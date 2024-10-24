Сын Януковича получил российское гражданство, - росСМИ

Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, получил российское гражданство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что сын Януковича занимается в России бизнесом - 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию.

Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.

Ранее сообщалось, что суд Европейского Союза удовлетворил иск беглого экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра и отменил санкции, введенные против них Советом ЕС 4 марта 2021 года.

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