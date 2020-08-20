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Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали, - МИД

Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали, - МИД

Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали в результате военного переворота.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали в результате военного переворота. Государственный переворот не может быть ответом на глубокий социально-экономический кризис в этой африканской стране", - говорится в сообщении.

МИД Украины призывает мятежников освободить захваченных правительственных чиновников и начать диалог с международными партнерами, включая Экономическое сообщество стран Западной Африки, ООН и Африканский Союз.

Во вторник в Мали произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе, вслед за этим Кейту официально объявил о своей отставке.

Захватившие власть в стране военные со своей стороны объявили о формировании "Национального комитета спасения народа", закрытии границ Мали и введении со среды комендантского часа.

С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейту и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали, - МИД 01

Автор: 

МИД (6930) переворот (312) Мали (42)


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Топ комментарии
+17
да ну .. где та то Беларусь .... о до Мали рукой подать ослик лучше знает кого осуждать !
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20.08.2020 15:45
+15
А в Бяларуси не осуждает?
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20.08.2020 15:38
+6
****, Мали - важнее, чем Беларусь... Тут можно и заявить...
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20.08.2020 15:54
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А в Бяларуси не осуждает?
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20.08.2020 15:38 Ответить
Очковито нам засуджувати Білорусь.
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20.08.2020 15:42 Ответить
Клоуны они и есть клоуны
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20.08.2020 16:31 Ответить
да ну .. где та то Беларусь .... о до Мали рукой подать ослик лучше знает кого осуждать !
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20.08.2020 15:45 Ответить
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20.08.2020 15:39 Ответить
Трясуть дупами пейсаті-хтл зна а може і у нас знайдуться молоді полковники щоб навести лад в країні.
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20.08.2020 15:39 Ответить
100% индикатор, что в Мали нет и не было кацапских их-там-нет'ов.
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20.08.2020 15:43 Ответить
Очень решительно ?
Гавнюки довели страну до того, что мнение Украины сейчас нахер ни кому не важно
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20.08.2020 15:44 Ответить

не бійтесь, тут немає таких навіжених військових..усьо давно зачіщено..
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20.08.2020 15:44 Ответить
Так это же конченые обезьяны - у них каждый вторник переворот, а каждую пятницу межэтническая резня.
Почитайте Вики про эту Мали - там мрак и треш реально - перевороты у них это вместо выборов они так привыкли регулярно вожаков стай обновлять.
Поэтому можно там ничего не выражать - это как в зверинце подойти к клетке с бабуинами и выразить озабоченность их положением.
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20.08.2020 15:47 Ответить
Если Майдан не стоял, то гос. переворот не легитимный.
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20.08.2020 15:49 Ответить
Ленін і Сталін нелегітимні?
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20.08.2020 15:53 Ответить
За них столько Майданов стояло, что на 1000 лет хватит, даже Тычина про то писал.
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20.08.2020 16:06 Ответить
Тут главное не ошибиться кого осуждать а кого поздравлять!
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20.08.2020 15:49 Ответить
Хе-хе. "Отважный вiслюк оманский"

Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі, - МЗС - Цензор.НЕТ 1893
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20.08.2020 15:50 Ответить
а в Белорусии значит не осуждает
странное какое то правительство
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20.08.2020 15:50 Ответить
ZEбіли, Сер.
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20.08.2020 15:53 Ответить
А вообще Мали - отличное место, чтобы отправлять туда на пожизненный курорт предателей Родины, крысчан, дамбасов и ************. Им там самое место среди настоящих братьев по разуму!
Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі, - МЗС - Цензор.НЕТ 7052
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20.08.2020 15:51 Ответить
З Білорусі прийде обратка, а негрів можна хоч носом у лайно (на словах).
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20.08.2020 15:54 Ответить
А какая с сябров обратка?? Их с 1917 г. и по сей день совкожиды в очко пользуют и в качестве обратки только каловые выделения.
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20.08.2020 16:12 Ответить
Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі, - МЗС, а мені чомусь подобається і трохи заздрісно.
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20.08.2020 15:52 Ответить
****, Мали - важнее, чем Беларусь... Тут можно и заявить...
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20.08.2020 15:54 Ответить
В Малі всяких Штеп, Медведчуків, робіновичів давно б на першій ліпшій пальмі повішали. Це не Україна. Там зрадники довго не живуть.
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20.08.2020 15:58 Ответить
Як раз їхні штепи з медведчуками там регулярно міняють один одного шляхом перевороту.
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20.08.2020 16:26 Ответить
Уж чья бы корова мычала...
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20.08.2020 15:59 Ответить
озабочены и обеспокоены
как там в Гондурасии и Нижней Папусии?
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20.08.2020 16:00 Ответить
А що там з виборами в Білорусі? Ви їх визнаєте чи ні? Вже більше декади пройшло! Де заява? Чи д'Єрмак ще не домовився з путлєром про текст такої заяви?
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20.08.2020 16:09 Ответить
А о Беларуси молчат. Сцикуны! Клоуны!
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20.08.2020 16:15 Ответить
Ну там схоже йдуть тьорки між кланами Кейту, Траоре і Туре. Чергова зміна клану при владі. Підросло молоде покоління, час міняти владу.
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20.08.2020 16:25 Ответить
Двойные стандарты!
В Беларуси и Мали.
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20.08.2020 16:29 Ответить
В Малі військові захопили владу без виборів. В Білорусі люди вимагають чесних виборів.
Готуйся краще, сідай- два.
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20.08.2020 16:43 Ответить
Хіба-що ти мав на увазі незаконне захоплення влади лукашенком- тоді про "сідай-два" забираю назад)
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20.08.2020 16:47 Ответить
Включи мозги.
И там и там президент козёл! Отстранение от власти у козла, без убийства мирных жителей это плохо?
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20.08.2020 16:49 Ответить
А где озабоченность?
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20.08.2020 16:29 Ответить
Тупо новость для отвлечения внимания .
В Африкании там госперевороты с военными обезьянами каждую неделю происходит.У них э о что-то типа национальной забавы))
Как-то глубоко похх что там в одном из зоопарков для приматов.
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20.08.2020 16:51 Ответить
А Вы живущий в стране , что идет после Габона по доходу на душу населения себя считаете зеленым плантатором ?
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20.08.2020 17:04 Ответить
Ссикло боїться, що його теж як в Малі.
На жаль, в Україні у військовому командуванні нема когось з яйцями, щоб арештували нелоха з його шоблою, його духовного сівочолого батька з його шоблою, а також їх спонсорів починаючи з ахметов с коломойскими.
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20.08.2020 17:25 Ответить
Зєлю (нажаль) обрали законно, більшістю голосів.
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20.08.2020 17:30 Ответить
Законно не завжди чесно, а чесно не завжди законно.
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20.08.2020 18:11 Ответить
Можна додати свою стурбованість? Дуже глибока, зуб даю!
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20.08.2020 18:24 Ответить
А хіба ноусери самі собі раду не дадуть без нашого "рішучого засудження неконституційної зміни" їхнього уряду? Чи, може, наш нє-Лох хотів прилаштувати в їхній новий уряд яких-небудь наших гончаруків-молюсків-крикліїв, чи... самого кРадуцького?
(По секрету даю безцінну пораду: тре ноусерам відрядити когось гарно вгодованого - щоб на довше стало ).
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20.08.2020 18:30 Ответить
Мали нуну какое и не дело до ссаного мали
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20.08.2020 19:48 Ответить
заколотники действовали в интересах Франции!!! Франции, Карл. Наше МИД вообще ип*н*лось, нет других горячих соседей? и так сразу отреагировали... мне кажется, нынешняя зеленая власть п*д*ры они все
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20.08.2020 21:13 Ответить
 
 