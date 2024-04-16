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Президент Ірану Раїсі застеріг Ізраїль від найменшої відповіді на масовану атаку

раїсі

Ізраїль зіштовхнеться із "болісною відповіддю" у разі вжиття "найменших дій" у відповідь на атаку Ірану.

Про це заявив президент Ірану Ебрагім Раїсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми рішуче заявляємо, що найменші дії проти інтересів Ірану обов’язково зустрінуть сувору, масштабну та болючу відповідь", - сказав Раїсі під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль-Тані ввечері у понеділок, розмову яких цитує France24.

Раїсі запевнив, що Іран діяв у порядку "самооборони", заявивши, що операція була спрямована на ізраїльські бази, які використовувалися для виконання смертоносного удару по консульству Ірану у Дамаску 1 квітня.

Також читайте: Іран готовий проявляти стриманість та не планує подальшої ескалації на Близькому Сході, - МЗС Китаю

Атака Ірану на Ізраїль

Ввечері 13 квітня Іран розпочав масовану повітряну атаку на Ізраїль, запустивши безпілотники й крилаті та балістичні ракети по Ізраїлю.

Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.

За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.

Повідомлялося, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з безпрецедентною ракетною і безпілотною атакою Ірану на Ізраїль відбудеться 14 квітня.

Також читайте: Потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти ескалації на Близькому Сході, - Зеленський

Автор: 

Ізраїль (1639) Іран (2022)


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Топ коментарі
+20
Всрався з своїми аятолами а тепер погрожує голим задом)))
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16.04.2024 13:22
+19
Так він президент Ірану чи президент Раісі ?
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16.04.2024 13:24
+17
Каже і трясеться
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16.04.2024 13:21
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Каже і трясеться
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16.04.2024 13:21 Відповісти
бо поклали на нього облізаний буй
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16.04.2024 14:18 Відповісти
От зараз ідеальний момент євреям наваляти їм,до кривавих сопель!Інакше вони не заспокояться
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16.04.2024 15:22 Відповісти
Всрався з своїми аятолами а тепер погрожує голим задом)))
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16.04.2024 13:22 Відповісти
ще одне *******. з манією величі.
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16.04.2024 13:22 Відповісти
Вже казали шо на цьому і закінчиться
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16.04.2024 13:23 Відповісти
Так і закінчилося. А це чисто для камери
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16.04.2024 13:34 Відповісти
Після цього кукурікання Ізраїль не може не відповісти. Ну а не відповість-ласкаво просимо в клуб куколдів з США на чолі.
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16.04.2024 13:24 Відповісти
Так він президент Ірану чи президент Раісі ?
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16.04.2024 13:24 Відповісти
Ага, теж саме хотіла сказати, все за феншуєм..й тут раїся, блн..
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16.04.2024 13:25 Відповісти
два в одному
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16.04.2024 15:13 Відповісти
да такая же мразь
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16.04.2024 15:32 Відповісти
О ще одне *уйло намальовується.
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16.04.2024 13:26 Відповісти
Іранський віслюк стоіть у черзи за свининою. Раптом помічає шо гаманеь у нього підцупили.
Він виходить на середену торговельной зали та каже;
- Віддайте гаманець а то буде як вчора.
Всі мовчать. Він знов каже:
- Віддайте гаманець а то буде як вчора.
З черги його хтось запитав:
- А як було вчора?
- Вчора теж гаманець підцупили, а потім коли я йшов до дому, мені його порожнім повернули та ще 3,14здюлей дали.
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16.04.2024 13:33 Відповісти
А то шо буде, Хатабичь? Рушник на голові взмокне?
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16.04.2024 13:26 Відповісти
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16.04.2024 13:27 Відповісти
Ага. Держите меня семеро.
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16.04.2024 13:28 Відповісти
Після бійки кулаками не **********.
сувору, масштабну та болючу відповідь
Невже у вигляді допомоги Ізраїлю поставити новий світовий рекорд ефективності роботи ППО/ПРО?
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16.04.2024 13:37 Відповісти
Риторика один в один как у московитов. Только ответка по быдлорылу заставит этих свиней задуматься, пред нанесением очередного удара.
Но стоит только показать слабость и конфронтация будет нарастать. Уверен, в Израиле это прекрасно понимают и найдут, как сделать полотенцам побольнее, даже несмотря на мерзкую позицию США.
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16.04.2024 13:40 Відповісти
У рушникоголових, діарея пішла потужна….
Тримайте мене семеро, бо я всрався…. Десь так…
Це за збитий іранцями, пасажирський літак з України!! Зелика налякали до діареї в Омані, але не Українців!! Запеклі, вогню не бояться!! На МАЙДАНІ голими руками БТР-80 спалили!
Карму не пошлеш… Вона поряд!
Слава Україні!!
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16.04.2024 13:42 Відповісти
Застеріг від найменшої відповіді, але не від адекватної? Ну і добренько.
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16.04.2024 13:43 Відповісти
Дивно. Такими заявами вони просто змушують Ізраїль мочити їх у відповідь...
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16.04.2024 13:43 Відповісти
Сцикотно?
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16.04.2024 13:50 Відповісти
Ізраїльтяни, якщо ви пробачите недоношене арабьє, вони зроблять це знову, і не один раз. Не робіть помилок України, коли орки спочатку захопили Крим, частину Донбасу, а потім вирішили захопить усю країну.
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16.04.2024 13:51 Відповісти
У персів генетично більше спільного зі слов'янами ніж з арабами
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16.04.2024 14:35 Відповісти
А про красные линии забыл рассказать?
Такое же сцыкло, как и пуйло - нагнать понтов и сразу в бункер.....
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16.04.2024 13:56 Відповісти
Краще б опудало, обмотане рушником, не відкривало рота . хотабич тут пролітає як лист фанери над іранським ядерним реактором.
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16.04.2024 14:01 Відповісти
а то шо, кацапам пожаліється, чи римському попу
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16.04.2024 14:04 Відповісти
Ха... у бєдуіна походу очко стислось. Це типу як у школі, коли якись імбіцил пєтушиться і потім зрозумів, що зараз по *****...нє хапне, починає задкувати, але при цьому щось там п...здить так, щоб вже ніхто не чув його
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16.04.2024 14:06 Відповісти
застеріг,
чи може сцить в портянку на голові, раїся?
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16.04.2024 14:21 Відповісти
"Тримайте мене ... семеро" . Цей тупий схоласт настільки невіглас , що так й не зрозумів наскільки була його остання атака провальною . Бо коли в тебе до 50% ракет самі по собі падають , обо вибухать при запуску , то ти вже голою дупою свого інака анікого не налякаєшь .

