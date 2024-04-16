Президент Ирана Раиси предостерег Израиль от малейшего ответа на массированную атаку

Израиль столкнется с "мучительным ответом" в случае принятия "малейших действий" в ответ на атаку Ирана.

Об этом заявил президент Ирана Эбрагим Раиси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решительно заявляем, что малейшие действия против интересов Ирана обязательно встретят строгий, масштабный и болезненный ответ", - сказал Раисе во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани вечером в понедельник, разговор которых цитирует France24.

Раиси заверил, что Иран действовал в порядке самообороны, заявив, что операция была направлена на израильские базы, которые использовались для выполнения смертоносного удара по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля.

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Атака Ирана на Израиль

Вечером 13 апреля Иран начал массированную воздушную атаку на Израиль, запустив беспилотники и крылатые и баллистические ракеты по Израилю.

Было запущено более 200 воздушных средств нападения. 99% из них были перехвачены.

По словам представителя ЦАХАЛ контрадмирала Даниэля Хагари, большинство ракет были перехвачены системой ПВО большой дальности Arrow. Ракеты в большинстве своем были сбиты за пределами воздушного пространства Израиля.

Сообщалось, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с беспрецедентной ракетной и беспилотной атакой Ирана на Израиль состоится 14 апреля.

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