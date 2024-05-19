Життя президента Ірану перебуває "під загрозою", рятувальні роботи ускладнює погода, - Reuters
На місце, де сталася аварія гелікоптера лідера Ірану Ебрагіма Раїсі, направлені пошукові бригади. В Ірані заявляють, що життя Раїсі, а також міністра закордонних справ країни перебуває "під загрозою".
Про це пише Reuters з посиланням на іранських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.
На умовах анонімності один з іранських чиновників сказав, що життя лідера Ірану Раїсі, а також міністра закордонних справ країни Хоссейна Амірабдоллахяна перебуває "під загрозою після аварії гелікоптера", яка сталася, коли чиновники поверталися з Азербайджану.
"Ми все ще сподіваємося, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння", - сказав чиновник.
Іранські державні ЗМІ заявили, що причиною катастрофи могла стати погана погода, яка ще й ускладнює пошуково-рятувальні роботи. Через дощ та туман пошукові роботи ведуть піші бригади рятувальників.
Reuters повідомляє, що державне телебачення Ірану припинило трансляцію звичайних програм та почало показувати молитви за президента країни Раїсі. Крім цього, іранське телебачення транслює пошукові роботи рятувальників, які вирушили працювати на місце аварії.
Що відомо про аварію?
У неділю, 19 травня, державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який ймовірно перевозив президента Ірану Раїсі, потрапив в аварію. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.
За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Два з них прибули до місця призначення. Пошук третього ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту.
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Как-то странно выглядит.
Я допускаю, что авиационные происшествия иногда произвольно случаются и со знаковыми персонажами тоже, все под Богом ходим и это не обязательно покушение на убийство, могло и случайно произойти. Но реакция на авиакатастрофу с главой государства какая-то слабо адекватная, что подозрительно.
Типа если на президента покушение, то охрана должна не спасать охраняемое лицо, а убежать, потому что каждый сам за себя ? Это ведь был борт №1, а остальные - сопровождение, а не борт №2 или № "не менее крутой, чем 1" - во втором вертолёте же не аятолла Хаменеи летел . . .
Не согласен я с Вами.
..."судя по всему, служба протокола, охрана, сопровождавшие журналисты и т. д."...
1) Вы видели место аварии? Там реально можно "зависнуть"? Посмотрите фото. Вертолёт тупо влетел в скалу.
2) Как, на ваш взгляд "прочие вертолёты" должны были в горах, в тумане найти место аварии и зависнуть?
3) А эти "прочие вертолёты" оборудованы аппаратурой сканирования и поиска маячка борта №1?
4) А сам борт №1 был оборудован маячком? Если да, сработал ли маячок?
5) А эти "прочие вертолёты"имели на борту спасательное оборудование и приспособления для эвакуации с воздуха?
6) А все эти вышеперечисленные "служба протокола, охрана, сопровождавшие журналисты" имеют профессиональную квалификацию спасателей с воздуха?
7) А теперь, ответьте сами себе, только честно, учитывая всё вышеперечисленные вводные, каков был шанс найти и спасти борт №1 НЕ ПОДВЕРГАЯ РИСКУ остальные борты?
Поэтому, правило №1. Спасательные работы должны выполнять ПРОФЕССИОНАЛЫ. А все эти эмоции "ах, замерзнут, ах, истекут кровью" это просто туфта. Короче, сдох Максим, да и куй с ним.
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Тю! А могли б транслювати "Лебедине озеро"...