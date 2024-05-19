Життя президента Ірану перебуває «під загрозою», рятувальні роботи ускладнює погода, - Reuters

На місце, де сталася аварія гелікоптера лідера Ірану Ебрагіма Раїсі, направлені пошукові бригади. В Ірані заявляють, що життя Раїсі, а також міністра закордонних справ країни перебуває "під загрозою".

Про це пише Reuters з посиланням на іранських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

На умовах анонімності один з іранських чиновників сказав, що життя лідера Ірану Раїсі, а також міністра закордонних справ країни Хоссейна Амірабдоллахяна перебуває "під загрозою після аварії гелікоптера", яка сталася, коли чиновники поверталися з Азербайджану.

"Ми все ще сподіваємося, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння", - сказав чиновник.

Іранські державні ЗМІ заявили, що причиною катастрофи могла стати погана погода, яка ще й ускладнює пошуково-рятувальні роботи. Через дощ та туман пошукові роботи ведуть піші бригади рятувальників.

Reuters повідомляє, що державне телебачення Ірану припинило трансляцію звичайних програм та почало показувати молитви за президента країни Раїсі. Крім цього, іранське телебачення транслює пошукові роботи рятувальників, які вирушили працювати на місце аварії.

Що відомо про аварію?

У неділю, 19 травня, державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який ймовірно перевозив президента Ірану Раїсі, потрапив в аварію. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.

За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Два з них прибули до місця призначення. Пошук третього ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту.

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