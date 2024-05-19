В ЕС "внимательно следят" за новостями об аварии вертолета с президентом Ирана на борту, - Мишель
Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал информацию об аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрагим Раиси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Шарля Мишеля в соцсети Х.
Президент Евросовета отметил, что "следит за новостями вокруг аварии вертолета, на борту которого были президент и министр иностранных дел Ирана, судьба которых пока неизвестна".
"Вместе со странами-членами ЕС и партнерами мы внимательно следим за ситуацией", - заявил политик.
Что известно об аварии?
В воскресенье, 19 мая, государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет, который вероятно перевозил президента Ирана Раиси, попал в аварию. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном. Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.
По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения. Поиск третьего затрудняют плохие погодные условия на месте инцидента.
Впоследствии, один из иранских чиновников на условиях анонимности сказал, что жизнь лидера Ирана Раиси, а также министра иностранных дел страны Хоссейна Амирабдоллахяна находится "под угрозой после крушения вертолета".
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Аятоллі теж так просто не минеться. Карма теж прийде.
Мі стошимнайдцятий гарний вєртольот
Мі стошимнайдцятий нігде нє подвєдьот
літайте Мі стошимнайдцятим
літайте Мі стошимнайдцятим....
Орбан- готуйтесь заздалегідь
Хай живе Україна!!!
Рожкі да ножкі?
Іншалла!
АнфискаРаиска! (с)
Добити Раісі?
Тим часом погодні умови значно погіршилися
Шахєди ми, нє вертальотчікі
це кремлівський вишкрабок?
Запчастини отримують контрабандою. А контрабандисти завжди "кришуються" спецслужбами.
Ну как, понравилось?
"І це ми ще не починали...".
4th