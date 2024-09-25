Іран веде переговори про передачу російських ракет єменським хуситам, - Reuters
Іран виступає посередником у переговорах між Росією та єменськими хуситами щодо передачі сучасних протикорабельних ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що Росія поки не вирішила передати ракети "Яхонт" (відомі як П-800 "Онікс", - ред.), які дозволять бойовикам точніше уражати комерційні судна в Червоному морі та посилять загрозу для американських та європейських військових кораблів, які їх захищають.
Двоє обізнаних із переговорами місцевих чиновників повідомили, що хусити та росіяни зустрічалися в Тегерані щонайменше двічі цього року і що переговори стосовно надання десятків ракет із радіусом дії близько 300 км тривають, а подальші зустрічі в Тегерані очікуються упродовж наступних тижнів.
Одне з джерел повідомило, що переговори почалися за президента Ірану Ебрагіма Раїсі, який загинув у травневій аварії гелікоптера.
З листопада хусити неодноразово завдавали ударів з використанням безпілотників і ракет по судах у найважливіших судноплавних шляхах Червоного моря, щоб продемонструвати підтримку палестинцям у війні з Ізраїлем у Секторі Газа.
Вони потопили щонайменше два судна і захопили ще одне, порушивши світову морську торгівлю, змусивши судноплавні компанії перенаправляти вантажі, збільшивши витрати на страхування суден, що курсують Червоним морем.
У відповідь США та Велика Британія завдали ударів по позиціях хуситів, проте не змогли зупинити атаки угруповання.
Раніше Росія постачала ракети "Яхонт" організації "Хезболла", що підтримується Іраном.
"Росія веде переговори з хуситами про передачу надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт", Іранці виступають посередниками в переговорах", - заявило джерело у західній розвідці.
Офіційний спікер єменських хуситів сказав, що не чув про подібні переговори.
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@уйлостан забезпечить ракетами усіх світових терористів
потужно млять...
Розміри ракети величезні як іскандер - запускається зі СПЕЦІАЛЬНИХ платформ.
Таких ракет у самій засрашці обмаль.
Як вони це собі уявляють? - передачу диким плєменам цілий комплекс Ескандер?
Тобто з цього можна зробити висновок, що русню навмисно використовують для "розжинанія" війни в Світі.👈
На та тепер америка, Гудзон-річка не та.
Хто взагалі вірить в такі висери....
Будьмо адекватні..
Ви сците дозволити Україні стріляти по нам своєю зброєю, та і зброї майже не даєте - ми даємо терористам наші ракети у великій кількості та не обмежуємо їх. Ми - сильні та сміливі, ви - кволі боягузи. Агов, малі країни, хочете безпеки - йдіть до нас, ми допоможемо, а Захід всіх вас позливає при першій сутичці.
а ізраїль і далі в прекрасних відносинах з парашею . Г - геополітика.