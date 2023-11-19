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В Красном море йеменские повстанцы захватили грузовое судно, на борту которого находились украинцы, - МИД Израиля

galaxy,корабель,leader

Йеменские повстанцы-хуситы захватили в Красном море грузовое судно, частично принадлежащее израильскому бизнесмену. На борту судна находятся украинцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jerusalem Post.

Отмечается, что японская компания арендовала грузовое судно Galaxy Leader у британской компании, частично принадлежащей израильтянину Рами Унгеру. Судно вышло из порта в Турции в направлении Индии и уходило под флагом Багамских островов.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что знает об инциденте.

На борту судна находятся 25 членов экипажа разных национальностей, среди которых украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы. Израильтян на борту не было, заявили в министерстве. Сколько на борту украинцев в сообщении не сказано.

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Израиль осудил захват судна.

"Это еще один акт иранского терроризма, который выражает скачок вперед в агрессии Ирана против граждан свободного мира и создает международные последствия по безопасности глобальных судоходных путей", - говорится в заявлении.

Ранее в этот день спикер военной группировки "Хути" Яхья Сареа заявил, что в воскресенье группировка нацелится на все корабли, которые принадлежат или эксплуатируются израильскими компаниями или идут под израильским флагом.

Автор: 

Израиль (1922) Йемен (68) корабль (2041) пираты (547)


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Топ комментарии
+17
То не "пірати" То - "борці за свободу єменського народу" Двоюрідні брати"ХАМАСу" Так Ердоган повинен заявить!
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19.11.2023 18:33
+16
О! А ось і привід "розім'ятися" одній з авіаносних груп - боротьба з піратством!
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19.11.2023 18:30
+13
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Итак, хуситы захватили грузовой корабль. Это в чистом виде акт даже не войны, а пиратства. Не вдаваясь в долгие объяснения, чтобы захватить в море корабль, нужно объявить состояние морской блокады, это может сделать только государство и все такое.

Пароход, разумеется, не израильский. Он вообще британский, сданный в аренду японской судоходной компании, часть акций британской фирмы, наверняка через офшор, контролирует израильский бизнесмен.

Тут есть две большие проблемы.

Первая: Хуситы контролируют одну часть берега (со стороны Йемена) Баб-эль-Мандебского пролива, который в самом узком месте - 26 км. Это ворота в Красное море и единственный путь к порту Эйлата. Для Израиля это более, чем серьезно. Там идет очень большая часть грузов (этакая альтернатива Суэцкому каналу), которые перебрасывают к портам Ашдода и Хайф на Средиземном море. Опять же проект "Индия-Европа" завязан на Эйлат. Это уже угроза мировому судоходству и мировой торговле.

Вторая: Это сейчас может здорово подкинуть ставки на страхование судов. А это уже такое бабло и такие интересанты, что хуситы, не по своей воле, а по воле пославших их аяттол, могут разворошить такое осиное гнездо, что мало не покажется никому и придется срочно что-то решать.

