УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9817 відвідувачів онлайн
Новини
23 668 96

Гелікоптер із президентом Ірану повністю згорів під час аварії, - Reuters

Перші кадри вертольота президента Ірану Раїсі

Рятувальники виявили місце падіння гелікоптера, на борту якого перебували президент Ірану Ебрагім Раїсі та глава МЗС Хосейн Амірабдоллахіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  агентство Reuters із посиланням на слова неназваного іранського чиновника

"Гелікоптер повністю згорів під час аварії", - йдеться в повідомленні.

Його слова підтверджують перші фото з місця аварії, які публікують іранські ЗМІ.

"Жодних ознак життя", - коментують кадри на іранському державному телебаченні. Офіційної інформації про долю президента і глави МЗС поки що немає.

Нагадаємо, у неділю, 19 травня, державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який ймовірно перевозив президента Ірану Раїсі, потрапив в аварію. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.

За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Два з них прибули до місця призначення. Пошук третього ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС "уважно стежать" за новинами про аварію гелікоптера з президентом Ірану на борту, - Мішель

Автор: 

аварія (560) Іран (2017) вертоліт (876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+53
Президент Ірану, Фіцо..ще б ботоксного туди і буде спокійніше
показати весь коментар
20.05.2024 06:48
+51
Яж кажу - КАРМА.
Раіс вже у Пеклі і замість повногрудих гурій з ананасами та щербетом, його там смажать на свинячому смальці ціцястиє чортовки під співи яврея Йоськи Кобзона.
показати весь коментар
20.05.2024 07:02
+44
Это им, уродам, не только за Шахеды, но за и сбитый ими рейс МАУ для напугивания Янелоха Патрушевым в Омане.
показати весь коментар
20.05.2024 07:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що згорить то не згниє .
показати весь коментар
20.05.2024 06:42 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2024 06:59 Відповісти
Это им, уродам, не только за Шахеды, но за и сбитый ими рейс МАУ для напугивания Янелоха Патрушевым в Омане.
показати весь коментар
20.05.2024 07:29 Відповісти
Той президент був найбільш притомний з їхньої верхівки. Але він був чисто декоративною прикрасою режиму політбюро в чалмах.
показати весь коментар
20.05.2024 08:43 Відповісти
Пишуть на інших ресурсах, що 85 річний аятола вже мало чого вирішує, а цей дохляк навіть підсижував аятолу.
показати весь коментар
20.05.2024 09:09 Відповісти
Спасибо деду за Шахеды
показати весь коментар
20.05.2024 11:04 Відповісти
Ну згорів то згорів. Шо поробиш.
показати весь коментар
20.05.2024 06:42 Відповісти
Тішить, що то згорів кацапський вєртальот. Так-так, вєртатьот, а не гелікоптер. 😊
показати весь коментар
20.05.2024 07:43 Відповісти
Карма.
показати весь коментар
20.05.2024 06:43 Відповісти
Саме про це я й писав сьогодні вночі Бо якби "сів на вимушену" - то льотчики давно-б зв"язалися з диспетчером чи керівником польтів "На крайняк" - включили-б свої "аварійки" А вона верещить на аварійній частоті на кілька сот кілометрів! Якщо ж не включили - значить екіпаж мертвий А якщо мертвий екіпаж - значить мертві й пасажири Бо без приземлення вони борт покинуть не можуть Навіть якщо вискочать в повітрі - то загинуть при падінні
показати весь коментар
20.05.2024 06:51 Відповісти
Яж кажу - КАРМА.
Раіс вже у Пеклі і замість повногрудих гурій з ананасами та щербетом, його там смажать на свинячому смальці ціцястиє чортовки під співи яврея Йоськи Кобзона.
показати весь коментар
20.05.2024 07:02 Відповісти
Дуже поетично, ч аж просльєзілся...
показати весь коментар
20.05.2024 08:22 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2024 08:36 Відповісти
Ніяка не карма, а хтось постарався, інше питання хто?!!
Це цьому підеру за збитий літак МАУ, де загинули українці!
показати весь коментар
20.05.2024 07:01 Відповісти
Карма постаралась.
показати весь коментар
20.05.2024 07:04 Відповісти
Волю карми виконали швидше за все самі ж іранські конкуренти. 😊 Хоча звпртаю увагу карми, на того, хто справді керує Іраном, і це - не Раїсі. Це Сеєд Алі Хосейні Хаменеї.
показати весь коментар
20.05.2024 07:47 Відповісти
Ось, таке знайшов:

