В ЕС "внимательно следят" за новостями об аварии вертолета с президентом Ирана на борту, - Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал информацию об аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрагим Раиси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Шарля Мишеля в соцсети Х.

Президент Евросовета отметил, что "следит за новостями вокруг аварии вертолета, на борту которого были президент и министр иностранных дел Ирана, судьба которых пока неизвестна".

"Вместе со странами-членами ЕС и партнерами мы внимательно следим за ситуацией", - заявил политик.

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Что известно об аварии?

В воскресенье, 19 мая, государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет, который вероятно перевозил президента Ирана Раиси, попал в аварию. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном. Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.

По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения. Поиск третьего затрудняют плохие погодные условия на месте инцидента.

Впоследствии, один из иранских чиновников на условиях анонимности сказал, что жизнь лидера Ирана Раиси, а также министра иностранных дел страны Хоссейна Амирабдоллахяна находится "под угрозой после крушения вертолета".