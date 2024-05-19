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Гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку, - Reuters

Гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку, - Reuters

Гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі зазнав "жорсткої посадки" в неділю, 19 травня. Зазначається, що іранський лідер повертався з Азербайджану.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на іранські інформаційні ресурси, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Крім Раїсі, гелікоптери перевозили міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Амірабдоллахяна та інших чиновників.

"Гелікоптер, який перевозив президента Ірану Ебрагіма Раїсі, був змушений здійснити жорстку посадку, рятувальні групи прямують до місця інциденту", - цитує Reuters міністра внутрішніх справ Ірану.

За даними іранського державного телебачення, роботу рятувальникам ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту. Повідомляється про сильний дощ з вітром, а також туман. 

Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном.

Читайте також: Президент Ірану Раїсі застеріг Ізраїль від найменшої відповіді на масовану атаку

Автор: 

аварія (560) Іран (2016) вертоліт (875)


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Топ коментарі
+24
Тут без Раїсі не обійшлося!
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19.05.2024 17:58
+21
Так вони ж друZZя, шахедами та ракетами ***** снабжає...
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19.05.2024 18:03
+15
Падох???
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19.05.2024 17:59
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Тут без Раїсі не обійшлося!
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19.05.2024 17:58 Відповісти
Так вони ж друZZя, шахедами та ракетами ***** снабжає...
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19.05.2024 18:03 Відповісти
В Ірані політичні рішення приймає не президент, а верховний духовний лідер (з 1989 року це Аятолле Алі Хаменеї)

"Так вони знайдуть іншого м'ясника (так іранці називали Раїсі, який у вісімдесятих роках відправив на смерть тисячі іранських громадян як прокурор). Але радість багатьох іранців і не тільки іранців цілком зрозуміла».
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19.05.2024 19:10 Відповісти
Аятолла Алі Хаменеї, до речі, за національністю азербайджанець, а не перс.

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19.05.2024 19:33 Відповісти
А як там справи зі збитим іранцями нашим літаком.? Що чути про компенсації? Про вибачення
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19.05.2024 19:42 Відповісти
да-раіся атдєлалась льогкім іспугам...
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19.05.2024 18:13 Відповісти
Іран спугнув вовку-Оманського, літак Беніних ліній збив , тепер Іран ащутіл на собі методи Хйла.
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19.05.2024 18:25 Відповісти
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19.05.2024 19:40 Відповісти
Падох???
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19.05.2024 17:59 Відповісти
не доведи Аллах! а хто тоді Газу від вас захистить?
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19.05.2024 18:00 Відповісти
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19.05.2024 18:01 Відповісти
...зачьоооот
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19.05.2024 18:04 Відповісти
Рекомендую тут звертатися до діда Піхто ...

Набільш доречна адреса що до любителів "джихаду"
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19.05.2024 18:19 Відповісти
мені дуже добре відомі такі діячі русскава джихада як Кедмі,Рабіновіч,Сатановскій,Табачнік.Кобзон,Жиріновскій тощо. а джихад бородатих чалмоносців мені взагалі ПХ
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19.05.2024 18:28 Відповісти
Це відомий юдофобський й (нео)нацисткий трюк . Юсеп Зісельс та Семен Глузман сиділи як українські правозахистники ранійше чим стали відомими кедмі , сатановський чи табачник . Та й Борис Немцов життя своє віддав в тому числі й за проукраїнськи погляди й висловлення . Чомусь Ви не згадали А. Макарєвича , хоча кобздон для мого покоління - ніхто й звати його ніяк , а Макар -- це звучне ім"я . Та й Галкін відмовився від всього через свої принципи .
Чомусь по покидькам киві, чи мертветчуку ніхто не вимірює українців ... Хоча ***** не рабіновича слухав , а саме мертветчука и саме через запевнення цього зрадника приймав рішення про вторгнення .
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19.05.2024 18:55 Відповісти
з Медведчуком у Вас прокол...виявляється його маму,про яку він ніколи не згадував,звали Фаіна...ну Ви ж знаєте чиє ім"я Фаіна? але все це дрібниці,хто за Україну хто проти...не дрібниці це хто за кого з людей,які мають реальну владу,а не людей шоу-бізнесу. перш за все Бібі,а також Абрамовича,Вексельберга,Пінчука,Ротенбергів тощо...далі продовжувати чи досить?
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19.05.2024 19:04 Відповісти
Сара Алексіївна Федорець - знаєшь хто це така ? Це мама совєтської зірких Людмили Сенчин(ої) - що мала еталонну слов"янську зовнішність й походила з Одещщини . Імена тут жодного значення не мали - мало походження . Як й у селі Борщагівка Виницької області не могло жити нікого , крім українців й ромів , так Сара це в 100 більш іудеське ім"я ніж Фаїна , бо корень у цього ім"я (Фаїна) небіблейський -- тобто не іудейський , а ось Сара - то точно . До речі , як й ім"я яке дуже ******* християне , але Захар воно біблейська . Ак і Ілля . Іван це теж переробленне Йохонан .
Що до влади -- гроші вони вирішують тільки в демократичних режимах . А в тоталітарних -- це тільки право на тимчасове використання .
А якщо до шобіза , це ти згадав кобздона , а не я . Так йще -- кловунів таких як сатановський чи кедмі-козаков ... Усі перелікованні тобой крім братів Ро ... це усе лише змушенні фінансісти (що не робить їх невинними) кожен з них вже 100 разів був би радий вистрибнути з потяга-божевільних .

