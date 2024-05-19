Жизнь президента Ирана находится "под угрозой", спасательные работы усложняет погода, - Reuters

На место, где произошло крушение вертолета лидера Ирана Эбрагима Раиси, направлены поисковые бригады. В Иране заявляют, что жизнь Раиси, а также министра иностранных дел страны, находится "под угрозой".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

На условиях анонимности один из иранских чиновников сказал, что жизнь лидера Ирана Раиси, а также министра иностранных дел страны Хоссейна Амирабдоллахяна находится "под угрозой после крушения вертолета", которое произошло, когда чиновники возвращались из Азербайджана.

"Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места катастрофы, вызывает беспокойство", - сказал чиновник.

Иранские государственные СМИ заявили, что причиной катастрофы могла стать плохая погода, которая еще и усложняет поисково-спасательные работы. Из-за дождя и тумана поисковые работы ведут пешие бригады спасателей.

Reuters сообщает, что государственное телевидение Ирана прекратило трансляцию обычных программ и начало показывать молитвы за президента страны Раиси. Кроме этого, иранское телевидение транслирует поисковые работы спасателей, которые отправились работать на место аварии.

Что известно об аварии?

В воскресенье, 19 мая, государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет, который вероятно перевозил президента Ирана Раиси, попал в аварию. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном. Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.

По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения. Поиск третьего затрудняют плохие погодные условия на месте инцидента.

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