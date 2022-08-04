Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра
Европейский союз ввел новые санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича.
Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
В пресс-службе Европейского совета Януковича назвали "бывшим пророссийским президентом Украины".
Он и его сын добавлены в санкционный список "за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также – в случае с Александром Викторовичем Януковичем – за проведение операций с сепаратистскими группировками на Донбассе Украины".
Так би мовити, реальна і дієва відповідь Amnesty Intarnational на їх бла-бла-бла. Бо скільки б ці сучки кремля не підспівували кацапам, а санкції накладені виключно на представників ворога. Тож, навіть переглянувши санкційні списки, будь-хто легко зможе зробити висновок, яка сторона є правою, а яка - винною.
Действовали в рамках закона!
Пресс-служба президента https://file.liga.net/persons/petr-poroshenko Петра Порошенко , которому принадлежит МИБ, также прокомментировали ситуацию. "Усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет возвращено 44 млрд грн, присвоенных ранее фирмами, связанными с https://file.liga.net/persons/viktor-yanykovich Януковичем и его окружением. Все эти средства перечислены в государственный бюджет на основе принятого Верховной Радой закона, под которым стоит соответствующая подпись президента", - сообщает пресс-служба.
На сегодня на счетах в банке арестовано более 200 млн грн, дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами, утверждают в Международном инвестиционном банке.
Всією сектою і проголосували "за кого угодно", як ***** звеліло.
я думаю, що відповідь Міколи Азірова Вам в цьому питані допоможе. По поводу, що Порошенко був міністром і уряді Януковчиа-Азарова, так він там був тільки 6 місяців, навіть не вивчив з ким має працювати і де розташовані їх кабінети. коли почав взнавати, що то за уряд - пішов. Але цікаво інше, що весь Офіс Президента сьогодні напічканий вихідцями із партіх регіонів і команди януковича, я ким знищували Майдан -татаров,єрмак, смірнов, демченко,шкарлет..., то це нічого?
Це треба було робити у листопаді 2013.
А зараз трохи інше потрібно
Будет ездить по всему миру и кушать ненаколотые апельсины и авокадо ?