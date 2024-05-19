У ЄС «уважно стежать» за новинами про аварію гелікоптера з президентом Ірану на борту, - Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував інформацію про аварію гелікоптера, на борту якого перебував президент Ірану Ебрагім Раїсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Шарля Мішеля у соцмережі Х.

Президент Євроради зазначив, що "стежить за новинами довкола аварії гелікоптера, на борту якого були президент та міністр закордонних справ Ірану, доля яких наразі невідома".

"Разом з країнами-членами ЄС та партнерами ми уважно стежимо за ситуацією", - заявив політик.

Читайте також: Гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку, - Reuters

Що відомо про аварію?

У неділю, 19 травня, державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який ймовірно перевозив президента Ірану Раїсі, потрапив в аварію. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.

За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Два з них прибули до місця призначення. Пошук третього ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту.

Згодом один із іранських чиновників на умовах анонімності сказав, що життя лідера Ірану Раїсі, а також міністра закордонних справ країни Хоссейна Амірабдоллахяна перебуває "під загрозою після аварії гелікоптера".