Вертолет с президентом Ирана полностью сгорел во время аварии, - Reuters
Спасатели обнаружили место падения вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амирабдоллахиян.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова неназванного иранского чиновника
"Вертолет полностью сгорел во время аварии", - говорится в сообщении.
Его слова подтверждают первые фото с места аварии, которые публикуют иранские СМИ.
"Никаких признаков жизни", - комментируют кадры на иранском государственном телевидении. Официальной информации о судьбе президента и главы МИД пока нет.
Напомним, в воскресенье, 19 мая, государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет, который, вероятно, перевозил президента Ирана Раиси, попал в аварию. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном. Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.
По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения. Поиск третьего затрудняют плохие погодные условия на месте инцидента.
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Раіс вже у Пеклі і замість повногрудих гурій з ананасами та щербетом, його там смажать на свинячому смальці ціцястиє чортовки під співи яврея Йоськи Кобзона.
Це цьому підеру за збитий літак МАУ, де загинули українці!
Не стоит забывать, что самому Хаменеи уже 85 лет и о состоянии его здоровья не раз писала западная пресса. Как писали американские журналисты, в последние годы практически вся власть в Иране отошла именно к Раиси, а Хаменеи был лишь номинальной фигурой.
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2. Общего - спільного!
3. Релігіозного - релігійного!
Фінатик це я взагалі не знаю що ти лишньохромосомий маєш на увазі! У вас що там у сколково закінчились тролі що вміють користуватись перекладачем?
час покаже
а не якісь клоуни... та безуглі з єрмачками і арахаміями...
Ось і думайте!
допоки будуть давати кацапам Шахеди 👹
Шейтан даже по исламскому закону.
Ну, вроде разобрались. А то, «совершил жесткую посадку», «едет на машине», «связались по телефону», «рукопожатие крепкое», «пусть не надеются наши враги» и все такое. Классика пропаганды: отрицание, торг, принятие.
Rest in peace, mother fucker. Как там пишет один из пропагандонских пабликов: «Вечного полета».
Это же кем надо быть, чтобы жители твоей страны, в которой президенствовал, фейерверками приветствовали твою гибель. Не забыли еще «мясника Тегерана».
Не вкурив, а чо х@йло і Сі мовчать?
Где то в Иране пропал вертолет.