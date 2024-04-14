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Новини
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Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо Ірану

оон,радбез

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з безпрецедентною ракетною і безпілотною атакою Ірану на Ізраїль відбудеться 14 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

"Ми маємо намір провести засідання о 16:00 (23:00 за Гринвічем) 14 квітня", - зазначили в дипломатичному представництві Мальти, яка головує в РБ ООН.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан раніше звернувся до Ради безпеки з проханням провести екстрене засідання.

"Іранський напад є серйозною загрозою глобальному миру і безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби для вживання конкретних заходів проти Ірану", - заявив Ердан.

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Автор: 

Ізраїль (1635) Іран (2005) Радбез ООН (850)


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Топ коментарі
+31
А по поводу ракетных ударов по Украине, не? Не соберется?
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14.04.2024 08:57
+22
Та в Україну кожного другого дня летить така ж кількість ракет, як сьогодні в Ізраїль! Мерзенні цинічні потвори!
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14.04.2024 09:01
+16
Яке цікаве життя в ООН -- зібрались - розібрались - зібрались - розібрались
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14.04.2024 08:57
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Ізраїль - це святе!
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14.04.2024 09:09 Відповісти
Опять работа для ООН нарисовалась, будут делить гранты и языки чесать. Наверное выразят обеспокоенность и потребуют чтобы Израиль мужественно выкинул белый флаг и сел за стол переговоров. Ну и обвинят Израиль в том что он разбомбил очередную базу террористов мирно спрятанную в здании ООН
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14.04.2024 08:57 Відповісти
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14.04.2024 10:31 Відповісти
Яке цікаве життя в ООН -- зібрались - розібрались - зібрались - розібрались
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14.04.2024 08:57 Відповісти
Як так - просто зібрались та розійшлись? А стурбованість відповідного рівня висловити?!
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14.04.2024 09:42 Відповісти
А по поводу ракетных ударов по Украине, не? Не соберется?
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14.04.2024 08:57 Відповісти
Коли Іран почне систематично запускати ракети по Ізраїлю - тоді і збиратися перестануть
А це станеться - Іран щось задумав надовго
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14.04.2024 12:45 Відповісти
Вони як збираються, то в них двійний оклад?
Бо іншого я не бачу сенсу протирати там штани
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14.04.2024 08:58 Відповісти
тема обезпокоювання - зберегти Іран!
а шо саме цікаве - Ізраїль на ту оонь клав, кладе і класти буде...
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14.04.2024 08:58 Відповісти
Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху попросил Израиль не реагировать напрямую на иранское нападение - Jewish Media.

Израиль скоординирует ответ на удар Ирана с союзниками, пишет The New York Times со ссылкой на израильского чиновника.

