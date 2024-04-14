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Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю

сша,конгрес

Керівництво республіканців у Палаті представників США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану. Проте, який саме законопроєкт буде розглянуто - невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що керівництво республіканців у Палаті представників у суботу, 13 квітня, оголосило, що наступного тижня буде проголосована допомога Ізраїлю для зміцнення його оборони.

"Атака Ірану викликала нові двопартійні заклики до ухвалення пакета іноземної допомоги", – пише видання.

Водночас поки не зрозуміло, за який закон буде голосувати Палата представників. Відомо, що допомога для Ізраїлю входить у пакет допомоги іноземним державам, куди входять і Україна з Тайванем.

Лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліс сказав, що "додаткова інформація буде надана пізніше".

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"На тлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль, Палата представників наступного тижня змінить свій раніше оголошений графік, щоби натомість розглянути законодавство, яке підтримає нашого союзника, Ізраїль, та притягне до відповідальності Іран та його терористичних проксі.

Палата представників рішуче підтримує Ізраїль, і ця неспровокована атака має мати наслідки", – йдеться у його повідомленні.

Автор: 

Ізраїль (1635) Конгрес США (1222) допомога (8280)


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Топ коментарі
+31
100% кинуть. так все задумано
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14.04.2024 07:52
+28
Демократи, об'єднайте це з законом про захист вихухолей, підіть 4 рази на канікули і пообіцяйте повернутись через рік
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14.04.2024 07:51
+27
Лицеміри і чмошники
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14.04.2024 07:48
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а народ запитали коли здавали ЯЗ ? люди давно зрозуміли, що від них нічого не залежить наобіцяють і обдурять .
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14.04.2024 11:29 Відповісти
А термінова допомога Україні - не на часі?
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14.04.2024 08:31 Відповісти
Тобто те що Україна такі атаки переживає кожні декілька тижнів, то нормально, допомога не потрібна? Винищення енергосистеми та потенціальна гуманітарна катастррфа на десятки мільонів людей то таке? Який цинізм...
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14.04.2024 08:33 Відповісти
Більшого цинізму ніж вполітіці не буває.
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14.04.2024 09:17 Відповісти
Більшого цинізму ніж в політиці не буває,
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14.04.2024 09:19 Відповісти
Интересно,что бы сказали в конгрессе,если бы глава администрации натаньяхи был бы сыном ксировца,который проживает в Тегеране,а командующий армией перс родом тоже из Ирана?
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14.04.2024 08:34 Відповісти
А в США може і казали і в конгресі шо хтось з їх генералів має родаків в Британії у війні 1812 року - виж ніби З США поцікавтесь цим питанням вам то буде легше чим мені.
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14.04.2024 08:46 Відповісти