Не стоит забывать, что самому Хаменеи уже 85 лет и о состоянии его здоровья не раз писала западная пресса. Как писали американские журналисты, в последние годы практически вся власть в Иране отошла именно к Раиси, а Хаменеи был лишь номинальной фигурой.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/295244_1716168051 https://www.dialog.ua/blogs/295244_1716168051

показати весь коментар
20.05.2024 09:17 Відповісти
та мабуть теж саме як і з падінням гелікоптера з Кобі Брайантом.. там такий туман був, шо пестець.
показати весь коментар
20.05.2024 07:13 Відповісти
Закон бумеранга в дії.
показати весь коментар
20.05.2024 10:48 Відповісти
Надеемся жаркое хорошо прожарились.
показати весь коментар
20.05.2024 06:47 Відповісти
Президент Ірану, Фіцо..ще б ботоксного туди і буде спокійніше
показати весь коментар
20.05.2024 06:48 Відповісти
там ще й міністр МЗС був. і він у аятол був дуже фаховим і цінним кадром. втрата його навіть буде більш відчутною, ніж втрата Раїсі.
показати весь коментар
20.05.2024 07:15 Відповісти
Жаль, що верховного аятоли там не було
показати весь коментар
20.05.2024 08:18 Відповісти
ага. хоча йому вже 85 і там уже реально думають ким його замніти. от саме той Раїсі був першим у списку на заміну. далі у списку йде син нинішнього аятоли.
показати весь коментар
20.05.2024 08:23 Відповісти
Та за таваріща сі не забувайте. Він у себе вдома усю т.з. опозицію вже прибрав до рук.
показати весь коментар
20.05.2024 07:58 Відповісти
Так у мене крапки,багато. Усі отримають по заслугами і слуги також
показати весь коментар
20.05.2024 08:49 Відповісти
Ну згорів. Там аятола керує, а не якийсь президент. Нового призначать.
показати весь коментар
20.05.2024 06:48 Відповісти
Так, дрібниця, але приємна дрібниця.
показати весь коментар
20.05.2024 07:05 Відповісти
один персонаж на ютюбі буде розказувати,що його викрали Анунахєри. Прігожін в Африці а )(уйло в холодильнику.
показати весь коментар
20.05.2024 06:50 Відповісти
...да
показати весь коментар
20.05.2024 07:31 Відповісти
символічно ще, шо вчора у католиків трійця була ))) як то він удачно откритіє дамби підгадав! )))
показати весь коментар
20.05.2024 09:10 Відповісти
конюх чи мадяр? Хто наступний? А може відразу ##ло? Божечка, не підведи.
показати весь коментар
20.05.2024 06:50 Відповісти
А тепер згадаємо про Азербайджан,як ттут на форумі восхваляли Алієва-"друга україни"(він нам допомогає).Що може бути общего у нього і релігіозного фінатика презідента Ірану-союзника рашкі.
показати весь коментар
20.05.2024 06:58 Відповісти
1.України - з великої!
2. Общего - спільного!
3. Релігіозного - релігійного!
Фінатик це я взагалі не знаю що ти лишньохромосомий маєш на увазі! У вас що там у сколково закінчились тролі що вміють користуватись перекладачем?
показати весь коментар
20.05.2024 07:25 Відповісти
Обидва азербайджанці.
показати весь коментар
20.05.2024 07:43 Відповісти
Вони не тільки сусіди (з якими потрібно підтримувать стосунки - якими-б ці сусіди не були) Там ще й в іншому питання - трохи не половина жителів півночі Ірану - не перси, а азербайджанці... Вони там розселилися ще з 18 ст - коли Росія почала демографічні зміни на Кавказі При Миколі І на територію Азербайджану (Карабах) та "Еріванського ханства" були з Персії переселено близько мільйона вірмен А частину азербайджанців (мусульман) витіснили на територію Персії...
показати весь коментар
20.05.2024 07:46 Відповісти
Вертоліт розбився не в країні Азербайджан, а в ІРАНСЬКІЙ ПРОВІНЦІЇ Азербайджан - є і така...
показати весь коментар
20.05.2024 08:34 Відповісти
У них спільний кордон і річка Аракс, на якій вини урочисто відкривали дамбу. Мабуть якесь значення для Ірану та дамба має, бо на річці є велике водосховище.
показати весь коментар
20.05.2024 10:56 Відповісти
Bingo)
показати весь коментар
20.05.2024 06:59 Відповісти
Малюк, Буданов- астанавітесь..
показати весь коментар
20.05.2024 07:07 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2024 07:09 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2024 07:11 Відповісти
те що сталося. секта КСІР можливо вирішила замінити на більш фанатичного, або вирішили домовлятись , а можливо збили як і український цивільний літак помилково або і ні криворукі оператори ПВО з рашкостану
час покаже
показати весь коментар
20.05.2024 07:16 Відповісти
на мою думку, цим перейнявся МОСАД...

