Россия предоставила гражданство 3344 иностранцам за участие в войне против Украины

Россия с начала 2024 года предоставила гражданство 3344 иностранцам - участникам российского вторжения в Украину.

Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Вовк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Представитель МВД РФ не уточнила, касается ли приведенная статистика только военных или и их близких тоже. Путин разрешил принимать в российское гражданство военнослужащих, заключивших годовой контракт с армией РФ или пророссийскими военными формированиями. Аналогичный закон был принят в 2022 году.

Во время войны с Украиной в России были также приняты законы, позволяющие прекращать гражданство натурализованных граждан, отказавшихся стать на воинский учет. В сентябре МВД России сообщило, что начало выполнение этого закона. Кроме того, был расширен список оснований, по которым натурализованные граждане могут быть лишены паспорта.

Вовк рассказала, что за первые восемь месяцев 2024 года гражданство РФ утратили 1117 натурализованных россиян.

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