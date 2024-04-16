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Президент Ирана Раиси предостерег Израиль от малейшего ответа на массированную атаку

раїсі

Израиль столкнется с "мучительным ответом" в случае принятия "малейших действий" в ответ на атаку Ирана.

Об этом заявил президент Ирана Эбрагим Раиси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решительно заявляем, что малейшие действия против интересов Ирана обязательно встретят строгий, масштабный и болезненный ответ", - сказал Раисе во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани вечером в понедельник, разговор которых цитирует France24.

Раиси заверил, что Иран действовал в порядке самообороны, заявив, что операция была направлена на израильские базы, которые использовались для выполнения смертоносного удара по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран готов проявлять сдержанность и не планирует дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, - МИД Китая

Атака Ирана на Израиль

Вечером 13 апреля Иран начал массированную воздушную атаку на Израиль, запустив беспилотники и крылатые и баллистические ракеты по Израилю.

Было запущено более 200 воздушных средств нападения99% из них были перехвачены.

По словам представителя ЦАХАЛ контрадмирала Даниэля Хагари, большинство ракет были перехвачены системой ПВО большой дальности Arrow. Ракеты в большинстве своем были сбиты за пределами воздушного пространства Израиля.

Сообщалось, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с беспрецедентной ракетной и беспилотной атакой Ирана на Израиль состоится 14 апреля.

Читайте также: Россия может передать Ирану истребители и комплексы ПВО, - The Washington Post

Автор: 

Израиль (1918) Иран (1773)


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Топ комментарии
+20
Всрався з своїми аятолами а тепер погрожує голим задом)))
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16.04.2024 13:22
+19
Так він президент Ірану чи президент Раісі ?
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16.04.2024 13:24
+17
Каже і трясеться
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16.04.2024 13:21
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Каже і трясеться
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16.04.2024 13:21 Ответить
бо поклали на нього облізаний буй
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16.04.2024 14:18 Ответить
От зараз ідеальний момент євреям наваляти їм,до кривавих сопель!Інакше вони не заспокояться
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16.04.2024 15:22 Ответить
Всрався з своїми аятолами а тепер погрожує голим задом)))
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16.04.2024 13:22 Ответить
ще одне *******. з манією величі.
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16.04.2024 13:22 Ответить
Вже казали шо на цьому і закінчиться
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16.04.2024 13:23 Ответить
Так і закінчилося. А це чисто для камери
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16.04.2024 13:34 Ответить
Після цього кукурікання Ізраїль не може не відповісти. Ну а не відповість-ласкаво просимо в клуб куколдів з США на чолі.
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16.04.2024 13:24 Ответить
Так він президент Ірану чи президент Раісі ?
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16.04.2024 13:24 Ответить
Ага, теж саме хотіла сказати, все за феншуєм..й тут раїся, блн..
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16.04.2024 13:25 Ответить
два в одному
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16.04.2024 15:13 Ответить
да такая же мразь
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16.04.2024 15:32 Ответить
О ще одне *уйло намальовується.
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16.04.2024 13:26 Ответить
Іранський віслюк стоіть у черзи за свининою. Раптом помічає шо гаманеь у нього підцупили.
Він виходить на середену торговельной зали та каже;
- Віддайте гаманець а то буде як вчора.
Всі мовчать. Він знов каже:
- Віддайте гаманець а то буде як вчора.
З черги його хтось запитав:
- А як було вчора?
- Вчора теж гаманець підцупили, а потім коли я йшов до дому, мені його порожнім повернули та ще 3,14здюлей дали.
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16.04.2024 13:33 Ответить
А то шо буде, Хатабичь? Рушник на голові взмокне?
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16.04.2024 13:26 Ответить
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16.04.2024 13:27 Ответить
Ага. Держите меня семеро.
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16.04.2024 13:28 Ответить
Після бійки кулаками не **********.
сувору, масштабну та болючу відповідь
Невже у вигляді допомоги Ізраїлю поставити новий світовий рекорд ефективності роботи ППО/ПРО?
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16.04.2024 13:37 Ответить
Риторика один в один как у московитов. Только ответка по быдлорылу заставит этих свиней задуматься, пред нанесением очередного удара.
Но стоит только показать слабость и конфронтация будет нарастать. Уверен, в Израиле это прекрасно понимают и найдут, как сделать полотенцам побольнее, даже несмотря на мерзкую позицию США.
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16.04.2024 13:40 Ответить
У рушникоголових, діарея пішла потужна….
Тримайте мене семеро, бо я всрався…. Десь так…
Це за збитий іранцями, пасажирський літак з України!! Зелика налякали до діареї в Омані, але не Українців!! Запеклі, вогню не бояться!! На МАЙДАНІ голими руками БТР-80 спалили!
Карму не пошлеш… Вона поряд!
Слава Україні!!
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16.04.2024 13:42 Ответить
Застеріг від найменшої відповіді, але не від адекватної? Ну і добренько.
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16.04.2024 13:43 Ответить
Дивно. Такими заявами вони просто змушують Ізраїль мочити їх у відповідь...
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16.04.2024 13:43 Ответить
Сцикотно?
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16.04.2024 13:50 Ответить
Ізраїльтяни, якщо ви пробачите недоношене арабьє, вони зроблять це знову, і не один раз. Не робіть помилок України, коли орки спочатку захопили Крим, частину Донбасу, а потім вирішили захопить усю країну.
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16.04.2024 13:51 Ответить
У персів генетично більше спільного зі слов'янами ніж з арабами
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16.04.2024 14:35 Ответить
А про красные линии забыл рассказать?
Такое же сцыкло, как и пуйло - нагнать понтов и сразу в бункер.....
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16.04.2024 13:56 Ответить
Краще б опудало, обмотане рушником, не відкривало рота . хотабич тут пролітає як лист фанери над іранським ядерним реактором.
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16.04.2024 14:01 Ответить
а то шо, кацапам пожаліється, чи римському попу
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16.04.2024 14:04 Ответить
Ха... у бєдуіна походу очко стислось. Це типу як у школі, коли якись імбіцил пєтушиться і потім зрозумів, що зараз по *****...нє хапне, починає задкувати, але при цьому щось там п...здить так, щоб вже ніхто не чув його
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16.04.2024 14:06 Ответить
застеріг,
чи може сцить в портянку на голові, раїся?
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16.04.2024 14:21 Ответить
"Тримайте мене ... семеро" . Цей тупий схоласт настільки невіглас , що так й не зрозумів наскільки була його остання атака провальною . Бо коли в тебе до 50% ракет самі по собі падають , обо вибухать при запуску , то ти вже голою дупою свого інака анікого не налякаєшь .