Как по мне, начинать решать надо с Ирана, потому что источник проблемы там. А хуситы не более, чем следствие. Но очень неприятное.
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19.11.2023 18:58
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О! А ось і привід "розім'ятися" одній з авіаносних груп - боротьба з піратством!
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19.11.2023 18:30 Ответить
То не "пірати" То - "борці за свободу єменського народу" Двоюрідні брати"ХАМАСу" Так Ердоган повинен заявить!
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19.11.2023 18:33 Ответить
Та хоч рожеві поні стратегічного призначення! Я ж не про суть нападників, а про привід для дії!
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19.11.2023 18:38 Ответить
Потужним відсіком по піратам, хоть паржом
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19.11.2023 22:15 Ответить
Куди не поткнись скрізь українці.
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19.11.2023 18:30 Ответить
Так човен під прапором країни, а там жодного представника тієї країни. Чи не дивно?
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19.11.2023 18:45 Ответить
Ні.
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19.11.2023 18:50 Ответить
Раніше був популярним самий короткий анекдот:
Єврей - вантажник.
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19.11.2023 19:06 Ответить
Колгоспник.
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19.11.2023 19:11 Ответить
Теж не погано.
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19.11.2023 19:14 Ответить
Кібуцник, ні?
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19.11.2023 21:20 Ответить
В начале 80-х работал в Одесском порту докером...В бригаде был докер,мужик под 50, Вольф Иделевич Клейнер...
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19.11.2023 19:15 Ответить
Цей анекдот був популярним серед мешканців якоїсь Пензи, які ніколи не чули про біндюжників
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19.11.2023 21:19 Ответить
а ще була пісня про єврейскіх танкістів
поки сирійці та йорданці пізди на голанських пагорбах не отримали
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20.11.2023 04:10 Ответить
"Удобные флаги"...Не чув?Гугл в допомогу.."Човен",мля...
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19.11.2023 19:09 Ответить
Флаг Багамы а не израильский и израильтян на борту нет, не их это бизнес на торговом флоте работать
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19.11.2023 21:24 Ответить
не то что бы они украинцы, просто граждане
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19.11.2023 18:53 Ответить
Ну то у нас чомусь вільний виїзд за кордон тільки для спортсменів, артистів і моряків...біла кістка - чомусь саме представникі цих професій найціннійші для країни і їх не потрібно мобілізовувати і тільки їм можна їздити за кордон.....
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19.11.2023 19:13 Ответить
знайомий моряк з Одеси зараз у складі 38 бригади морської піхоти
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20.11.2023 01:28 Ответить
То й артисти на фронті є, і спортсмени - добровольцями.
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20.11.2023 04:04 Ответить
"Ізраїльтян на борту не було" - воно їм нада?😀
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19.11.2023 18:54 Ответить
хозяин всего этого еврей, тяжелый случай
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19.11.2023 18:55 Ответить
Євреї-моряки це товар штучний.Дуже рідкісне явище.
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19.11.2023 18:57 Ответить
Набери в Гугл "Компанія ЦИМ" і надалі постарайся не виставляти себе дурником

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19.11.2023 20:26 Ответить
Компания известная, но это не значит что мам одни израильтяне работают, очень много русских украинцев, и филиппинцев, но в основном там всегда была болгарская мафия
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19.11.2023 21:27 Ответить
ЗИМ - завод имени Молотова.
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19.11.2023 22:04 Ответить
Я навіть маю знайомого який працював в цій компанії. І він зовсім не єврей, а звичайний дядько з Масандри.
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19.11.2023 22:53 Ответить
"Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено иранскими доверенными лицами - ополченцами-хуситами в Йемене."
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19.11.2023 18:59 Ответить
Під прапором Буркіна-Фасо..
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19.11.2023 19:30 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Итак, хуситы захватили грузовой корабль. Это в чистом виде акт даже не войны, а пиратства. Не вдаваясь в долгие объяснения, чтобы захватить в море корабль, нужно объявить состояние морской блокады, это может сделать только государство и все такое.

Пароход, разумеется, не израильский. Он вообще британский, сданный в аренду японской судоходной компании, часть акций британской фирмы, наверняка через офшор, контролирует израильский бизнесмен.

Тут есть две большие проблемы.

Первая: Хуситы контролируют одну часть берега (со стороны Йемена) Баб-эль-Мандебского пролива, который в самом узком месте - 26 км. Это ворота в Красное море и единственный путь к порту Эйлата. Для Израиля это более, чем серьезно. Там идет очень большая часть грузов (этакая альтернатива Суэцкому каналу), которые перебрасывают к портам Ашдода и Хайф на Средиземном море. Опять же проект "Индия-Европа" завязан на Эйлат. Это уже угроза мировому судоходству и мировой торговле.

