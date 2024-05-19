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У ЄС "уважно стежать" за новинами про аварію гелікоптера з президентом Ірану на борту, - Мішель

У ЄС «уважно стежать» за новинами про аварію гелікоптера з президентом Ірану на борту, - Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував інформацію про аварію гелікоптера, на борту якого перебував президент Ірану Ебрагім Раїсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Шарля Мішеля у соцмережі Х.

Президент Євроради зазначив, що "стежить за новинами довкола аварії гелікоптера, на борту якого були президент та міністр закордонних справ Ірану, доля яких наразі невідома".

"Разом з країнами-членами ЄС та партнерами ми уважно стежимо за ситуацією", - заявив політик.

Читайте також: Гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку, - Reuters

Що відомо про аварію?

У неділю, 19 травня, державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який ймовірно перевозив президента Ірану Раїсі, потрапив в аварію. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.

За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Два з них прибули до місця призначення. Пошук третього ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту.

Згодом один із іранських чиновників на умовах анонімності сказав, що життя лідера Ірану Раїсі, а також міністра закордонних справ країни Хоссейна Амірабдоллахяна перебуває "під загрозою після аварії гелікоптера".

Автор: 

аварія (560) Іран (2017) Євросоюз (13351) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+23
Когось переведуть в штрафбат - заказали президента Росії, а грохнули президента Раісі.
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19.05.2024 22:32
+19
Насяльника пизесь.
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19.05.2024 22:19
+14
І пів світу пальці хрестиком тримають
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19.05.2024 22:25
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Насяльника пизесь.
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19.05.2024 22:19 Відповісти
Виступав вровень, впав "западлицо".
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19.05.2024 23:25 Відповісти
як казала колись пані Голда Мейєр: "Посилайте наших мальчіков"

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20.05.2024 00:23 Відповісти
І пів світу пальці хрестиком тримають
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19.05.2024 22:25 Відповісти
One way ticket to kobzon
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19.05.2024 22:25 Відповісти
Не маю жодного сумніву що багато хто багато де спостерігає за цією подією з величезними відрами попкорну...
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19.05.2024 22:26 Відповісти
Щось мені здається - "там не закрытый а аткрытый перелом!" Тобто там не "жорстка посадка" - а "авіакатастрофа" Хряснувся Мі-17 і зараз шукають уламки та трупи в горах
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19.05.2024 22:26 Відповісти
Жорстка посадка чи м'яка аварія...головне щоб раїсі зустрівся з 72 незайманками
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19.05.2024 23:11 Відповісти
Та здохло мабуть падло. Карма прилітає за копіювання ізраїльського "Гарпі" і постачання його країні-терористу, яка вбиває тими "мопедами" людей в Україні.

Аятоллі теж так просто не минеться. Карма теж прийде.
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19.05.2024 23:13 Відповісти
виражаємо глибоку стурбованість і ...і все.
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19.05.2024 23:25 Відповісти
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19.05.2024 22:27 Відповісти
"У зв'язку з несприятливими погодними умовами та утрудненим доступом на територію пошукова операція ускладнена, ми не можемо використовувати дрони та гелікоптери. Чотири бригади рятувальників досягли координат місця, де сталася надзвичайна ситуація".
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19.05.2024 22:29 Відповісти
Агенція MEHR News Agency опублікувала фото Раїсі біля гелікоптера. Але не зрозуміло, чи це перед посадкою, чи після прильоту на подію з Ільхамом Алієвим.
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19.05.2024 23:23 Відповісти
на Мі-117 летів

