они не могли прочитать.

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Другой йеменец рассказал, что ему пообещали бонус в размере 10 000 долларов США и зарплату в 2 000 долларов в месяц, а также, возможно, российское гражданство за работу в России по производству беспилотников.

Автор: 

Йемен (68) россия (95418) наемники рф (2077)


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Топ комментарии
+10
Скоро проти Украіни буде воювати солянка зі всього світу
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24.11.2024 13:18
+9
це ******* чи ********?

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24.11.2024 13:27
+7
Кремлівське гнойне одоробало ох@ів , так йому хочеться заграбастити
Україну , а всіх украінців знищити 😕
Нічого не вийде в тебе , криса ти позорна , бо скоро здохнеш 👹
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24.11.2024 13:19
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********? ой,не чує баба.....
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24.11.2024 13:13 Ответить
******* всєх стран об'єдиняюца.
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24.11.2024 13:22 Ответить
це ******* чи ********?

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24.11.2024 13:27 Ответить
от нафіга? я тільки збирався чаю пипити.
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24.11.2024 13:30 Ответить
це тобі за те що ти не молишся
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24.11.2024 13:32 Ответить
ти так борешся з атеістами?
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24.11.2024 13:37 Ответить
Випий коньяку, допоможе пережити стрес.
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24.11.2024 13:41 Ответить
давайте краще фотки хуситів, а то з такими доброзичливцями можно алкоголіком стати.
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24.11.2024 13:48 Ответить
Дивні ці хусити. Чомусь вважають за краще здохнути тут, ніж на Аравійському півострові.
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24.11.2024 13:16 Ответить
Скоро проти Украіни буде воювати солянка зі всього світу
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24.11.2024 13:18 Ответить
чучхе, шиїти-зейдити, хто наступний??((, А Захід, ну блєть дуже стурбований!(,
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24.11.2024 13:21 Ответить
Ще десь ходют,бродют хунвейбіни.
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24.11.2024 13:45 Ответить
*********** скінчилися давним давно. Зараз в Китаї про них тактично не згадують.
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24.11.2024 15:12 Ответить
Так давно вже воюють. Починали з сербів та непальців. А тепер і кубінці, і йеменці, і африканці з усієї Африки, и всілякі венесуельці з нікарагуанцями, і індійці (їхній прем'ер їх все викупити намагався), и араби, тепер вже і корейці - офіційно, як армія Північної Кореї... Навіть якіхось європейців у полон брали - іспанців, чілішолі. Отакої.
А бюргери все бояцця росію абідєть! Изколация!
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24.11.2024 16:51 Ответить
Кремлівське гнойне одоробало ох@ів , так йому хочеться заграбастити
Україну , а всіх украінців знищити 😕
Нічого не вийде в тебе , криса ти позорна , бо скоро здохнеш 👹
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24.11.2024 13:19 Ответить
а це вже ескалація, чи ще ні?
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24.11.2024 13:21 Ответить
хто знає, з хуситів добрий перегній?
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24.11.2024 13:22 Ответить
хусьовий.
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24.11.2024 13:23 Ответить
Справа в тому що кцпи офіційно платять гроші(100тис.фублєй) тим хто приведе людей на контракт.Виникла купа мутних посередників по всьому світу.Тому там з'явились голодранці зі всього світу-африканці,непальці,кубинці,індуси і т.д.Вони вигідні з всіх сторін-їх не шкода,не треба платить родичам компенсацію,можна кинуть на зп і т.д.
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24.11.2024 13:30 Ответить
хусити, вони ідейні...
їх головний ворог - євреї..
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24.11.2024 13:37 Ответить
Виявляється що ідея це гроші.
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24.11.2024 13:47 Ответить
Хто проклинає євреїв сам буде проклятий
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24.11.2024 16:09 Ответить
Нам би можна було теж частково використати такий досвід, трохи видозмінивши і вдосконаливши такий підхід.
Наприклад схожим чином можна додатково залучити на нашу сторону ще більше колумбійців і чеченців.
Можна поміркувати над великим залученням сусідів молдован і туарегів з Африки, можна теж попрацювати з сирійськими біженцями та узбеками з Афганістану.
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24.11.2024 13:48 Ответить
Який зброд вже воює з Україною, а наші союзнички все ескалацію жують.
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24.11.2024 14:01 Ответить


