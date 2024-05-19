У ЄС "уважно стежать" за новинами про аварію гелікоптера з президентом Ірану на борту, - Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував інформацію про аварію гелікоптера, на борту якого перебував президент Ірану Ебрагім Раїсі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Шарля Мішеля у соцмережі Х.
Президент Євроради зазначив, що "стежить за новинами довкола аварії гелікоптера, на борту якого були президент та міністр закордонних справ Ірану, доля яких наразі невідома".
"Разом з країнами-членами ЄС та партнерами ми уважно стежимо за ситуацією", - заявив політик.
Що відомо про аварію?
У неділю, 19 травня, державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який ймовірно перевозив президента Ірану Раїсі, потрапив в аварію. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.
За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Два з них прибули до місця призначення. Пошук третього ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту.
Згодом один із іранських чиновників на умовах анонімності сказав, що життя лідера Ірану Раїсі, а також міністра закордонних справ країни Хоссейна Амірабдоллахяна перебуває "під загрозою після аварії гелікоптера".
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Аятоллі теж так просто не минеться. Карма теж прийде.
Мі стошимнайдцятий гарний вєртольот
Мі стошимнайдцятий нігде нє подвєдьот
літайте Мі стошимнайдцятим
літайте Мі стошимнайдцятим....
Орбан- готуйтесь заздалегідь
Хай живе Україна!!!
Рожкі да ножкі?
Іншалла!
АнфискаРаиска! (с)
Добити Раісі?
Тим часом погодні умови значно погіршилися
Шахєди ми, нє вертальотчікі
це кремлівський вишкрабок?
Запчастини отримують контрабандою. А контрабандисти завжди "кришуються" спецслужбами.
Ну как, понравилось?
"І це ми ще не починали...".
4th