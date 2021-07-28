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Заарештувати Януковича і його сина просять НАБУ і САП

Заарештувати Януковича і його сина просять НАБУ і САП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулися у Вищий антикорупційний суд (ВАКС) із клопотанням про обрання запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича і його сина.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Віктора Януковича і його сина підозрюють у справі про Межигір'я в привласненні майна і відмиванні отриманих злочинним шляхом доходів.

"НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів", - зазначили в Бюро.

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Автор: 

НАБУ (5111) арешт (2540) Межигір’я (161) Янукович Віктор (10784) Янукович Олександр (251)


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Топ коментарі
+19
Арестовать Януковича и его сына просят НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 3112
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28.07.2021 18:09 Відповісти
+17
заодно и вот эту мразь захватить по дороге.
Арестовать Януковича и его сына просят НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 8976
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28.07.2021 18:03 Відповісти
+15
И ***** ещё можно попросить арестовать с тем же успехом
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28.07.2021 18:02 Відповісти
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Хама пасодют?
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28.07.2021 18:01 Відповісти
И ***** ещё можно попросить арестовать с тем же успехом
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28.07.2021 18:02 Відповісти
А можна ще додати до того списку і Жиріка з Толстим, Скабєєву і взагалі всю верхівку російської вдади. От злякаються... Це чергове базікання, щоб відволікти увагу від Зєлі, бо нарід зацікавися тим, куди ж це наш головнокомандувач зник, на яких курортах відпочиває, чому в пресі ні мур-мур про місцезнаходження нашого дуже втомленого преп"здента.
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29.07.2021 08:38 Відповісти
Розчарую вас,але їм так байдуже розчарувався той нарід,чи вже доздихує.Тепер вони небожителі і підозри наріду їх не цікавлять.
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29.07.2021 08:50 Відповісти
Хороша справа. +100% підтримки.
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28.07.2021 18:02 Відповісти
заодно и вот эту мразь захватить по дороге.
Арестовать Януковича и его сына просят НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 8976
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28.07.2021 18:03 Відповісти
Шо то такое?
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28.07.2021 18:10 Відповісти
*уй простой.
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28.07.2021 18:11 Відповісти
Вспомнил. Проще и эффективней ликвидировать.
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28.07.2021 18:19 Відповісти
И "Кончитту Вурст" тожеАрестовать Януковича и его сына просят НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 3063
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28.07.2021 18:22 Відповісти
И как же это сделать?
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28.07.2021 18:25 Відповісти
Просили тато й мама і ми вас просимо!!!
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28.07.2021 18:34 Відповісти
ну как? берешь андонаштопаного за шкирку и привозишь в Украину на майдан, а там люди разберутся что с ним делать
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28.07.2021 19:13 Відповісти
А Саня недавно прислал маляву генпрпокурорше - типа, я ни в чём не виноват.....
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28.07.2021 18:04 Відповісти
Да и присудить семь лет расстрела через повешенье, сидя на электрическом стуле.
А если серьёзно, то дебилизмом попахивает.
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28.07.2021 18:06 Відповісти
мойся чаще - и не будешь попахивать дебилизмом
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28.07.2021 19:22 Відповісти
Не указывай что мне делать, и я не скажу куда тебе идти.
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28.07.2021 19:39 Відповісти
***** твоё попахивает, и ты вместе с ним
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28.07.2021 22:39 Відповісти
Болеешь или головой ударился?
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29.07.2021 07:16 Відповісти
Тут и козе ясно ,- арестовать и все дела! Выслать опергруппу и баста.... И чего только они не боятся?
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28.07.2021 18:07 Відповісти
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына

-порошенка? януковича... ой не чує баба(прокурор)
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28.07.2021 18:07 Відповісти
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28.07.2021 18:09 Відповісти
Арестовать Януковича и его сына просят НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 3112
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28.07.2021 18:09 Відповісти
Просят? Просят?!
Требуют!
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28.07.2021 18:09 Відповісти
ПОЧУЮ КОЖНОГО Арестовать Януковича и его сына просят НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 5563
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28.07.2021 18:11 Відповісти
Саша Стоматолог он же Александр Индюкович зачистил Казначейство Украины 20 февраля 2014 года до нуля...,на счету правда оставил 107 000 гривен...
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28.07.2021 18:15 Відповісти
Почему бы вообще не арестовать террористов бамбаса,что полиция их боится?
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28.07.2021 18:17 Відповісти
или обкуренные или имбецилы , ну как посадить?
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28.07.2021 18:19 Відповісти
Подельники Саши Стоматолога братья Курченко и банк "Россия",через них Стоматолог скинул и 3 ярда долларов Путлера,якобы помощь Папеньке от КГБиста,а по сути это была ВЗЯТКА,а дальше через банки в Швейцарии и Австрии бабло вернулось в Родную Говень Путлера...
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28.07.2021 18:20 Відповісти
пусть богу помоляццо и разрешения заодно выпросють, бог добрый, всем воздаст
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28.07.2021 18:21 Відповісти
Ну так стоматолог просится на допрос.. візівайте.. а там и кайданки.
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28.07.2021 18:21 Відповісти
Игра на лохов , а Ахметова, который был их главным спонсором и выгодополучателем правления режима Януковича, никто арестовать не хочет, с конфискацией имущества...
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28.07.2021 18:23 Відповісти
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28.07.2021 18:24 Відповісти
Ахметов же Межыгорье не крал!
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28.07.2021 19:23 Відповісти
Во всей этой истории с 9 ноября 2013 года,типа Витя Индюкович - Путлер следил внимательно мой покойный отец ,к сожалению умер в 2017 году...но все что собрал отец я помню...,Крысы Мавзолейные вы даже не ПАДАЛЬ...вы хуже...
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28.07.2021 18:25 Відповісти
ДЕБИЛЫ...
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28.07.2021 18:30 Відповісти
Тю. Якась дріб'язковість: Янека, стоматолога... Юга Картавий Сталіна підарешт підписав!!!
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28.07.2021 18:30 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як купляють вакцини Степанови, Ляшкі і Шмигалі;
- як садить Медведчуків, Януковичей Венедіктова;
- як сцить в очі своїм виборцям Зеленський.
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28.07.2021 18:33 Відповісти
Ще можна дивитись безкінечно, як скиглять українці, але навіть фігом не поворухнуть, щоб поміняти цю владу на нормальну
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28.07.2021 18:50 Відповісти
мабуть на йулю...!?
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29.07.2021 08:35 Відповісти
А чому ніхто не просить арештувати бєню, ахмета,новинського,бойка? Невже нема за шо?🥴
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28.07.2021 19:13 Відповісти
Плять,вам что заняться нечем?
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28.07.2021 19:39 Відповісти
Владі відпочивати від Великого Крадівництва якось треба, Сергію? Не думав? От вони і юморять
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28.07.2021 19:54 Відповісти
Я бы еще понял требование экстрадиции но просить посадить это бред полный.
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28.07.2021 19:47 Відповісти
Що поїдуть в рашу їх арестовувати. Лиш би щось говорити.
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28.07.2021 20:19 Відповісти
Важен сам юридический факт, что бы не пришлось снимать арест со всего имущества наворованого.
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28.07.2021 20:36 Відповісти
то повестки Шойгу шлют, то теперь грозятся Яныка арестовать с сынком.
Прямо представляю сейчас как янык прибежал к Шойгу, который уже скрылся в бункере и доедает последний бутерброд, боясь выйти наружу, где его сцапает СБУ.
Им не стыдно, реально?
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28.07.2021 20:40 Відповісти
Чому соромно? Потихеньку все складається. Далі і Шойгу і Янику - Гаага. Там ще й Меркель на черзі.
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28.07.2021 20:45 Відповісти
Для того, чтобы Шойгу и Яныку светила Гаага, Гааге надо вытащить язык их жопы путена.
А путен для Гааги это вам не сраный Милошевич
путен это ЯО.
Да и даже не столько ЯО, сколько бабки.
А за бабки Гаагские судьи и Шойгу и Яныку в бане роль девок непотребных исполнят, только свистни.
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28.07.2021 21:09 Відповісти
Новый сериал от Зеленского "Я ваш приговор", "Сваты" - это не актуально.
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28.07.2021 20:47 Відповісти
Таки дела плохи в зеленом королевстве. Даже искусственно поддерживаемый рейтинг никуда в перспективу не лезет. Вот одно интересно? Вот сколько сейчас кого интересует семья беглого Овоща? Или это разведка путей побега?
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28.07.2021 22:47 Відповісти
Ну наконец-то ! Отработали хлеб. Могут, если хотят ! Надеемся, что следующим шагом НАБУ, САП и ВАКС станет ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Гитлера, Пол Пота и Нерона. Не избежать, гадам, ответственности!
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29.07.2021 00:23 Відповісти
Ефективніше було б створити спецпідрозділ накшталт "моссад" - який знищує ворогів України (починати можна з топ-запроданців) по всьому світі.
Он вже пишуть що і янмк-молодший не тонув у байкалі, а живе шикуючи в Канаді ...
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29.07.2021 06:59 Відповісти
Сейчас рейтинг яника будет выше,чем у клоуна и липецкого фабриканта вместе взятых,будьте поосторожней в своих желаниях,если хотите кого то посадить за отмывание преступных доходов обратите внимание на жомоямного депутатика.
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29.07.2021 10:34 Відповісти
 
 