Іран готовий проявляти стриманість та не планує подальшої ескалації на Близькому Сході, - МЗС Китаю
Китай взяв до уваги заяву Ірану про його атаку на Ізраїль як реалізацію права на самооборону і вірить, що Іран добре розуміє ситуацію та зможе уникнути подальшої дестабілізації на Близькому Сході, захищаючи свій суверенітет.
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час телефонної розмови з іранським колегою Хоссейном Амір-Абдуллахіаном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.
За його словами, Китай готовий продовжувати співпрацю з Іраном у різних сферах і сприяти більшому розвитку двосторонніх відносин навіть після атаки Тегерана на Ізраїль.
Під час розмови Амір-Абдуллахіан представив позицію Ірану щодо атаки на його посольство в Сирії, зазначивши, що Рада безпеки ООН не відреагувала належним чином, тому Іран мав право відповісти в порядку самозахисту на порушення свого суверенітету.
"Нинішня регіональна ситуація є дуже чутливою, і Іран готовий проявляти стриманість та не має наміру подальшої ескалації ситуації", - сказав іранський міністр.
Ван Ї заявив, що Китай рішуче засуджує і виступає проти нападу на посольство Ірану в Сирії та вважає цей інцидент серйозним порушенням міжнародного права.
"Китай взяв до уваги заяву Ірану про те, що дії, які він вжив, були обмеженими й що це була реалізація права на самооборону у відповідь на напад на будівлю посольства", - наголосив глава МЗС КНР.
"Ми віримо, що Іран добре розуміє ситуацію і зможе уникнути подальшої дестабілізації, захищаючи свій суверенітет і гідність", - додав Ван Ї.
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Відбулася ВЕЛИЧЕЗНА геополітична КАТАСТРОФА
"Бульбашка" "загроза Ірану" лопнула у всіх на очах
Іран продемонстрував ВСЮ свою ракетно-шахедську ПОТУЖНІСТЬ у вигляді малюсенького пшшшшика у калюжу
Для кого катастрофа?
Для ВСІХ хто "кормився" від міфу про цю загрозу
росія і китай - що лякали ізраїль
ізраїль що лякав сша
сша, що лякали совоїх виборців євреїв у сша
...
Після цієї атаки - світ змінився назавжди
Кацапи підтримають,одна ж нечисть
Ізраїль - ворог Ірану
США - союзник Ізраїлю
Розпалювання чергового конфлікту на Близькому Сході відволікає США від протистояння Китаю (як в економічній так і військовій сфері - підтримці Тайваню)
Ну а зіткнення США з Росією на території України знесилює Росію та робить її поступливішою при виконанні "хотєлок" Китаю
І це - тільки "найпомітніші" чинники цього міждержавного протистояння
А от - що іран заспіває тоді , подивимось .