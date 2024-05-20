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Вертолет с президентом Ирана полностью сгорел во время аварии, - Reuters

Перші кадри вертольота президента Ірану Раїсі

Спасатели обнаружили место падения вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амирабдоллахиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова неназванного иранского чиновника

"Вертолет полностью сгорел во время аварии", - говорится в сообщении.

Его слова подтверждают первые фото с места аварии, которые публикуют иранские СМИ.

"Никаких признаков жизни", - комментируют кадры на иранском государственном телевидении. Официальной информации о судьбе президента и главы МИД пока нет.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет, который, вероятно, перевозил президента Ирана Раиси, попал в аварию. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном. Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.

По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения. Поиск третьего затрудняют плохие погодные условия на месте инцидента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС "внимательно следят" за новостями об аварии вертолета с президентом Ирана на борту, - Мишель

Автор: 

авария (1284) Иран (1781) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+53
Президент Ірану, Фіцо..ще б ботоксного туди і буде спокійніше
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20.05.2024 06:48
+51
Яж кажу - КАРМА.
Раіс вже у Пеклі і замість повногрудих гурій з ананасами та щербетом, його там смажать на свинячому смальці ціцястиє чортовки під співи яврея Йоськи Кобзона.
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20.05.2024 07:02
+44
Это им, уродам, не только за Шахеды, но за и сбитый ими рейс МАУ для напугивания Янелоха Патрушевым в Омане.
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20.05.2024 07:29
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Правила форума Совет форумчан
Що згорить то не згниє .
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20.05.2024 06:42 Ответить
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20.05.2024 06:59 Ответить
Это им, уродам, не только за Шахеды, но за и сбитый ими рейс МАУ для напугивания Янелоха Патрушевым в Омане.
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20.05.2024 07:29 Ответить
Той президент був найбільш притомний з їхньої верхівки. Але він був чисто декоративною прикрасою режиму політбюро в чалмах.
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20.05.2024 08:43 Ответить
Пишуть на інших ресурсах, що 85 річний аятола вже мало чого вирішує, а цей дохляк навіть підсижував аятолу.
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20.05.2024 09:09 Ответить
Спасибо деду за Шахеды
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20.05.2024 11:04 Ответить
Ну згорів то згорів. Шо поробиш.
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20.05.2024 06:42 Ответить
Тішить, що то згорів кацапський вєртальот. Так-так, вєртатьот, а не гелікоптер. 😊
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20.05.2024 07:43 Ответить
Карма.
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20.05.2024 06:43 Ответить
Саме про це я й писав сьогодні вночі Бо якби "сів на вимушену" - то льотчики давно-б зв"язалися з диспетчером чи керівником польтів "На крайняк" - включили-б свої "аварійки" А вона верещить на аварійній частоті на кілька сот кілометрів! Якщо ж не включили - значить екіпаж мертвий А якщо мертвий екіпаж - значить мертві й пасажири Бо без приземлення вони борт покинуть не можуть Навіть якщо вискочать в повітрі - то загинуть при падінні
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20.05.2024 06:51 Ответить
Яж кажу - КАРМА.
Раіс вже у Пеклі і замість повногрудих гурій з ананасами та щербетом, його там смажать на свинячому смальці ціцястиє чортовки під співи яврея Йоськи Кобзона.
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20.05.2024 07:02 Ответить
Дуже поетично, ч аж просльєзілся...
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20.05.2024 08:22 Ответить
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20.05.2024 08:36 Ответить
Ніяка не карма, а хтось постарався, інше питання хто?!!
Це цьому підеру за збитий літак МАУ, де загинули українці!
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20.05.2024 07:01 Ответить
Карма постаралась.
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20.05.2024 07:04 Ответить
Волю карми виконали швидше за все самі ж іранські конкуренти. 😊 Хоча звпртаю увагу карми, на того, хто справді керує Іраном, і це - не Раїсі. Це Сеєд Алі Хосейні Хаменеї.
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20.05.2024 07:47 Ответить
Ось, таке знайшов:

Не стоит забывать, что самому Хаменеи уже 85 лет и о состоянии его здоровья не раз писала западная пресса. Как писали американские журналисты, в последние годы практически вся власть в Иране отошла именно к Раиси, а Хаменеи был лишь номинальной фигурой.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/295244_1716168051 https://www.dialog.ua/blogs/295244_1716168051

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20.05.2024 09:17 Ответить
та мабуть теж саме як і з падінням гелікоптера з Кобі Брайантом.. там такий туман був, шо пестець.
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20.05.2024 07:13 Ответить
Закон бумеранга в дії.
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20.05.2024 10:48 Ответить
Надеемся жаркое хорошо прожарились.
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20.05.2024 06:47 Ответить
Президент Ірану, Фіцо..ще б ботоксного туди і буде спокійніше
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20.05.2024 06:48 Ответить
там ще й міністр МЗС був. і він у аятол був дуже фаховим і цінним кадром. втрата його навіть буде більш відчутною, ніж втрата Раїсі.
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20.05.2024 07:15 Ответить
Жаль, що верховного аятоли там не було
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20.05.2024 08:18 Ответить
ага. хоча йому вже 85 і там уже реально думають ким його замніти. от саме той Раїсі був першим у списку на заміну. далі у списку йде син нинішнього аятоли.
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20.05.2024 08:23 Ответить
Та за таваріща сі не забувайте. Він у себе вдома усю т.з. опозицію вже прибрав до рук.
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20.05.2024 07:58 Ответить
Так у мене крапки,багато. Усі отримають по заслугами і слуги також
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20.05.2024 08:49 Ответить
Ну згорів. Там аятола керує, а не якийсь президент. Нового призначать.
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20.05.2024 06:48 Ответить
Так, дрібниця, але приємна дрібниця.
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20.05.2024 07:05 Ответить
один персонаж на ютюбі буде розказувати,що його викрали Анунахєри. Прігожін в Африці а )(уйло в холодильнику.
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20.05.2024 06:50 Ответить
...да
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20.05.2024 07:31 Ответить
символічно ще, шо вчора у католиків трійця була ))) як то він удачно откритіє дамби підгадав! )))
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20.05.2024 09:10 Ответить
конюх чи мадяр? Хто наступний? А може відразу ##ло? Божечка, не підведи.
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20.05.2024 06:50 Ответить
А тепер згадаємо про Азербайджан,як ттут на форумі восхваляли Алієва-"друга україни"(він нам допомогає).Що може бути общего у нього і релігіозного фінатика презідента Ірану-союзника рашкі.
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20.05.2024 06:58 Ответить
1.України - з великої!
2. Общего - спільного!
3. Релігіозного - релігійного!
Фінатик це я взагалі не знаю що ти лишньохромосомий маєш на увазі! У вас що там у сколково закінчились тролі що вміють користуватись перекладачем?
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20.05.2024 07:25 Ответить
Обидва азербайджанці.
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20.05.2024 07:43 Ответить
Вони не тільки сусіди (з якими потрібно підтримувать стосунки - якими-б ці сусіди не були) Там ще й в іншому питання - трохи не половина жителів півночі Ірану - не перси, а азербайджанці... Вони там розселилися ще з 18 ст - коли Росія почала демографічні зміни на Кавказі При Миколі І на територію Азербайджану (Карабах) та "Еріванського ханства" були з Персії переселено близько мільйона вірмен А частину азербайджанців (мусульман) витіснили на територію Персії...
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20.05.2024 07:46 Ответить
Вертоліт розбився не в країні Азербайджан, а в ІРАНСЬКІЙ ПРОВІНЦІЇ Азербайджан - є і така...
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20.05.2024 08:34 Ответить
У них спільний кордон і річка Аракс, на якій вини урочисто відкривали дамбу. Мабуть якесь значення для Ірану та дамба має, бо на річці є велике водосховище.
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20.05.2024 10:56 Ответить
Bingo)
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20.05.2024 06:59 Ответить
Малюк, Буданов- астанавітесь..
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20.05.2024 07:07 Ответить
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20.05.2024 07:09 Ответить
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20.05.2024 07:11 Ответить
те що сталося. секта КСІР можливо вирішила замінити на більш фанатичного, або вирішили домовлятись , а можливо збили як і український цивільний літак помилково або і ні криворукі оператори ПВО з рашкостану
час покаже
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20.05.2024 07:16 Ответить
на мою думку, цим перейнявся МОСАД...

