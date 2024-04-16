Президент Ірану Раїсі застеріг Ізраїль від найменшої відповіді на масовану атаку

Ізраїль зіштовхнеться із "болісною відповіддю" у разі вжиття "найменших дій" у відповідь на атаку Ірану.

Про це заявив президент Ірану Ебрагім Раїсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми рішуче заявляємо, що найменші дії проти інтересів Ірану обов’язково зустрінуть сувору, масштабну та болючу відповідь", - сказав Раїсі під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль-Тані ввечері у понеділок, розмову яких цитує France24.

Раїсі запевнив, що Іран діяв у порядку "самооборони", заявивши, що операція була спрямована на ізраїльські бази, які використовувалися для виконання смертоносного удару по консульству Ірану у Дамаску 1 квітня.

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Атака Ірану на Ізраїль

Ввечері 13 квітня Іран розпочав масовану повітряну атаку на Ізраїль, запустивши безпілотники й крилаті та балістичні ракети по Ізраїлю.

Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.

За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.

Повідомлялося, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з безпрецедентною ракетною і безпілотною атакою Ірану на Ізраїль відбудеться 14 квітня.

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