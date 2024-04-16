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Іран готовий проявляти стриманість та не планує подальшої ескалації на Близькому Сході, - МЗС Китаю

ван

Китай взяв до уваги заяву Ірану про його атаку на Ізраїль як реалізацію права на самооборону і вірить, що Іран добре розуміє ситуацію та зможе уникнути подальшої дестабілізації на Близькому Сході, захищаючи свій суверенітет.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час телефонної розмови з іранським колегою Хоссейном Амір-Абдуллахіаном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.

За його словами, Китай готовий продовжувати співпрацю з Іраном у різних сферах і сприяти більшому розвитку двосторонніх відносин навіть після атаки Тегерана на Ізраїль.

Під час розмови Амір-Абдуллахіан представив позицію Ірану щодо атаки на його посольство в Сирії, зазначивши, що Рада безпеки ООН не відреагувала належним чином, тому Іран мав право відповісти в порядку самозахисту на порушення свого суверенітету.

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"Нинішня регіональна ситуація є дуже чутливою, і Іран готовий проявляти стриманість та не має наміру подальшої ескалації ситуації", - сказав іранський міністр.

Ван Ї заявив, що Китай рішуче засуджує і виступає проти нападу на посольство Ірану в Сирії та вважає цей інцидент серйозним порушенням міжнародного права.

"Китай взяв до уваги заяву Ірану про те, що дії, які він вжив, були обмеженими й що це була реалізація права на самооборону у відповідь на напад на будівлю посольства", - наголосив глава МЗС КНР.

"Ми віримо, що Іран добре розуміє ситуацію і зможе уникнути подальшої дестабілізації, захищаючи свій суверенітет і гідність", - додав Ван Ї.

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Автор: 

