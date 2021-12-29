Розслідування справи "Межигір'я" стосовно Януковича і його сина завершено, - НАБУ

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП завершили розслідування за підозрою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра у заволодінні резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, його сина — за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. 29 грудня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, протягом 2002-2013 експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

В межах розслідування НАБУ ініційовано арешт сотень об’єктів рухомого, нерухомого майна, та транспортних засобів, які знаходяться на території резиденції "Межигір’я". У подальшому вказані об’єкти за рішенням суду передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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25 серпня 2021 року за клопотанням детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення заочного розслідування (in absentia) щодо колишнього президента України та його сина, що врешті дозволило завершити слідство. Крім того, обом підозрюваним ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У випадку визнання вини, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Зазначається, що НАБУ розслідував справу Межигір’я з грудня 2019 року. З моменту втечі Януковича і його сина до Російської Федерації у 2014 році і до грудня 2019 справу розслідувала ГПУ.

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