УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10718 відвідувачів онлайн
Новини
3 857 22

Іран веде переговори про передачу російських ракет єменським хуситам, - Reuters

Росія планує передати єменським хуситам протикарабельні ракети

Іран виступає посередником у переговорах між Росією та єменськими хуситами щодо передачі сучасних протикорабельних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що Росія поки не вирішила передати ракети "Яхонт" (відомі як П-800 "Онікс", - ред.), які дозволять бойовикам точніше уражати комерційні судна в Червоному морі та посилять загрозу для американських та європейських військових кораблів, які їх захищають.

Двоє обізнаних із переговорами місцевих чиновників повідомили, що хусити та росіяни зустрічалися в Тегерані щонайменше двічі цього року і що переговори стосовно надання десятків ракет із радіусом дії близько 300 км тривають, а подальші зустрічі в Тегерані очікуються упродовж наступних тижнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари по хуситах в Ємені мають гарний ефект - Білий дім

Одне з джерел повідомило, що переговори почалися за президента Ірану Ебрагіма Раїсі, який загинув у травневій аварії гелікоптера.

З листопада хусити неодноразово завдавали ударів з використанням безпілотників і ракет по судах у найважливіших судноплавних шляхах Червоного моря, щоб продемонструвати підтримку палестинцям у війні з Ізраїлем у Секторі Газа.

Вони потопили щонайменше два судна і захопили ще одне, порушивши світову морську торгівлю, змусивши судноплавні компанії перенаправляти вантажі, збільшивши витрати на страхування суден, що курсують Червоним морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для сприяння миру в Україні необхідно зупинити військову співпрацю РФ з Іраном, КНДР та Китаєм, - Блінкен

У відповідь США та Велика Британія завдали ударів по позиціях хуситів, проте не змогли зупинити атаки угруповання.

Раніше Росія постачала ракети "Яхонт" організації "Хезболла", що підтримується Іраном.

"Росія веде переговори з хуситами про передачу надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт", Іранці виступають посередниками в переговорах", - заявило джерело у західній розвідці.

Офіційний спікер єменських хуситів сказав, що не чув про подібні переговори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран представив нову версію "шахеда" та ще одну балістичну ракету на параді в Тегерані. ФОТО

Автор: 

Іран (2043) Ємен (28) ракети (4028) росія (65316)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Допоки США та їхні союзники по НАТО вагаються із дозволом бити по @уйлостану,
@уйлостан забезпечить ракетами усіх світових терористів
потужно млять...
показати весь коментар
25.09.2024 10:09
+11
раша всем сцыт в глаза , но все боятся "конфронтации"
показати весь коментар
25.09.2024 10:12
+9
Це буде чудово якщо дикуни відправлять на дно якийсь авіаносець обісцяного гегемона.тоді трамп скаже я виведу американські бази з війни (Близького сходу) досить витрачати гроші американських платників податків зробимо Америку великою та дурною.
показати весь коментар
25.09.2024 10:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Допоки США та їхні союзники по НАТО вагаються із дозволом бити по @уйлостану,
@уйлостан забезпечить ракетами усіх світових терористів
потужно млять...
показати весь коментар
25.09.2024 10:09 Відповісти
Це буде чудово якщо дикуни відправлять на дно якийсь авіаносець обісцяного гегемона.тоді трамп скаже я виведу американські бази з війни (Близького сходу) досить витрачати гроші американських платників податків зробимо Америку великою та дурною.
показати весь коментар
25.09.2024 10:16 Відповісти
Якийсь абсолютно дикий фейк.
Розміри ракети величезні як іскандер - запускається зі СПЕЦІАЛЬНИХ платформ.
Таких ракет у самій засрашці обмаль.
Як вони це собі уявляють? - передачу диким плєменам цілий комплекс Ескандер?
показати весь коментар
25.09.2024 13:12 Відповісти
Тому вони продали по 8 пускових установок Сирії та Вьетнаму?
показати весь коментар
25.09.2024 16:18 Відповісти
раша всем сцыт в глаза , но все боятся "конфронтации"
показати весь коментар
25.09.2024 10:12 Відповісти
Поки не отримає конкретно в торєц, обнаглєвший гопнік буде вийобуватись, як воша на гребінці.
показати весь коментар
25.09.2024 10:35 Відповісти
офіційний тероризм
показати весь коментар
25.09.2024 10:13 Відповісти
До речі, а ЗСУ хоч раз вражали береговий ракетний комплекс "Бастіон" (носія ракети "Онікс")? Кацапи так гними вихвалялися ще до війни. Показували відео з пусковими з Криму.
показати весь коментар
25.09.2024 10:17 Відповісти
https://defence-ua.com/news/zsu_uspishno_znischili_poblizu_olenivki_u_krimu_ridkisnu_rls_poldet_ta_kompleks_bastion_z_raketami_oniks-12613.html
показати весь коментар
25.09.2024 10:18 Відповісти
Там в самому низу написано, що вразили С-400.
показати весь коментар
25.09.2024 11:24 Відповісти
інших офіційних даних немає
показати весь коментар
25.09.2024 11:30 Відповісти
Еще одни друзья ***** и Трампа хотят мира аж пена изо рта идет.
показати весь коментар
25.09.2024 10:21 Відповісти
Насправді щоб русня нікому нічого не "передавала" треба лише передати Україні сотню , дві "Тамагавків" - і у рашки це відіб*є бажання і можливість щось комусь "передавати".👈
Тобто з цього можна зробити висновок, що русню навмисно використовують для "розжинанія" війни в Світі.👈
показати весь коментар
25.09.2024 10:22 Відповісти
а, раптом це позначиться на ціни на паливо, і камала програє?
показати весь коментар
25.09.2024 10:41 Відповісти
О, американці не можуть хуситів зупинити, то де ж вони зупинять мордор і *уйла.
На та тепер америка, Гудзон-річка не та.
показати весь коментар
25.09.2024 10:22 Відповісти
Це вже ескалація, чи ще ні?
показати весь коментар
25.09.2024 10:47 Відповісти
Це майже гойда
показати весь коментар
25.09.2024 10:56 Відповісти
Це взагалі, якась ***-я, а не новина....
Хто взагалі вірить в такі висери....
Будьмо адекватні..
показати весь коментар
25.09.2024 11:44 Відповісти
Це цілком логічно, вкладається в схему морального опускання Заходу.
Ви сците дозволити Україні стріляти по нам своєю зброєю, та і зброї майже не даєте - ми даємо терористам наші ракети у великій кількості та не обмежуємо їх. Ми - сильні та сміливі, ви - кволі боягузи. Агов, малі країни, хочете безпеки - йдіть до нас, ми допоможемо, а Захід всіх вас позливає при першій сутичці.
показати весь коментар
25.09.2024 11:47 Відповісти
Закінчиться тим, що Єгипет збереться з силами і дасть хуситам кизди.
показати весь коментар
25.09.2024 10:55 Відповісти
Це Reuters. Один фейк за іншим. Хусити і без ракет прекрасно справляються.
показати весь коментар
25.09.2024 11:03 Відповісти
Раніше росія постачала ракети "Яхонт" організації "Хезболла", що підтримується Іраном.

а ізраїль і далі в прекрасних відносинах з парашею . Г - геополітика.
показати весь коментар
25.09.2024 11:12 Відповісти
 
 