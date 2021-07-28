Арестовать Януковича и его сына просят НАБУ и САП
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Виктора Януковича и его сына подозревают по делу о Межигорье в присвоении имущества и отмывании полученных преступным путем доходов.
"НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов", - отметили в Бюро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А если серьёзно, то дебилизмом попахивает.
-порошенка? януковича... ой не чує баба(прокурор)
Требуют!
- як купляють вакцини Степанови, Ляшкі і Шмигалі;
- як садить Медведчуків, Януковичей Венедіктова;
- як сцить в очі своїм виборцям Зеленський.
Прямо представляю сейчас как янык прибежал к Шойгу, который уже скрылся в бункере и доедает последний бутерброд, боясь выйти наружу, где его сцапает СБУ.
Им не стыдно, реально?
А путен для Гааги это вам не сраный Милошевич
путен это ЯО.
Да и даже не столько ЯО, сколько бабки.
А за бабки Гаагские судьи и Шойгу и Яныку в бане роль девок непотребных исполнят, только свистни.
Он вже пишуть що і янмк-молодший не тонув у байкалі, а живе шикуючи в Канаді ...