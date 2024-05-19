Жизнь президента Ирана находится "под угрозой", спасательные работы усложняет погода, - Reuters
На место, где произошло крушение вертолета лидера Ирана Эбрагима Раиси, направлены поисковые бригады. В Иране заявляют, что жизнь Раиси, а также министра иностранных дел страны, находится "под угрозой".
Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
На условиях анонимности один из иранских чиновников сказал, что жизнь лидера Ирана Раиси, а также министра иностранных дел страны Хоссейна Амирабдоллахяна находится "под угрозой после крушения вертолета", которое произошло, когда чиновники возвращались из Азербайджана.
"Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места катастрофы, вызывает беспокойство", - сказал чиновник.
Иранские государственные СМИ заявили, что причиной катастрофы могла стать плохая погода, которая еще и усложняет поисково-спасательные работы. Из-за дождя и тумана поисковые работы ведут пешие бригады спасателей.
Reuters сообщает, что государственное телевидение Ирана прекратило трансляцию обычных программ и начало показывать молитвы за президента страны Раиси. Кроме этого, иранское телевидение транслирует поисковые работы спасателей, которые отправились работать на место аварии.
Что известно об аварии?
В воскресенье, 19 мая, государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет, который вероятно перевозил президента Ирана Раиси, попал в аварию. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном. Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.
По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения. Поиск третьего затрудняют плохие погодные условия на месте инцидента.
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Как-то странно выглядит.
Я допускаю, что авиационные происшествия иногда произвольно случаются и со знаковыми персонажами тоже, все под Богом ходим и это не обязательно покушение на убийство, могло и случайно произойти. Но реакция на авиакатастрофу с главой государства какая-то слабо адекватная, что подозрительно.
Типа если на президента покушение, то охрана должна не спасать охраняемое лицо, а убежать, потому что каждый сам за себя ? Это ведь был борт №1, а остальные - сопровождение, а не борт №2 или № "не менее крутой, чем 1" - во втором вертолёте же не аятолла Хаменеи летел . . .
Не согласен я с Вами.
..."судя по всему, служба протокола, охрана, сопровождавшие журналисты и т. д."...
1) Вы видели место аварии? Там реально можно "зависнуть"? Посмотрите фото. Вертолёт тупо влетел в скалу.
2) Как, на ваш взгляд "прочие вертолёты" должны были в горах, в тумане найти место аварии и зависнуть?
3) А эти "прочие вертолёты" оборудованы аппаратурой сканирования и поиска маячка борта №1?
4) А сам борт №1 был оборудован маячком? Если да, сработал ли маячок?
5) А эти "прочие вертолёты"имели на борту спасательное оборудование и приспособления для эвакуации с воздуха?
6) А все эти вышеперечисленные "служба протокола, охрана, сопровождавшие журналисты" имеют профессиональную квалификацию спасателей с воздуха?
7) А теперь, ответьте сами себе, только честно, учитывая всё вышеперечисленные вводные, каков был шанс найти и спасти борт №1 НЕ ПОДВЕРГАЯ РИСКУ остальные борты?
Поэтому, правило №1. Спасательные работы должны выполнять ПРОФЕССИОНАЛЫ. А все эти эмоции "ах, замерзнут, ах, истекут кровью" это просто туфта. Короче, сдох Максим, да и куй с ним.
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Тю! А могли б транслювати "Лебедине озеро"...