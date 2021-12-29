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Новини Силовики
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Розслідування справи "Межигір'я" стосовно Януковича і його сина завершено, - НАБУ

Розслідування справи

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП завершили розслідування за підозрою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра у заволодінні резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, його сина — за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. 29 грудня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, протягом 2002-2013 експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

В межах розслідування НАБУ ініційовано арешт сотень об’єктів рухомого, нерухомого майна, та транспортних засобів, які знаходяться на території резиденції "Межигір’я". У подальшому вказані об’єкти за рішенням суду передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа Межигір'я": ВАКС заочно заарештував Януковича

25 серпня 2021 року за клопотанням детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення заочного розслідування (in absentia) щодо колишнього президента України та його сина, що врешті дозволило завершити слідство. Крім того, обом підозрюваним ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У випадку визнання вини, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Зазначається, що НАБУ розслідував справу Межигір’я з грудня 2019 року. З моменту втечі Януковича і його сина до Російської Федерації у 2014 році і до грудня 2019 справу розслідувала ГПУ.

Також читайте: "Межигір'ям" фактично керують активісти, - Малюська

Автор: 

НАБУ (5062) Межигір’я (161) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Янукович Віктор (10778) Янукович Олександр (251) САП (2210)


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Топ коментарі
+4
Вот это скорость...
А затраты на расследование в 10 раз превысили стоимость самого Межигорья...
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30.12.2021 00:14
+2
Как то быстро
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29.12.2021 23:40
+2
Дело-1500 томов!!!
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30.12.2021 01:06
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🤣 уррррррааааааааа!!!!!!
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29.12.2021 23:37 Відповісти
Как то быстро
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29.12.2021 23:40 Відповісти
За сверхурочную работу и досрочное закрытие дела многие получили премии.
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30.12.2021 00:27 Відповісти
торопыги...
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29.12.2021 23:46 Відповісти
8 лет спустя. И если правильно понял, речь только о Межигорье---ну какие тут коменты?
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29.12.2021 23:58 Відповісти
Вот это скорость...
А затраты на расследование в 10 раз превысили стоимость самого Межигорья...
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30.12.2021 00:14 Відповісти
Дело-1500 томов!!!
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30.12.2021 01:06 Відповісти
САП же без голови... Чи то вже нічого?
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30.12.2021 00:15 Відповісти
щоб без з.д.(залізничних) установ..., тобто-Стрілкових, ееее -о!- стрелочників... )
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30.12.2021 05:45 Відповісти
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30.12.2021 00:59 Відповісти
От 7 до 15-ти а прошло уже 8 так что Янукович свободно может возвращатся в Украину и подавать в суд на его востановление в должности.Или всетаки за гибель людей на Майдане он и его окружение вместе из депутатами ВР Украины которые голосовали 16.01.2014-го должны сидеть пожизненно и без срока давности?
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30.12.2021 06:35 Відповісти
Так по нього вже поїхали?!
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30.12.2021 06:52 Відповісти
Спешите посетить. Зеленые вернули к власти банду яныка, могут и его самого вернуть
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30.12.2021 08:55 Відповісти
 
 