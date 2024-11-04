РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5429 посетителей онлайн
Новости Война
873 10

Россия предоставила гражданство 3344 иностранцам за участие в войне против Украины

армія рф

Россия с начала 2024 года предоставила гражданство 3344 иностранцам - участникам российского вторжения в Украину.

Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Вовк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Представитель МВД РФ не уточнила, касается ли приведенная статистика только военных или и их близких тоже. Путин разрешил принимать в российское гражданство военнослужащих, заключивших годовой контракт с армией РФ или пророссийскими военными формированиями. Аналогичный закон был принят в 2022 году.

Во время войны с Украиной в России были также приняты законы, позволяющие прекращать гражданство натурализованных граждан, отказавшихся стать на воинский учет. В сентябре МВД России сообщило, что начало выполнение этого закона. Кроме того, был расширен список оснований, по которым натурализованные граждане могут быть лишены паспорта.

Вовк рассказала, что за первые восемь месяцев 2024 года гражданство РФ утратили 1117 натурализованных россиян.

Также читайте: Сын Януковича получил российское гражданство, - росСМИ

Автор: 

гражданство (1318) россия (96420) наемники рф (2094)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
То папа Римський, Гутерриш, Орбан, Фіцо і Сіцзіньпінь - тепер почесні громадяни балалайні.
показать весь комментарий
04.11.2024 16:58 Ответить
+2
А ми коли почнемо надавати громадянство іноземцям, що воюють зараз за Україну?
показать весь комментарий
04.11.2024 17:28 Ответить
+2
Та кацапам вонючої бумаШки не жалко...
показать весь комментарий
04.11.2024 17:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То папа Римський, Гутерриш, Орбан, Фіцо і Сіцзіньпінь - тепер почесні громадяни балалайні.
показать весь комментарий
04.11.2024 16:58 Ответить
А ми коли почнемо надавати громадянство іноземцям, що воюють зараз за Україну?
показать весь комментарий
04.11.2024 17:28 Ответить
Не воюють, в Україні, а захищають
показать весь комментарий
04.11.2024 17:49 Ответить
Коли вивчать мову і напишуть заяву, згідно із законом про громадянство.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:05 Ответить
Щось у мене є велика підозра, що не всі оті новоспечені громадяни ********* знають ізик хоча б на рівні середньої школи.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:14 Ответить
Сподіваюся, кацапські практики не надихають вас насрати на закон про українське громадянство.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:23 Ответить
Ну, тепер справа за нашими хлопцями - затвердить їм "громадянство" посмертно...
показать весь комментарий
04.11.2024 17:35 Ответить
Та кацапам вонючої бумаШки не жалко...
показать весь комментарий
04.11.2024 17:40 Ответить
В нормальних країнах громадянство заслуговують роками і тільки в ху.... лостані його або нав'язують, або дають убивцям.
показать весь комментарий
04.11.2024 17:48 Ответить
 
 