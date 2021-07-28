Арестовать Януковича и его сына просят НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Виктора Януковича и его сына подозревают по делу о Межигорье в присвоении имущества и отмывании полученных преступным путем доходов.

"НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов", - отметили в Бюро.

Читайте: Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров. ДОКУМЕНТ