Ізраїль (1639) Іран (2022) Китай (4560) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+16
О жовтороті вилізли захищати терористів. Цей ван *** лі шаолін, має таку професію відбитих отморозків захищати.
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16.04.2024 09:15
+12
О вісі зла однакові тексти.
Хочаб трохи змінювали...
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16.04.2024 09:15
+10
"Вісь зла"- китай іран засрашка сформовано. І в три ствола водять по губам і США і оон і всім на світі. Дно.
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16.04.2024 09:22
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О вісі зла однакові тексти.
Хочаб трохи змінювали...
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16.04.2024 09:15 Відповісти
да яркий пример для сравнения северная и южная корея
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16.04.2024 10:03 Відповісти
Та да, чули, чули. То США веде війну в Україні проти скрєпної кацапії руками украєнців і ті ж США руками китайців, іранських мулл і корейських чучхеїстів допомагають кацапам військовим обладнанням, зброєю і матеріалами боротися з агресією.... США (!!!! привіт дебілам) в Україні проти кацапів. 😂
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16.04.2024 10:35 Відповісти
Тобто напали, жертва вміло утримала удар, і тепер бажає дати кізди нападнику, то прибіжали друзяки гопника в заверещали, не треба розхитувати ситуацію.П то що її розхитує довбограй їх подельник, то не тє.
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16.04.2024 13:35 Відповісти
О жовтороті вилізли захищати терористів. Цей ван *** лі шаолін, має таку професію відбитих отморозків захищати.
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16.04.2024 09:15 Відповісти
Він не те щоб захищає,він просто намагається заспокоїти Ізраїль і його союзників,щоб не порвали іран на шматки.Тому,я думаю що якраз зараз треба лупити по іранському ВПК і т.п. цілях,поки вони ще не підготувались до наступної атаки.
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16.04.2024 11:17 Відповісти
Невже ніхто так і не зрозумів що відбулося?
Відбулася ВЕЛИЧЕЗНА геополітична КАТАСТРОФА
"Бульбашка" "загроза Ірану" лопнула у всіх на очах
Іран продемонстрував ВСЮ свою ракетно-шахедську ПОТУЖНІСТЬ у вигляді малюсенького пшшшшика у калюжу
Для кого катастрофа?
Для ВСІХ хто "кормився" від міфу про цю загрозу
росія і китай - що лякали ізраїль
ізраїль що лякав сша
сша, що лякали совоїх виборців євреїв у сша
...
Після цієї атаки - світ змінився назавжди
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16.04.2024 13:03 Відповісти
Ну так наступна атака може бути ракетою з ядерною боєголовкою,безумні іранці без проблем це зроблять
Кацапи підтримають,одна ж нечисть
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16.04.2024 15:26 Відповісти
Вони власних васалів захищають.
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16.04.2024 09:18 Відповісти
А що тут дивного?
Ізраїль - ворог Ірану
США - союзник Ізраїлю
Розпалювання чергового конфлікту на Близькому Сході відволікає США від протистояння Китаю (як в економічній так і військовій сфері - підтримці Тайваню)
Ну а зіткнення США з Росією на території України знесилює Росію та робить її поступливішою при виконанні "хотєлок" Китаю
І це - тільки "найпомітніші" чинники цього міждержавного протистояння
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16.04.2024 09:45 Відповісти
Не будьте какЦапами, не виказуйте расистські наративи. Є південні корейці, є чучхісти. Є китайці на Тайвані, є маоністи. Є чехи з Павелом і є мадьяри з ********.
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16.04.2024 09:49 Відповісти
Ну так у даному випадку правлячі китайські комуняки виступають на захист ісламістської правлячої верхівки. Я жодним чином не чіпав китайців і іранців як народи якщо що😇
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16.04.2024 10:13 Відповісти
Чому дивуватись Китай співпрацює з Іраном вже десятки років,з тих пір як вперше наклали санкції на нього(Іран)т.я. економічно йому (Китаю) було вигідно,політика і цинізм,кровні сестра і брат.
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16.04.2024 12:05 Відповісти
А ось і вилізли ті, "під ким ходять" усі світові гопнікі
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16.04.2024 09:18 Відповісти
А шо сі сталось? Хотабичи з рушниками на головах всрались від пережору свинини?
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16.04.2024 09:19 Відповісти
Три П. Пішли Прати Портки.
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16.04.2024 10:11 Відповісти
Є думка, що ця атака була договорняком.
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16.04.2024 09:20 Відповісти
Сзоже, що і напад на ізраїль у жовтні був договорняком - усі вирішили щось відхопити: #уцло з сі - пів саіту, дрібне шакальйо - що ближче лежить. І усе через багаторічні затримки у влалі - абсолютна влада розбещує абсолютно.
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16.04.2024 09:24 Відповісти
Дякуємо за роз'яснення, китайські болванчики
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16.04.2024 09:20 Відповісти
А чого це жовтомордий розвиступався замість іранських аятол? Голос у них відібрало?
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16.04.2024 09:20 Відповісти
Та ні - бояться боса
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16.04.2024 09:25 Відповісти
Чітко визначився світовий агресор і це не перси.
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16.04.2024 09:20 Відповісти
"Вісь зла"- китай іран засрашка сформовано. І в три ствола водять по губам і США і оон і всім на світі. Дно.
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16.04.2024 09:22 Відповісти
Бандитский авторитет благодушно отнёсся к действиям своего солдата по демонстрации возможностей банды, но приказал пока вести себя спокойнее
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16.04.2024 09:22 Відповісти
Ось і ляльководи голос подали.
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16.04.2024 09:25 Відповісти
І знов повторю, що носіння ганчірок на голові призводить до патологічних змін в мозку!
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16.04.2024 09:27 Відповісти
А як мусульманський Іран відноситься до притиснень мусульман в Китаї?
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16.04.2024 09:37 Відповісти
Іран-шиіти і їм до дупи китайські суніти..
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16.04.2024 09:48 Відповісти
ВІРИТИ КИТАЮ .ІРАНУ 3,14ДЕРАЦІЇ КНДР - САМОМУ СОБІ НАКЛАСТИ КУЧУ ЛАЙНА В ШТАНИ...
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16.04.2024 09:44 Відповісти
Тому всім притомним потрібно зараз навалитись і розкатати росію.То і китай,і іран,і корея імені кіма сидітимуть тихенько
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16.04.2024 11:21 Відповісти
Китай, скажи кто твой друг, и я скажу кто ты!
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16.04.2024 09:49 Відповісти
Біда в тому що США і НАТО стали слабкими ще в часи Обами та втратили лідерство попустивши диктаторські режими.
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16.04.2024 09:51 Відповісти
Зате проти Ірану треба застосовувати ескалацію
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16.04.2024 09:57 Відповісти
Кетайці спасають морду ліца аятоллам.
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16.04.2024 10:22 Відповісти
Але це його від - атвєточки вже не врятує . Що Ізраїль відповість , тут - сумнівів немає .
А от - що іран заспіває тоді , подивимось .
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16.04.2024 10:28 Відповісти
Ось так потихеньку американці і відійдуть на задній план
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16.04.2024 10:29 Відповісти
Иран вообще нормальное государство, уверен что Израилю и США будет гораздо легче договориться о мирном урегулировании вопроса и недопущения полномаштабной войны чем с Украиной и россией вместе взятых.........Там до талого воевать не хотят, разок ******* для профилактики, потом пару лет тишины, потом снова разок бахнули, вцелом жить можно!!!
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16.04.2024 10:34 Відповісти
Ні не нормальне там терористи злочинці при владі з 1979 року
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16.04.2024 20:45 Відповісти
А що, так можна? За*уярити трьома сотнями ракет і дронів по мирних містах і оголосити інцидент вичерпаним? 😲🤔 Нічого собі відповідь на один обстріл одного "мирного" посольства, нашпигованого по самі вінця "мироточащими" генералами! Де можна було б таке звіздіти, якби у відповідь обстріляли ізраїльське посольство, але ніт! Реакція Китаю вказує на те, що у тому, що сталося стирчать і китайські вуха.
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16.04.2024 10:41 Відповісти
Нахабна китайська морда нахабно бреше, давно вже китайці втратили обличчя, під кожний випадок бандитизму своїх васалів підводять миролюбні пояснення, вже всіх нудить від їх заяв.
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16.04.2024 10:55 Відповісти
Ось і появився представник ЦЕНТРУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.
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16.04.2024 11:25 Відповісти
іранці сидят і думають щоб Ізраїль їх не бомбив
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16.04.2024 12:34 Відповісти
до речі, Аслендер постійно наголошує що удар був не по дипломатичній будівлі, а тій що стояла поруч
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16.04.2024 15:42 Відповісти
 
 