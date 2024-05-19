Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку, - Reuters

Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси совершил "жесткую посадку" в воскресенье, 19 мая. Отмечается, что иранский лидер возвращался из Азербайджана.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские информационные ресурсы, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Кроме Раиси, вертолеты перевозили министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахяна и других чиновников.

"Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрагима Раиси, был вынужден совершить жесткую посадку, спасательные группы направляются к месту инцидента", - цитирует Reuters министра внутренних дел Ирана.

По данным иранского государственного телевидения, работу спасателям осложняют плохие погодные условия на месте инцидента. Сообщается о сильном дожде с ветром, а также тумане.

Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном.

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