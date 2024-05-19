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Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку, - Reuters

Гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку, - Reuters

Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси совершил "жесткую посадку" в воскресенье, 19 мая. Отмечается, что иранский лидер возвращался из Азербайджана.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские информационные ресурсы, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным местных СМИ, в колонне было три вертолета. Кроме Раиси, вертолеты перевозили министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахяна и других чиновников.

"Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрагима Раиси, был вынужден совершить жесткую посадку, спасательные группы направляются к месту инцидента", - цитирует Reuters министра внутренних дел Ирана.

По данным иранского государственного телевидения, работу спасателям осложняют плохие погодные условия на месте инцидента. Сообщается о сильном дожде с ветром, а также тумане.

Известно, что иранский лидер находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу. Инцидент с вертолетом Раиси произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном.

Читайте также: Когда Иран и Россия наносят удар, нужно ударить в ответ вдвое сильнее и не останавливаться, пока они не поймут послание, - Уоллес

Автор: 

авария (1284) Иран (1780) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+24
Тут без Раїсі не обійшлося!
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19.05.2024 17:58
+21
Так вони ж друZZя, шахедами та ракетами ***** снабжає...
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19.05.2024 18:03
+15
Падох???
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19.05.2024 17:59
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Правила форума Совет форумчан
Тут без Раїсі не обійшлося!
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19.05.2024 17:58 Ответить
Так вони ж друZZя, шахедами та ракетами ***** снабжає...
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19.05.2024 18:03 Ответить
В Ірані політичні рішення приймає не президент, а верховний духовний лідер (з 1989 року це Аятолле Алі Хаменеї)

"Так вони знайдуть іншого м'ясника (так іранці називали Раїсі, який у вісімдесятих роках відправив на смерть тисячі іранських громадян як прокурор). Але радість багатьох іранців і не тільки іранців цілком зрозуміла».
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19.05.2024 19:10 Ответить
Аятолла Алі Хаменеї, до речі, за національністю азербайджанець, а не перс.

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19.05.2024 19:33 Ответить
А як там справи зі збитим іранцями нашим літаком.? Що чути про компенсації? Про вибачення
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19.05.2024 19:42 Ответить
да-раіся атдєлалась льогкім іспугам...
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19.05.2024 18:13 Ответить
Іран спугнув вовку-Оманського, літак Беніних ліній збив , тепер Іран ащутіл на собі методи Хйла.
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19.05.2024 18:25 Ответить
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19.05.2024 19:40 Ответить
Падох???
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19.05.2024 17:59 Ответить
не доведи Аллах! а хто тоді Газу від вас захистить?
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19.05.2024 18:00 Ответить
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19.05.2024 18:01 Ответить
...зачьоооот
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19.05.2024 18:04 Ответить
Рекомендую тут звертатися до діда Піхто ...

Набільш доречна адреса що до любителів "джихаду"
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19.05.2024 18:19 Ответить
мені дуже добре відомі такі діячі русскава джихада як Кедмі,Рабіновіч,Сатановскій,Табачнік.Кобзон,Жиріновскій тощо. а джихад бородатих чалмоносців мені взагалі ПХ
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19.05.2024 18:28 Ответить
Це відомий юдофобський й (нео)нацисткий трюк . Юсеп Зісельс та Семен Глузман сиділи як українські правозахистники ранійше чим стали відомими кедмі , сатановський чи табачник . Та й Борис Немцов життя своє віддав в тому числі й за проукраїнськи погляди й висловлення . Чомусь Ви не згадали А. Макарєвича , хоча кобздон для мого покоління - ніхто й звати його ніяк , а Макар -- це звучне ім"я . Та й Галкін відмовився від всього через свої принципи .
Чомусь по покидькам киві, чи мертветчуку ніхто не вимірює українців ... Хоча ***** не рабіновича слухав , а саме мертветчука и саме через запевнення цього зрадника приймав рішення про вторгнення .
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19.05.2024 18:55 Ответить
з Медведчуком у Вас прокол...виявляється його маму,про яку він ніколи не згадував,звали Фаіна...ну Ви ж знаєте чиє ім"я Фаіна? але все це дрібниці,хто за Україну хто проти...не дрібниці це хто за кого з людей,які мають реальну владу,а не людей шоу-бізнесу. перш за все Бібі,а також Абрамовича,Вексельберга,Пінчука,Ротенбергів тощо...далі продовжувати чи досить?
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19.05.2024 19:04 Ответить
Сара Алексіївна Федорець - знаєшь хто це така ? Це мама совєтської зірких Людмили Сенчин(ої) - що мала еталонну слов"янську зовнішність й походила з Одещщини . Імена тут жодного значення не мали - мало походження . Як й у селі Борщагівка Виницької області не могло жити нікого , крім українців й ромів , так Сара це в 100 більш іудеське ім"я ніж Фаїна , бо корень у цього ім"я (Фаїна) небіблейський -- тобто не іудейський , а ось Сара - то точно . До речі , як й ім"я яке дуже ******* християне , але Захар воно біблейська . Ак і Ілля . Іван це теж переробленне Йохонан .
Що до влади -- гроші вони вирішують тільки в демократичних режимах . А в тоталітарних -- це тільки право на тимчасове використання .
А якщо до шобіза , це ти згадав кобздона , а не я . Так йще -- кловунів таких як сатановський чи кедмі-козаков ... Усі перелікованні тобой крім братів Ро ... це усе лише змушенні фінансісти (що не робить їх невинними) кожен з них вже 100 разів був би радий вистрибнути з потяга-божевільних .