а не якісь клоуни... та безуглі з єрмачками і арахаміями...
показати весь коментар
20.05.2024 09:13 Відповісти
Кажуть, у цих місцях ще з армянско-азербайджанської війни є обладнані засідки водіїв дронів з Ізраїлю (що допомагали Азербайджану). А може і ізраїльська воєнна база...
Ось і думайте!
показати весь коментар
20.05.2024 09:50 Відповісти
І точно не alex j з німеччини 🤣
показати весь коментар
20.05.2024 11:35 Відповісти
наткнулся наверное на сбившийся с курса шахед
показати весь коментар
20.05.2024 07:22 Відповісти
Это было ясно с самого начала. Был бы цел по трекеру сразу бы нашли.
показати весь коментар
20.05.2024 07:26 Відповісти
Вертоліт Bell 212, на борту якого перебували президент і міністр закордонних справ Ірану, розбився в неділю. Bell Helicopter (зараз Bell Textron, підрозділ Textron Inc) розробила літак для канадських військових наприкінці 1960-х років як модернізація оригінального UH-1 Iroquois. У новій конструкції використовувалися два турбовальні двигуни замість одного, що надавало йому більшу вантажопідйомність. Вертоліт був представлений в 1971 році і швидко прийнятий на озброєння як Сполученими Штатами, так і Канадою.
показати весь коментар
20.05.2024 07:27 Відповісти
Ці Бел 212 і досі експлуатуються і випускалися аж до 98 року. Проблема в тому, що іранський вертоліт купили ще при шаху і в умовах санкцій ремонтували абияк лівими запчастинами!
показати весь коментар
20.05.2024 08:35 Відповісти
Це Раїсі карма за збитий український пасажирський літак в 2020.
показати весь коментар
20.05.2024 07:29 Відповісти
Нажаль від Раїсі небагато залежить...церемоніальні посада
показати весь коментар
20.05.2024 07:37 Відповісти
Головний лоббіст рашки в ірані.церемоніальна у аятолли .
показати весь коментар
20.05.2024 10:32 Відповісти
На шахеда наткнувся?!
показати весь коментар
20.05.2024 07:41 Відповісти
От би так з єрмаком і його гундосим прес-секретарем. Наскільки світ став би чистіше
показати весь коментар
20.05.2024 07:55 Відповісти
Сдох этот, сдохнет и тот...
показати весь коментар
20.05.2024 07:59 Відповісти
У кацапні є свій рай, в який ***** відправляе своє бидло. Там йося какабздон стоїть на воротах. А у цих бабаїв з рушниками на головах тоже є рай, чи вони відразу в пекло, без лишньої бюрократії?
показати весь коментар
20.05.2024 08:00 Відповісти
Яка країна такий і "рай".
показати весь коментар
20.05.2024 10:33 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2024 08:03 Відповісти
Klasse!
показати весь коментар
20.05.2024 08:41 Відповісти
Ja-ja! 👌
показати весь коментар
20.05.2024 13:02 Відповісти
Що цікаво, в диктаторських країнах при владі старі пирдуни. Іранському приписденту було 85 років, сцарю кацапії ***** 72 роки. Це можливо сказати : що з літ, то й з розуму. Бабай з рушником на голові вже подох, треба якось і ***** допомогти швидше попасти в кацапське пекло.
показати весь коментар
20.05.2024 08:07 Відповісти
Чому ж. фуйло за останній рік помолодшав на кілька років та виріс на кілька см.
показати весь коментар
20.05.2024 10:34 Відповісти
Так цьому старому пирдуну пришили нову голову і прифігачили нові копита. А все одно він був, є и буде старим, висячим на півшостого ******.
показати весь коментар
20.05.2024 16:48 Відповісти
Жалюгідна підробка яка заявила що з'їла два шматочки качки по-китайськи замість запланованої однієї.оригінал у морозильнику.
показати весь коментар
20.05.2024 21:12 Відповісти
А ти не думав що Байдену 81 а Трампу 78.
показати весь коментар
20.05.2024 11:37 Відповісти
Будуть дохнути іранці до тих пір,
допоки будуть давати кацапам Шахеди 👹
показати весь коментар
20.05.2024 08:13 Відповісти
Це вам ісламські терористи за збитий український пасажирський літак і за допомогу рашиським варварам в кривавій війні.
показати весь коментар
20.05.2024 08:13 Відповісти
Якось цікаво : Фіцо ....Тепер Раїсі.... Хто далі по логіці?¿?
показати весь коментар
20.05.2024 08:18 Відповісти
Кремлівське ху@ло 🙁
показати весь коментар
20.05.2024 08:28 Відповісти
На місці Орбана я б очкував...
показати весь коментар
20.05.2024 08:39 Відповісти
Лукашенко! Запухлик корейский якось далеченько!
показати весь коментар
20.05.2024 08:52 Відповісти
Свої співчуття висловили лідери Білорусі, Венесуели, Іраку, Пакістану, Індії та ХАМАС. Вибір є!
показати весь коментар
20.05.2024 08:50 Відповісти
фіцо живий і одужує
показати весь коментар
21.05.2024 00:21 Відповісти
Вже шуткували...Раїсі та расії? Не того президента.
показати весь коментар
20.05.2024 08:28 Відповісти
То, виходить, Бозя промахнувся?
показати весь коментар
20.05.2024 09:28 Відповісти
Ніхто не вижив: тіло Ібрагіма Раїсі виявили на місці авіакатастрофи, - AP -- https://focus.ua/uk/world/647275-nihto-ne-vizhiv-tilo-ibragima-rajisi-viyavili-na-misci-aviakatastrofi-ap-video
показати весь коментар
20.05.2024 08:35 Відповісти
Мені одному він Ігоря Валєрієвіча нагадує?))
показати весь коментар
20.05.2024 08:37 Відповісти
Стало известно, что вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении.В нем находились 8 людей,все погибли.
показати весь коментар
20.05.2024 08:42 Відповісти
интересно в раю с его гуриями горелым мясом не пахнет?
Шейтан даже по исламскому закону.
показати весь коментар
20.05.2024 08:45 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Ну, вроде разобрались. А то, «совершил жесткую посадку», «едет на машине», «связались по телефону», «рукопожатие крепкое», «пусть не надеются наши враги» и все такое. Классика пропаганды: отрицание, торг, принятие.

