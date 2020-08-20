Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали, - МИД

Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали в результате военного переворота.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали в результате военного переворота. Государственный переворот не может быть ответом на глубокий социально-экономический кризис в этой африканской стране", - говорится в сообщении.

МИД Украины призывает мятежников освободить захваченных правительственных чиновников и начать диалог с международными партнерами, включая Экономическое сообщество стран Западной Африки, ООН и Африканский Союз.

Во вторник в Мали произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе, вслед за этим Кейту официально объявил о своей отставке.

Захватившие власть в стране военные со своей стороны объявили о формировании "Национального комитета спасения народа", закрытии границ Мали и введении со среды комендантского часа.

С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейту и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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