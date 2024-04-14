Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю

Керівництво республіканців у Палаті представників США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану. Проте, який саме законопроєкт буде розглянуто - невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що керівництво республіканців у Палаті представників у суботу, 13 квітня, оголосило, що наступного тижня буде проголосована допомога Ізраїлю для зміцнення його оборони.

"Атака Ірану викликала нові двопартійні заклики до ухвалення пакета іноземної допомоги", – пише видання.

Водночас поки не зрозуміло, за який закон буде голосувати Палата представників. Відомо, що допомога для Ізраїлю входить у пакет допомоги іноземним державам, куди входять і Україна з Тайванем.

Лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліс сказав, що "додаткова інформація буде надана пізніше".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля" було випущено з боку Ірану на Ізраїль

"На тлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль, Палата представників наступного тижня змінить свій раніше оголошений графік, щоби натомість розглянути законодавство, яке підтримає нашого союзника, Ізраїль, та притягне до відповідальності Іран та його терористичних проксі.

Палата представників рішуче підтримує Ізраїль, і ця неспровокована атака має мати наслідки", – йдеться у його повідомленні.