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Україна долучилася до санкцій ООН проти Малі та Ємену, - укази президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна долучилася до санкцій ООН проти Малі та Ємену, - укази президента

Президент України Володимир Зеленський 20 лютого підписав укази №65/2021 і 67/2021.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, першим документом введено в дію рішення Ради національної безпеки від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Єменської Республіки".

Указ №67/2021 уводить у дію рішення РНБО від тієї ж дати "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Республіки Малі".

Згідно з документами, рішенням передбачається застосувати санкції щодо фізичних осіб.  Кабінету Мміністрів і Службі безпеки України наказано забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій, Міністерству закордонних справ - поінформувати РБ ООН і компетентні органи Євросоюзу.

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Персональний перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, міститься в розпорядженні Кабміну від 20 січня 2021 року.
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Топ коментарі
+7
на карте ему хоть показали где эти страны находятся? против параши когда надумает хоть что-то ввести?
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20.02.2021 23:21
+5
Медведчук с женой не одни "попали" под санкции.. Зеля разбушевался)) Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента - Цензор.НЕТ 5869
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20.02.2021 23:21
+4
Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента - Цензор.НЕТ 1390
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20.02.2021 23:36
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Медведчук с женой не одни "попали" под санкции.. Зеля разбушевался)) Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента - Цензор.НЕТ 5869
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20.02.2021 23:21 Відповісти
на карте ему хоть показали где эти страны находятся? против параши когда надумает хоть что-то ввести?
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20.02.2021 23:21 Відповісти
Да Вы шо,правительство в целях прекращения войны на востоке решает как увеличить товарооборот из кацапией.Благое дело делают только б небыло войны.А Вы говорите об санкциях.А то что там убивают наших воинов им насрать.
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20.02.2021 23:26 Відповісти
Мали и ее столица - очень красивій город. Смотрите сами
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20.02.2021 23:36 Відповісти
Мали не Аден..
Шо то Ви переплутали..
Бував...
))
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20.02.2021 23:52 Відповісти
Бамако схоже на Новокузнецьк, може тому Сашку подобається.
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21.02.2021 12:04 Відповісти
Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента - Цензор.НЕТ 1390
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20.02.2021 23:36 Відповісти
Це щоб мертвечукам не було так боляче і образливо. 😊
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21.02.2021 07:36 Відповісти
Мне на ватную падаль типа мертветчука как-то глубоко...особенно на кума *****..
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21.02.2021 07:59 Відповісти
Тобто, хай щасливо і безпроблемно живе і шкодить?
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21.02.2021 11:13 Відповісти
Введи поц санкции с паРашей !!! Закрой накуй ВСЕ !!! - Границу, торговлю, визиты ... Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента - Цензор.НЕТ 4209
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20.02.2021 23:37 Відповісти
Танунах...
Бував и в Северном и Южном..
В совковыя времена...
Зброю доставляв.....
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20.02.2021 23:45 Відповісти
інтірєсне кіно:протів малі і ємєна прісоєдінілісь, а с наросіїї елєктрічєство імпортіруєм.
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20.02.2021 23:50 Відповісти
да... и тут Остапа понесло....Если ету нефть...которая сама.....и потом---...ЭТО МНОГО....это вам не не какой то провал....А ТАМ НАЧНУТ ЛЕТАТЬ...Боже мой-Е2Е4...главное шобы....когда моя бедная мамочка бросила меня с 13 этажа.....НО ПОТОМ-ВРЕМЯ КОТОРОЕ У НАС ЕСТЬ--ЭТО ДЕНЬГИ КОТОРЫХ У НАС НЕТ
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21.02.2021 00:22 Відповісти
на кого бы еще санкции накласть?
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21.02.2021 02:38 Відповісти
Можно еще на Буркина-Фасо Україна долучилася до санкцій ООН проти Малі та Ємену, - укази президента - Цензор.НЕТ 6550
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21.02.2021 06:07 Відповісти
Мали стали врагами?
Не будем у врагов покупать электричество, нефть и газ!
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21.02.2021 08:10 Відповісти
Малі як Малі, а в тих Йєменах чорт ногу зламає, що Україна до того має, навіть США не може дати ради.
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21.02.2021 12:02 Відповісти
Интересно, а тупорылая шмаркля хоть знает по каким причинам применены санкции, которые оно подписало Україна долучилася до санкцій ООН проти Малі та Ємену, - укази президента - Цензор.НЕТ 8856
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21.02.2021 14:14 Відповісти
 
 