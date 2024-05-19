Гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку, - Reuters

Гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі зазнав "жорсткої посадки" в неділю, 19 травня. Зазначається, що іранський лідер повертався з Азербайджану.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на іранські інформаційні ресурси, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Крім Раїсі, гелікоптери перевозили міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Амірабдоллахяна та інших чиновників.

"Гелікоптер, який перевозив президента Ірану Ебрагіма Раїсі, був змушений здійснити жорстку посадку, рятувальні групи прямують до місця інциденту", - цитує Reuters міністра внутрішніх справ Ірану.

За даними іранського державного телебачення, роботу рятувальникам ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту. Повідомляється про сильний дощ з вітром, а також туман.

Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном.

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