Новости
4 418 36

Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра

янукович

Европейский союз ввел новые санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В пресс-службе Европейского совета Януковича назвали "бывшим пророссийским президентом Украины".

Он и его сын добавлены в санкционный список "за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также – в случае с Александром Викторовичем Януковичем – за проведение операций с сепаратистскими группировками на Донбассе Украины".

+10
Цікава дізнатися у фан-клубу ВАЗелінського, чому Євросоюз вводить санкції проти бандюковичей, а Боневтік їх посіпак на керівні посади?
04.08.2022 22:45 Ответить
+5
Інтересно виходе, в той час коли зелене блювотиння обставляється ригівським лайном, ЄС повторно вводе санкції проти Януковича.
04.08.2022 22:59 Ответить
+5
литело восимь лет!
04.08.2022 23:19 Ответить
А як картинку вставити? Щось ніяк не виходить
04.08.2022 23:28 Ответить
Надо смазать.
05.08.2022 00:17 Ответить
"О боже, какая шутка" © X-Zibit
05.08.2022 00:28 Ответить
так домбитє ж бамбас..! наконєц...

04.08.2022 22:30 Ответить
Це шедеврально. Було б ще цікаво побачити списки всіх тих "тисячі домбабвійцев пагіблі за 8 лєт ат абстрєлав кієвских баєвіков"
04.08.2022 23:27 Ответить
Як своєчасно...
04.08.2022 22:33 Ответить
Таки так, хороша ложка к обєду, а хлопці вже й повечеряти успіли... і не раз 😝😝😝😝😝😜🤪
04.08.2022 22:37 Ответить
Їм ті санкції, що слону дробина в дупу, тим паче, що батя не зможе навіть вимовити це слово, це для нього всеодно, що сказати "увімкни" 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
04.08.2022 22:35 Ответить
Це важливо, бо розставляє знаки на д і в питанні хто є хто, хто сторона добра, а хто - зла.
Так би мовити, реальна і дієва відповідь Amnesty Intarnational на їх бла-бла-бла. Бо скільки б ці сучки кремля не підспівували кацапам, а санкції накладені виключно на представників ворога. Тож, навіть переглянувши санкційні списки, будь-хто легко зможе зробити висновок, яка сторона є правою, а яка - винною.
04.08.2022 22:56 Ответить
Какое горе для яныка. Ему эти санкции как зайцу 5-я нога. Вот скоро Евросоюз против Петра введёт санкции. Вот это будет горе и для него и для 25% чудиков его секты.
04.08.2022 22:38 Ответить
10.11.2018 https://finance.liga.net/bank/novosti/v-banke-poroshenko-prokommentirovali-vyvod-deneg-yanukovicha В банке Порошенко прокомментировали вывод "денег Януковича"
Действовали в рамках закона!
04.08.2022 22:43 Ответить
Читати не пробували, власне посилання, чи букАв багато і лише заголовок осилили?

Пресс-служба президента https://file.liga.net/persons/petr-poroshenko Петра Порошенко , которому принадлежит МИБ, также прокомментировали ситуацию. "Усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет возвращено 44 млрд грн, присвоенных ранее фирмами, связанными с https://file.liga.net/persons/viktor-yanykovich Януковичем и его окружением. Все эти средства перечислены в государственный бюджет на основе принятого Верховной Радой закона, под которым стоит соответствующая подпись президента", - сообщает пресс-служба.

На сегодня на счетах в банке арестовано более 200 млн грн, дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами, утверждают в Международном инвестиционном банке.
04.08.2022 22:54 Ответить
А с чего ты решил что лично я в фан-клубе Зеленского? У нас что мало разрешенных партий? Узкое у вас мышление сектанты.
04.08.2022 23:13 Ответить
А ви мені всі на один фейс, що зЕбіли, що протиПорошенківці, що риги.
Всією сектою і проголосували "за кого угодно", як ***** звеліло.
05.08.2022 00:03 Ответить
Напоминаю, это пишет человек, который на всех выборах голосует за основателя Партии Регионов, бывшего министра Януковича, а до этого верного члена комсомола - Петра Алексеевича Порошенко.
05.08.2022 00:36 Ответить
https://nash.live/rus/news/politics/azarov-oproverh-tezis-chto-poroshenko-javljaetsja-odnim-iz-osnovatelej-partii-rehionov.html
я думаю, що відповідь Міколи Азірова Вам в цьому питані допоможе. По поводу, що Порошенко був міністром і уряді Януковчиа-Азарова, так він там був тільки 6 місяців, навіть не вивчив з ким має працювати і де розташовані їх кабінети. коли почав взнавати, що то за уряд - пішов. Але цікаво інше, що весь Офіс Президента сьогодні напічканий вихідцями із партіх регіонів і команди януковича, я ким знищували Майдан -татаров,єрмак, смірнов, демченко,шкарлет..., то це нічого?
05.08.2022 00:53 Ответить
Семен Шевчук ,це персонаж ,яркий спiлкуЭться виключно кацапською,який в 2019 топив i голосував "паприколу",за лайно,яке "давало гАстроль" перед безлером i iншими терорiстами в практично окупованiй Горлiвцi,яке маЭ нерухомiсть придбану в окупованому Криму, яке ,своiми бездарними й злочинними дiями, здало Пiвдень ,оточило себе вiдвертими зрадниками..
05.08.2022 11:35 Ответить
На святе замах робите!
05.08.2022 13:29 Ответить
...а пока, судя по "комменту" - горе для твоих родителей
04.08.2022 22:59 Ответить
наступный кучма?
04.08.2022 23:00 Ответить
Єх, Шаша, Шаша. Як бути твоєму дружбану татарову? А як були адвокатській контрорі по захисту баті і групи по спалюванню доказів "ДБР"?
04.08.2022 23:06 Ответить
Європейсько-лівацько-занепокоєна бюрократія в своєму еталонному прояві.
Це треба було робити у листопаді 2013.
А зараз трохи інше потрібно
04.08.2022 23:34 Ответить
А жена Януковича осталась не под санкциями?
Будет ездить по всему миру и кушать ненаколотые апельсины и авокадо ?
05.08.2022 00:19 Ответить
та якода шкода може бути від Люсі? Ну поїде в Європу, купить апельсінки, напічкани тим, що напічкували з її слів на Майдані... Вона й так вбита горем, чоловік втік з поварихою, а їй залишив тільки косюмчики для ночних втіх - медсестри, зайчика і лисички.
05.08.2022 00:56 Ответить
Зачем?)
05.08.2022 05:59 Ответить
Саша Стоматолог по факту управлял Украиной...папенька дважды не сидевший... был простым Шариковым...тупым опричником путлера...
05.08.2022 06:52 Ответить
Астанавітєсь!!
05.08.2022 08:21 Ответить
А в цей час герой боневтічних фронтів роздає посади людям Януковича та кришує їх.
05.08.2022 09:30 Ответить
...туалетный ворюга сынку хочет пристроить
05.08.2022 09:55 Ответить
 
 