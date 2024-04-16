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Новини Війна
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Росія може передати Ірану винищувачі та комплекси ППО, - The Washington Post

росія,іран

Військова співпраця між Росією та Іраном вийшла на новий рівень. Москва розглядає можливість передачі Ірану винищувачів та комплексів ППО.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Іран відкрив нову небезпечну сторінку у своїх відносинах з Росією, погодившись у 2022 році поставити тисячі бойових безпілотників і ракет для допомоги Москві у її війні проти України.

"Розширені зв’язки тепер допомогли зміцнити угоди між Москвою та Тегераном, включаючи зобов’язання Росії надати своєму союзнику передові винищувачі та технології протиповітряної оборони, які могли б допомогти Тегерану зміцнити свою оборону проти будь-якого майбутнього авіаудару з боку Ізраїлю чи США", - пише видання.

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За словами експертів, невідомо, скільки систем було надано та розгорнуто, але російські технології можуть перетворити Іран на набагато більш грізного супротивника з розширеною здатністю збивати літаки та ракети.

Представники розвідки та експерти з озброєнь заявили, що угоди щодо зброї, деякі деталі яких раніше не розголошувалися, є частиною ширшої співпраці, яка включає спільне виробництво військових дронів у Росії, обмін технологіями захисту від перешкод та оцінку в реальному часі зброї, розгорнутої проти НАТО та в Україні.

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За їхніми словами, ця співпраця приносить суттєві вигоди обом країнам, одночасно підвищуючи статус Ірану від молодшого союзника до стратегічного партнера.

Представники розвідки зазначили, що Росія просуває таємно укладені угоди про постачання Ірану Су-35, одного з найпотужніших російських винищувачів-бомбардувальників. Це потенційно загрожує радикальній модернізації іранських ВПС, що складаються здебільшого з відновлених американських та радянських літаків, випущених до 1979 року. Росія також зобов'язалася надати технічну допомогу з іранськими супутниками-шпигунами, а також допомогу у створенні ракет для надсилання більшої кількості супутників у космос.

Немає публічних доказів того, що Су-35 були поставлені. За словами представника розвідки США та Близького Сходу, який детально знає про угоду, це може бути пов’язано з затримкою Іраном оплати літаків.

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Зазначається, що Іран вже давно просить у Росії новітні ЗРК для захисту своїх ядерних та військових об'єктів від можливого удару США чи Ізраїлю. У 2007 році Тегеран уклав угоду на купівлю російської зенітної системи С-300, але Москва відклала постачання зброї через тиск з боку США та європейських держав, добровільна заборона закінчилася у 2016 році, а іранські С-300 вступили в дію у 2019 році.

Відтоді Іран намагався придбати у Росії більш потужну систему С-400, хоча публічно невідомо, чи зважилася Москва надати батареї С-400.

За словами представників розвідки, Москва також має вигоду від цієї співпраці. Крім тисяч безпілотників, закуплених у Ірану, наприкінці минулого року Росія погодилася закупити додаткові військові товари на суму близько 2 млрд доларів, у тому числі оборонні системи проти дронів, які стали головним пріоритетом для російських генералів в Україні.

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Іран окремо погодився продати Росії ракети класу "земля-земля" для використання в Україні, і, згідно з новою оцінкою розвідки, очікується, що незабаром розпочнеться передача зброї.

Водночас, за словами представників розвідки, виробництво бойових дронів перетворилося на спільне підприємство двох країн. Спочатку постачання Іраном дронів Росії було спробою Тегерана допомогти своєму союзнику заткнути дірку у його військовій кампанії проти України. Росія, яка на початку війни мала бойових дронів, восени 2022 року почала використовувати два типи дронів іранського виробництва "Shahed".

