Президент Ірану Раїсі застеріг Ізраїль від найменшої відповіді на масовану атаку
Ізраїль зіштовхнеться із "болісною відповіддю" у разі вжиття "найменших дій" у відповідь на атаку Ірану.
Про це заявив президент Ірану Ебрагім Раїсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми рішуче заявляємо, що найменші дії проти інтересів Ірану обов’язково зустрінуть сувору, масштабну та болючу відповідь", - сказав Раїсі під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль-Тані ввечері у понеділок, розмову яких цитує France24.
Раїсі запевнив, що Іран діяв у порядку "самооборони", заявивши, що операція була спрямована на ізраїльські бази, які використовувалися для виконання смертоносного удару по консульству Ірану у Дамаску 1 квітня.
Атака Ірану на Ізраїль
Ввечері 13 квітня Іран розпочав масовану повітряну атаку на Ізраїль, запустивши безпілотники й крилаті та балістичні ракети по Ізраїлю.
Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.
За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.
Повідомлялося, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з безпрецедентною ракетною і безпілотною атакою Ірану на Ізраїль відбудеться 14 квітня.
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Він виходить на середену торговельной зали та каже;
- Віддайте гаманець а то буде як вчора.
Всі мовчать. Він знов каже:
- Віддайте гаманець а то буде як вчора.
З черги його хтось запитав:
- А як було вчора?
- Вчора теж гаманець підцупили, а потім коли я йшов до дому, мені його порожнім повернули та ще 3,14здюлей дали.
сувору, масштабну та болючу відповідь
Невже у вигляді допомоги Ізраїлю поставити новий світовий рекорд ефективності роботи ППО/ПРО?
Но стоит только показать слабость и конфронтация будет нарастать. Уверен, в Израиле это прекрасно понимают и найдут, как сделать полотенцам побольнее, даже несмотря на мерзкую позицию США.
Тримайте мене семеро, бо я всрався…. Десь так…
Це за збитий іранцями, пасажирський літак з України!! Зелика налякали до діареї в Омані, але не Українців!! Запеклі, вогню не бояться!! На МАЙДАНІ голими руками БТР-80 спалили!
Карму не пошлеш… Вона поряд!
Слава Україні!!
Такое же сцыкло, как и пуйло - нагнать понтов и сразу в бункер.....
чи може сцить в портянку на голові, раїся?
хумус з початку жовтня до середини грудня тримав у напрузі усі міста Ізраїлю ... своїми допотопними "касамами" а ці попуги лише поранили десь у пустелі Негев 7-річну правовірну мусульманську дівчинку . А в містах дожен кіт навіть не налякався від атаки цих попуг .
У вас же там найкрутіша армія у Світі? Чи це був піндьож?