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24.11.2024 14:03 Ответить
Звичайні найманці , нквс вербує через телєгу все сміття світу , ***** дає гроші на все 🤷🏻
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24.11.2024 14:14 Ответить
Це ******* якийсь! Україна самотужки воює та віддувається за західних сцикунів з озброєною до зубів ордою з вінєгрету 190 кацапських народів, які ніяк не можуть перемогти один єдиний народ - українців! Та ще й долучають до війни весь непотріб з усього світу!
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24.11.2024 14:19 Ответить
до речі, в наших широтах наступають, дуже сприятливі умови для життя в окопах для хуситів, тобто зима.
звісно, то не та зима як в моєму дитинстві, але ж мінус десять п'ятнадцять, то дуже добре для жителів пустелі.
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24.11.2024 14:26 Ответить
А яка різниця тим хуситам зима чи не зима. Аби був відповідний одяг
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24.11.2024 15:38 Ответить
ти коли небудь був в єгипті? в липні?
то яка різниця в яких ти шльопках.....
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24.11.2024 15:55 Ответить
В спеку звісно немає різниці в яких шльопках. А от взимку в холодну погоду є різниця в якому ти одязі
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24.11.2024 16:49 Ответить
Розкажи як вижити при мінус 1, великий мандрівник і виживальник гриша
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24.11.2024 17:49 Ответить
Кацапи це варвари, ці злочинці на чолі з світовим терористом вбивцею путіном перейшли всі межді ,навіть російська імперія чи ссср ніколи до цього не опускались ,що б найбільших маргіналів вербувати в своє так зване військо ,корейський гулаг,ісламський іран тепер хасиди ,ось це "вторая армия мира".
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24.11.2024 14:30 Ответить
А ***** їм сказав шо у нас зима на носі?
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24.11.2024 14:40 Ответить
Хай це будет сюрприз
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24.11.2024 14:54 Ответить
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24.11.2024 16:39 Ответить
Ху...лостан "православний" об'єднане всіх терористів під фсбшніком кирилом. Віра одна-єдина -терор
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24.11.2024 14:53 Ответить
А у нас чому не шукають найманців по всьому світу? Хай воюють лише українці, то видно хто хоче перемоги.
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24.11.2024 15:06 Ответить
Та нам не найманці потрібні, а надійні союзники з НАТО. Але ж не з нашим не єврейським щастям.
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24.11.2024 15:27 Ответить
Нам Бог потрібен
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24.11.2024 16:11 Ответить
проблема в тому що ми йому не потрібні
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24.11.2024 19:46 Ответить
Анєхдот згадала:
Радянська школа в Одесі. Вчителька зібрала дітей, та каже:
- дети! Смотрим в небо и кричим «Бога нет».
Изя, а ты почему не кричишь?
- Не вижу смысла. Если его нет, он не услышит. А если он есть, я не хочу с ним портить отношения.
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24.11.2024 20:40 Ответить
Ну так подзвони хай приїде.
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24.11.2024 20:52 Ответить
Найманці не потрібні, а потрібні тітки та дядьки з НАТО які прийдуть та все вирішать за аборигенів це триндець... кацапи шукають будь-яку можливість, а недоумки надіються на когось. Ну надійтесь далі, поки кацапи все не загребуть.
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24.11.2024 20:51 Ответить
Що тут сказати,плешивий грамотно використовує різне "м*ясо".
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24.11.2024 15:09 Ответить
Мені одне цікаво, а що заважає нашим так робити?
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24.11.2024 15:14 Ответить
Як що? Так краще ж бусифікувати рабів, а грошенята по "майамах" та "марбельях"
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24.11.2024 17:36 Ответить
відсутність грошей
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24.11.2024 19:50 Ответить
и на войну против Израиля.
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24.11.2024 20:03 Ответить
Houthis:

Hooters:
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24.11.2024 21:24 Ответить
 
 