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Автор: 

Іран (2022) росія (65052)


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Топ коментарі
+17
Чем больше передадут, тем меньше используют против Украины.
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16.04.2024 12:35
+6
Су35 в Иране - это большая победа США и большая радость у гордого Израиля...эта стратегия называется "прое..ть всё"!
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16.04.2024 12:41
+6
У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
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16.04.2024 12:44
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Чем больше передадут, тем меньше используют против Украины.
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16.04.2024 12:35 Відповісти
але головне в цьому посилі що,
***** може, а наші "партнери" ні...
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16.04.2024 12:55 Відповісти
Хочуть повторити 13.04.2024, тільки навпаки і вже на своїй території?
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16.04.2024 12:35 Відповісти
Негайно,суворо та неодмінно висловіть занепокоєння.
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16.04.2024 12:38 Відповісти
Су35 в Иране - это большая победа США и большая радость у гордого Израиля...эта стратегия называется "прое..ть всё"!
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16.04.2024 12:41 Відповісти
Якщо ізраїльські пілоти поб'ють Су-35 там, то Китай скаже точно " ну артисты, ну прохвосты!"
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16.04.2024 12:50 Відповісти
Бі-Бі, ти бил борди з минулих виборів ще не викинув ?
ну то віддай їх опозиції !

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16.04.2024 13:37 Відповісти
У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
показати весь коментар
16.04.2024 12:44 Відповісти
І не гавкають постійно про це публічно!
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16.04.2024 12:44 Відповісти
Та які ппо та літаки ,вони свої об'єкти не можуть захистити від 2-3 дронів з гімна та палок.
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16.04.2024 12:45 Відповісти
Ху...лу покуй, що на рашці недостатньо ППО, все рівно все болото не прикрити, а от кєнтам-терористам продати, чи поміняти на щось, то святе!
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16.04.2024 13:00 Відповісти
******, особенно про ППО. У них систем даже для себя не хватает
Аналоговнетная сушка, ну очень страшна.
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16.04.2024 12:46 Відповісти
Ага, так і передадуть. Уламки. Їм би небо мацкви закрити ! Бо прості московіти дронами по кремлю гатили недарма. Вони показали всьому світу. кремль "чистий" для крилатих ракет НАТО. кремль чекає "солодку парочку" під час засідання Совета безопасности рф. Там будуть всі лідери терористів кацапії.
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16.04.2024 12:46 Відповісти
Незабаром 9 травня...
Биби Нетаньяху вже готується до теплої зустрічі із @уйлом?

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16.04.2024 12:47 Відповісти
В цьому році доведеться тільки через Скайп.
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16.04.2024 13:12 Відповісти
Шо те шо те - хлам. Передавайте.
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16.04.2024 12:50 Відповісти
Пам'ятаю, як Нітаньяхгу бігав по червоній площині у обнімашку із ху-лом , ще і колорадку причепив . Сподівався сподобатися молі , а вона його узяла , та і трахнула , поки що потрошку
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16.04.2024 12:52 Відповісти
Щось в очах ліваків страх перед союзом рушників з козлобородими не зникає. Акіцапи почали солодко співати після запуску Ангари бо клієнтів шукають на запуск супутників. А літаки в них п'ятого коліна від кацапського Сотворєнія міра.
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16.04.2024 12:53 Відповісти
Кроме наивных перцев никто не покупает.
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16.04.2024 12:57 Відповісти
Росія може передати Ірану винищувачі та комплекси ППО.

Рашці самій не вистачає ППО, нічим прикрити нафтові заводи, якщо віддадуть Ірану, то це буде внеском Ізраїлю в перемогу України.
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16.04.2024 13:05 Відповісти
Ми маємо підтримати такі починання росії.
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16.04.2024 13:13 Відповісти
Ніх…я вона не передасть. Їм самим не вистачає щоб все прикрити.
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16.04.2024 13:25 Відповісти
Як тіки передадуть Су-35, в Україні з'являться Ф-16.
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16.04.2024 14:27 Відповісти
Много не передадут, у самих НПЗ без прикрытия стоят
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16.04.2024 14:48 Відповісти
возрадуємся за ізраїль. Вони так довго смоктали у своїх любих друзів поделом!
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17.04.2024 00:44 Відповісти
 
 