Гелікоптер із президентом Ірану повністю згорів під час аварії, - Reuters
Рятувальники виявили місце падіння гелікоптера, на борту якого перебували президент Ірану Ебрагім Раїсі та глава МЗС Хосейн Амірабдоллахіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters із посиланням на слова неназваного іранського чиновника
"Гелікоптер повністю згорів під час аварії", - йдеться в повідомленні.
Його слова підтверджують перші фото з місця аварії, які публікують іранські ЗМІ.
"Жодних ознак життя", - коментують кадри на іранському державному телебаченні. Офіційної інформації про долю президента і глави МЗС поки що немає.
Нагадаємо, у неділю, 19 травня, державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який ймовірно перевозив президента Ірану Раїсі, потрапив в аварію. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.
За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Два з них прибули до місця призначення. Пошук третього ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту.
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Раіс вже у Пеклі і замість повногрудих гурій з ананасами та щербетом, його там смажать на свинячому смальці ціцястиє чортовки під співи яврея Йоськи Кобзона.
Це цьому підеру за збитий літак МАУ, де загинули українці!
Не стоит забывать, что самому Хаменеи уже 85 лет и о состоянии его здоровья не раз писала западная пресса. Как писали американские журналисты, в последние годы практически вся власть в Иране отошла именно к Раиси, а Хаменеи был лишь номинальной фигурой.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/295244_1716168051 https://www.dialog.ua/blogs/295244_1716168051
2. Общего - спільного!
3. Релігіозного - релігійного!
Фінатик це я взагалі не знаю що ти лишньохромосомий маєш на увазі! У вас що там у сколково закінчились тролі що вміють користуватись перекладачем?
час покаже
а не якісь клоуни... та безуглі з єрмачками і арахаміями...
Ось і думайте!
допоки будуть давати кацапам Шахеди 👹
Шейтан даже по исламскому закону.
Ну, вроде разобрались. А то, «совершил жесткую посадку», «едет на машине», «связались по телефону», «рукопожатие крепкое», «пусть не надеются наши враги» и все такое. Классика пропаганды: отрицание, торг, принятие.
Rest in peace, mother fucker. Как там пишет один из пропагандонских пабликов: «Вечного полета».
Это же кем надо быть, чтобы жители твоей страны, в которой президенствовал, фейерверками приветствовали твою гибель. Не забыли еще «мясника Тегерана».
Не вкурив, а чо х@йло і Сі мовчать?
Где то в Иране пропал вертолет.