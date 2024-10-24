РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5813 посетителей онлайн
Новости
7 561 36

Сын Януковича получил российское гражданство, - росСМИ

Олесандр Янукович отримав громадянство РФ

Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, получил российское гражданство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что сын Януковича занимается в России бизнесом - 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию.

Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.

Ранее сообщалось, что суд Европейского Союза удовлетворил иск беглого экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра и отменил санкции, введенные против них Советом ЕС 4 марта 2021 года.

Читайте также: Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра

Автор: 

гражданство (1317) россия (96216) Янукович Виктор (30789) Янукович Александр (316)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Гівно до гівна…
показать весь комментарий
24.10.2024 07:33 Ответить
+14
Головний ліходій у ******** історії України це зеленскій зі слугами. Як шо порівняти їхто янек невиний поц на фоні зе.
показать весь комментарий
24.10.2024 08:07 Ответить
+12
І шо нам порадіти за цього виродка?
показать весь комментарий
24.10.2024 07:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шо нам порадіти за цього виродка?
показать весь комментарий
24.10.2024 07:30 Ответить
попередній син отримав Байкальсько-потопельне громадянство - карма в дії...
Цей отримає донбасько-степове 😂👎
показать весь комментарий
24.10.2024 13:53 Ответить
Тепер може за ладу вбивати українців.
показать весь комментарий
24.10.2024 07:32 Ответить
Гівно до гівна…
показать весь комментарий
24.10.2024 07:33 Ответить
А більша половина "українців" колись голосувала за януковоща, партію регіонів, опзж та іншу подібну наволоч
показать весь комментарий
24.10.2024 07:35 Ответить
Не пишіть дурниць. Якщо за нього голосували скільки ви пишете, валити його було незаконно.
показать весь комментарий
24.10.2024 07:43 Ответить
Цикло само втікло.
показать весь комментарий
24.10.2024 07:49 Ответить
А хто його валив? Він сам втік. Ніхто ж не оспорює шо він був не законно обраний. А коли він наіпав людей і почав виконувати все шо наказав йому ***** то люди вийшли на Майдан. Ти мабуть кацапура?
показать весь комментарий
24.10.2024 09:09 Ответить
Різниця між Юлею та зеком-рецидивістом складала 488 тис голосів або 2.5 відсотки тому нема сенсу писати про більшість.традиційно мала місце тотальна фальсифікація особливо на Бомбассі.
показать весь комментарий
24.10.2024 07:51 Ответить
А у 2019 році значна більшисть проголосувала за оце шо зараз маємо. То який висновок?
показать весь комментарий
24.10.2024 08:04 Ответить
Половина не может быть большей или меньшей
показать весь комментарий
24.10.2024 08:39 Ответить
ви хоч знаєте, звідки береться вітер? правильно, його створюють дерева, що хитаються!
так от, не треба тут про половини!
показать весь комментарий
24.10.2024 08:54 Ответить
Більша половина цієї більшої половини залишилася на окупованих територіях.
показать весь комментарий
24.10.2024 10:15 Ответить
це чівокуні, що перетворилися у зелебобіків
показать весь комментарий
24.10.2024 11:57 Ответить
Дивно що ЄС скасував санкції проти головного лиходія в історії України.
показать весь комментарий
24.10.2024 07:36 Ответить
Головний ліходій у ******** історії України це зеленскій зі слугами. Як шо порівняти їхто янек невиний поц на фоні зе.
показать весь комментарий
24.10.2024 08:07 Ответить
При янеку росія відібрала Український Крим - і він ніяк не зреагував, хоча постійно ламав ручки що він "лєгітімний".
показать весь комментарий
24.10.2024 13:55 Ответить
Нічого дивного, наші прокурори не займалися справою, не продовжили арешт на майно,
показать весь комментарий
24.10.2024 08:23 Ответить
Не мали часу , стояли в черзі за інвалідністю .
показать весь комментарий
24.10.2024 09:12 Ответить
Це в нього яке російське громадянство за рахунком?
показать весь комментарий
24.10.2024 07:44 Ответить
Загребуть в СВО "родіну защіщать" ?
показать весь комментарий
24.10.2024 07:47 Ответить
Ось це було б класно, Сашко- Стоматолог на фронті зубки лікував би росіянам.

Або росіяни б йому зубки на фронті порахували б.

Як шкода, що це в принципі неможливо.
показать весь комментарий
24.10.2024 07:52 Ответить
посмертно ?
показать весь комментарий
24.10.2024 07:53 Ответить
Головна новина десятиріччя!
показать весь комментарий
24.10.2024 07:56 Ответить
а "я почую кожного" ще живий ?
показать весь комментарий
24.10.2024 07:58 Ответить
Якби написали, що весь рід януків зник, це була б потужна новина.
показать весь комментарий
24.10.2024 08:04 Ответить
хто це
показать весь комментарий
24.10.2024 08:27 Ответить
Молодший Вітька раніше отримав - ще в 2015 році !
На дні Байкалу....
показать весь комментарий
24.10.2024 08:47 Ответить
Воно не потонуло , живий , десь за кордоном з іншим прізвищем , тихо існує . Буряти тоді на своїх сайтах писали що відбулося інсценування , замість нього місцевого бомжа поховали . До речі і поховання відбулося без лишніх свідків , і закритому гробу , і пам'ятник одразу поставили , за кілька днів після .
показать весь комментарий
24.10.2024 15:41 Ответить
Зазначається, що син Януковича займається в Росії бізнесом - 10 років тому він зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію.

Основним видом діяльності компанії вказується управління фінансово-промисловими групами.
Грубо кажучи бригадир тітушек
показать весь комментарий
24.10.2024 09:11 Ответить
от новость.цензор и нахера нам этот ******* всрался?????????
показать весь комментарий
24.10.2024 10:48 Ответить
Вот это «новость» ,в Украине половина депутатов имеет рос паспорта и ничего,народ безмолвствует(ждет когда придут солдаты с фронта и разберутся …
показать весь комментарий
24.10.2024 10:49 Ответить
Дійсно касабстан: вигрібна яма - 404...
Усе дерьмо, зі всього світу, туди стікає!
показать весь комментарий
24.10.2024 11:10 Ответить
не прошло и 10 лет...
показать весь комментарий
24.10.2024 11:30 Ответить
 
 