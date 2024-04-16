Росія може передати Ірану винищувачі та комплекси ППО, - The Washington Post

Військова співпраця між Росією та Іраном вийшла на новий рівень. Москва розглядає можливість передачі Ірану винищувачів та комплексів ППО.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Іран відкрив нову небезпечну сторінку у своїх відносинах з Росією, погодившись у 2022 році поставити тисячі бойових безпілотників і ракет для допомоги Москві у її війні проти України.

"Розширені зв’язки тепер допомогли зміцнити угоди між Москвою та Тегераном, включаючи зобов’язання Росії надати своєму союзнику передові винищувачі та технології протиповітряної оборони, які могли б допомогти Тегерану зміцнити свою оборону проти будь-якого майбутнього авіаудару з боку Ізраїлю чи США", - пише видання.

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За словами експертів, невідомо, скільки систем було надано та розгорнуто, але російські технології можуть перетворити Іран на набагато більш грізного супротивника з розширеною здатністю збивати літаки та ракети.

Представники розвідки та експерти з озброєнь заявили, що угоди щодо зброї, деякі деталі яких раніше не розголошувалися, є частиною ширшої співпраці, яка включає спільне виробництво військових дронів у Росії, обмін технологіями захисту від перешкод та оцінку в реальному часі зброї, розгорнутої проти НАТО та в Україні.

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За їхніми словами, ця співпраця приносить суттєві вигоди обом країнам, одночасно підвищуючи статус Ірану від молодшого союзника до стратегічного партнера.

Представники розвідки зазначили, що Росія просуває таємно укладені угоди про постачання Ірану Су-35, одного з найпотужніших російських винищувачів-бомбардувальників. Це потенційно загрожує радикальній модернізації іранських ВПС, що складаються здебільшого з відновлених американських та радянських літаків, випущених до 1979 року. Росія також зобов'язалася надати технічну допомогу з іранськими супутниками-шпигунами, а також допомогу у створенні ракет для надсилання більшої кількості супутників у космос.

Немає публічних доказів того, що Су-35 були поставлені. За словами представника розвідки США та Близького Сходу, який детально знає про угоду, це може бути пов’язано з затримкою Іраном оплати літаків.

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Зазначається, що Іран вже давно просить у Росії новітні ЗРК для захисту своїх ядерних та військових об'єктів від можливого удару США чи Ізраїлю. У 2007 році Тегеран уклав угоду на купівлю російської зенітної системи С-300, але Москва відклала постачання зброї через тиск з боку США та європейських держав, добровільна заборона закінчилася у 2016 році, а іранські С-300 вступили в дію у 2019 році.

Відтоді Іран намагався придбати у Росії більш потужну систему С-400, хоча публічно невідомо, чи зважилася Москва надати батареї С-400.

За словами представників розвідки, Москва також має вигоду від цієї співпраці. Крім тисяч безпілотників, закуплених у Ірану, наприкінці минулого року Росія погодилася закупити додаткові військові товари на суму близько 2 млрд доларів, у тому числі оборонні системи проти дронів, які стали головним пріоритетом для російських генералів в Україні.

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Іран окремо погодився продати Росії ракети класу "земля-земля" для використання в Україні, і, згідно з новою оцінкою розвідки, очікується, що незабаром розпочнеться передача зброї.

Водночас, за словами представників розвідки, виробництво бойових дронів перетворилося на спільне підприємство двох країн. Спочатку постачання Іраном дронів Росії було спробою Тегерана допомогти своєму союзнику заткнути дірку у його військовій кампанії проти України. Росія, яка на початку війни мала бойових дронів, восени 2022 року почала використовувати два типи дронів іранського виробництва "Shahed".

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