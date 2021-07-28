Заарештувати Януковича і його сина просять НАБУ і САП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулися у Вищий антикорупційний суд (ВАКС) із клопотанням про обрання запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича і його сина.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Віктора Януковича і його сина підозрюють у справі про Межигір'я в привласненні майна і відмиванні отриманих злочинним шляхом доходів.

"НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів", - зазначили в Бюро.

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