Пінчук , той вгагалом в Україні сдить . Так Бєня з якого тут боку ?! Й цим Беня гірший за ригоблювотного Бойко ?! Потанін хто , Тимченко ?! Вони меньші злодії ніж туповаті дзодоїсти Ротенберги ?! Ні , у ***** саме тимченко головний консультант по військовим злочинам .
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19.05.2024 19:37 Відповісти
я питав про Фаіну,а ти мені про якусь Сару. ти згадав про "українця" Медведчука,я написав хто він насправді,нащо мені Сару,Рівку,Юдіфь,Сіму тощо обговорювати? коротше,немає аргументів,не влаштовуй тут пусто-порожній геволт!
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19.05.2024 20:28 Відповісти
а щодо неонацизму...розпитайте про це нацистів Яшу Кедмі,Дімку Табачніка,Вадіка Рабіновіча,братів Суркісів,Пінчука,Коломойсково та інших,менш відомих "борців з нацизмом"...
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19.05.2024 19:12 Відповісти
Не звертай уваги! У "Юри" мізки школяра - тому і сприймай його відповідно
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19.05.2024 19:33 Відповісти
Але ж свого часу в 1941 року наци спрвокували натоповп львів"ян на військовий злочин , звинувативши іудеїв у вбивствах на Лонського й сповокували різанину . Потім з"ясувалося , що в керівництві саме л"вівського ГПУ жодного іудея не було , як й в партійному керівництві , як (на той час) в керівництві Українських комуняк . Та й вгагалом діяльність совєтаф ніякого відношення не мало до будь якої національної ідентичності , крім імперського шовінізму , який сповідував грузин сралін . Його з сповідував й фін Куссенен, й латиш Лацис , й іудей Каганович (чи Блюмкін -- бо якого фуя воно вбило Мірбаха ?) !
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19.05.2024 19:55 Відповісти
"Російський нацизм є специфічним явищем, бо формально він не є нацизмом. Це те, чого не розуміє цивілізований Захід, але (і саме тому) це - дуже важлива річ.

На цивілізованому Заході прийнято вважати, що все можна вирішувати в рамках усталених між цивілізованими країнами міжнародно-правових процедур. І це так. Але ще там прийнято вважати Росію цивілізованою країною. А це - не так.

Якщо взяти промову Гітлера перед нападом на Польщу напередодні 1 вересня 1939-го, і промову Путіна перед масованим нападом на Україну напередодні 24 лютого 2022-го, то вони збігаються. На око, відсотків так на 70. Різниця тільки в тому, що в Гітлера в усьому були винні англійці і євреї, а в Путіна - американці. Все інше - наче під копірку. Перечитайте, порівняйте. Я от порівняв. Я нічого не вигадую.

Але гірше інше. Після Другої Світової цивілізований Захід ухвалив законодавчо критерії визначення нацизму - оці всі "Копенгагенські" й таке інше. І що ж ми маємо у двадцять першому столітті? А те, що людей винищують не за ознакою генетики, тобто етнічною, а за ознакою способу мислення.

Гітлерівці говорили: МИ вважаємо тебе євреєм, іди в газову камеру. Росіяни інакші: ти вважаєш САМ СЕБЕ українцем (поляком, литовцем, словом, мешканцем своєї країни)? Ну, далі ясно.

Треба сказати, в Росії тут великий досвід. Це ще більшовики розпочали, а якщо вже зовсім строго говорити, то з цього і Московське царство почалось. Все одно, яка у тебе кров - якщо служиш нам, будеш нашим, якщо ні - смерть. Таким той принцип і був, і таким же лишився.

