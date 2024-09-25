Иран ведет переговоры о передаче российских ракет йеменским хуситам, - Reuters

Иран выступает посредником в переговорах между Россией и йеменскими хуситами по передаче современных противокорабельных ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Россия пока не решила передать ракеты "Яхонт" (известные как П-800 "Оникс" - ред.), которые позволят боевикам точнее поражать коммерческие суда в Красном море и усилят угрозу для американских и европейских военных кораблей, которые их защищают.

Двое знакомых с переговорами местных чиновников сообщили, что хуситы и россияне встречались в Тегеране, по меньшей мере, дважды в этом году, и что переговоры о предоставлении десятков ракет с радиусом действия около 300 км продолжаются, а дальнейшие встречи в Тегеране ожидаются в течение следующих недель.

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Один из источников сообщил, что переговоры начались при президенте Ирана Эбрагиме Раиси, который погиб в майской аварии вертолета.

С ноября хуситы неоднократно наносили удары с использованием беспилотников и ракет по судам в важнейших судоходных путях Красного моря, чтобы продемонстрировать поддержку палестинцам в войне с Израилем в Секторе Газа.

Они потопили, по меньшей мере, два судна и захватили еще одно, нарушив мировую морскую торговлю, заставив судоходные компании перенаправлять грузы, увеличив расходы на страхование судов, курсирующих по Красному морю.

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В ответ США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов, однако не смогли остановить атаки группировки.

Ранее Россия поставляла ракеты "Яхонт" организации "Хезболла", поддерживаемой Ираном.

"Россия ведет переговоры с хуситами о передаче сверхзвуковых противокорабельных ракет "Яхонт", Иранцы выступают посредниками в переговорах", - заявил источник в западной разведке.

Официальный спикер йеменских хуситов сказал, что не слышал о подобных переговорах.

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