а не якісь клоуни... та безуглі з єрмачками і арахаміями...
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20.05.2024 09:13 Ответить
Кажуть, у цих місцях ще з армянско-азербайджанської війни є обладнані засідки водіїв дронів з Ізраїлю (що допомагали Азербайджану). А може і ізраїльська воєнна база...
Ось і думайте!
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20.05.2024 09:50 Ответить
І точно не alex j з німеччини 🤣
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20.05.2024 11:35 Ответить
наткнулся наверное на сбившийся с курса шахед
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20.05.2024 07:22 Ответить
Это было ясно с самого начала. Был бы цел по трекеру сразу бы нашли.
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20.05.2024 07:26 Ответить
Вертоліт Bell 212, на борту якого перебували президент і міністр закордонних справ Ірану, розбився в неділю. Bell Helicopter (зараз Bell Textron, підрозділ Textron Inc) розробила літак для канадських військових наприкінці 1960-х років як модернізація оригінального UH-1 Iroquois. У новій конструкції використовувалися два турбовальні двигуни замість одного, що надавало йому більшу вантажопідйомність. Вертоліт був представлений в 1971 році і швидко прийнятий на озброєння як Сполученими Штатами, так і Канадою.
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20.05.2024 07:27 Ответить
Ці Бел 212 і досі експлуатуються і випускалися аж до 98 року. Проблема в тому, що іранський вертоліт купили ще при шаху і в умовах санкцій ремонтували абияк лівими запчастинами!
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20.05.2024 08:35 Ответить
Це Раїсі карма за збитий український пасажирський літак в 2020.
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20.05.2024 07:29 Ответить
Нажаль від Раїсі небагато залежить...церемоніальні посада
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20.05.2024 07:37 Ответить
Головний лоббіст рашки в ірані.церемоніальна у аятолли .
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20.05.2024 10:32 Ответить
На шахеда наткнувся?!
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20.05.2024 07:41 Ответить
От би так з єрмаком і його гундосим прес-секретарем. Наскільки світ став би чистіше
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20.05.2024 07:55 Ответить
Сдох этот, сдохнет и тот...
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20.05.2024 07:59 Ответить
У кацапні є свій рай, в який ***** відправляе своє бидло. Там йося какабздон стоїть на воротах. А у цих бабаїв з рушниками на головах тоже є рай, чи вони відразу в пекло, без лишньої бюрократії?
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20.05.2024 08:00 Ответить
Яка країна такий і "рай".
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20.05.2024 10:33 Ответить
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20.05.2024 08:03 Ответить
Klasse!
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20.05.2024 08:41 Ответить
Ja-ja! 👌
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20.05.2024 13:02 Ответить
Що цікаво, в диктаторських країнах при владі старі пирдуни. Іранському приписденту було 85 років, сцарю кацапії ***** 72 роки. Це можливо сказати : що з літ, то й з розуму. Бабай з рушником на голові вже подох, треба якось і ***** допомогти швидше попасти в кацапське пекло.
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20.05.2024 08:07 Ответить
Чому ж. фуйло за останній рік помолодшав на кілька років та виріс на кілька см.
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20.05.2024 10:34 Ответить
Так цьому старому пирдуну пришили нову голову і прифігачили нові копита. А все одно він був, є и буде старим, висячим на півшостого ******.
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20.05.2024 16:48 Ответить
Жалюгідна підробка яка заявила що з'їла два шматочки качки по-китайськи замість запланованої однієї.оригінал у морозильнику.
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20.05.2024 21:12 Ответить
А ти не думав що Байдену 81 а Трампу 78.
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20.05.2024 11:37 Ответить
Будуть дохнути іранці до тих пір,
допоки будуть давати кацапам Шахеди 👹
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20.05.2024 08:13 Ответить
Це вам ісламські терористи за збитий український пасажирський літак і за допомогу рашиським варварам в кривавій війні.
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20.05.2024 08:13 Ответить
Якось цікаво : Фіцо ....Тепер Раїсі.... Хто далі по логіці?¿?
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20.05.2024 08:18 Ответить
Кремлівське ху@ло 🙁
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20.05.2024 08:28 Ответить
На місці Орбана я б очкував...
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20.05.2024 08:39 Ответить
Лукашенко! Запухлик корейский якось далеченько!
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20.05.2024 08:52 Ответить
Свої співчуття висловили лідери Білорусі, Венесуели, Іраку, Пакістану, Індії та ХАМАС. Вибір є!
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20.05.2024 08:50 Ответить
фіцо живий і одужує
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21.05.2024 00:21 Ответить
Вже шуткували...Раїсі та расії? Не того президента.
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20.05.2024 08:28 Ответить
То, виходить, Бозя промахнувся?
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20.05.2024 09:28 Ответить
Ніхто не вижив: тіло Ібрагіма Раїсі виявили на місці авіакатастрофи, - AP -- https://focus.ua/uk/world/647275-nihto-ne-vizhiv-tilo-ibragima-rajisi-viyavili-na-misci-aviakatastrofi-ap-video
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20.05.2024 08:35 Ответить
Мені одному він Ігоря Валєрієвіча нагадує?))
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20.05.2024 08:37 Ответить
Стало известно, что вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении.В нем находились 8 людей,все погибли.
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20.05.2024 08:42 Ответить
интересно в раю с его гуриями горелым мясом не пахнет?
Шейтан даже по исламскому закону.
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20.05.2024 08:45 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Ну, вроде разобрались. А то, «совершил жесткую посадку», «едет на машине», «связались по телефону», «рукопожатие крепкое», «пусть не надеются наши враги» и все такое. Классика пропаганды: отрицание, торг, принятие.

