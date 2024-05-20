Вертолет с президентом Ирана полностью сгорел во время аварии, - Reuters

Спасатели обнаружили место падения вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амирабдоллахиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова неназванного иранского чиновника

"Вертолет полностью сгорел во время аварии", - говорится в сообщении.

Его слова подтверждают первые фото с места аварии, которые публикуют иранские СМИ.

"Никаких признаков жизни", - комментируют кадры на иранском государственном телевидении. Официальной информации о судьбе президента и главы МИД пока нет.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет, который, вероятно, перевозил президента Ирана Раиси, попал в аварию. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном. Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.

По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения. Поиск третьего затрудняют плохие погодные условия на месте инцидента.

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