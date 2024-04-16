Президент Ирана Раиси предостерег Израиль от малейшего ответа на массированную атаку
Израиль столкнется с "мучительным ответом" в случае принятия "малейших действий" в ответ на атаку Ирана.
Об этом заявил президент Ирана Эбрагим Раиси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы решительно заявляем, что малейшие действия против интересов Ирана обязательно встретят строгий, масштабный и болезненный ответ", - сказал Раисе во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани вечером в понедельник, разговор которых цитирует France24.
Раиси заверил, что Иран действовал в порядке самообороны, заявив, что операция была направлена на израильские базы, которые использовались для выполнения смертоносного удара по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля.
Атака Ирана на Израиль
Вечером 13 апреля Иран начал массированную воздушную атаку на Израиль, запустив беспилотники и крылатые и баллистические ракеты по Израилю.
Было запущено более 200 воздушных средств нападения. 99% из них были перехвачены.
По словам представителя ЦАХАЛ контрадмирала Даниэля Хагари, большинство ракет были перехвачены системой ПВО большой дальности Arrow. Ракеты в большинстве своем были сбиты за пределами воздушного пространства Израиля.
Сообщалось, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с беспрецедентной ракетной и беспилотной атакой Ирана на Израиль состоится 14 апреля.
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Він виходить на середену торговельной зали та каже;
- Віддайте гаманець а то буде як вчора.
Всі мовчать. Він знов каже:
- Віддайте гаманець а то буде як вчора.
З черги його хтось запитав:
- А як було вчора?
- Вчора теж гаманець підцупили, а потім коли я йшов до дому, мені його порожнім повернули та ще 3,14здюлей дали.
сувору, масштабну та болючу відповідь
Невже у вигляді допомоги Ізраїлю поставити новий світовий рекорд ефективності роботи ППО/ПРО?
Но стоит только показать слабость и конфронтация будет нарастать. Уверен, в Израиле это прекрасно понимают и найдут, как сделать полотенцам побольнее, даже несмотря на мерзкую позицию США.
Тримайте мене семеро, бо я всрався…. Десь так…
Це за збитий іранцями, пасажирський літак з України!! Зелика налякали до діареї в Омані, але не Українців!! Запеклі, вогню не бояться!! На МАЙДАНІ голими руками БТР-80 спалили!
Карму не пошлеш… Вона поряд!
Слава Україні!!
Такое же сцыкло, как и пуйло - нагнать понтов и сразу в бункер.....
чи може сцить в портянку на голові, раїся?
хумус з початку жовтня до середини грудня тримав у напрузі усі міста Ізраїлю ... своїми допотопними "касамами" а ці попуги лише поранили десь у пустелі Негев 7-річну правовірну мусульманську дівчинку . А в містах дожен кіт навіть не налякався від атаки цих попуг .
У вас же там найкрутіша армія у Світі? Чи це був піндьож?