Всё ясно. Что и требовалось доказать: Салливан насоветовал не трогать Иран, Израиль планирует согласиться.
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14.04.2024 09:28 Відповісти
відповідь від ізраільтяців обов'язково буде, тількі яка.
кому резолюції озабочювання, а для кого це питання чи жити чі ні.
теж саме стосується України - як вона хоче існувати? - треба битися,
як ні - випускайте агрохіміка ....
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14.04.2024 09:33 Відповісти
При отсутствии сухопутной границы с Ираном вторжение исключено.
Общественность Израиля потребует разбить 4 заправки и хотя бы одну мечеть (но это не обязательно)
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14.04.2024 09:42 Відповісти
ну яке вторгнення?
в другу світову - окопи, теріторії, грають тільки кацапи,
ну як діді, яких вони так і не спромоглися позбирати, грали...
а Україна вимушена відповідати і захишятися вже всім чим є...
але з таким неперевибочим наполеоном, шанси таки собі.
ну і чому всі найпадлючіші падли півтора метра?
питання до антропологів...
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14.04.2024 10:00 Відповісти
Вони вчора , євреї, почали херачити по території Лівана хоча напав на них Іран ,😂 от і все що потрібно знати...
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14.04.2024 10:32 Відповісти
таким як ти шось доказувати?
марно час витрачяти - поцілуй партбілет він під матрацом...
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14.04.2024 10:37 Відповісти
Сеанс глубокої стурбованності із здивованими пиками. Як так сталося що умиротворення не працює? Я думаю в них здивовані пики будуть навіть коли буряти будуть їх різати прямо у залі.
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14.04.2024 08:59 Відповісти
Та в Україну кожного другого дня летить така ж кількість ракет, як сьогодні в Ізраїль! Мерзенні цинічні потвори!
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14.04.2024 09:01 Відповісти
Знову потрясуть своїми вяленими членами.
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14.04.2024 09:02 Відповісти
Цікаво .... ООН висловить "глибоке" занепокоєння розвитком ситуації в регіоні або "стурбованнє" занепокоєння розвитком ситуації в регіоні
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14.04.2024 09:03 Відповісти
Висловлять чергове китайське попередження.
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14.04.2024 10:47 Відповісти
На Україну такі«безпрецедентні»атаки щотижня здійснюються.
І ніхто радбезу оону не скликає
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14.04.2024 09:04 Відповісти
Україна сьогодні в інформпросторі це вже як Сирія, ну майже. Всі вже звикли що її безперервно ********.
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14.04.2024 09:17 Відповісти
Так само звикнуть і до Ірансько-Ізраїльської війни на десятиліття
В ООН стурбованість викликає лише початок - далі це вже рівень статистики
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14.04.2024 12:47 Відповісти
Знищення українських ТЕЦ рашистами - це не привід зібрати екстренне засідання ООН???
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14.04.2024 09:05 Відповісти
А нахрена ? Толку от ООН , как из собачьего хвоста сито.
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14.04.2024 09:06 Відповісти
🤡
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14.04.2024 09:08 Відповісти
Посидять, подрімають, озаботятца й розбредуться. Униле збіговисько бюрократів.
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14.04.2024 09:10 Відповісти
Україну кожен день так атакують і ООН не збирається, просто занепокоєння не має де складати.
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14.04.2024 09:11 Відповісти
ну, зараз Іран отримає люлєй...
буде їм і аяйяй, і занепокоєння оон, і навіть вислухають посла Ірану
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14.04.2024 09:12 Відповісти
Організація озабочених недоумків.
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14.04.2024 09:12 Відповісти
Оце правильно , треба одразу обсудити , припинити та засудити це неподобство - як посмів Ізраїль збивати мирні іранські ракети ?
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14.04.2024 09:13 Відповісти
Імпотентна оон, та і багато інших, свого часу не дали по руках усіляким путлерам, тепер вигрібаємо, що усілякі фюрерчики будуть кошмарити світ...
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14.04.2024 09:16 Відповісти
буде висловлена глибока стурбованість і все, ставка 100%
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14.04.2024 09:17 Відповісти
Стурбовані?
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14.04.2024 09:22 Відповісти
🤣
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14.04.2024 09:25 Відповісти
ізраїлю, можна бомбити заводи в ірані?
ізраїлю, похер! у ізраїля, своя зброя і атомна бомба.
а у україни? а у нас кумівське болото, останні п'ять років ржачне розкрадене болото.
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14.04.2024 09:27 Відповісти
Зараз ще Ізраїлю без України США нададуть допомогу і стане все зрозуміло. Вибору у нас вже практично ніякого не залишиться. А до кінця року і поготів...
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14.04.2024 09:28 Відповісти
Да,нужно срочно выразить озабоченность и призвать Израиль к заключению перемирия со всеми террористами типа Хамаса,Хезболлы и пр.. Израиль,можно в очередной раз поздравить с дебильной политикой ублажения и потакания русскому *******...Без него и здесь не обошлось 100%
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14.04.2024 09:31 Відповісти
Бомбанули чалмоносців-і ООНи збігаються і Америка свої кораблі підтягує. Війна в Україні, фактично в Європі-так всі на розслабоні. Єрелаш якийсь!
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14.04.2024 09:32 Відповісти
Соберётся... от утреннего собрания бомжей больше проку - они решают реальный вопрос реальными способами - ищут и находят (!!!!) опохмел... А что решает ООН - снова выразят озабоченность, на которую в иране положат ХЕ...., а в раше наложат В ВЕТО... вот и вся ООН - огромный сортир без дверей...
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14.04.2024 09:34 Відповісти
Ось що буває, коли Світ не засуджує чітко і однозначно одного агресора - в інших відморозків виникає бажання "павтаріть".
Обісрались і ООН, і США, і Ізраїль...
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14.04.2024 09:39 Відповісти
ООН помойка.
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14.04.2024 09:42 Відповісти
А что случилось? По какому поводу не хватает осуждения и озабоченности?
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14.04.2024 09:44 Відповісти
"1) Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан ранее обратился в Совбез с просьбой провести экстренное заседание.
2) Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание относительно Ирана "
И это по поводу каких-то десятков СБИТЫХ мопедов-беспилотников !
В Украине более 2 лет идёт РЕАЛЬНАЯ ВОЙНА , а сраная обосцаная Кулеба даже не шевелится чтобы как евреи обратиться в ООН на экстренное заседание. Что Украине внимание мира и поддержка не нужна ?
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14.04.2024 09:48 Відповісти
як показує досвід, це до сраки
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14.04.2024 09:53 Відповісти
Можна не збиратися.ООН- міжнародна шарага дармоїдів,котрих скупив куйло зробивши її організацією, котра єдля того.щоб блокувати любі рішення протів ТЕРОРИСТІВ З 3,14дерації ,Китаю ,Ірану .
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14.04.2024 09:56 Відповісти
Висловіть обовʼязково свою «глибоку стурбованість»! Я вас дуже прошу!
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14.04.2024 09:58 Відповісти
Сборище куколдов
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14.04.2024 10:03 Відповісти
подрочать на портрет х...ла і розійдуться
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14.04.2024 10:05 Відповісти
оон - послєднєє прібєжіщє нігадяєв
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14.04.2024 10:08 Відповісти
пролетарії (від глагола пролiтати) всіх країн знову попьють кофе - я б не зважав дідам помурликати за молодість, за коли вони були козаками, най собі тішуться....
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14.04.2024 10:13 Відповісти
Тепер ракетні і дронові обстріли стануть нормою по усьому світу. Щось несподобалось замість ноти протесту сотня ракет. І все завдяки глибокому занепокоєнню.
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14.04.2024 10:36 Відповісти
навіщо збиратися коли можна виразити збочену стурбованість залишаючись вдома та не встаючи з диванів?
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14.04.2024 10:47 Відповісти
Выскажут глубокую озабоченность.
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14.04.2024 13:46 Відповісти
 
 