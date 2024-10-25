РФ передавала йеменским хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море, - WSJ

Россия посылала данные спутниковой разведки йеменским повстанцам-хуситам для атак ракетами и БПЛА по торговым судам в Красном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в частности - в министерствах обороны стран Европы.

"Россия предоставила данные о целях для йеменских повстанцев-хуситов, которые в начале этого года атаковали западные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками, помогая поддерживаемой Ираном группировке атаковать главную артерию мировой торговли и еще больше дестабилизируя регион", - говорится в материале.

Хуситы начали атаковать западные суда в Красном море после начала войны между Израилем и пропалестинской группировкой ХАМАС в конце прошлого года. С ноября 2023 года хуситы обстреляли более 100 судов, потопили два из них и захватили одно.

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Российские спутниковые данные помогли хуситам расширить масштабы своих ударов, сказали WSJ два европейских военных чиновника и еще один источник, знакомый с ситуацией.

Издание пишет, что данные с российских спутников якобы передавались хуситам через членов иранского Корпуса стражей исламской революции, которые были связаны с хуситами в Йемене.

WSJ добавляет, что атаки хуситов привели к сбоям в мировой торговле, поскольку грузоотправителям пришлось перенаправлять суда на более длинный и дорогой маршрут вокруг Африки.

Несмотря на удары США по позициям хуситов, угроза кораблям в регионе сохраняется.

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