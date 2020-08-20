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Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі, - МЗС

Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі, - МЗС

Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі в результаті військового перевороту.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі в результаті військового перевороту. Державний переворот не може бути відповіддю на глибоку соціально-економічну кризу в цій африканській країні", - йдеться в повідомленні.

МЗС України закликає бунтівників звільнити захоплених урядовців і почати діалог з міжнародними партнерами, включно з Економічним співтовариством країн Західної Африки, ООН і Африканський Союз.

Також дивіться: Воїн Іноземного легіону ЗС Франції, українець Дмитро Мартинюк, помер від завданих у Малі поранень, - генерал-майор СБУ Ягун. ФОТО

У вівторок в Малі стався заколот військовослужбовців, що почався на великій військовій базі в Каті поблизу столиці Малі Бамако. Військові, які збунтувалися, заарештували президента країни Ібрагіма Бубакара Кейту і прем'єр-міністра Бубу Сіссе, слідом за цим Кейту офіційно оголосив про свою відставку.

Захопили владу в країні військові зі свого боку оголосили про формування "Національного комітету порятунку народу", закриття кордонів Малі та введення з середи комендантської години.

Із засудженням перевороту виступив Євросоюз, негайного і беззастережного звільнення Кейту і Сіссе з-під арешту зажадав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі, - МЗС 01

Автор: 

МЗС (4103) переворот (214) Малі (30)


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Топ коментарі
+17
да ну .. где та то Беларусь .... о до Мали рукой подать ослик лучше знает кого осуждать !
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20.08.2020 15:45
+15
А в Бяларуси не осуждает?
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20.08.2020 15:38
+6
****, Мали - важнее, чем Беларусь... Тут можно и заявить...
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20.08.2020 15:54
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А в Бяларуси не осуждает?
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20.08.2020 15:38 Відповісти
Очковито нам засуджувати Білорусь.
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20.08.2020 15:42 Відповісти
Клоуны они и есть клоуны
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20.08.2020 16:31 Відповісти
да ну .. где та то Беларусь .... о до Мали рукой подать ослик лучше знает кого осуждать !
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20.08.2020 15:45 Відповісти
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20.08.2020 15:39 Відповісти
Трясуть дупами пейсаті-хтл зна а може і у нас знайдуться молоді полковники щоб навести лад в країні.
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20.08.2020 15:39 Відповісти
100% индикатор, что в Мали нет и не было кацапских их-там-нет'ов.
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20.08.2020 15:43 Відповісти
Очень решительно ?
Гавнюки довели страну до того, что мнение Украины сейчас нахер ни кому не важно
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20.08.2020 15:44 Відповісти

не бійтесь, тут немає таких навіжених військових..усьо давно зачіщено..
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20.08.2020 15:44 Відповісти
Так это же конченые обезьяны - у них каждый вторник переворот, а каждую пятницу межэтническая резня.
Почитайте Вики про эту Мали - там мрак и треш реально - перевороты у них это вместо выборов они так привыкли регулярно вожаков стай обновлять.
Поэтому можно там ничего не выражать - это как в зверинце подойти к клетке с бабуинами и выразить озабоченность их положением.
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20.08.2020 15:47 Відповісти
Если Майдан не стоял, то гос. переворот не легитимный.
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20.08.2020 15:49 Відповісти
Ленін і Сталін нелегітимні?
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20.08.2020 15:53 Відповісти
За них столько Майданов стояло, что на 1000 лет хватит, даже Тычина про то писал.
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20.08.2020 16:06 Відповісти
Тут главное не ошибиться кого осуждать а кого поздравлять!
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20.08.2020 15:49 Відповісти
Хе-хе. "Отважный вiслюк оманский"

Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі, - МЗС - Цензор.НЕТ 1893
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20.08.2020 15:50 Відповісти
а в Белорусии значит не осуждает
странное какое то правительство
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20.08.2020 15:50 Відповісти
ZEбіли, Сер.
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20.08.2020 15:53 Відповісти
А вообще Мали - отличное место, чтобы отправлять туда на пожизненный курорт предателей Родины, крысчан, дамбасов и ************. Им там самое место среди настоящих братьев по разуму!
Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі, - МЗС - Цензор.НЕТ 7052
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20.08.2020 15:51 Відповісти
З Білорусі прийде обратка, а негрів можна хоч носом у лайно (на словах).
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20.08.2020 15:54 Відповісти
А какая с сябров обратка?? Их с 1917 г. и по сей день совкожиды в очко пользуют и в качестве обратки только каловые выделения.
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20.08.2020 16:12 Відповісти
Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі, - МЗС, а мені чомусь подобається і трохи заздрісно.
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20.08.2020 15:52 Відповісти
****, Мали - важнее, чем Беларусь... Тут можно и заявить...
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20.08.2020 15:54 Відповісти
В Малі всяких Штеп, Медведчуків, робіновичів давно б на першій ліпшій пальмі повішали. Це не Україна. Там зрадники довго не живуть.
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20.08.2020 15:58 Відповісти
Як раз їхні штепи з медведчуками там регулярно міняють один одного шляхом перевороту.
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20.08.2020 16:26 Відповісти
Уж чья бы корова мычала...
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20.08.2020 15:59 Відповісти
озабочены и обеспокоены
как там в Гондурасии и Нижней Папусии?
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20.08.2020 16:00 Відповісти
А що там з виборами в Білорусі? Ви їх визнаєте чи ні? Вже більше декади пройшло! Де заява? Чи д'Єрмак ще не домовився з путлєром про текст такої заяви?
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20.08.2020 16:09 Відповісти
А о Беларуси молчат. Сцикуны! Клоуны!
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20.08.2020 16:15 Відповісти
Ну там схоже йдуть тьорки між кланами Кейту, Траоре і Туре. Чергова зміна клану при владі. Підросло молоде покоління, час міняти владу.
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20.08.2020 16:25 Відповісти
Двойные стандарты!
В Беларуси и Мали.
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20.08.2020 16:29 Відповісти
В Малі військові захопили владу без виборів. В Білорусі люди вимагають чесних виборів.
Готуйся краще, сідай- два.
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20.08.2020 16:43 Відповісти
Хіба-що ти мав на увазі незаконне захоплення влади лукашенком- тоді про "сідай-два" забираю назад)
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20.08.2020 16:47 Відповісти
Включи мозги.
И там и там президент козёл! Отстранение от власти у козла, без убийства мирных жителей это плохо?
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20.08.2020 16:49 Відповісти
А где озабоченность?
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20.08.2020 16:29 Відповісти
Тупо новость для отвлечения внимания .
В Африкании там госперевороты с военными обезьянами каждую неделю происходит.У них э о что-то типа национальной забавы))
Как-то глубоко похх что там в одном из зоопарков для приматов.
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20.08.2020 16:51 Відповісти
А Вы живущий в стране , что идет после Габона по доходу на душу населения себя считаете зеленым плантатором ?
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20.08.2020 17:04 Відповісти
Ссикло боїться, що його теж як в Малі.
На жаль, в Україні у військовому командуванні нема когось з яйцями, щоб арештували нелоха з його шоблою, його духовного сівочолого батька з його шоблою, а також їх спонсорів починаючи з ахметов с коломойскими.
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20.08.2020 17:25 Відповісти
Зєлю (нажаль) обрали законно, більшістю голосів.
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20.08.2020 17:30 Відповісти
Законно не завжди чесно, а чесно не завжди законно.
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20.08.2020 18:11 Відповісти
Можна додати свою стурбованість? Дуже глибока, зуб даю!
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20.08.2020 18:24 Відповісти
А хіба ноусери самі собі раду не дадуть без нашого "рішучого засудження неконституційної зміни" їхнього уряду? Чи, може, наш нє-Лох хотів прилаштувати в їхній новий уряд яких-небудь наших гончаруків-молюсків-крикліїв, чи... самого кРадуцького?
(По секрету даю безцінну пораду: тре ноусерам відрядити когось гарно вгодованого - щоб на довше стало ).
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20.08.2020 18:30 Відповісти
Мали нуну какое и не дело до ссаного мали
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20.08.2020 19:48 Відповісти
заколотники действовали в интересах Франции!!! Франции, Карл. Наше МИД вообще ип*н*лось, нет других горячих соседей? и так сразу отреагировали... мне кажется, нынешняя зеленая власть п*д*ры они все
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20.08.2020 21:13 Відповісти
 
 