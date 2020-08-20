Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали, - МИД
Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали в результате военного переворота.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали в результате военного переворота. Государственный переворот не может быть ответом на глубокий социально-экономический кризис в этой африканской стране", - говорится в сообщении.
МИД Украины призывает мятежников освободить захваченных правительственных чиновников и начать диалог с международными партнерами, включая Экономическое сообщество стран Западной Африки, ООН и Африканский Союз.
Во вторник в Мали произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе, вслед за этим Кейту официально объявил о своей отставке.
Захватившие власть в стране военные со своей стороны объявили о формировании "Национального комитета спасения народа", закрытии границ Мали и введении со среды комендантского часа.
С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейту и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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Гавнюки довели страну до того, что мнение Украины сейчас нахер ни кому не важно
не бійтесь, тут немає таких навіжених військових..усьо давно зачіщено..
Почитайте Вики про эту Мали - там мрак и треш реально - перевороты у них это вместо выборов они так привыкли регулярно вожаков стай обновлять.
Поэтому можно там ничего не выражать - это как в зверинце подойти к клетке с бабуинами и выразить озабоченность их положением.
странное какое то правительство
как там в Гондурасии и Нижней Папусии?
В Беларуси и Мали.
Готуйся краще, сідай- два.
И там и там президент козёл! Отстранение от власти у козла, без убийства мирных жителей это плохо?
В Африкании там госперевороты с военными обезьянами каждую неделю происходит.У них э о что-то типа национальной забавы))
Как-то глубоко похх что там в одном из зоопарков для приматов.
На жаль, в Україні у військовому командуванні нема когось з яйцями, щоб арештували нелоха з його шоблою, його духовного сівочолого батька з його шоблою, а також їх спонсорів починаючи з ахметов с коломойскими.
(По секрету даю безцінну пораду: тре ноусерам відрядити когось гарно вгодованого - щоб на довше стало ).