От, власне, в чому штука. Все це не підпадає під критерій нацизму в міжнародно визнаних наразі документах, бо такого там просто нема. А, тим не менше, санкціонує для носіїв таких думок винищення людей аж ніяк не безжальніше, ніж винищували гітлерівці".
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19.05.2024 19:58 Відповісти
Манкуртизм. Хоча і це не зовсім те... Як був Марксизм, потім його модифікавали в Марксизм-Лєнінізм - людиноненависницька (точніше особоненависницька) ідеологія, яка зовні виглядає як за все хороше проти всього поганого...
Хоча німці теж відбирали слов'янських дітей (але потрібної зовнішності) для виховання арійців - я думаю серед них там точно були і єврейські діти.
Кацапи врахували помилки і нацистів і їхніх попередників і усе це зараз модифікували в найстрашніше, що може бути - рашизм. От тільки у світі цього ще не розуміють.
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19.05.2024 20:14 Відповісти
щось мені підказує,"друже",що ти першим побіжиш зустрічати русню з хлібом-сіллю...ще й кричатимеш,що ти на афганскіх фронтах за СССР ранєн.... це трагедія України,що в Україні таких,як ти 30%.....
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19.05.2024 20:37 Відповісти
знову брешеш...не нацисти їх спровокували,нацистів тоді ще не було.коли люди кинулися по тюрмах Львова в пошуках своїх родичів,вони знайшли їх замучені трупи. потім ці люди звинуватили місцевих євреїв,що це вони заложили НКВД цих замучених родичів,адже євреї Львова місцеві і всіх знали + радо зустріли СССР. схоже це правда,адже до війни євреї складали до 80% працівників ГПУ-НКВД...таке було і в Литві,Латвії...
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19.05.2024 20:35 Відповісти
80% -- абсолютна стовідсоткова брехня . Бо навіть в Одесі , де був найбліьший відсоток (40%) іудеїв на увесь софок до 2-ї світової війни не було й 50% в ГПУ . Тим більш -- у сралінському НКВС . Ближче до 1939 року . Усі списки вже давно оприлюдненні , в Україні йще при Наливайченко в СБУ . В Литві - ранійше .
Згідно з цих списків (в які включали й бухгалтерів , й кладовників й постачальників) . В Галичині був найменьший відсоток . Особливо й Львові , де жили дуже заможні іудеї й вони разом зі своїми бізнеспартнерами - українціями , поляками й німцями поїхаи у соняшний Магадан .
Чутки були будь які - навіть й про 150% : тим більш , що їх росповсюджували люди , в яких було навіть з аріфметикою дуже погано . Хтось потрапляв у Л"вів з Яремчи и зі Стрія й там вони за усе життя бачили одного , а приїхали вчитися у Л"вів "тут вони повсюду" . Тим більш , що пропаганда це стверджує .
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19.05.2024 22:10 Відповісти
чому львівські євреї здавали патріотичних українців в НКВД? а в Литві для чого вони подібне робили? з якою метою? чого вони хотіли?
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19.05.2024 22:35 Відповісти
ти знову тут? я та інші форумісти вже неодноразово тикали тебе писком в твоє ж словесне лайно,а ти знов сюди лізеш за черговою порцією підсрачників? згинь,ждун Путіна!
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19.05.2024 20:30 Відповісти
Юрцю! Я ЗАВЖДИ ТУТ! І завжди буду тебе "носом тикать" у твоє недоумство Але ти сам винен! Я тебе попереджав : "Не буди лихо - поки тихо!" Якби на мене не "пер буром" - я-б на тебе й уваги не звертав - таких як ти тут "За шеляг - дюжина" Але ж ти вирішив на мене "************" От тепер "пожинаєш плоди"
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19.05.2024 20:36 Відповісти
да...діагноз серйозний: манія величі ускладнена клінічною неграмотністю і неосвіченістю... я ж тебе недавно товк писком у твою тупу маячню про істинні втрати русні? а ти знов за своє,маніяк?
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19.05.2024 20:41 Відповісти
Юрцю! "Понос виключи!" Твоє "товчіння мене писком" - тільки у твоєму хворобливому маренні! Насправді - саме з тебе люди тут сміються...
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19.05.2024 20:46 Відповісти
розумні,освічені,совісні,знаючі люди роблять лише одну помилку коли дискутують з публікою типу тебе,ту що вони взагалі зв2язуються з такими...а тому
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19.05.2024 20:55 Відповісти
Юрцю! А хто тобі сказав, що ти "розумний", "освічений", "совісний" та "знаючий"? І хто тобі сказав, що я з тобою "дискутую"? Дискутують з рівними собі... А яке може буть "дискутування" з неосвіченим невігласом, з замашками невизнаного генія"? Ти надто високої думки про себе... Я з тебе просто сміюся - бігаєш, як першокласник, по коридору школи, і всім доводиш: "Я - директор! Я дорослий! Я розумний!"
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19.05.2024 21:18 Відповісти
+++++++++++++++++++
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19.05.2024 19:01 Відповісти
+++
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19.05.2024 19:27 Відповісти
Спецслужби Азербайджану спрацювали не професійно...
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19.05.2024 17:59 Відповісти
хоча,при чім тут Азер...у Ізраїля чудові стосунки з Баку,думаю Моссад непрофесійно спрацював,а може й професійно,побачимо...
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19.05.2024 18:08 Відповісти
Який Азербайджану профіт?
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19.05.2024 18:11 Відповісти
Баку є очевидний профіт (рекомендую самостійно вивчити ситуацію в цій частині світу,особливо з Тебрізом),а Ізраїлю ще більший профіт....
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19.05.2024 18:30 Відповісти
Якщо б ти хочь якось розбирався у політиці , то можливо й почув, що усі ці ахмадініджати чи інші типу "презіденти" це ніхто й звати їх ніяк а схоластичному Ірані . Паркетні посади , що нічого не вирішують й нічого змінити їх ліквідація не може .
