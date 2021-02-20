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Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента

Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указы № 65/2021 и 67/2021.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первым документом введено в действие решение Совета национальной безопасности от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно Йеменской Республики".

Указ №67/2021 вводит в действие решение СНБО от той же даты "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Мали".

Согласно документам, решение предусматривается применить санкции в отношении физлиц, Кабинету министров и Службе безопасности Украины предписано обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, Министерству иностранных дел - проинформировать СБ ООН и компетентные органы Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали, - МИД

Персональный перечень лиц, против которых введены санкции, содержится в распоряжении Кабмина от 20 января 2021 года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
на карте ему хоть показали где эти страны находятся? против параши когда надумает хоть что-то ввести?
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20.02.2021 23:21
+5
Медведчук с женой не одни "попали" под санкции.. Зеля разбушевался)) Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента - Цензор.НЕТ 5869
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20.02.2021 23:21
+4
Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента - Цензор.НЕТ 1390
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20.02.2021 23:36
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Медведчук с женой не одни "попали" под санкции.. Зеля разбушевался)) Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента - Цензор.НЕТ 5869
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20.02.2021 23:21 Ответить
на карте ему хоть показали где эти страны находятся? против параши когда надумает хоть что-то ввести?
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20.02.2021 23:21 Ответить
Да Вы шо,правительство в целях прекращения войны на востоке решает как увеличить товарооборот из кацапией.Благое дело делают только б небыло войны.А Вы говорите об санкциях.А то что там убивают наших воинов им насрать.
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20.02.2021 23:26 Ответить
Мали и ее столица - очень красивій город. Смотрите сами
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20.02.2021 23:36 Ответить
Мали не Аден..
Шо то Ви переплутали..
Бував...
))
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20.02.2021 23:52 Ответить
Бамако схоже на Новокузнецьк, може тому Сашку подобається.
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21.02.2021 12:04 Ответить
Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента - Цензор.НЕТ 1390
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20.02.2021 23:36 Ответить
Це щоб мертвечукам не було так боляче і образливо. 😊
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21.02.2021 07:36 Ответить
Мне на ватную падаль типа мертветчука как-то глубоко...особенно на кума *****..
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21.02.2021 07:59 Ответить
Тобто, хай щасливо і безпроблемно живе і шкодить?
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21.02.2021 11:13 Ответить
Введи поц санкции с паРашей !!! Закрой накуй ВСЕ !!! - Границу, торговлю, визиты ... Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента - Цензор.НЕТ 4209
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20.02.2021 23:37 Ответить
Танунах...
Бував и в Северном и Южном..
В совковыя времена...
Зброю доставляв.....
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20.02.2021 23:45 Ответить
інтірєсне кіно:протів малі і ємєна прісоєдінілісь, а с наросіїї елєктрічєство імпортіруєм.
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20.02.2021 23:50 Ответить
да... и тут Остапа понесло....Если ету нефть...которая сама.....и потом---...ЭТО МНОГО....это вам не не какой то провал....А ТАМ НАЧНУТ ЛЕТАТЬ...Боже мой-Е2Е4...главное шобы....когда моя бедная мамочка бросила меня с 13 этажа.....НО ПОТОМ-ВРЕМЯ КОТОРОЕ У НАС ЕСТЬ--ЭТО ДЕНЬГИ КОТОРЫХ У НАС НЕТ
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21.02.2021 00:22 Ответить
на кого бы еще санкции накласть?
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21.02.2021 02:38 Ответить
Можно еще на Буркина-Фасо Україна долучилася до санкцій ООН проти Малі та Ємену, - укази президента - Цензор.НЕТ 6550
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21.02.2021 06:07 Ответить
Мали стали врагами?
Не будем у врагов покупать электричество, нефть и газ!
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21.02.2021 08:10 Ответить
Малі як Малі, а в тих Йєменах чорт ногу зламає, що Україна до того має, навіть США не може дати ради.
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21.02.2021 12:02 Ответить
Интересно, а тупорылая шмаркля хоть знает по каким причинам применены санкции, которые оно подписало Україна долучилася до санкцій ООН проти Малі та Ємену, - укази президента - Цензор.НЕТ 8856
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21.02.2021 14:14 Ответить
 
 