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Новости Война
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Россия может передать Ирану истребители и комплексы ПВО, - The Washington Post

росія,іран

Военное сотрудничество между Россией и Ираном вышло на новый уровень. Москва рассматривает возможность передачи Ирану истребителей и комплексов ПВО.

Об этом говорится в материале The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Иран открыл новую опасную страницу в своих отношениях с Россией, согласившись в 2022 году поставить тысячи боевых беспилотников и ракет для помощи Москве в ее войне против Украины.

"Расширенные связи теперь помогли укрепить соглашения между Москвой и Тегераном, включая обязательства России предоставить своему союзнику передовые истребители и технологии противовоздушной обороны, которые могли бы помочь Тегерану укрепить свою оборону против любого будущего авиаудара со стороны Израиля или США", – пишет издание.

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По словам экспертов, неизвестно, сколько систем было предоставлено и развернуто, но российские технологии могут превратить Иран в гораздо более грозного противника с расширенной способностью сбивать самолеты и ракеты.

Представители разведки и эксперты по вооружениям заявили, что соглашения по оружию, некоторые детали которых ранее не разглашались, являются частью более широкого сотрудничества, включающего совместное производство военных дронов в России, обмен технологиями защиты от помех и оценку в реальном времени оружия, развернутого против НАТО и в Украине.

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По их словам, это сотрудничество приносит существенные выгоды обеим странам, одновременно повышая статус Ирана от младшего союзника до стратегического партнера.

Представители разведки отметили, что Россия продвигает тайно заключенные соглашения о поставках Ирану Су-35, одного из самых мощных российских истребителей-бомбардировщиков. Это потенциально чревато радикальной модернизацией иранских ВВС, состоящих в основном из восстановленных американских и советских самолетов, выпущенных до 1979 года. Россия также обязалась оказать техническую помощь с иранскими спутниками-шпионами, а также помощь в создании ракет для отправки большего количества спутников в космос.

Нет публичных доказательств того, что Су-35 были поставлены. По словам представителя разведки США и Ближнего Востока, подробно знающего о соглашении, это может быть связано с задержкой Ираном оплаты самолетов.

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Иран уже давно просит у России новейшие ЗРК для защиты своих ядерных и военных объектов от возможного удара США или Израиля. В 2007 году Тегеран заключил соглашение на покупку российской зенитной системы С-300, но Москва отложила поставки оружия из-за давления со стороны США и европейских государств, добровольный запрет закончился в 2016 году, а иранские С-300 вступили в силу в 2019 году.

С тех пор Иран пытался приобрести у России более мощную систему С-400, хотя публично неизвестно, решилась ли Москва предоставить батареи С-400.

По словам представителей разведки, Москва также извлекает выгоду от этого сотрудничества. Кроме тысяч беспилотников, закупленных у Ирана, в конце прошлого года Россия согласилась закупить дополнительные военные товары на сумму около 2 млрд долларов, в том числе оборонные системы против дронов, ставших главным приоритетом для российских генералов в Украине.

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Иран отдельно согласился продать России ракеты класса "земля-земля" для использования в Украине и, согласно новой оценке разведки, ожидается, что в скором времени начнется передача оружия.

В то же время, по словам представителей разведки, производство боевых дронов превратилось в совместное предприятие двух стран. Первоначально снабжение Ираном дронов России было попыткой Тегерана помочь своему союзнику заткнуть дыру в его военной кампании против Украины. Россия, которая в начале войны имела боевые дроны, осенью 2022 года начала использовать два типа дронов иранского производства "Shahed".