Жодна поважаюча себе розвідка не стане витрачати свій ресурс на цей мотлох .
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19.05.2024 18:59 Відповісти
ви таки,дійсно,вважаєте таких,як я людиноподібним скотом (гоями)..... людиноподібна скотина типу мене чудово знає,що реальна влада у чалмоносців належить не вказаній Вами публіці,а муллам,на чолі з Рахбаром. але вони сидять у своїх норах безвиїздно і добратися до них дуже складно... а от закласти вибухівку у гвинтокрил цього чувака,в дружньому,корумпованому і ворожому Ірану,Азербайджані-як 2 пальці об асфальт. що я ,до речі,й гаряче вітаю!повернулися цьому чуваку Шахеди і наша кров.......
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19.05.2024 19:10 Відповісти
А мені здається ви відводите підозру від рашки. Якраз в її стилі показати Ірану, що нічого ходити "налєво" - Азербайджан таки все більше інтегрується в цивілізований табір країн
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19.05.2024 19:32 Відповісти
невже? а він хоч раз засудив Рашку за напад на Україну?
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19.05.2024 20:43 Відповісти
і чудово відкриває дамби разом з терористом. Хай горять у пеклі обидва
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19.05.2024 23:33 Відповісти
Жалко що мало жорстку ,треба найжорсткішу!
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19.05.2024 17:59 Відповісти
***** пибирає свідків... Фіцо, Раїсі, цікаво хто наступний?
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19.05.2024 18:01 Відповісти
Наступний орбан.
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19.05.2024 18:03 Відповісти
Сіська???
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19.05.2024 18:03 Відповісти
Вітьок! Вітюшка Орбан вже занадто довго топче землю....
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19.05.2024 18:09 Відповісти
Жирний Кім
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19.05.2024 18:30 Відповісти
Може Зе!...?
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19.05.2024 18:47 Відповісти
Не с нашим счастьем. Как говорил, тогда еще не сволочь, Михалков.
Вы помните, на вокзале
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19.05.2024 19:32 Відповісти
Щас! Один з найцініших агентів раши!
Особливо коли його особисті інтереси збігаються з кремлівськими.
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19.05.2024 20:21 Відповісти
Погано що гвинт через сраку в чолму не заліз.
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19.05.2024 18:02 Відповісти
Второй после Фицо пошёл. Орбану приготовиться.
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19.05.2024 18:03 Відповісти
Сподіваюсь, що ця свиня вже не буде мати того здоров'я, що раніше.
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19.05.2024 18:04 Відповісти
Тримаємо кулачки, може він хтів на кАнцєрт каБЗДОна завітати?
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19.05.2024 18:06 Відповісти
Щас кацапура цветочки к посольству понесёт
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19.05.2024 18:06 Відповісти
хотілося-б...
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19.05.2024 18:31 Відповісти
Сподіваюся, першими рятувальниками будуть агенти Мосаду
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19.05.2024 18:07 Відповісти
Ніхто не здох. Ні про що.
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19.05.2024 18:09 Відповісти
добре покакали як фіцо, це натяк
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19.05.2024 18:38 Відповісти
На 19:00 никто не найден
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19.05.2024 19:33 Відповісти
Жаль що не здохла та ісламська мерзота.
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19.05.2024 18:09 Відповісти
Як то кажуть, гарному президену - гарна труна.
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19.05.2024 18:14 Відповісти
Карма за Шахеди працює справно🤞
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19.05.2024 18:20 Відповісти
То стара світлина
https://www.alamy.com/firuzkuh-tehran-iran-31st-july-2022-a-handout-photo-made-available-by-the-iranian-presidential-office-shows-iranian-president-*******-raisi-visiting-firuzkuh-after-floods-according-to-the-iranian-red-crescent-society-quoting-local-officials-at-least-56-people-have-died-and-18-are-missing-in-recent-floods-in-most-cities-of-iran-credit-image-iranian-presidency-via-zuma-press-wire-image476468702.html
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19.05.2024 18:26 Відповісти
Президент то в тих ...ммм... клієнтів, скажімо-то ліберал.
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19.05.2024 18:29 Відповісти
фіцо, раїсі орбану приготуватися, пекло чекатиме з х..лом, сі і всіма паскудам також
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19.05.2024 18:35 Відповісти
Бумеранг, 2 серия: "Сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет"
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19.05.2024 18:40 Відповісти
ждем третью серию про )(уйла
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19.05.2024 18:42 Відповісти
краткость сестра таланта
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19.05.2024 18:43 Відповісти
Буданов , прекрати !
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19.05.2024 18:44 Відповісти
не , не останавливайся !
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19.05.2024 18:45 Відповісти
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19.05.2024 18:48 Відповісти
Гвинтокрил-це Мі 8. Не витримав перевантаження,бо чалм набилось понад норму.
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19.05.2024 18:50 Відповісти
Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Джерело:
***********
Місто Джульфа розділене річкою Аракс. Одна половина міста належить Азербайджану, інша - Ірану.

