Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю
Керівництво республіканців у Палаті представників США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану. Проте, який саме законопроєкт буде розглянуто - невідомо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Зазначається, що керівництво республіканців у Палаті представників у суботу, 13 квітня, оголосило, що наступного тижня буде проголосована допомога Ізраїлю для зміцнення його оборони.
"Атака Ірану викликала нові двопартійні заклики до ухвалення пакета іноземної допомоги", – пише видання.
Водночас поки не зрозуміло, за який закон буде голосувати Палата представників. Відомо, що допомога для Ізраїлю входить у пакет допомоги іноземним державам, куди входять і Україна з Тайванем.
Лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліс сказав, що "додаткова інформація буде надана пізніше".
"На тлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль, Палата представників наступного тижня змінить свій раніше оголошений графік, щоби натомість розглянути законодавство, яке підтримає нашого союзника, Ізраїль, та притягне до відповідальності Іран та його терористичних проксі.
Палата представників рішуче підтримує Ізраїль, і ця неспровокована атака має мати наслідки", – йдеться у його повідомленні.
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Хахаха,нелепые и примитивные оправдашки,конечно же американцы имели родню в Британии,потому что именно британцы заселили севамерику,а у нас закончились украинцы поэтому страной руководят агенты сивковича и переселенцы из засрашки,чьи батьки ходят по имперским митингам с портретами ботокса.Плюс у американцев нет и не было идеологических,культурных и мировоззренческих разногласий с британцами,а у украинцев и русских есть и они огромны.
Може скажеш , яка подія відбулась у 1654 році? Це я про то , хто да коли поліз у ярмо до кацапів.
Про кріпацтво , голодомор , розкулачення , примусове виселення за Урал я вже і не кажу.
а україна, кумівське болото, де всі брешуть і крадуть.
Там і президенти Франції і прем'єри Італії і навіть самий-самий
є над чим працювати!
але ж громадяни, отих країн, відмінно себе почувають, на від міну від українців.
Це в ссср любили фрази "народ вас/нас не поймет"
А ви у народа питали? Ви взагалі ким себе вважаєте? Месією відповідати ЗА ВСІХ?
А оце "громадяни, отих країн, відмінно себе почувають, на від міну від українців"
Хто проводив опитування? ДЕ, Коли?
Спитайте ЛЮБОГО американця чи німця чи задоволені вони ВЛАДОЮ?
НАРОД НІКОЛИ НЕ задоволений владою - бо влада ПРИМУШУЄ
це в авторитарних державах влада примушує.
в "демократичних" країнах, влада заручник рейтингів. десь демократія не туди повернула і повилазили лєвакі соціалісти паразити.
закономірно, що тиранія і демократія в глухому куті!
ось тому, світова війна, тільки тільки розгортається.
Ви дотримуєтесь правил дорожнього руху в своїй країні?
Ви дотримуєтесь ЗАКОНІВ своєї країни?
ХТО ВАС примушує ЦЕ робити?
дядя, чи тьотя! не треба пересмикувати та маніпулювати!
Але сцикануть...
А для Украины, где РЕАЛЬНО идёт война - одна болтовня.
1 апреля 2024 года по центральному кварталу Меззе в центре Дамаска в Сирии был нанесен мощный авиаудар. Было полностью уничтожено здание иранского консульства. Пострадала соседняя резиденция посла Ирана, но он остался невредимым. Погибли 11 человек, среди которых 7 иранцев, двое ливанцев и двое сирийцев. - А це що було? Палата представників не хоче прокоментувати?
На евреів же напали, а на украінців ні!