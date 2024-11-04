Росія надала громадянство 3344 іноземцям за участь у війні проти України

Росія від початку 2024 року надала громадянство 3344 іноземцям - учасникам російського вторгнення в Україну.

Про це повідомила офіційна представниця російського МВС Ірина Волк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Представниця МВС РФ не уточнила, чи наведена статистика стосується тільки військових, чи і їхніх близьких також. Путін дозволив приймати в російське громадянство військовослужбовців, які уклали річний контракт із армією РФ чи проросійськими військовими формуваннями. Аналогічний закон був ухвалений у 2022 році.

Під час війни з Україною в Росії були також ухвалені закони, що дозволяють припиняти громадянство натуралізованих громадян, які відмовилися стати на військовий облік. У вересні МВС Росії повідомило, що почало виконання цього закону. Крім того, було розширено список підстав, за якими натуралізовані громадяни можуть бути позбавлені паспорта.

Волк розповіла, що за перші вісім місяців 2024 року громадянство РФ втратили 1117 натуралізованих росіян.

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