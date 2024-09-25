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Иран ведет переговоры о передаче российских ракет йеменским хуситам, - Reuters

Росія планує передати єменським хуситам протикарабельні ракети

Иран выступает посредником в переговорах между Россией и йеменскими хуситами по передаче современных противокорабельных ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Россия пока не решила передать ракеты "Яхонт" (известные как П-800 "Оникс" - ред.), которые позволят боевикам точнее поражать коммерческие суда в Красном море и усилят угрозу для американских и европейских военных кораблей, которые их защищают.

Двое знакомых с переговорами местных чиновников сообщили, что хуситы и россияне встречались в Тегеране, по меньшей мере, дважды в этом году, и что переговоры о предоставлении десятков ракет с радиусом действия около 300 км продолжаются, а дальнейшие встречи в Тегеране ожидаются в течение следующих недель.

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Один из источников сообщил, что переговоры начались при президенте Ирана Эбрагиме Раиси, который погиб в майской аварии вертолета.

С ноября хуситы неоднократно наносили удары с использованием беспилотников и ракет по судам в важнейших судоходных путях Красного моря, чтобы продемонстрировать поддержку палестинцам в войне с Израилем в Секторе Газа.

Они потопили, по меньшей мере, два судна и захватили еще одно, нарушив мировую морскую торговлю, заставив судоходные компании перенаправлять грузы, увеличив расходы на страхование судов, курсирующих по Красному морю.

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В ответ США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов, однако не смогли остановить атаки группировки.

Ранее Россия поставляла ракеты "Яхонт" организации "Хезболла", поддерживаемой Ираном.

"Россия ведет переговоры с хуситами о передаче сверхзвуковых противокорабельных ракет "Яхонт", Иранцы выступают посредниками в переговорах", - заявил источник в западной разведке.

Официальный спикер йеменских хуситов сказал, что не слышал о подобных переговорах.

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Автор: 

Иран (1805) Йемен (68) ракеты (3574) россия (95645)


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Топ комментарии
+13
Допоки США та їхні союзники по НАТО вагаються із дозволом бити по @уйлостану,
@уйлостан забезпечить ракетами усіх світових терористів
потужно млять...
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25.09.2024 10:09
+11
раша всем сцыт в глаза , но все боятся "конфронтации"
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25.09.2024 10:12
+9
Це буде чудово якщо дикуни відправлять на дно якийсь авіаносець обісцяного гегемона.тоді трамп скаже я виведу американські бази з війни (Близького сходу) досить витрачати гроші американських платників податків зробимо Америку великою та дурною.
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25.09.2024 10:16
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Правила форума Совет форумчан
Допоки США та їхні союзники по НАТО вагаються із дозволом бити по @уйлостану,
@уйлостан забезпечить ракетами усіх світових терористів
потужно млять...
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25.09.2024 10:09 Ответить
Це буде чудово якщо дикуни відправлять на дно якийсь авіаносець обісцяного гегемона.тоді трамп скаже я виведу американські бази з війни (Близького сходу) досить витрачати гроші американських платників податків зробимо Америку великою та дурною.
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25.09.2024 10:16 Ответить
Якийсь абсолютно дикий фейк.
Розміри ракети величезні як іскандер - запускається зі СПЕЦІАЛЬНИХ платформ.
Таких ракет у самій засрашці обмаль.
Як вони це собі уявляють? - передачу диким плєменам цілий комплекс Ескандер?
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25.09.2024 13:12 Ответить
Тому вони продали по 8 пускових установок Сирії та Вьетнаму?
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25.09.2024 16:18 Ответить
раша всем сцыт в глаза , но все боятся "конфронтации"
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25.09.2024 10:12 Ответить
Поки не отримає конкретно в торєц, обнаглєвший гопнік буде вийобуватись, як воша на гребінці.
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25.09.2024 10:35 Ответить
офіційний тероризм
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25.09.2024 10:13 Ответить
До речі, а ЗСУ хоч раз вражали береговий ракетний комплекс "Бастіон" (носія ракети "Онікс")? Кацапи так гними вихвалялися ще до війни. Показували відео з пусковими з Криму.
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25.09.2024 10:17 Ответить
https://defence-ua.com/news/zsu_uspishno_znischili_poblizu_olenivki_u_krimu_ridkisnu_rls_poldet_ta_kompleks_bastion_z_raketami_oniks-12613.html
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25.09.2024 10:18 Ответить
Там в самому низу написано, що вразили С-400.
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25.09.2024 11:24 Ответить
інших офіційних даних немає
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25.09.2024 11:30 Ответить
Еще одни друзья ***** и Трампа хотят мира аж пена изо рта идет.
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25.09.2024 10:21 Ответить
Насправді щоб русня нікому нічого не "передавала" треба лише передати Україні сотню , дві "Тамагавків" - і у рашки це відіб*є бажання і можливість щось комусь "передавати".👈
Тобто з цього можна зробити висновок, що русню навмисно використовують для "розжинанія" війни в Світі.👈
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25.09.2024 10:22 Ответить
а, раптом це позначиться на ціни на паливо, і камала програє?
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25.09.2024 10:41 Ответить
О, американці не можуть хуситів зупинити, то де ж вони зупинять мордор і *уйла.
На та тепер америка, Гудзон-річка не та.
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25.09.2024 10:22 Ответить
Це вже ескалація, чи ще ні?
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25.09.2024 10:47 Ответить
Це майже гойда
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25.09.2024 10:56 Ответить
Це взагалі, якась ***-я, а не новина....
Хто взагалі вірить в такі висери....
Будьмо адекватні..
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25.09.2024 11:44 Ответить
Це цілком логічно, вкладається в схему морального опускання Заходу.
Ви сците дозволити Україні стріляти по нам своєю зброєю, та і зброї майже не даєте - ми даємо терористам наші ракети у великій кількості та не обмежуємо їх. Ми - сильні та сміливі, ви - кволі боягузи. Агов, малі країни, хочете безпеки - йдіть до нас, ми допоможемо, а Захід всіх вас позливає при першій сутичці.
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25.09.2024 11:47 Ответить
Закінчиться тим, що Єгипет збереться з силами і дасть хуситам кизди.
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25.09.2024 10:55 Ответить
Це Reuters. Один фейк за іншим. Хусити і без ракет прекрасно справляються.
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25.09.2024 11:03 Ответить
Раніше росія постачала ракети "Яхонт" організації "Хезболла", що підтримується Іраном.

а ізраїль і далі в прекрасних відносинах з парашею . Г - геополітика.
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25.09.2024 11:12 Ответить
 
 