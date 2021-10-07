"Справа Межигір'я": ВАКС заочно заарештував Януковича

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід втікачу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про резиденцію "Межигір'я". Його заочно заарештували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"...обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, - ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного західу", - оголосила суддя.

Як повідомлялося, НАБУ і САП звернулися у ВАКС із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу і його синові Олександру.

"Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем", - повідомила пресслужба НАБУ в "Телеграм-каналі".

Дії експрезидента і його сина кваліфіковано за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. О.Янукович інкримінується також ч.5 ст.27 (пособництво) КК України.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. Матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

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