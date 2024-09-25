Иран ведет переговоры о передаче российских ракет йеменским хуситам, - Reuters
Иран выступает посредником в переговорах между Россией и йеменскими хуситами по передаче современных противокорабельных ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Россия пока не решила передать ракеты "Яхонт" (известные как П-800 "Оникс" - ред.), которые позволят боевикам точнее поражать коммерческие суда в Красном море и усилят угрозу для американских и европейских военных кораблей, которые их защищают.
Двое знакомых с переговорами местных чиновников сообщили, что хуситы и россияне встречались в Тегеране, по меньшей мере, дважды в этом году, и что переговоры о предоставлении десятков ракет с радиусом действия около 300 км продолжаются, а дальнейшие встречи в Тегеране ожидаются в течение следующих недель.
Один из источников сообщил, что переговоры начались при президенте Ирана Эбрагиме Раиси, который погиб в майской аварии вертолета.
С ноября хуситы неоднократно наносили удары с использованием беспилотников и ракет по судам в важнейших судоходных путях Красного моря, чтобы продемонстрировать поддержку палестинцам в войне с Израилем в Секторе Газа.
Они потопили, по меньшей мере, два судна и захватили еще одно, нарушив мировую морскую торговлю, заставив судоходные компании перенаправлять грузы, увеличив расходы на страхование судов, курсирующих по Красному морю.
В ответ США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов, однако не смогли остановить атаки группировки.
Ранее Россия поставляла ракеты "Яхонт" организации "Хезболла", поддерживаемой Ираном.
"Россия ведет переговоры с хуситами о передаче сверхзвуковых противокорабельных ракет "Яхонт", Иранцы выступают посредниками в переговорах", - заявил источник в западной разведке.
Официальный спикер йеменских хуситов сказал, что не слышал о подобных переговорах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@уйлостан забезпечить ракетами усіх світових терористів
потужно млять...
Розміри ракети величезні як іскандер - запускається зі СПЕЦІАЛЬНИХ платформ.
Таких ракет у самій засрашці обмаль.
Як вони це собі уявляють? - передачу диким плєменам цілий комплекс Ескандер?
Тобто з цього можна зробити висновок, що русню навмисно використовують для "розжинанія" війни в Світі.👈
На та тепер америка, Гудзон-річка не та.
Хто взагалі вірить в такі висери....
Будьмо адекватні..
Ви сците дозволити Україні стріляти по нам своєю зброєю, та і зброї майже не даєте - ми даємо терористам наші ракети у великій кількості та не обмежуємо їх. Ми - сильні та сміливі, ви - кволі боягузи. Агов, малі країни, хочете безпеки - йдіть до нас, ми допоможемо, а Захід всіх вас позливає при першій сутичці.
а ізраїль і далі в прекрасних відносинах з парашею . Г - геополітика.