Хахаха,нелепые и примитивные оправдашки,конечно же американцы имели родню в Британии,потому что именно британцы заселили севамерику,а у нас закончились украинцы поэтому страной руководят агенты сивковича и переселенцы из засрашки,чьи батьки ходят по имперским митингам с портретами ботокса.Плюс у американцев нет и не было идеологических,культурных и мировоззренческих разногласий с британцами,а у украинцев и русских есть и они огромны.
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14.04.2024 09:00 Відповісти
Это другое. Или "да какая разница"☹️
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14.04.2024 08:58 Відповісти
Аналогія з кремлцвчьким кротом дЄрьмаком і його навченою москалями маріонеткою "сірскім" зрозуміла. Проте закон про ленд-ліз штучно блокувала саме адміністрація Бідона, а наші булькаті жиди лиш сиділи і глипали баньками.
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14.04.2024 09:00 Відповісти
Можно еще гетьмановича в пример поставить,который восхищался лукашенковскими экономическими методами правления,может ли израильской экономикой управлять фанат и знаток иранских или талибских экономических теорий и сколько американской помощи ему бы дали?
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14.04.2024 09:17 Відповісти
Україну рашиська орда атакує кожен день як ракетами так і шахедами ,десятки міст і сіл стерті з лиця землі, сотні зруйновані ,знищенна енеергосистема та іеша інфраструктура ,загинуло більше ста тисяч громадян включаючи дітей .Головний терорист це фашиська росія і її рашиський режим ,а іран чи кндр це лише сателіти цієї імперії зла ,тому конгресменам пора зрозуміти і насамперед трусливому Джонсону звідки починаєтся зло.
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14.04.2024 08:35 Відповісти
No presidential candidate in the US can afford to express any other feelings for Israel if not complete, unconditional, everlasting, most tender, all-forgiving love. He can neglect his wife and children, but Israel must stay top of mind no matter what. Otherwise he has no chance of getting elected.
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14.04.2024 08:37 Відповісти
But no country in the world (except Israel and maybe the USA) has as many Jews in the government as we have in Ukraine. It would be strange to help only some Jews (Israel) and deny others (us)😁
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14.04.2024 09:59 Відповісти
Great! Ukrainians freely voted for them, right? Now you have exactly the thing you voted for. By the way, in 2019 Poroshenko WON the elections in Israel's district.
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14.04.2024 12:11 Відповісти
Так і залишився у "демократичному світі" поділ людей на сорти.
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14.04.2024 08:47 Відповісти
Так. Але їх розділили не США, а ми самі полізли до кацапів і вибрали собі місце біля різних сортів лайна. Чи не наші політики кричали "НАТО НІ"? Чи не наші люди збирали тисячні демонстрації про не вступ до НАТО і подалі від США? Не наші махали кацапськими плакати військовим США, які прибували до нас на сумісні навчання?
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14.04.2024 08:51 Відповісти
Хлопчику , ти мабуть історію погано вчив.
Може скажеш , яка подія відбулась у 1654 році? Це я про то , хто да коли поліз у ярмо до кацапів.
Про кріпацтво , голодомор , розкулачення , примусове виселення за Урал я вже і не кажу.
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14.04.2024 11:18 Відповісти
Ізраїльтяни - білі. Українці - негри. І КРАПКА.
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14.04.2024 08:48 Відповісти
Ізраїльтяни виборюють свою цілістність і безпеку з розумними політиками і сильними країнами, а українці ******* вухами і з'їли всю російську пропаганду добровільно полізли до них в мишеловку, а сьогодні звинувачують США? А ще недавно в 2019 році з'їли всю приманку в мишеловці, яку туди поклали Беня і Боневтік з кацапами. Також любили вухами і ржали, дивлячись кіно про Голобородько, ніби всі на якись період ситали психічно хворими, бігли, повзли до виборчих дільниць і зробили себе разом в черговий раз. То чого пиняти на зеркало, коли рожа кривувата.
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14.04.2024 08:55 Відповісти
По собі не суди, лапоть.
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14.04.2024 09:15 Відповісти
Приманку не съели, только понюхали. Или бени и правда оторвут от своих деток, чтобы идиоты съели? Но и того хватило, чтобы дегенераты проголосовали за смерть страны.
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14.04.2024 14:13 Відповісти
тому що ізраїль, самодостатня держава з потужною зовнішньою політикою, та бажанням вижити.
а україна, кумівське болото, де всі брешуть і крадуть.
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14.04.2024 08:50 Відповісти
Груша - ти ще не бачила ТОП корупціонерів світу
Там і президенти Франції і прем'єри Італії і навіть самий-самий
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14.04.2024 12:52 Відповісти
я знаю, ми десь всередині. проглядаються перспективи.
є над чим працювати!

але ж громадяни, отих країн, відмінно себе почувають, на від міну від українців.
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14.04.2024 12:56 Відповісти
Так почніть працювати з себе - а інші громадяни самі за себе скажуть...
Це в ссср любили фрази "народ вас/нас не поймет"
А ви у народа питали? Ви взагалі ким себе вважаєте? Месією відповідати ЗА ВСІХ?
А оце "громадяни, отих країн, відмінно себе почувають, на від міну від українців"
Хто проводив опитування? ДЕ, Коли?
Спитайте ЛЮБОГО американця чи німця чи задоволені вони ВЛАДОЮ?
НАРОД НІКОЛИ НЕ задоволений владою - бо влада ПРИМУШУЄ
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14.04.2024 13:02 Відповісти
ви все сплутали!
це в авторитарних державах влада примушує.
в "демократичних" країнах, влада заручник рейтингів. десь демократія не туди повернула і повилазили лєвакі соціалісти паразити.
закономірно, що тиранія і демократія в глухому куті!
ось тому, світова війна, тільки тільки розгортається.
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14.04.2024 13:12 Відповісти
Ви сплачуете податки в своїй країні?
Ви дотримуєтесь правил дорожнього руху в своїй країні?
Ви дотримуєтесь ЗАКОНІВ своєї країни?
ХТО ВАС примушує ЦЕ робити?
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14.04.2024 13:43 Відповісти
Рито́рика, рідше красномовство - це мистецтво якісного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0) висловлювання думок з метою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F переконання та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83&action=edit&redlink=1 впливу на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F аудиторію з урахуванням її особливостей.

