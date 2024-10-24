Сын Януковича получил российское гражданство, - росСМИ
Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, получил российское гражданство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на соответствующие документы.
Отмечается, что сын Януковича занимается в России бизнесом - 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию.
Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.
Ранее сообщалось, что суд Европейского Союза удовлетворил иск беглого экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра и отменил санкции, введенные против них Советом ЕС 4 марта 2021 года.
Топ комментарии
+15 Eugen Sсhorf
показать весь комментарий24.10.2024 07:33 Ответить Ссылка
+14 Старый зольдат
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+12 Владимир Николенко #234291
показать весь комментарий24.10.2024 07:30 Ответить Ссылка
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так от, не треба тут про половини!
Або росіяни б йому зубки на фронті порахували б.
Як шкода, що це в принципі неможливо.
На дні Байкалу....
Основним видом діяльності компанії вказується управління фінансово-промисловими групами.
Грубо кажучи бригадир тітушек
Усе дерьмо, зі всього світу, туди стікає!