Rest in peace, mother fucker. Как там пишет один из пропагандонских пабликов: «Вечного полета».

Это же кем надо быть, чтобы жители твоей страны, в которой президенствовал, фейерверками приветствовали твою гибель. Не забыли еще «мясника Тегерана».
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20.05.2024 08:46 Ответить
Свої співчуття висловили лідери Білорусі, Венесуели, Іраку, Пакістану, Індії та ХАМАС.
Не вкурив, а чо х@йло і Сі мовчать?
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20.05.2024 08:48 Ответить
та зразу ясний пєнтіум був, ще при вильоту, шо розіб'ється. грубєйшєє нарушеніє протокола предпольотной підготовки вертольота. гундяй машину й пасажирів не освятив, у первого пілота хрестик не тіліпався на вентіляторі обдуву лобового скла від запотівання, у другого -мінімум одна іконка на торпєді не була приклєєна,..... от і результат - не радіоактивний пєпєл! тщательнєє готуватись до польоту треба. ))
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20.05.2024 08:49 Ответить
У них замість гундяя бородатий аятола є, а перший пілот мабуть не став рака і намаза не зробив))
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20.05.2024 08:51 Ответить
бородатий не так скрепно намолений )) у гундяя освященіє сільнее )) он, і ***** освячене в холодільнику, як нове нетлєнно лежить, і с васілічами ніяких приключеній ))
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20.05.2024 09:00 Ответить
Ну і йух з ним.
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20.05.2024 08:50 Ответить
ібо нє хрєн
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20.05.2024 09:03 Ответить
От брехуни, а говорили: "патєрь срєді прєзідєнтав ірана - нєт" )). А взагалі, працівники іранських ЗМІ повинні повіситись, бо вони брехали правовірним, а це у мусульманів - гріх.
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20.05.2024 09:05 Ответить
Вони скажуть, що їх ібліс попутав))
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20.05.2024 09:17 Ответить
Раиси ликвидирован - Моссад.
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20.05.2024 09:20 Ответить
Маленький Мойша зарядил пулемет,
Где то в Иране пропал вертолет.
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20.05.2024 11:29 Ответить
Свята людина, гідний священний вогню. Аллах скучив.
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20.05.2024 11:49 Ответить
минус 1 жирный путиносос.
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20.05.2024 15:46 Ответить
 
 