хумус з початку жовтня до середини грудня тримав у напрузі усі міста Ізраїлю ... своїми допотопними "касамами" а ці попуги лише поранили десь у пустелі Негев 7-річну правовірну мусульманську дівчинку . А в містах дожен кіт навіть не налякався від атаки цих попуг .
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16.04.2024 14:49 Ответить
І шо в Ізраілі промовчать і нічого там не спалять?
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16.04.2024 14:55 Ответить
Помсти точно не буде . Має сенс й доцільність виключно -- демонстрація технологічної й військової тотальної переваги , а це требо буде зробити сутто з холодним розумом без жодного впливу емоцій . В Кнесеті вистачає схоластичних ідіотів (на кшал іранский аятолл) які вимагають від голови уряду негайної відповіді . Але здоровий глуз повинен перемагати . Тому відповідь буде іншою , але ефективною -- ніхто заради галасу витрачати бюджетні кошти не буде .
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16.04.2024 15:11 Ответить
Ракети і шахеди летіли і з Лівану і з Сирії і з Ємену, там точно якийсь бардак буде.
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16.04.2024 15:25 Ответить
поки збивали за вас, і не на вашій території, то вийшло провальною. А будете ви самі, як ми, то провально буде для вас.
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17.04.2024 00:41 Ответить
Значить Ізраїлю треба ***..ть
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16.04.2024 14:55 Ответить
Ну що, наші ізраїльські любі друзі, мовчки відсмокчите?
У вас же там найкрутіша армія у Світі? Чи це був піндьож?
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16.04.2024 15:12 Ответить
вон чужими руками звикли жар загрібати
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17.04.2024 00:43 Ответить
А бо що??? ви уйобкі здатні тільки восхвалятися, решта вам не позубам!!!!
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16.04.2024 15:17 Ответить
Цікаво, то йому алкоголічка захарова підказала, чи сама пєчальная лошадь пуйла лавров?
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16.04.2024 15:31 Ответить
Побачимо, що буде далі, але мені здається, що здулися обидві сторони. І ті і інші побачили, що можуть пропустити удари і не впевнені у своїй перемозі.
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16.04.2024 16:19 Ответить
 
 