Мі стошимнайдцятий гарний вєртольот
Мі стошимнайдцятий нігде нє подвєдьот

літайте Мі стошимнайдцятим
літайте Мі стошимнайдцятим....
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20.05.2024 00:14 Відповісти
Це вертоліт Bell 212, розроблений компанією Bell Helicopter Textro на замовлення Збройних сил Канади. Більшість цих вертольотів вже виведені з експлуатації.
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20.05.2024 00:27 Відповісти
Іран має багато гелікоптерів, але міжнародні санкції ускладнюють їх ремонт та обслуговування. Військово-повітряні сили країни також були значною мірою сформовані до Ісламської революції 1979 року.
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20.05.2024 00:49 Відповісти
та не нада так переживать. в горах сніг і холодно. мух нема, збережеться нормально. канєшно, було б не погано на виручку йому шахедів послать, шоб підстрахувать спасатєлей з чорними мішками ))
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19.05.2024 22:28 Відповісти
Пані карма, іноді має дуже цікаві шляхи досягнення цілі, хоча це мало що міняє у відношені Ірану до нас - там таких мудаків з рушниками на голові і відбитим мозком вистачить ще не на один десяток років. Але, як кажуть - хоч і мєлочь, а пріятно.
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19.05.2024 22:28 Відповісти
Когось переведуть в штрафбат - заказали президента Росії, а грохнули президента Раісі.
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19.05.2024 22:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iTJ4yea3q78
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20.05.2024 04:44 Відповісти
"Джин глухуватий - я теж побажав не 30-сантиметровий теніс!" (с)
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20.05.2024 09:27 Відповісти
Там десь в Азербайджані була колись *базочка* Ізраїля по випробовуванню дронів.
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19.05.2024 22:32 Відповісти
Відкорковуйте вже шампанське.
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19.05.2024 22:33 Відповісти
Та ні... тут треба водочки...
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20.05.2024 01:58 Відповісти
Горілочки. Вибачаюсь пані.
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20.05.2024 04:23 Відповісти
То давайте краще самогончику!
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21.05.2024 03:47 Відповісти
,,Интересно девки пляшут".
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19.05.2024 22:34 Відповісти
Реакція Байдена на аварію гелікоптера з президентом Ірану Раіссі
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19.05.2024 22:34 Відповісти
Просто Байден вже все знає про результат "аварії"
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19.05.2024 23:22 Відповісти
Фіцо,тепер іранський "джамшут"..Вітьок ау-у,як ти там Орбан,анальна дірочка не жим-жим?
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19.05.2024 22:41 Відповісти
,,Уважно стежать"! Це клас! Майже так вони і за війною в Україні ,,стежать"!
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19.05.2024 22:42 Відповісти
Висловлюю занепокоєння, чому цей ******** не здох.
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19.05.2024 22:46 Відповісти
Фіцо, Раїсі -це що, картина світу почала змінюватися?
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19.05.2024 22:47 Відповісти
Наступна зупинка - *****...
Орбан- готуйтесь заздалегідь
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19.05.2024 22:54 Відповісти
Ваші б слова! 👍
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19.05.2024 23:14 Відповісти
От подобається мені прапор ПАР !
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20.05.2024 04:27 Відповісти
в принципі, причина "жёсткого хлопка" вертоліта ясна - його, як руцкоє іздєліє перед полётом треба "освящать". з гундяя спрос, чого не приїхав і не освятив дамбу та вертоліт водою з нового водосховища? )) за таке, він не тільки може партбілет на стіл покласти, й ще й погони з нього здеруть ))
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19.05.2024 22:48 Відповісти
Уявіть мандраж ху@ла,після цього буде тільки на бронепоїзді рухатися.
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19.05.2024 22:48 Відповісти
Від коментов балдію, всім плюси до карми.

Хай живе Україна!!!
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19.05.2024 22:48 Відповісти
І Вам здоровʼячка 🤝 😉
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19.05.2024 23:29 Відповісти
Асталісь ат пєрсіка
Рожкі да ножкі?
Іншалла!
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19.05.2024 22:49 Відповісти
Цей Хоттабич, якого зараз жарять слуги шайтана, хіхікаючи казав карліку, що зробить все щоб він знищив Україну і що всі провокації по війні - це витвори США.
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19.05.2024 22:57 Відповісти
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19.05.2024 23:01 Відповісти
Йожик в тумані вже напевно на співбесіді у Аллаха.
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19.05.2024 23:03 Відповісти
В кабзона він, на распєвках 😁
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19.05.2024 23:16 Відповісти
Президент в персів явно не найважливіша посада , наразі. Бо те , що є потреба в пошукових роботах таких пасажирів кортежу з трьох гелікоптерів поки пояснення не має.
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19.05.2024 23:05 Відповісти
Азербайджанские Добровольцы привет передавали! За шахеды и прочие пакости.
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19.05.2024 23:06 Відповісти
Она обезьянка по кличке Анфиска Раиска! (с)
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19.05.2024 23:17 Відповісти
Туреччина на запит Ірану відправить БПЛА тактичного і стратегічного рівня з приладами нічного бачення в район аварії.

Добити Раісі?

Тим часом погодні умови значно погіршилися
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19.05.2024 23:37 Відповісти
І снайпера з рушницею обов'язково !!!
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20.05.2024 02:05 Відповісти
Нє качєгари ми нє льотчік,
Шахєди ми, нє вертальотчікі
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19.05.2024 23:37 Відповісти
Чому не шукають трупаків Ірану , їхні найліпші друзяки із кацапіі ,
це кремлівський вишкрабок?
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19.05.2024 23:54 Відповісти
Якщо "друзяки" знайдуть, то все покрадуть (і все, що в кишенях і рушник з голови і ........)
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20.05.2024 00:09 Відповісти
.... на портянки
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20.05.2024 00:17 Відповісти
......кому як , а дуже влучні "продєлкі МоSSада " ще ніхто не відміняв .......
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20.05.2024 00:51 Відповісти
Іран має багато гелікоптерів, але міжнародні санкції ускладнюють їх ремонт та обслуговування.
Запчастини отримують контрабандою. А контрабандисти завжди "кришуються" спецслужбами.
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20.05.2024 03:16 Відповісти
Пишут погиб. Схоже на правду.
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20.05.2024 03:19 Відповісти
Фицо, Раиси, Спартц, тот же Трамп познакомились с моими коллегами.
Ну как, понравилось?
"І це ми ще не починали...".
4th
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20.05.2024 03:30 Відповісти
Читав що знайшли . Наші сподівання напевно виправдалися . Бо написали що гвинтокрил згорів і напевно Раіса гигнув
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20.05.2024 06:09 Відповісти
Слава аллаху президента со сгоревшим вертолетом уже нашли. Он почему то неожиданно сплел ласты. Вертолет летел из дружественного нам Азербайджана
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20.05.2024 08:06 Відповісти
 
 