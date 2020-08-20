Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі, - МЗС
Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі в результаті військового перевороту.
Про це йдеться в повідомленні МЗС України в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі в результаті військового перевороту. Державний переворот не може бути відповіддю на глибоку соціально-економічну кризу в цій африканській країні", - йдеться в повідомленні.
МЗС України закликає бунтівників звільнити захоплених урядовців і почати діалог з міжнародними партнерами, включно з Економічним співтовариством країн Західної Африки, ООН і Африканський Союз.
У вівторок в Малі стався заколот військовослужбовців, що почався на великій військовій базі в Каті поблизу столиці Малі Бамако. Військові, які збунтувалися, заарештували президента країни Ібрагіма Бубакара Кейту і прем'єр-міністра Бубу Сіссе, слідом за цим Кейту офіційно оголосив про свою відставку.
Захопили владу в країні військові зі свого боку оголосили про формування "Національного комітету порятунку народу", закриття кордонів Малі та введення з середи комендантської години.
Із засудженням перевороту виступив Євросоюз, негайного і беззастережного звільнення Кейту і Сіссе з-під арешту зажадав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гавнюки довели страну до того, что мнение Украины сейчас нахер ни кому не важно
не бійтесь, тут немає таких навіжених військових..усьо давно зачіщено..
Почитайте Вики про эту Мали - там мрак и треш реально - перевороты у них это вместо выборов они так привыкли регулярно вожаков стай обновлять.
Поэтому можно там ничего не выражать - это как в зверинце подойти к клетке с бабуинами и выразить озабоченность их положением.
странное какое то правительство
как там в Гондурасии и Нижней Папусии?
В Беларуси и Мали.
Готуйся краще, сідай- два.
И там и там президент козёл! Отстранение от власти у козла, без убийства мирных жителей это плохо?
В Африкании там госперевороты с военными обезьянами каждую неделю происходит.У них э о что-то типа национальной забавы))
Как-то глубоко похх что там в одном из зоопарков для приматов.
На жаль, в Україні у військовому командуванні нема когось з яйцями, щоб арештували нелоха з його шоблою, його духовного сівочолого батька з його шоблою, а також їх спонсорів починаючи з ахметов с коломойскими.
(По секрету даю безцінну пораду: тре ноусерам відрядити когось гарно вгодованого - щоб на довше стало ).