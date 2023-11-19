В Красном море йеменские повстанцы захватили грузовое судно, на борту которого находились украинцы, - МИД Израиля
Йеменские повстанцы-хуситы захватили в Красном море грузовое судно, частично принадлежащее израильскому бизнесмену. На борту судна находятся украинцы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jerusalem Post.
Отмечается, что японская компания арендовала грузовое судно Galaxy Leader у британской компании, частично принадлежащей израильтянину Рами Унгеру. Судно вышло из порта в Турции в направлении Индии и уходило под флагом Багамских островов.
Министерство иностранных дел Израиля заявило, что знает об инциденте.
На борту судна находятся 25 членов экипажа разных национальностей, среди которых украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы. Израильтян на борту не было, заявили в министерстве. Сколько на борту украинцев в сообщении не сказано.
Израиль осудил захват судна.
"Это еще один акт иранского терроризма, который выражает скачок вперед в агрессии Ирана против граждан свободного мира и создает международные последствия по безопасности глобальных судоходных путей", - говорится в заявлении.
Ранее в этот день спикер военной группировки "Хути" Яхья Сареа заявил, что в воскресенье группировка нацелится на все корабли, которые принадлежат или эксплуатируются израильскими компаниями или идут под израильским флагом.
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Єврей - вантажник.
поки сирійці та йорданці пізди на голанських пагорбах не отримали
Итак, хуситы захватили грузовой корабль. Это в чистом виде акт даже не войны, а пиратства. Не вдаваясь в долгие объяснения, чтобы захватить в море корабль, нужно объявить состояние морской блокады, это может сделать только государство и все такое.
Пароход, разумеется, не израильский. Он вообще британский, сданный в аренду японской судоходной компании, часть акций британской фирмы, наверняка через офшор, контролирует израильский бизнесмен.
Тут есть две большие проблемы.
Первая: Хуситы контролируют одну часть берега (со стороны Йемена) Баб-эль-Мандебского пролива, который в самом узком месте - 26 км. Это ворота в Красное море и единственный путь к порту Эйлата. Для Израиля это более, чем серьезно. Там идет очень большая часть грузов (этакая альтернатива Суэцкому каналу), которые перебрасывают к портам Ашдода и Хайф на Средиземном море. Опять же проект "Индия-Европа" завязан на Эйлат. Это уже угроза мировому судоходству и мировой торговле.
Вторая: Это сейчас может здорово подкинуть ставки на страхование судов. А это уже такое бабло и такие интересанты, что хуситы, не по своей воле, а по воле пославших их аяттол, могут разворошить такое осиное гнездо, что мало не покажется никому и придется срочно что-то решать.
Как по мне, начинать решать надо с Ирана, потому что источник проблемы там. А хуситы не более, чем следствие. Но очень неприятное.
Заголовок цензорівські редактори скопіювали з прохамасівських джерел
Для этого надо захватить ещё парочку кукурузников.
Ну що ж, хай спробують.