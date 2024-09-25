Іран веде переговори про передачу російських ракет єменським хуситам, - Reuters

Іран виступає посередником у переговорах між Росією та єменськими хуситами щодо передачі сучасних протикорабельних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що Росія поки не вирішила передати ракети "Яхонт" (відомі як П-800 "Онікс", - ред.), які дозволять бойовикам точніше уражати комерційні судна в Червоному морі та посилять загрозу для американських та європейських військових кораблів, які їх захищають.

Двоє обізнаних із переговорами місцевих чиновників повідомили, що хусити та росіяни зустрічалися в Тегерані щонайменше двічі цього року і що переговори стосовно надання десятків ракет із радіусом дії близько 300 км тривають, а подальші зустрічі в Тегерані очікуються упродовж наступних тижнів.

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Одне з джерел повідомило, що переговори почалися за президента Ірану Ебрагіма Раїсі, який загинув у травневій аварії гелікоптера.

З листопада хусити неодноразово завдавали ударів з використанням безпілотників і ракет по судах у найважливіших судноплавних шляхах Червоного моря, щоб продемонструвати підтримку палестинцям у війні з Ізраїлем у Секторі Газа.

Вони потопили щонайменше два судна і захопили ще одне, порушивши світову морську торгівлю, змусивши судноплавні компанії перенаправляти вантажі, збільшивши витрати на страхування суден, що курсують Червоним морем.

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У відповідь США та Велика Британія завдали ударів по позиціях хуситів, проте не змогли зупинити атаки угруповання.

Раніше Росія постачала ракети "Яхонт" організації "Хезболла", що підтримується Іраном.

"Росія веде переговори з хуситами про передачу надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт", Іранці виступають посередниками в переговорах", - заявило джерело у західній розвідці.

Офіційний спікер єменських хуситів сказав, що не чув про подібні переговори.

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