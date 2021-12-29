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Новости Силовики
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Расследование дела "Межигорье" в отношении Януковича и его сына завершено, - НАБУ

Расследование дела

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины, его сына – по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. 29 декабря 2021 г. стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

По данным следствия, в течение 2002-2013 экс-президент совместно со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в ​​селе Новые Петровцы.

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В рамках расследования НАБУ инициирован арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества и транспортных средств, которые находятся на территории резиденции "Межигорье". В дальнейшем указанные объекты по решению суда передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

25 августа 2021 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда разрешил осуществление заочного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына, что в итоге позволило завершить следствие. Кроме того, обоим подозреваемым ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае признания вины им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что НАБУ расследовало дело Межигорья с декабря 2019 года. С момента побега Януковича и его сына в Российскую Федерацию в 2014 году и до декабря 2019 года дело расследовала ГПУ.

Автор: 

НАБУ (4219) Межигорье (803) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Янукович Виктор (30785) Янукович Александр (316) САП (2060)


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Топ комментарии
+4
Вот это скорость...
А затраты на расследование в 10 раз превысили стоимость самого Межигорья...
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30.12.2021 00:14
+2
Как то быстро
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29.12.2021 23:40
+2
Дело-1500 томов!!!
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30.12.2021 01:06
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Правила форума Совет форумчан
🤣 уррррррааааааааа!!!!!!
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29.12.2021 23:37 Ответить
Как то быстро
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29.12.2021 23:40 Ответить
За сверхурочную работу и досрочное закрытие дела многие получили премии.
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30.12.2021 00:27 Ответить
торопыги...
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29.12.2021 23:46 Ответить
8 лет спустя. И если правильно понял, речь только о Межигорье---ну какие тут коменты?
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29.12.2021 23:58 Ответить
Вот это скорость...
А затраты на расследование в 10 раз превысили стоимость самого Межигорья...
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30.12.2021 00:14 Ответить
Дело-1500 томов!!!
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30.12.2021 01:06 Ответить
САП же без голови... Чи то вже нічого?
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30.12.2021 00:15 Ответить
щоб без з.д.(залізничних) установ..., тобто-Стрілкових, ееее -о!- стрелочників... )
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30.12.2021 05:45 Ответить
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30.12.2021 00:59 Ответить
От 7 до 15-ти а прошло уже 8 так что Янукович свободно может возвращатся в Украину и подавать в суд на его востановление в должности.Или всетаки за гибель людей на Майдане он и его окружение вместе из депутатами ВР Украины которые голосовали 16.01.2014-го должны сидеть пожизненно и без срока давности?
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30.12.2021 06:35 Ответить
Так по нього вже поїхали?!
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30.12.2021 06:52 Ответить
Спешите посетить. Зеленые вернули к власти банду яныка, могут и его самого вернуть
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30.12.2021 08:55 Ответить
 
 