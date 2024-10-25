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Новости
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РФ передавала йеменским хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море, - WSJ

РФ передавала єменським хуситам супутникові дані для ударів по торгових суднах у Червоному морі

Россия посылала данные спутниковой разведки йеменским повстанцам-хуситам для атак ракетами и БПЛА по торговым судам в Красном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в частности - в министерствах обороны стран Европы.

"Россия предоставила данные о целях для йеменских повстанцев-хуситов, которые в начале этого года атаковали западные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками, помогая поддерживаемой Ираном группировке атаковать главную артерию мировой торговли и еще больше дестабилизируя регион", - говорится в материале.

Хуситы начали атаковать западные суда в Красном море после начала войны между Израилем и пропалестинской группировкой ХАМАС в конце прошлого года. С ноября 2023 года хуситы обстреляли более 100 судов, потопили два из них и захватили одно.

Также читайте: Иран ведет переговоры о передаче российских ракет йеменским хуситам, - Reuters

Российские спутниковые данные помогли хуситам расширить масштабы своих ударов, сказали WSJ два европейских военных чиновника и еще один источник, знакомый с ситуацией.

Издание пишет, что данные с российских спутников якобы передавались хуситам через членов иранского Корпуса стражей исламской революции, которые были связаны с хуситами в Йемене.

WSJ добавляет, что атаки хуситов привели к сбоям в мировой торговле, поскольку грузоотправителям пришлось перенаправлять суда на более длинный и дорогой маршрут вокруг Африки.

Несмотря на удары США по позициям хуситов, угроза кораблям в регионе сохраняется.

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Автор: 

Йемен (70) россия (96216) спутник (233)


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Топ комментарии
+19
Без кацапів не обходиться жодне гімно у світі. Бо кацапи всюди сруть. Прямо, і переносно.
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25.10.2024 08:24 Ответить
+16
ну так кацапстан не держава терорист же щоб не було ескалації
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25.10.2024 08:24 Ответить
+7
Антоніна вчора офіційно подякувала за це.
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25.10.2024 08:18 Ответить
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Антоніна вчора офіційно подякувала за це.
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25.10.2024 08:18 Ответить
ну так кацапстан не держава терорист же щоб не було ескалації
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25.10.2024 08:24 Ответить
Без кацапів не обходиться жодне гімно у світі. Бо кацапи всюди сруть. Прямо, і переносно.
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25.10.2024 08:24 Ответить
Це в генах усіх кацапів
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25.10.2024 09:25 Ответить
Сьогодні Тегеран постачає хуситам більше якісної зброї, ніж раніше, до 7 жовтня 2023 року Іран відправляв хуситам старі зразки ракет та безпілотників.
- Сьогодні хусити запускають модифіковані моделі іранської балістичної ракети середньої дальності «Хейбар Шекан».
Поява гіперзвукових ракет Fattah в Ємені - якщо вони там ще не з'явилися - це питання часу.

Нафтовий танкер атакований хуситами в Червоному морі, квітень 2024 року.
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25.10.2024 08:27 Ответить
Нічого таємного і нкеочікуваного. Кацапи завжди були і є терористами і вбивцями. І на цей раз передали не тільки супутникові данні для ударів, а і свої ракети, дрони і військових.
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25.10.2024 08:50 Ответить
НАТО не може впоратися з хуситами, а ви хочете їх в Україну. Пожалійте генералів.
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25.10.2024 09:18 Ответить
НАТО може, але Статут не передбачає виконання подібних місій.
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25.10.2024 12:20 Ответить
І шо?
Хіба росії щось заборонено?
Ви єта нє єскаліруйте тута!
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25.10.2024 09:21 Ответить
І шо? Кацапи просто плюють, сцють і серуть на голови "цивілізованому світу", а той світ спроможний лише стурбуватися. Ну і приїхати в казань для поклону.
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25.10.2024 09:32 Ответить
а США та інші на Заході не хочуть визнавати Московію - країною-терористом!

Ганьба на всю Галактику!
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25.10.2024 10:11 Ответить
Так хуситы ето же друзья Трампа
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25.10.2024 10:19 Ответить
Рашка звичайно збіговисько покидьків. Але нафіга передавати якісь супутникові дані, коли кожне торгове судно обладнано спеціальною радіобалалайкою, яка передає його координати? Є сайти, на яких все це можна відслідковувати в реальному часі.
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25.10.2024 10:28 Ответить
Дійсно, купляєш навігаційний доступ і маєш точні координати корабля в реальному часі.

Можливо орки зливають інформацію про вантажі якісь важливі.

Та і взагалі дивна війна, тому що хусити можуть отримувати зброю тільки морем, а Іран під санкціями і штатівський флот може легко перевіряти кораблі, що пливуть туди на наявність.
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25.10.2024 11:10 Ответить
Літаками можуть отримувати
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25.10.2024 12:22 Ответить
А літаки також літають через країни які воюють з Хуситами. Їх також можна садити та перевіряти на предмет наявності озброєння особливо з Ірану.

Це якби орківські вантажні літаки літали зараз над Україною.
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25.10.2024 13:35 Ответить
це вже єскалація чи ще ні?
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25.10.2024 13:32 Ответить
 
 