Rest in peace, mother fucker. Как там пишет один из пропагандонских пабликов: «Вечного полета».

Это же кем надо быть, чтобы жители твоей страны, в которой президенствовал, фейерверками приветствовали твою гибель. Не забыли еще «мясника Тегерана».
показати весь коментар
20.05.2024 08:46 Відповісти
Свої співчуття висловили лідери Білорусі, Венесуели, Іраку, Пакістану, Індії та ХАМАС.
Не вкурив, а чо х@йло і Сі мовчать?
показати весь коментар
20.05.2024 08:48 Відповісти
та зразу ясний пєнтіум був, ще при вильоту, шо розіб'ється. грубєйшєє нарушеніє протокола предпольотной підготовки вертольота. гундяй машину й пасажирів не освятив, у первого пілота хрестик не тіліпався на вентіляторі обдуву лобового скла від запотівання, у другого -мінімум одна іконка на торпєді не була приклєєна,..... от і результат - не радіоактивний пєпєл! тщательнєє готуватись до польоту треба. ))
показати весь коментар
20.05.2024 08:49 Відповісти
У них замість гундяя бородатий аятола є, а перший пілот мабуть не став рака і намаза не зробив))
показати весь коментар
20.05.2024 08:51 Відповісти
бородатий не так скрепно намолений )) у гундяя освященіє сільнее )) он, і ***** освячене в холодільнику, як нове нетлєнно лежить, і с васілічами ніяких приключеній ))
показати весь коментар
20.05.2024 09:00 Відповісти
Ну і йух з ним.
показати весь коментар
20.05.2024 08:50 Відповісти
ібо нє хрєн
показати весь коментар
20.05.2024 09:03 Відповісти
От брехуни, а говорили: "патєрь срєді прєзідєнтав ірана - нєт" )). А взагалі, працівники іранських ЗМІ повинні повіситись, бо вони брехали правовірним, а це у мусульманів - гріх.
показати весь коментар
20.05.2024 09:05 Відповісти
Вони скажуть, що їх ібліс попутав))
показати весь коментар
20.05.2024 09:17 Відповісти
Раиси ликвидирован - Моссад.
показати весь коментар
20.05.2024 09:20 Відповісти
Маленький Мойша зарядил пулемет,
Где то в Иране пропал вертолет.
показати весь коментар
20.05.2024 11:29 Відповісти
Свята людина, гідний священний вогню. Аллах скучив.
показати весь коментар
20.05.2024 11:49 Відповісти
минус 1 жирный путиносос.
показати весь коментар
20.05.2024 15:46 Відповісти
 
 