Іран готовий проявляти стриманість та не планує подальшої ескалації на Близькому Сході, - МЗС Китаю

Китай взяв до уваги заяву Ірану про його атаку на Ізраїль як реалізацію права на самооборону і вірить, що Іран добре розуміє ситуацію та зможе уникнути подальшої дестабілізації на Близькому Сході, захищаючи свій суверенітет.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час телефонної розмови з іранським колегою Хоссейном Амір-Абдуллахіаном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.

За його словами, Китай готовий продовжувати співпрацю з Іраном у різних сферах і сприяти більшому розвитку двосторонніх відносин навіть після атаки Тегерана на Ізраїль.

Під час розмови Амір-Абдуллахіан представив позицію Ірану щодо атаки на його посольство в Сирії, зазначивши, що Рада безпеки ООН не відреагувала належним чином, тому Іран мав право відповісти в порядку самозахисту на порушення свого суверенітету.

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"Нинішня регіональна ситуація є дуже чутливою, і Іран готовий проявляти стриманість та не має наміру подальшої ескалації ситуації", - сказав іранський міністр.

Ван Ї заявив, що Китай рішуче засуджує і виступає проти нападу на посольство Ірану в Сирії та вважає цей інцидент серйозним порушенням міжнародного права.

"Китай взяв до уваги заяву Ірану про те, що дії, які він вжив, були обмеженими й що це була реалізація права на самооборону у відповідь на напад на будівлю посольства", - наголосив глава МЗС КНР.

"Ми віримо, що Іран добре розуміє ситуацію і зможе уникнути подальшої дестабілізації, захищаючи свій суверенітет і гідність", - додав Ван Ї.

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