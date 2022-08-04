Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра

Европейский союз ввел новые санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В пресс-службе Европейского совета Януковича назвали "бывшим пророссийским президентом Украины".

Он и его сын добавлены в санкционный список "за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также – в случае с Александром Викторовичем Януковичем – за проведение операций с сепаратистскими группировками на Донбассе Украины".

Читайте также: Расследование дела "Межигорье" в отношении Януковича и его сына завершено, - НАБУ