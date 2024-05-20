Гелікоптер із президентом Ірану повністю згорів під час аварії, - Reuters

Рятувальники виявили місце падіння гелікоптера, на борту якого перебували президент Ірану Ебрагім Раїсі та глава МЗС Хосейн Амірабдоллахіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters із посиланням на слова неназваного іранського чиновника

"Гелікоптер повністю згорів під час аварії", - йдеться в повідомленні.

Його слова підтверджують перші фото з місця аварії, які публікують іранські ЗМІ.

"Жодних ознак життя", - коментують кадри на іранському державному телебаченні. Офіційної інформації про долю президента і глави МЗС поки що немає.

Нагадаємо, у неділю, 19 травня, державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт, який ймовірно перевозив президента Ірану Раїсі, потрапив в аварію. Інцидент з гелікоптером Раїсі стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном. Відомо, що іранський лідер перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.

За даними місцевих ЗМІ, у колоні було три вертольоти. Два з них прибули до місця призначення. Пошук третього ускладнюють погані погодні умови на місці інциденту.

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