Пінчук , той вгагалом в Україні сдить . Так Бєня з якого тут боку ?! Й цим Беня гірший за ригоблювотного Бойко ?! Потанін хто , Тимченко ?! Вони меньші злодії ніж туповаті дзодоїсти Ротенберги ?! Ні , у ***** саме тимченко головний консультант по військовим злочинам .
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19.05.2024 19:37 Ответить
я питав про Фаіну,а ти мені про якусь Сару. ти згадав про "українця" Медведчука,я написав хто він насправді,нащо мені Сару,Рівку,Юдіфь,Сіму тощо обговорювати? коротше,немає аргументів,не влаштовуй тут пусто-порожній геволт!
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19.05.2024 20:28 Ответить
а щодо неонацизму...розпитайте про це нацистів Яшу Кедмі,Дімку Табачніка,Вадіка Рабіновіча,братів Суркісів,Пінчука,Коломойсково та інших,менш відомих "борців з нацизмом"...
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19.05.2024 19:12 Ответить
Не звертай уваги! У "Юри" мізки школяра - тому і сприймай його відповідно
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19.05.2024 19:33 Ответить
Але ж свого часу в 1941 року наци спрвокували натоповп львів"ян на військовий злочин , звинувативши іудеїв у вбивствах на Лонського й сповокували різанину . Потім з"ясувалося , що в керівництві саме л"вівського ГПУ жодного іудея не було , як й в партійному керівництві , як (на той час) в керівництві Українських комуняк . Та й вгагалом діяльність совєтаф ніякого відношення не мало до будь якої національної ідентичності , крім імперського шовінізму , який сповідував грузин сралін . Його з сповідував й фін Куссенен, й латиш Лацис , й іудей Каганович (чи Блюмкін -- бо якого фуя воно вбило Мірбаха ?) !
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19.05.2024 19:55 Ответить
"Російський нацизм є специфічним явищем, бо формально він не є нацизмом. Це те, чого не розуміє цивілізований Захід, але (і саме тому) це - дуже важлива річ.

На цивілізованому Заході прийнято вважати, що все можна вирішувати в рамках усталених між цивілізованими країнами міжнародно-правових процедур. І це так. Але ще там прийнято вважати Росію цивілізованою країною. А це - не так.

Якщо взяти промову Гітлера перед нападом на Польщу напередодні 1 вересня 1939-го, і промову Путіна перед масованим нападом на Україну напередодні 24 лютого 2022-го, то вони збігаються. На око, відсотків так на 70. Різниця тільки в тому, що в Гітлера в усьому були винні англійці і євреї, а в Путіна - американці. Все інше - наче під копірку. Перечитайте, порівняйте. Я от порівняв. Я нічого не вигадую.

Але гірше інше. Після Другої Світової цивілізований Захід ухвалив законодавчо критерії визначення нацизму - оці всі "Копенгагенські" й таке інше. І що ж ми маємо у двадцять першому столітті? А те, що людей винищують не за ознакою генетики, тобто етнічною, а за ознакою способу мислення.

Гітлерівці говорили: МИ вважаємо тебе євреєм, іди в газову камеру. Росіяни інакші: ти вважаєш САМ СЕБЕ українцем (поляком, литовцем, словом, мешканцем своєї країни)? Ну, далі ясно.

Треба сказати, в Росії тут великий досвід. Це ще більшовики розпочали, а якщо вже зовсім строго говорити, то з цього і Московське царство почалось. Все одно, яка у тебе кров - якщо служиш нам, будеш нашим, якщо ні - смерть. Таким той принцип і був, і таким же лишився.

