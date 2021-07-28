Заарештувати Януковича і його сина просять НАБУ і САП
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулися у Вищий антикорупційний суд (ВАКС) із клопотанням про обрання запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича і його сина.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що Віктора Януковича і його сина підозрюють у справі про Межигір'я в привласненні майна і відмиванні отриманих злочинним шляхом доходів.
"НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів", - зазначили в Бюро.
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А если серьёзно, то дебилизмом попахивает.
-порошенка? януковича... ой не чує баба(прокурор)
Требуют!
- як купляють вакцини Степанови, Ляшкі і Шмигалі;
- як садить Медведчуків, Януковичей Венедіктова;
- як сцить в очі своїм виборцям Зеленський.
Прямо представляю сейчас как янык прибежал к Шойгу, который уже скрылся в бункере и доедает последний бутерброд, боясь выйти наружу, где его сцапает СБУ.
Им не стыдно, реально?
А путен для Гааги это вам не сраный Милошевич
путен это ЯО.
Да и даже не столько ЯО, сколько бабки.
А за бабки Гаагские судьи и Шойгу и Яныку в бане роль девок непотребных исполнят, только свистни.
Он вже пишуть що і янмк-молодший не тонув у байкалі, а живе шикуючи в Канаді ...