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Жизнь президента Ирана находится "под угрозой", спасательные работы усложняет погода, - Reuters

Життя президента Ірану перебуває «під загрозою», рятувальні роботи ускладнює погода, - Reuters

На место, где произошло крушение вертолета лидера Ирана Эбрагима Раиси, направлены поисковые бригады. В Иране заявляют, что жизнь Раиси, а также министра иностранных дел страны, находится "под угрозой".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

На условиях анонимности один из иранских чиновников сказал, что жизнь лидера Ирана Раиси, а также министра иностранных дел страны Хоссейна Амирабдоллахяна находится "под угрозой после крушения вертолета", которое произошло, когда чиновники возвращались из Азербайджана.

"Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места катастрофы, вызывает беспокойство", - сказал чиновник.

Иранские государственные СМИ заявили, что причиной катастрофы могла стать плохая погода, которая еще и усложняет поисково-спасательные работы. Из-за дождя и тумана поисковые работы ведут пешие бригады спасателей.

Reuters сообщает, что государственное телевидение Ирана прекратило трансляцию обычных программ и начало показывать молитвы за президента страны Раиси. Кроме этого, иранское телевидение транслирует поисковые работы спасателей, которые отправились работать на место аварии.

Что известно об аварии?

В воскресенье, 19 мая, государственные СМИ Ирана сообщили, что вертолет, который вероятно перевозил президента Ирана Раиси, попал в аварию. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном. Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу.

По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения. Поиск третьего затрудняют плохие погодные условия на месте инцидента.

Читайте также: Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку, - Reuters

Автор: 

авария (1284) Иран (1780) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+43
нє падвєді нас муслім!
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19.05.2024 20:33
+30
Це їх Аллах покарав за співпрацю з орками.
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19.05.2024 20:35
+29
Раїсю завжди називала раїсею.

Бог у поміч. Нехай подохге. Далі пу в прямому етері й патрушев..бажаю...
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19.05.2024 20:35
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Коордiнати, сейстра, коордiнати............!
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19.05.2024 23:00 Ответить
Гарного здоров'я усопшим!
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19.05.2024 23:13 Ответить
Гарний ланцюжок - шахед, гелікоптер, Кобзон.
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19.05.2024 23:18 Ответить
Летело 3 вертолёта, один - жёсткая посадка (именно с руководством) и теперь «ищут» … А что, два вертолёта сопровождения, когда основной «упал», просто полетели дальше, вместо того, чтобы сесть или зависнуть там и попытаться взять на борт / помочь ? Не говоря уже и точных координатах, чтобы не долго искать пострадавших, а сразу прийти им на помощь …

Как-то странно выглядит.

Я допускаю, что авиационные происшествия иногда произвольно случаются и со знаковыми персонажами тоже, все под Богом ходим и это не обязательно покушение на убийство, могло и случайно произойти. Но реакция на авиакатастрофу с главой государства какая-то слабо адекватная, что подозрительно.
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20.05.2024 00:29 Ответить
Существует официальный протокол системы национальной безопасности, как действовать в форс-мажорных ситуациях при сопровождении первых лиц государства. Я не знаю досконально, как это прописано у иранцев, которые ДАЛЕКО не лохи в системе безопасности первых лиц, но... "сесть" "зависнуть", "найти", "взять на борт" и прочий бред явно не является доктриной национальной безопасности, где в первую очередь акцентируется внимание на минимальной потере всего контингента дипломатического корпуса/конвоя. Иными словами, чтобы избежать максимальных потерь в правительстве - каждый за себя, выживают все, кто может сам.
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20.05.2024 05:58 Ответить
Если в прочих вертолётах летели остальные члены правительства, я готов в это поверить - но в них летели, судя по всему, служба протокола, охрана, сопровождавшие журналисты и т. д. Вариант "каждый за себя, а глава государства, министр иностранных дел и глава провинции в потерпевшем крушение воздушном судне - пофигу и пусть там в горах за ночь замёрзнут насмерть, истекая кровью, пока их найдут . . .", который Вы предлагаете по протоколу системы национальной безопасности, как-то выглядит странно.

Типа если на президента покушение, то охрана должна не спасать охраняемое лицо, а убежать, потому что каждый сам за себя ? Это ведь был борт №1, а остальные - сопровождение, а не борт №2 или № "не менее крутой, чем 1" - во втором вертолёте же не аятолла Хаменеи летел . . .
Не согласен я с Вами.
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20.05.2024 22:54 Ответить
Да-да. Именно. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
..."судя по всему, служба протокола, охрана, сопровождавшие журналисты и т. д."...
1) Вы видели место аварии? Там реально можно "зависнуть"? Посмотрите фото. Вертолёт тупо влетел в скалу.
2) Как, на ваш взгляд "прочие вертолёты" должны были в горах, в тумане найти место аварии и зависнуть?
3) А эти "прочие вертолёты" оборудованы аппаратурой сканирования и поиска маячка борта №1?
4) А сам борт №1 был оборудован маячком? Если да, сработал ли маячок?
5) А эти "прочие вертолёты"имели на борту спасательное оборудование и приспособления для эвакуации с воздуха?
6) А все эти вышеперечисленные "служба протокола, охрана, сопровождавшие журналисты" имеют профессиональную квалификацию спасателей с воздуха?
7) А теперь, ответьте сами себе, только честно, учитывая всё вышеперечисленные вводные, каков был шанс найти и спасти борт №1 НЕ ПОДВЕРГАЯ РИСКУ остальные борты?
Поэтому, правило №1. Спасательные работы должны выполнять ПРОФЕССИОНАЛЫ. А все эти эмоции "ах, замерзнут, ах, истекут кровью" это просто туфта. Короче, сдох Максим, да и куй с ним.
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21.05.2024 03:29 Ответить
В таких гвинтокрилах є одна специфїчна особливїсть або недолїк- при жорсткїй посадцї, двигун провалюється всередину салону ї чавить усїх хто там знаходиться...... Так наприклад свого часу загинув вїдомий росїйський генерал Лебедев (проавда на той час вїн був вже губернатором)
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20.05.2024 00:31 Ответить
постановка.. брешуть вони
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20.05.2024 03:00 Ответить
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20.05.2024 03:06 Ответить
Там уже темнеет, местность лесистая, где много диких зверей. Плюс ночью резко падает t. Надеюсь,что Абдоллахиян не доживет до утра.Это реальная фигура и грамотный дипломат,его гибель реальная утрата для Ирана. А на Раиси как-то *****, поставят другую говорящую голову. Yigal_levin
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20.05.2024 03:33 Ответить
Reuters повідомляє, що державне телебачення припинило трансляцію звичайних програм та почало показувати молитви за президента країни Раїсі. Крім цього, іранське телебачення транслює пошукові роботи рятувальників, які вирушили працювати на місце аварії. Джерело:
______________

Тю! А могли б транслювати "Лебедине озеро"...

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20.05.2024 04:08 Ответить
Граждане Ирана итак молятся, но не о том, что по телеку, особенно женщины и девушки.
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20.05.2024 08:02 Ответить
наша озабоченность
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20.05.2024 09:27 Ответить
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