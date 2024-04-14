Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо Ірану
Екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з безпрецедентною ракетною і безпілотною атакою Ірану на Ізраїль відбудеться 14 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.
"Ми маємо намір провести засідання о 16:00 (23:00 за Гринвічем) 14 квітня", - зазначили в дипломатичному представництві Мальти, яка головує в РБ ООН.
Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан раніше звернувся до Ради безпеки з проханням провести екстрене засідання.
"Іранський напад є серйозною загрозою глобальному миру і безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби для вживання конкретних заходів проти Ірану", - заявив Ердан.
Топ коментарі
+31 Ольга Костыря #552360
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+22 Marie Mbange
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+16 Валентин Коваль #587289
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А це станеться - Іран щось задумав надовго
Бо іншого я не бачу сенсу протирати там штани
а шо саме цікаве - Ізраїль на ту оонь клав, кладе і класти буде...
Израиль скоординирует ответ на удар Ирана с союзниками, пишет The New York Times со ссылкой на израильского чиновника.
Всё ясно. Что и требовалось доказать: Салливан насоветовал не трогать Иран, Израиль планирует согласиться.
кому резолюції озабочювання, а для кого це питання чи жити чі ні.
теж саме стосується України - як вона хоче існувати? - треба битися,
як ні - випускайте агрохіміка ....
Общественность Израиля потребует разбить 4 заправки и хотя бы одну мечеть (но это не обязательно)
в другу світову - окопи, теріторії, грають тільки кацапи,
ну як діді, яких вони так і не спромоглися позбирати, грали...
а Україна вимушена відповідати і захишятися вже всім чим є...
але з таким неперевибочим наполеоном, шанси таки собі.
ну і чому всі найпадлючіші падли півтора метра?
питання до антропологів...
марно час витрачяти - поцілуй партбілет він під матрацом...
І ніхто радбезу оону не скликає
В ООН стурбованість викликає лише початок - далі це вже рівень статистики
буде їм і аяйяй, і занепокоєння оон, і навіть вислухають посла Ірану
ізраїлю, похер! у ізраїля, своя зброя і атомна бомба.
а у україни? а у нас кумівське болото, останні п'ять років ржачне розкрадене болото.
Обісрались і ООН, і США, і Ізраїль...
2) Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание относительно Ирана "
И это по поводу каких-то десятков СБИТЫХ мопедов-беспилотников !
В Украине более 2 лет идёт РЕАЛЬНАЯ ВОЙНА , а сраная обосцаная Кулеба даже не шевелится чтобы как евреи обратиться в ООН на экстренное заседание. Что Украине внимание мира и поддержка не нужна ?