Вторая: Это сейчас может здорово подкинуть ставки на страхование судов. А это уже такое бабло и такие интересанты, что хуситы, не по своей воле, а по воле пославших их аяттол, могут разворошить такое осиное гнездо, что мало не покажется никому и придется срочно что-то решать.

Как по мне, начинать решать надо с Ирана, потому что источник проблемы там. А хуситы не более, чем следствие. Но очень неприятное.
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19.11.2023 18:58 Ответить
Вы правы , начинать надо с Ирана и России и по хорошему с Китая тоже
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19.11.2023 19:08 Ответить
Китаю это совершенно не надо, захват торгового судна в Красном море это точно не в интересах Китая, а вот Иран это другое дело
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19.11.2023 21:29 Ответить
Все эти события на востоке, ставят под угрозу реализацию торгового проекта "Индия-Европа", где роль Израиля - логистический хаб, который является основном конкурентом торгового маршрута Китая, не помню как он там называется. США кстати начали даже понемногу выводить производство с Китая в Индию... Так что интерес Китая в этом случае имеется.
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19.11.2023 23:00 Ответить
Пытаться заменить морские перевозки через Суэцкий канал альтернативой по суше это полный бред и бессмысленно. Перевозка грузов морем остается самой выгодной и дешевле ничего ей нет и не будет
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20.11.2023 08:17 Ответить
Там раніше користувалися супроводом озброєних автоматчиків на борту. Але це тільки від самодіяльних піратів. Що зроблять 2-3 бійця з М-16 проти кулеметників чи гранатометників.
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19.11.2023 19:09 Ответить
Починати треба з кремльовського педофіла путіна
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19.11.2023 19:11 Ответить
Потрібно цих хуситів розху...ситити. - Там же є флоти Британії і США?
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19.11.2023 20:09 Ответить
А на архипелаге Дахлак осталась база ВМС россии ?
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19.11.2023 19:15 Ответить
В мене товариш давно вже працював у Йемені на будівництві морського порту. Він розповідав, що там було багато робітників включно і жіночої статі. Всі жили прямо на території у вагончиках. Так рушникоголові місцеві йеменські мачо з барханів у біноклі спостерігали за жінками-робітницями і дрочили пісюни. Бо вони поки не назбирають грошей на дружину, то жінку ніколи не бачать окрім у бесформенній накидці коли її якийсь сусід до магазину веде.
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19.11.2023 19:18 Ответить
повстанці?
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19.11.2023 19:35 Ответить
Так само зєля в 19р на стадіоні називав лугандонську сєпарню.
Заголовок цензорівські редактори скопіювали з прохамасівських джерел
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19.11.2023 21:32 Ответить
Они думают, что это будет первый йеменский авианосец ?
Для этого надо захватить ещё парочку кукурузников.
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19.11.2023 19:51 Ответить
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19.11.2023 20:21 Ответить
Повстанці? Щось нагадує як західна преса в 2014 році іменувала сепарів лугандона
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19.11.2023 20:26 Ответить
Ще одні "повстанці", у яких дуже свербить у дупі. Очевидно, хочуть розпочати бойові дії з арміями Ізраїлю і США.

Ну що ж, хай спробують.
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19.11.2023 20:31 Ответить
Щось зачастили Гей паради
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19.11.2023 20:29 Ответить
Да Миша о це ти видав , як що ви не в темі то краще мовчати , в мене два товарища морякі на пенсії . В Кирьят Яме кожен третій моряк , був час , це було дуже корисно .
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19.11.2023 20:42 Ответить
А в мене племінник із Арієля навчався у старших класах у морській школі,не знаю в якому місті, але після закінчення щось засцяв йти далі по цій стежині. Каже не єврейське це заняття
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19.11.2023 22:58 Ответить
Если их немножко потереть мочалкой , то може оказаться что это добровольци с РФ с вагнером ?
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19.11.2023 21:19 Ответить
Який ******* називає повстанцями чуваків, що захоплюють цивільні суда? це грьобані терористи
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20.11.2023 01:53 Ответить
 
 