хумус з початку жовтня до середини грудня тримав у напрузі усі міста Ізраїлю ... своїми допотопними "касамами" а ці попуги лише поранили десь у пустелі Негев 7-річну правовірну мусульманську дівчинку . А в містах дожен кіт навіть не налякався від атаки цих попуг .
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16.04.2024 14:49 Відповісти
І шо в Ізраілі промовчать і нічого там не спалять?
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16.04.2024 14:55 Відповісти
Помсти точно не буде . Має сенс й доцільність виключно -- демонстрація технологічної й військової тотальної переваги , а це требо буде зробити сутто з холодним розумом без жодного впливу емоцій . В Кнесеті вистачає схоластичних ідіотів (на кшал іранский аятолл) які вимагають від голови уряду негайної відповіді . Але здоровий глуз повинен перемагати . Тому відповідь буде іншою , але ефективною -- ніхто заради галасу витрачати бюджетні кошти не буде .
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16.04.2024 15:11 Відповісти
Ракети і шахеди летіли і з Лівану і з Сирії і з Ємену, там точно якийсь бардак буде.
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16.04.2024 15:25 Відповісти
поки збивали за вас, і не на вашій території, то вийшло провальною. А будете ви самі, як ми, то провально буде для вас.
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17.04.2024 00:41 Відповісти
Значить Ізраїлю треба ***..ть
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16.04.2024 14:55 Відповісти
Ну що, наші ізраїльські любі друзі, мовчки відсмокчите?
У вас же там найкрутіша армія у Світі? Чи це був піндьож?
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16.04.2024 15:12 Відповісти
вон чужими руками звикли жар загрібати
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17.04.2024 00:43 Відповісти
А бо що??? ви уйобкі здатні тільки восхвалятися, решта вам не позубам!!!!
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16.04.2024 15:17 Відповісти
Цікаво, то йому алкоголічка захарова підказала, чи сама пєчальная лошадь пуйла лавров?
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16.04.2024 15:31 Відповісти
Побачимо, що буде далі, але мені здається, що здулися обидві сторони. І ті і інші побачили, що можуть пропустити удари і не впевнені у своїй перемозі.
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16.04.2024 16:19 Відповісти
 
 