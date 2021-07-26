Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров. ДОКУМЕНТ

Сын беглого президента Александр Янукович, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 40 млн грн, требует, чтобы его допросили.

Текст письма опубликовал в Фейсбуке пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир, сообщает Цензор.НЕТ.

В письме Александр Янукович утверждает, что за 7 лет его ни разу не допросили по этому делу, а сам факт уклонения от уплаты налогов не установлен - не проводится соответствующая экспертиза.

Янукович-младший требует от Венедиктовой лично рассмотреть все его жалобы и ждет официального ответа на свое письмо. Он заявил, что готов быть допрошен по этому делу и настаивает на немедленном закрытии дела или его передаче в суд.

Кирасир отметил, что копии письма сын экс-президента направил Зеленскому, Разумкову и Денисовой.