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19.05.2024 18:58 Відповісти
Нас-рать!
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19.05.2024 18:59 Відповісти
а Фицо какать не может , очень тяжелый
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19.05.2024 19:07 Відповісти
Расейская медицина ему в помощь…
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19.05.2024 19:39 Відповісти
Консервативні партії в Ірані здобули більшість місць у другому турі виборів і тепер контролюють парламент. Про це повідомляє Associated Press.

Політикам, які закликали до змін (реформістам), заборонили брати участь у виборах. Не допускалися і ті, хто закликав до радикальних змін або демонтажу теократичної системи.

Повідомляється, що багато з них самі не зареєструвалися як кандидати. Парламент в Ірані відіграє другорядну роль в управлінні країною, але він може чинити тиск на адміністрацію при прийнятті рішень щодо бюджету та інших важливих законопроєктів, зазначає AP.

При цьому останнє слово у всіх важливих державних справах залишається за верховним лідером аятолою Алі Хаменеї.
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19.05.2024 18:59 Відповісти
Карма вона така!
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19.05.2024 19:18 Відповісти
Израилские дроны ударили по вертолёту.
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19.05.2024 19:22 Відповісти
ще б по вашему алієву ударили. Покидьок.
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19.05.2024 23:35 Відповісти
Даже если сдохнет, ничего не поменяется, поставят другого. В Иране президент - "свадебный генерал". Там всем заправляют аятоллы со своими фанатиками из "КСИР".
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19.05.2024 19:38 Відповісти
Кучно пішло.. Фіцо, прості Господі Раїсі.. Орбан мабуть вже заповіт складає, а бульбофюрер мавзолей з картоплі будує.
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19.05.2024 19:47 Відповісти
До ладу ! Фіцо, Раїс... Хто наступний ? Кому готуватися ? Корейський хом'як, син отца-сі, чи цінитель папрікашу ? А ? ху-йлуша ?
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19.05.2024 19:53 Відповісти
Іноді мені дуже подобаються "еврейские штучки"!
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19.05.2024 19:57 Відповісти
дружбани "куйла" почали попадати під роздачу.Фіцьо був підстрілений , іранський чалмоносець приземлевся ,мабуть на черзі куйло і вислів Шарапова -"а тепер, з піднятими вверх руками ,куйло виходи"
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19.05.2024 20:02 Відповісти
Раісі жорстко сідає на Мі-8, зробленому на болотах Раісі.
Совпадєніє ?
Треба літати на Сікорському, тоді посадки будуть м'якими.
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19.05.2024 21:06 Відповісти
Аллах все видит!
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19.05.2024 21:13 Відповісти
Поясніть будь ласка, хто в курсі: чим відрізняється жорстка посадка від падіння?
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19.05.2024 21:31 Відповісти
та тим же чим і "хлопок" від "взрыва" ))
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19.05.2024 21:50 Відповісти
Буданов, твоя робота?
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19.05.2024 22:39 Відповісти
 
 