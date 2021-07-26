Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров. ДОКУМЕНТ
Сын беглого президента Александр Янукович, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 40 млн грн, требует, чтобы его допросили.
Текст письма опубликовал в Фейсбуке пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир, сообщает Цензор.НЕТ.
В письме Александр Янукович утверждает, что за 7 лет его ни разу не допросили по этому делу, а сам факт уклонения от уплаты налогов не установлен - не проводится соответствующая экспертиза.
Янукович-младший требует от Венедиктовой лично рассмотреть все его жалобы и ждет официального ответа на свое письмо. Он заявил, что готов быть допрошен по этому делу и настаивает на немедленном закрытии дела или его передаче в суд.
Кирасир отметил, что копии письма сын экс-президента направил Зеленскому, Разумкову и Денисовой.
_Да, всё верно. Надо снайпера за его скальпом отправить.
С соответствующей компенсацией из бюджета.
Якого розміру хабар запропоновали Зеленському ?
оно по ходу всех сливать начинает...
Не надо нам Януковича.
Надо изменить систему выборов, ликвидировав многомиллионный "избирательный" залог при выборах президента, через который в бюллетенях места скупают ставленники олигархии из которых мы тупо выбираем. И еще ввести лет на 15 выборы каждый год или хотя бы раз в 2 года для возможности быстрой ротации политиков. Тогда уже лет через 5 у нас политическая ситуация очень изменится к лучшему.
Первые волнения и первые убийства активистов организовал именно он.
И лишь потом кремль это всё под себя подмял...
Пані з лисячим писком, яка бавиться у генпрокурора, хитро розвела Сашульку Стоматолуха. Ще трохи, і він прибіжить оформляти явку з повинною.
От побачите!