От, власне, в чому штука. Все це не підпадає під критерій нацизму в міжнародно визнаних наразі документах, бо такого там просто нема. А, тим не менше, санкціонує для носіїв таких думок винищення людей аж ніяк не безжальніше, ніж винищували гітлерівці".
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19.05.2024 19:58 Ответить
Манкуртизм. Хоча і це не зовсім те... Як був Марксизм, потім його модифікавали в Марксизм-Лєнінізм - людиноненависницька (точніше особоненависницька) ідеологія, яка зовні виглядає як за все хороше проти всього поганого...
Хоча німці теж відбирали слов'янських дітей (але потрібної зовнішності) для виховання арійців - я думаю серед них там точно були і єврейські діти.
Кацапи врахували помилки і нацистів і їхніх попередників і усе це зараз модифікували в найстрашніше, що може бути - рашизм. От тільки у світі цього ще не розуміють.
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19.05.2024 20:14 Ответить
щось мені підказує,"друже",що ти першим побіжиш зустрічати русню з хлібом-сіллю...ще й кричатимеш,що ти на афганскіх фронтах за СССР ранєн.... це трагедія України,що в Україні таких,як ти 30%.....
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19.05.2024 20:37 Ответить
знову брешеш...не нацисти їх спровокували,нацистів тоді ще не було.коли люди кинулися по тюрмах Львова в пошуках своїх родичів,вони знайшли їх замучені трупи. потім ці люди звинуватили місцевих євреїв,що це вони заложили НКВД цих замучених родичів,адже євреї Львова місцеві і всіх знали + радо зустріли СССР. схоже це правда,адже до війни євреї складали до 80% працівників ГПУ-НКВД...таке було і в Литві,Латвії...
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19.05.2024 20:35 Ответить
80% -- абсолютна стовідсоткова брехня . Бо навіть в Одесі , де був найбліьший відсоток (40%) іудеїв на увесь софок до 2-ї світової війни не було й 50% в ГПУ . Тим більш -- у сралінському НКВС . Ближче до 1939 року . Усі списки вже давно оприлюдненні , в Україні йще при Наливайченко в СБУ . В Литві - ранійше .
Згідно з цих списків (в які включали й бухгалтерів , й кладовників й постачальників) . В Галичині був найменьший відсоток . Особливо й Львові , де жили дуже заможні іудеї й вони разом зі своїми бізнеспартнерами - українціями , поляками й німцями поїхаи у соняшний Магадан .
Чутки були будь які - навіть й про 150% : тим більш , що їх росповсюджували люди , в яких було навіть з аріфметикою дуже погано . Хтось потрапляв у Л"вів з Яремчи и зі Стрія й там вони за усе життя бачили одного , а приїхали вчитися у Л"вів "тут вони повсюду" . Тим більш , що пропаганда це стверджує .
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19.05.2024 22:10 Ответить
чому львівські євреї здавали патріотичних українців в НКВД? а в Литві для чого вони подібне робили? з якою метою? чого вони хотіли?
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19.05.2024 22:35 Ответить
ти знову тут? я та інші форумісти вже неодноразово тикали тебе писком в твоє ж словесне лайно,а ти знов сюди лізеш за черговою порцією підсрачників? згинь,ждун Путіна!
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19.05.2024 20:30 Ответить
Юрцю! Я ЗАВЖДИ ТУТ! І завжди буду тебе "носом тикать" у твоє недоумство Але ти сам винен! Я тебе попереджав : "Не буди лихо - поки тихо!" Якби на мене не "пер буром" - я-б на тебе й уваги не звертав - таких як ти тут "За шеляг - дюжина" Але ж ти вирішив на мене "************" От тепер "пожинаєш плоди"
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19.05.2024 20:36 Ответить
да...діагноз серйозний: манія величі ускладнена клінічною неграмотністю і неосвіченістю... я ж тебе недавно товк писком у твою тупу маячню про істинні втрати русні? а ти знов за своє,маніяк?
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19.05.2024 20:41 Ответить
Юрцю! "Понос виключи!" Твоє "товчіння мене писком" - тільки у твоєму хворобливому маренні! Насправді - саме з тебе люди тут сміються...
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19.05.2024 20:46 Ответить
розумні,освічені,совісні,знаючі люди роблять лише одну помилку коли дискутують з публікою типу тебе,ту що вони взагалі зв2язуються з такими...а тому
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19.05.2024 20:55 Ответить
Юрцю! А хто тобі сказав, що ти "розумний", "освічений", "совісний" та "знаючий"? І хто тобі сказав, що я з тобою "дискутую"? Дискутують з рівними собі... А яке може буть "дискутування" з неосвіченим невігласом, з замашками невизнаного генія"? Ти надто високої думки про себе... Я з тебе просто сміюся - бігаєш, як першокласник, по коридору школи, і всім доводиш: "Я - директор! Я дорослий! Я розумний!"
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19.05.2024 21:18 Ответить
+++++++++++++++++++
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19.05.2024 19:01 Ответить
+++
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19.05.2024 19:27 Ответить
Спецслужби Азербайджану спрацювали не професійно...
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19.05.2024 17:59 Ответить
хоча,при чім тут Азер...у Ізраїля чудові стосунки з Баку,думаю Моссад непрофесійно спрацював,а може й професійно,побачимо...
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19.05.2024 18:08 Ответить
Який Азербайджану профіт?
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19.05.2024 18:11 Ответить
Баку є очевидний профіт (рекомендую самостійно вивчити ситуацію в цій частині світу,особливо з Тебрізом),а Ізраїлю ще більший профіт....
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19.05.2024 18:30 Ответить
Якщо б ти хочь якось розбирався у політиці , то можливо й почув, що усі ці ахмадініджати чи інші типу "презіденти" це ніхто й звати їх ніяк а схоластичному Ірані . Паркетні посади , що нічого не вирішують й нічого змінити їх ліквідація не може .
