Гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку, - Reuters
Гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі зазнав "жорсткої посадки" в неділю, 19 травня. Зазначається, що іранський лідер повертався з Азербайджану.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на іранські інформаційні ресурси, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Крім Раїсі, гелікоптери перевозили міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Амірабдоллахяна та інших чиновників.
"Гелікоптер, який перевозив президента Ірану Ебрагіма Раїсі, був змушений здійснити жорстку посадку, рятувальні групи прямують до місця інциденту", - цитує Reuters міністра внутрішніх справ Ірану.
За даними іранського державного телебачення, роботу рятувальникам ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту. Повідомляється про сильний дощ з вітром, а також туман.
Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном.
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"Так вони знайдуть іншого м'ясника (так іранці називали Раїсі, який у вісімдесятих роках відправив на смерть тисячі іранських громадян як прокурор). Але радість багатьох іранців і не тільки іранців цілком зрозуміла».
Набільш доречна адреса що до любителів "джихаду"
Чомусь по покидькам киві, чи мертветчуку ніхто не вимірює українців ... Хоча ***** не рабіновича слухав , а саме мертветчука и саме через запевнення цього зрадника приймав рішення про вторгнення .
Що до влади -- гроші вони вирішують тільки в демократичних режимах . А в тоталітарних -- це тільки право на тимчасове використання .
А якщо до шобіза , це ти згадав кобздона , а не я . Так йще -- кловунів таких як сатановський чи кедмі-козаков ... Усі перелікованні тобой крім братів Ро ... це усе лише змушенні фінансісти (що не робить їх невинними) кожен з них вже 100 разів був би радий вистрибнути з потяга-божевільних .
Пінчук , той вгагалом в Україні сдить . Так Бєня з якого тут боку ?! Й цим Беня гірший за ригоблювотного Бойко ?! Потанін хто , Тимченко ?! Вони меньші злодії ніж туповаті дзодоїсти Ротенберги ?! Ні , у ***** саме тимченко головний консультант по військовим злочинам .
На цивілізованому Заході прийнято вважати, що все можна вирішувати в рамках усталених між цивілізованими країнами міжнародно-правових процедур. І це так. Але ще там прийнято вважати Росію цивілізованою країною. А це - не так.
Якщо взяти промову Гітлера перед нападом на Польщу напередодні 1 вересня 1939-го, і промову Путіна перед масованим нападом на Україну напередодні 24 лютого 2022-го, то вони збігаються. На око, відсотків так на 70. Різниця тільки в тому, що в Гітлера в усьому були винні англійці і євреї, а в Путіна - американці. Все інше - наче під копірку. Перечитайте, порівняйте. Я от порівняв. Я нічого не вигадую.
Але гірше інше. Після Другої Світової цивілізований Захід ухвалив законодавчо критерії визначення нацизму - оці всі "Копенгагенські" й таке інше. І що ж ми маємо у двадцять першому столітті? А те, що людей винищують не за ознакою генетики, тобто етнічною, а за ознакою способу мислення.
Гітлерівці говорили: МИ вважаємо тебе євреєм, іди в газову камеру. Росіяни інакші: ти вважаєш САМ СЕБЕ українцем (поляком, литовцем, словом, мешканцем своєї країни)? Ну, далі ясно.
Треба сказати, в Росії тут великий досвід. Це ще більшовики розпочали, а якщо вже зовсім строго говорити, то з цього і Московське царство почалось. Все одно, яка у тебе кров - якщо служиш нам, будеш нашим, якщо ні - смерть. Таким той принцип і був, і таким же лишився.
От, власне, в чому штука. Все це не підпадає під критерій нацизму в міжнародно визнаних наразі документах, бо такого там просто нема. А, тим не менше, санкціонує для носіїв таких думок винищення людей аж ніяк не безжальніше, ніж винищували гітлерівці".
Хоча німці теж відбирали слов'янських дітей (але потрібної зовнішності) для виховання арійців - я думаю серед них там точно були і єврейські діти.
Кацапи врахували помилки і нацистів і їхніх попередників і усе це зараз модифікували в найстрашніше, що може бути - рашизм. От тільки у світі цього ще не розуміють.
Згідно з цих списків (в які включали й бухгалтерів , й кладовників й постачальників) . В Галичині був найменьший відсоток . Особливо й Львові , де жили дуже заможні іудеї й вони разом зі своїми бізнеспартнерами - українціями , поляками й німцями поїхаи у соняшний Магадан .
Чутки були будь які - навіть й про 150% : тим більш , що їх росповсюджували люди , в яких було навіть з аріфметикою дуже погано . Хтось потрапляв у Л"вів з Яремчи и зі Стрія й там вони за усе життя бачили одного , а приїхали вчитися у Л"вів "тут вони повсюду" . Тим більш , що пропаганда це стверджує .
Жодна поважаюча себе розвідка не стане витрачати свій ресурс на цей мотлох .
Вы помните, на вокзале
Особливо коли його особисті інтереси збігаються з кремлівськими.
https://www.alamy.com/firuzkuh-tehran-iran-31st-july-2022-a-handout-photo-made-available-by-the-iranian-presidential-office-shows-iranian-president-*******-raisi-visiting-firuzkuh-after-floods-according-to-the-iranian-red-crescent-society-quoting-local-officials-at-least-56-people-have-died-and-18-are-missing-in-recent-floods-in-most-cities-of-iran-credit-image-iranian-presidency-via-zuma-press-wire-image476468702.html
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Місто Джульфа розділене річкою Аракс. Одна половина міста належить Азербайджану, інша - Ірану.
Політикам, які закликали до змін (реформістам), заборонили брати участь у виборах. Не допускалися і ті, хто закликав до радикальних змін або демонтажу теократичної системи.
Повідомляється, що багато з них самі не зареєструвалися як кандидати. Парламент в Ірані відіграє другорядну роль в управлінні країною, але він може чинити тиск на адміністрацію при прийнятті рішень щодо бюджету та інших важливих законопроєктів, зазначає AP.
При цьому останнє слово у всіх важливих державних справах залишається за верховним лідером аятолою Алі Хаменеї.
Совпадєніє ?
Треба літати на Сікорському, тоді посадки будуть м'якими.