дядя, чи тьотя! не треба пересмикувати та маніпулювати!
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14.04.2024 13:53 Відповісти
Ну що ж, тримаємо кулаки, щоб Конгрес проголосував саме за спільний законопроект...
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14.04.2024 09:02 Відповісти
Як погода в Пітєрі?
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14.04.2024 09:13 Відповісти
💩
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14.04.2024 09:09 Відповісти
А Україні він не хоче терміново розглянути?
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14.04.2024 09:27 Відповісти
Не хоче, треба ще трохи пржати.
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14.04.2024 10:34 Відповісти
Он як...через одну атаку Ізраїлю шуму в ООН та Конгресі США більше аніж 2 роки війни в Україні...ось такі вони- "демократичні" та вільні цінності...
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14.04.2024 09:30 Відповісти
Ось тепер би демократам заблокувати підтримку Ізраїлю, і вимагати її розгляд у пакеті з підтримкою Україні.
Але сцикануть...
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14.04.2024 09:34 Відповісти
Хіба що, сенат може щось вчинити.
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14.04.2024 10:42 Відповісти
Беззубая политика тупых розовых пони привела к тому что скоро самим придётся воевать на несколько фронтов.
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14.04.2024 09:41 Відповісти
Нехай конгрес США ухвалить допомогу Ізраїлю як позику під 100% річних. Нічого особистого - тільки бізнес
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14.04.2024 09:48 Відповісти
"Конгресс США срочно рассмотрит помощь Израилю" - хахаха ну конечно ! За пару десятков СБИТЫХ беспилотников.
А для Украины, где РЕАЛЬНО идёт война - одна болтовня.
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14.04.2024 10:00 Відповісти
Тобто в Україні немає критичної ситуації, що відбувається з гарантами безпеки?! Якийсь треш і знущання. Хоча все вже зрозуміло.
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14.04.2024 10:16 Відповісти
Все що й потрібно знати про так званих партнерів, не краще кацапів, поверніть нам ядерну зброю і і ідіть зі своєю озабоченостью подалі
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14.04.2024 10:25 Відповісти
Республіканці ****** продажні тєрпіли
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14.04.2024 10:27 Відповісти
От побачите,демократи не набагато кращі,вони спільно з республіканцями будуть рятувати до зубів озброєний ізраіль.
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14.04.2024 11:16 Відповісти
омєріка, ти патарапісь ка
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14.04.2024 10:30 Відповісти
Друзі,ну ви,накінець,вже все зрозуміли про амерів? І про дєрьмократів і про республіканів? Чи ще залишаються якісь дур*.чки,що "триматимуть кулаки" за галасування одним пакетом з "допомогою" і нам? Ми думали,що коли русня кричала,що амери воюватимуть до останнього українця,що це їх пропоганда,а може вони перед тим таємно проконсультувалися з амерами щодо нас? До речі,в амерів така істерика щодо Ізраїлю......але Іран таємно повідомив яхудам коли,як,чим і куди він по них битиме.....
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14.04.2024 10:57 Відповісти
Судя по тому что "божеамэрикубережильци" кудысь подевались, дурачков уже не осталось.
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14.04.2024 11:38 Відповісти
з такими союзниками і владою...
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14.04.2024 11:51 Відповісти
"На тлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль, Палата представників наступного тижня змінить свій раніше оголошений графік, щоби натомість розглянути законодавство, яке підтримає нашого союзника, Ізраїль, та притягне до відповідальності Іран та його терористичних прокс Джерело:
1 апреля 2024 года по центральному кварталу Меззе в центре Дамаска в Сирии был нанесен мощный авиаудар. Было полностью уничтожено здание иранского консульства. Пострадала соседняя резиденция посла Ирана, но он остался невредимым. Погибли 11 человек, среди которых 7 иранцев, двое ливанцев и двое сирийцев. - А це що було? Палата представників не хоче прокоментувати?
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14.04.2024 12:32 Відповісти
А чому ви дивуєтесь? Світом керують гроші. Серед найбагатшіх людей Амеріки дуже багато євреїв, а скільки українців??
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14.04.2024 16:37 Відповісти
Звісно!
На евреів же напали, а на украінців ні!
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14.04.2024 18:35 Відповісти
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