Жодна поважаюча себе розвідка не стане витрачати свій ресурс на цей мотлох .
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19.05.2024 18:59 Ответить
ви таки,дійсно,вважаєте таких,як я людиноподібним скотом (гоями)..... людиноподібна скотина типу мене чудово знає,що реальна влада у чалмоносців належить не вказаній Вами публіці,а муллам,на чолі з Рахбаром. але вони сидять у своїх норах безвиїздно і добратися до них дуже складно... а от закласти вибухівку у гвинтокрил цього чувака,в дружньому,корумпованому і ворожому Ірану,Азербайджані-як 2 пальці об асфальт. що я ,до речі,й гаряче вітаю!повернулися цьому чуваку Шахеди і наша кров.......
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19.05.2024 19:10 Ответить
А мені здається ви відводите підозру від рашки. Якраз в її стилі показати Ірану, що нічого ходити "налєво" - Азербайджан таки все більше інтегрується в цивілізований табір країн
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19.05.2024 19:32 Ответить
невже? а він хоч раз засудив Рашку за напад на Україну?
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19.05.2024 20:43 Ответить
і чудово відкриває дамби разом з терористом. Хай горять у пеклі обидва
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19.05.2024 23:33 Ответить
Жалко що мало жорстку ,треба найжорсткішу!
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19.05.2024 17:59 Ответить
***** пибирає свідків... Фіцо, Раїсі, цікаво хто наступний?
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19.05.2024 18:01 Ответить
Наступний орбан.
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19.05.2024 18:03 Ответить
Сіська???
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19.05.2024 18:03 Ответить
Вітьок! Вітюшка Орбан вже занадто довго топче землю....
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19.05.2024 18:09 Ответить
Жирний Кім
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19.05.2024 18:30 Ответить
Може Зе!...?
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19.05.2024 18:47 Ответить
Не с нашим счастьем. Как говорил, тогда еще не сволочь, Михалков.
Вы помните, на вокзале
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19.05.2024 19:32 Ответить
Щас! Один з найцініших агентів раши!
Особливо коли його особисті інтереси збігаються з кремлівськими.
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19.05.2024 20:21 Ответить
Погано що гвинт через сраку в чолму не заліз.
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19.05.2024 18:02 Ответить
Второй после Фицо пошёл. Орбану приготовиться.
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19.05.2024 18:03 Ответить
Сподіваюсь, що ця свиня вже не буде мати того здоров'я, що раніше.
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19.05.2024 18:04 Ответить
Тримаємо кулачки, може він хтів на кАнцєрт каБЗДОна завітати?
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19.05.2024 18:06 Ответить
Щас кацапура цветочки к посольству понесёт
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19.05.2024 18:06 Ответить
хотілося-б...
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19.05.2024 18:31 Ответить
Сподіваюся, першими рятувальниками будуть агенти Мосаду
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19.05.2024 18:07 Ответить
Ніхто не здох. Ні про що.
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19.05.2024 18:09 Ответить
добре покакали як фіцо, це натяк
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19.05.2024 18:38 Ответить
На 19:00 никто не найден
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19.05.2024 19:33 Ответить
Жаль що не здохла та ісламська мерзота.
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19.05.2024 18:09 Ответить
Як то кажуть, гарному президену - гарна труна.
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19.05.2024 18:14 Ответить
Карма за Шахеди працює справно🤞
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19.05.2024 18:20 Ответить
То стара світлина
https://www.alamy.com/firuzkuh-tehran-iran-31st-july-2022-a-handout-photo-made-available-by-the-iranian-presidential-office-shows-iranian-president-*******-raisi-visiting-firuzkuh-after-floods-according-to-the-iranian-red-crescent-society-quoting-local-officials-at-least-56-people-have-died-and-18-are-missing-in-recent-floods-in-most-cities-of-iran-credit-image-iranian-presidency-via-zuma-press-wire-image476468702.html
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19.05.2024 18:26 Ответить
Президент то в тих ...ммм... клієнтів, скажімо-то ліберал.
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19.05.2024 18:29 Ответить
фіцо, раїсі орбану приготуватися, пекло чекатиме з х..лом, сі і всіма паскудам також
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19.05.2024 18:35 Ответить
Бумеранг, 2 серия: "Сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет"
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19.05.2024 18:40 Ответить
ждем третью серию про )(уйла
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19.05.2024 18:42 Ответить
краткость сестра таланта
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19.05.2024 18:43 Ответить
Буданов , прекрати !
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19.05.2024 18:44 Ответить
не , не останавливайся !
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19.05.2024 18:45 Ответить
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19.05.2024 18:48 Ответить
Гвинтокрил-це Мі 8. Не витримав перевантаження,бо чалм набилось понад норму.
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19.05.2024 18:50 Ответить
Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Джерело:
***********
Місто Джульфа розділене річкою Аракс. Одна половина міста належить Азербайджану, інша - Ірану.

