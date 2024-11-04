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Новини Війна
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Росія надала громадянство 3344 іноземцям за участь у війні проти України

армія рф

Росія від початку 2024 року надала громадянство 3344 іноземцям - учасникам російського вторгнення в Україну.

Про це повідомила офіційна представниця російського МВС Ірина Волк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Представниця МВС РФ не уточнила, чи наведена статистика стосується тільки військових, чи і їхніх близьких також. Путін дозволив приймати в російське громадянство військовослужбовців, які уклали річний контракт із армією РФ чи проросійськими військовими формуваннями. Аналогічний закон був ухвалений у 2022 році.

Під час війни з Україною в Росії були також ухвалені закони, що дозволяють припиняти громадянство натуралізованих громадян, які відмовилися стати на військовий облік. У вересні МВС Росії повідомило, що почало виконання цього закону. Крім того, було розширено список підстав, за якими натуралізовані громадяни можуть бути позбавлені паспорта.

Волк розповіла, що за перші вісім місяців 2024 року громадянство РФ втратили 1117 натуралізованих росіян.

Також читайте: Син Януковича отримав російське громадянство, - росЗМІ

Автор: 

громадянство (1082) росія (66431) найманці рф (2067)


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Топ коментарі
+2
То папа Римський, Гутерриш, Орбан, Фіцо і Сіцзіньпінь - тепер почесні громадяни балалайні.
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04.11.2024 16:58 Відповісти
+2
А ми коли почнемо надавати громадянство іноземцям, що воюють зараз за Україну?
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04.11.2024 17:28 Відповісти
+2
Та кацапам вонючої бумаШки не жалко...
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04.11.2024 17:40 Відповісти
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То папа Римський, Гутерриш, Орбан, Фіцо і Сіцзіньпінь - тепер почесні громадяни балалайні.
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04.11.2024 16:58 Відповісти
А ми коли почнемо надавати громадянство іноземцям, що воюють зараз за Україну?
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04.11.2024 17:28 Відповісти
Не воюють, в Україні, а захищають
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04.11.2024 17:49 Відповісти
Коли вивчать мову і напишуть заяву, згідно із законом про громадянство.
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04.11.2024 18:05 Відповісти
Щось у мене є велика підозра, що не всі оті новоспечені громадяни ********* знають ізик хоча б на рівні середньої школи.
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04.11.2024 18:14 Відповісти
Сподіваюся, кацапські практики не надихають вас насрати на закон про українське громадянство.
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04.11.2024 18:23 Відповісти
Ну, тепер справа за нашими хлопцями - затвердить їм "громадянство" посмертно...
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04.11.2024 17:35 Відповісти
Та кацапам вонючої бумаШки не жалко...
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04.11.2024 17:40 Відповісти
В нормальних країнах громадянство заслуговують роками і тільки в ху.... лостані його або нав'язують, або дають убивцям.
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04.11.2024 17:48 Відповісти
 
 