Россия может передать Ирану истребители и комплексы ПВО, - The Washington Post
Военное сотрудничество между Россией и Ираном вышло на новый уровень. Москва рассматривает возможность передачи Ирану истребителей и комплексов ПВО.
Об этом говорится в материале The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что Иран открыл новую опасную страницу в своих отношениях с Россией, согласившись в 2022 году поставить тысячи боевых беспилотников и ракет для помощи Москве в ее войне против Украины.
"Расширенные связи теперь помогли укрепить соглашения между Москвой и Тегераном, включая обязательства России предоставить своему союзнику передовые истребители и технологии противовоздушной обороны, которые могли бы помочь Тегерану укрепить свою оборону против любого будущего авиаудара со стороны Израиля или США", – пишет издание.
По словам экспертов, неизвестно, сколько систем было предоставлено и развернуто, но российские технологии могут превратить Иран в гораздо более грозного противника с расширенной способностью сбивать самолеты и ракеты.
Представители разведки и эксперты по вооружениям заявили, что соглашения по оружию, некоторые детали которых ранее не разглашались, являются частью более широкого сотрудничества, включающего совместное производство военных дронов в России, обмен технологиями защиты от помех и оценку в реальном времени оружия, развернутого против НАТО и в Украине.
По их словам, это сотрудничество приносит существенные выгоды обеим странам, одновременно повышая статус Ирана от младшего союзника до стратегического партнера.
Представители разведки отметили, что Россия продвигает тайно заключенные соглашения о поставках Ирану Су-35, одного из самых мощных российских истребителей-бомбардировщиков. Это потенциально чревато радикальной модернизацией иранских ВВС, состоящих в основном из восстановленных американских и советских самолетов, выпущенных до 1979 года. Россия также обязалась оказать техническую помощь с иранскими спутниками-шпионами, а также помощь в создании ракет для отправки большего количества спутников в космос.
Нет публичных доказательств того, что Су-35 были поставлены. По словам представителя разведки США и Ближнего Востока, подробно знающего о соглашении, это может быть связано с задержкой Ираном оплаты самолетов.
Иран уже давно просит у России новейшие ЗРК для защиты своих ядерных и военных объектов от возможного удара США или Израиля. В 2007 году Тегеран заключил соглашение на покупку российской зенитной системы С-300, но Москва отложила поставки оружия из-за давления со стороны США и европейских государств, добровольный запрет закончился в 2016 году, а иранские С-300 вступили в силу в 2019 году.
С тех пор Иран пытался приобрести у России более мощную систему С-400, хотя публично неизвестно, решилась ли Москва предоставить батареи С-400.
По словам представителей разведки, Москва также извлекает выгоду от этого сотрудничества. Кроме тысяч беспилотников, закупленных у Ирана, в конце прошлого года Россия согласилась закупить дополнительные военные товары на сумму около 2 млрд долларов, в том числе оборонные системы против дронов, ставших главным приоритетом для российских генералов в Украине.
Иран отдельно согласился продать России ракеты класса "земля-земля" для использования в Украине и, согласно новой оценке разведки, ожидается, что в скором времени начнется передача оружия.
В то же время, по словам представителей разведки, производство боевых дронов превратилось в совместное предприятие двух стран. Первоначально снабжение Ираном дронов России было попыткой Тегерана помочь своему союзнику заткнуть дыру в его военной кампании против Украины. Россия, которая в начале войны имела боевые дроны, осенью 2022 года начала использовать два типа дронов иранского производства "Shahed".
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***** може, а наші "партнери" ні...
ну то віддай їх опозиції !
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
Аналоговнетная сушка, ну очень страшна.
Биби Нетаньяху вже готується до теплої зустрічі із @уйлом?
Рашці самій не вистачає ППО, нічим прикрити нафтові заводи, якщо віддадуть Ірану, то це буде внеском Ізраїлю в перемогу України.