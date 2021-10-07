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"Справа Межигір'я": ВАКС заочно заарештував Януковича

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід втікачу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про резиденцію "Межигір'я". Його заочно заарештували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"...обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, - ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного західу", - оголосила суддя.

Як повідомлялося, НАБУ і САП звернулися у ВАКС із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу і його синові Олександру.

"Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем", - повідомила пресслужба НАБУ в "Телеграм-каналі".

Дії експрезидента і його сина кваліфіковано за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. О.Янукович інкримінується також ч.5 ст.27 (пособництво) КК України.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. Матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Також читайте: Заарештувати Януковича і його сина просять НАБУ і САП

Автор: 

Межигір’я (161) Янукович Віктор (10779) Антикорупційний суд ВАКС (1953)


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И что? а что есть по факту? По факту его ставленники и управляют Украиной.
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07.10.2021 14:19 Відповісти
Твою ж мать... лучше поздно, чем никому (с) ))
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07.10.2021 14:21 Відповісти
Так пусть пойдут в ту тюрьму, где он заочно уже сидит и отвезут в кпз, где он продолжит заочно сидеть в ожидании суда.
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07.10.2021 14:25 Відповісти
Это который уже раз его, бедного, заочно арестовывают?
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07.10.2021 14:45 Відповісти
даже не верится ))
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07.10.2021 14:58 Відповісти
Ой, баЮса, баЮса!..
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07.10.2021 15:06 Відповісти
Дважды несудимого да ещё заочно! Жесть. Федорович на пенечках чуть равновесие не потерял
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07.10.2021 15:46 Відповісти
 
 