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19.05.2024 18:58 Ответить
Нас-рать!
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19.05.2024 18:59 Ответить
а Фицо какать не может , очень тяжелый
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19.05.2024 19:07 Ответить
Расейская медицина ему в помощь…
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19.05.2024 19:39 Ответить
Консервативні партії в Ірані здобули більшість місць у другому турі виборів і тепер контролюють парламент. Про це повідомляє Associated Press.

Політикам, які закликали до змін (реформістам), заборонили брати участь у виборах. Не допускалися і ті, хто закликав до радикальних змін або демонтажу теократичної системи.

Повідомляється, що багато з них самі не зареєструвалися як кандидати. Парламент в Ірані відіграє другорядну роль в управлінні країною, але він може чинити тиск на адміністрацію при прийнятті рішень щодо бюджету та інших важливих законопроєктів, зазначає AP.

При цьому останнє слово у всіх важливих державних справах залишається за верховним лідером аятолою Алі Хаменеї.
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19.05.2024 18:59 Ответить
Карма вона така!
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19.05.2024 19:18 Ответить
Израилские дроны ударили по вертолёту.
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19.05.2024 19:22 Ответить
ще б по вашему алієву ударили. Покидьок.
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19.05.2024 23:35 Ответить
Даже если сдохнет, ничего не поменяется, поставят другого. В Иране президент - "свадебный генерал". Там всем заправляют аятоллы со своими фанатиками из "КСИР".
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19.05.2024 19:38 Ответить
Кучно пішло.. Фіцо, прості Господі Раїсі.. Орбан мабуть вже заповіт складає, а бульбофюрер мавзолей з картоплі будує.
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19.05.2024 19:47 Ответить
До ладу ! Фіцо, Раїс... Хто наступний ? Кому готуватися ? Корейський хом'як, син отца-сі, чи цінитель папрікашу ? А ? ху-йлуша ?
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19.05.2024 19:53 Ответить
Іноді мені дуже подобаються "еврейские штучки"!
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19.05.2024 19:57 Ответить
дружбани "куйла" почали попадати під роздачу.Фіцьо був підстрілений , іранський чалмоносець приземлевся ,мабуть на черзі куйло і вислів Шарапова -"а тепер, з піднятими вверх руками ,куйло виходи"
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19.05.2024 20:02 Ответить
Раісі жорстко сідає на Мі-8, зробленому на болотах Раісі.
Совпадєніє ?
Треба літати на Сікорському, тоді посадки будуть м'якими.
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19.05.2024 21:06 Ответить
Аллах все видит!
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19.05.2024 21:13 Ответить
Поясніть будь ласка, хто в курсі: чим відрізняється жорстка посадка від падіння?
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19.05.2024 21:31 Ответить
та тим же чим і "хлопок" від "взрыва" ))
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19.05.2024 21:50 Ответить
Буданов, твоя робота?
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19.05.2024 22:39 Ответить
 
 