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Автор: 

Иран (1773) россия (95339)


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Топ комментарии
+17
Чем больше передадут, тем меньше используют против Украины.
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16.04.2024 12:35
+6
Су35 в Иране - это большая победа США и большая радость у гордого Израиля...эта стратегия называется "прое..ть всё"!
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16.04.2024 12:41
+6
У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
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16.04.2024 12:44
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Правила форума Совет форумчан
Чем больше передадут, тем меньше используют против Украины.
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16.04.2024 12:35 Ответить
але головне в цьому посилі що,
***** може, а наші "партнери" ні...
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16.04.2024 12:55 Ответить
Хочуть повторити 13.04.2024, тільки навпаки і вже на своїй території?
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16.04.2024 12:35 Ответить
Негайно,суворо та неодмінно висловіть занепокоєння.
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16.04.2024 12:38 Ответить
Су35 в Иране - это большая победа США и большая радость у гордого Израиля...эта стратегия называется "прое..ть всё"!
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16.04.2024 12:41 Ответить
Якщо ізраїльські пілоти поб'ють Су-35 там, то Китай скаже точно " ну артисты, ну прохвосты!"
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16.04.2024 12:50 Ответить
Бі-Бі, ти бил борди з минулих виборів ще не викинув ?
ну то віддай їх опозиції !

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16.04.2024 13:37 Ответить
У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
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16.04.2024 12:44 Ответить
І не гавкають постійно про це публічно!
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16.04.2024 12:44 Ответить
Та які ппо та літаки ,вони свої об'єкти не можуть захистити від 2-3 дронів з гімна та палок.
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16.04.2024 12:45 Ответить
Ху...лу покуй, що на рашці недостатньо ППО, все рівно все болото не прикрити, а от кєнтам-терористам продати, чи поміняти на щось, то святе!
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16.04.2024 13:00 Ответить
******, особенно про ППО. У них систем даже для себя не хватает
Аналоговнетная сушка, ну очень страшна.
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16.04.2024 12:46 Ответить
Ага, так і передадуть. Уламки. Їм би небо мацкви закрити ! Бо прості московіти дронами по кремлю гатили недарма. Вони показали всьому світу. кремль "чистий" для крилатих ракет НАТО. кремль чекає "солодку парочку" під час засідання Совета безопасности рф. Там будуть всі лідери терористів кацапії.
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16.04.2024 12:46 Ответить
Незабаром 9 травня...
Биби Нетаньяху вже готується до теплої зустрічі із @уйлом?

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16.04.2024 12:47 Ответить
В цьому році доведеться тільки через Скайп.
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16.04.2024 13:12 Ответить
Шо те шо те - хлам. Передавайте.
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16.04.2024 12:50 Ответить
Пам'ятаю, як Нітаньяхгу бігав по червоній площині у обнімашку із ху-лом , ще і колорадку причепив . Сподівався сподобатися молі , а вона його узяла , та і трахнула , поки що потрошку
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16.04.2024 12:52 Ответить
Щось в очах ліваків страх перед союзом рушників з козлобородими не зникає. Акіцапи почали солодко співати після запуску Ангари бо клієнтів шукають на запуск супутників. А літаки в них п'ятого коліна від кацапського Сотворєнія міра.
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16.04.2024 12:53 Ответить
Кроме наивных перцев никто не покупает.
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16.04.2024 12:57 Ответить
Росія може передати Ірану винищувачі та комплекси ППО.

Рашці самій не вистачає ППО, нічим прикрити нафтові заводи, якщо віддадуть Ірану, то це буде внеском Ізраїлю в перемогу України.
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16.04.2024 13:05 Ответить
Ми маємо підтримати такі починання росії.
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16.04.2024 13:13 Ответить
Ніх…я вона не передасть. Їм самим не вистачає щоб все прикрити.
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16.04.2024 13:25 Ответить
Як тіки передадуть Су-35, в Україні з'являться Ф-16.
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16.04.2024 14:27 Ответить
Много не передадут, у самих НПЗ без прикрытия стоят
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16.04.2024 14:48 Ответить
возрадуємся за ізраїль. Вони так довго смоктали у своїх любих друзів поделом!
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17.04.2024 00:44 Ответить
 
 