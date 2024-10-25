РФ передавала йеменским хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море, - WSJ
Россия посылала данные спутниковой разведки йеменским повстанцам-хуситам для атак ракетами и БПЛА по торговым судам в Красном море.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в частности - в министерствах обороны стран Европы.
"Россия предоставила данные о целях для йеменских повстанцев-хуситов, которые в начале этого года атаковали западные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками, помогая поддерживаемой Ираном группировке атаковать главную артерию мировой торговли и еще больше дестабилизируя регион", - говорится в материале.
Хуситы начали атаковать западные суда в Красном море после начала войны между Израилем и пропалестинской группировкой ХАМАС в конце прошлого года. С ноября 2023 года хуситы обстреляли более 100 судов, потопили два из них и захватили одно.
Российские спутниковые данные помогли хуситам расширить масштабы своих ударов, сказали WSJ два европейских военных чиновника и еще один источник, знакомый с ситуацией.
Издание пишет, что данные с российских спутников якобы передавались хуситам через членов иранского Корпуса стражей исламской революции, которые были связаны с хуситами в Йемене.
WSJ добавляет, что атаки хуситов привели к сбоям в мировой торговле, поскольку грузоотправителям пришлось перенаправлять суда на более длинный и дорогой маршрут вокруг Африки.
Несмотря на удары США по позициям хуситов, угроза кораблям в регионе сохраняется.
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- Сьогодні хусити запускають модифіковані моделі іранської балістичної ракети середньої дальності «Хейбар Шекан».
Поява гіперзвукових ракет Fattah в Ємені - якщо вони там ще не з'явилися - це питання часу.
Нафтовий танкер атакований хуситами в Червоному морі, квітень 2024 року.
Хіба росії щось заборонено?
Ви єта нє єскаліруйте тута!
Ганьба на всю Галактику!
Можливо орки зливають інформацію про вантажі якісь важливі.
Та і взагалі дивна війна, тому що хусити можуть отримувати зброю тільки морем, а Іран під санкціями і штатівський флот може легко перевіряти кораблі, що пливуть туди на наявність.
Це якби орківські вантажні літаки літали зараз над Україною.