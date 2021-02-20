Україна долучилася до санкцій ООН проти Малі та Ємену, - укази президента

Президент України Володимир Зеленський 20 лютого підписав укази №65/2021 і 67/2021.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, першим документом введено в дію рішення Ради національної безпеки від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Єменської Республіки".

Указ №67/2021 уводить у дію рішення РНБО від тієї ж дати "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Республіки Малі".

Згідно з документами, рішенням передбачається застосувати санкції щодо фізичних осіб. Кабінету Мміністрів і Службі безпеки України наказано забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій, Міністерству закордонних справ - поінформувати РБ ООН і компетентні органи Євросоюзу.

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Персональний перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, міститься в розпорядженні Кабміну від 20 січня 2021 року.