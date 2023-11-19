В Красном море йеменские повстанцы захватили грузовое судно, на борту которого находились украинцы, - МИД Израиля

Йеменские повстанцы-хуситы захватили в Красном море грузовое судно, частично принадлежащее израильскому бизнесмену. На борту судна находятся украинцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jerusalem Post.

Отмечается, что японская компания арендовала грузовое судно Galaxy Leader у британской компании, частично принадлежащей израильтянину Рами Унгеру. Судно вышло из порта в Турции в направлении Индии и уходило под флагом Багамских островов.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что знает об инциденте.

На борту судна находятся 25 членов экипажа разных национальностей, среди которых украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы. Израильтян на борту не было, заявили в министерстве. Сколько на борту украинцев в сообщении не сказано.

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Израиль осудил захват судна.

"Это еще один акт иранского терроризма, который выражает скачок вперед в агрессии Ирана против граждан свободного мира и создает международные последствия по безопасности глобальных судоходных путей", - говорится в заявлении.

Ранее в этот день спикер военной группировки "Хути" Яхья Сареа заявил, что в воскресенье группировка нацелится на все корабли, которые принадлежат или эксплуатируются израильскими компаниями или идут под израильским флагом.