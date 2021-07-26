РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9828 посетителей онлайн
Новости
8 676 58

Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров. ДОКУМЕНТ

Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров. ДОКУМЕНТ

Сын беглого президента Александр Янукович, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 40 млн грн, требует, чтобы его допросили.

Текст письма опубликовал в Фейсбуке пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир, сообщает Цензор.НЕТ.

В письме Александр Янукович утверждает, что за 7 лет его ни разу не допросили по этому делу, а сам факт уклонения от уплаты налогов не установлен - не проводится соответствующая экспертиза.

Янукович-младший требует от Венедиктовой лично рассмотреть все его жалобы и ждет официального ответа на свое письмо. Он заявил, что готов быть допрошен по этому делу и настаивает на немедленном закрытии дела или его передаче в суд.

Кирасир отметил, что копии письма сын экс-президента направил Зеленскому, Разумкову и Денисовой.

Читайте: Янукович с сыном остаются под санкциями Евросоюза, - представитель Еврокомиссии Стано

Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров 01
Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров 02
Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров 03
Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров 04
Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров 05
Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров 06
Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров 07

Автор: 

Янукович Александр (316) Венедиктова Ирина (726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Воно проситься приїхати в Україну ?
Якого розміру хабар запропоновали Зеленському ?
показать весь комментарий
26.07.2021 18:56 Ответить
+14
Вавка-зрадник тут же зільє опрацію.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:57 Ответить
+13
Портнов і без хабаря приїхав.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров."
_Да, всё верно. Надо снайпера за его скальпом отправить.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:54 Ответить
Зачем? Чудо само хочет приехать
показать весь комментарий
26.07.2021 18:57 Ответить
точнее - зеленский и ермак готовят возвращение януковичей... в роли "невинно обиженных"..
С соответствующей компенсацией из бюджета.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:52 Ответить
Скоро вернутся, мусорье гнилое вернулось, сосстановилось
показать весь комментарий
26.07.2021 22:04 Ответить
Вавка-зрадник тут же зільє опрацію.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:57 Ответить
Да... это да.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:04 Ответить
Він мабуть хоче по скайпу. Хоча Портнова ніхто не чіпає то і цей може приїхати.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:15 Ответить
Воно проситься приїхати в Україну ?
Якого розміру хабар запропоновали Зеленському ?
показать весь комментарий
26.07.2021 18:56 Ответить
Портнов і без хабаря приїхав.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:59 Ответить
Ну це ж гість самого Беньяміна. Він же в нього й жив.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:03 Ответить
Шо, правда?! Если так то нетаньяху мразь ещё хуже чем я себе думал...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:08 Ответить
У нашого )
показать весь комментарий
26.07.2021 19:16 Ответить
Гм... То-то я удивился.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:19 Ответить
Та одна шайка...Вони спочатку всі в Ізраєлі були.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:21 Ответить
Наверное сказали, что в живых оставят.
оно по ходу всех сливать начинает...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:41 Ответить
Золотой батон
показать весь комментарий
26.07.2021 22:05 Ответить
Надо его папу оправдать и вернуть на место Зеленского. Хуже не будет !
показать весь комментарий
26.07.2021 18:59 Ответить
Паш.л он на х.й вместе с папай ! ))
показать весь комментарий
26.07.2021 19:03 Ответить
Возврата не может быть. Его преступлением есть то, что он обратился к Хутину, чтобы тот ввел войска в Украину. Это простить никак нельзя.
Не надо нам Януковича.
Надо изменить систему выборов, ликвидировав многомиллионный "избирательный" залог при выборах президента, через который в бюллетенях места скупают ставленники олигархии из которых мы тупо выбираем. И еще ввести лет на 15 выборы каждый год или хотя бы раз в 2 года для возможности быстрой ротации политиков. Тогда уже лет через 5 у нас политическая ситуация очень изменится к лучшему.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:12 Ответить
ну чому, може, екстрадиція називається, ото було би сміху.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:34 Ответить
Хз, хз... Вы уверены, что вернут енакиевского зэка, а не дочь ***** в зэковской шкуре?
показать весь комментарий
26.07.2021 19:17 Ответить
Ось так "потужний і рішучий" 5 років боровся з ̶о̶д̶н̶о̶п̶а̶р̶т̶і̶й̶ц̶я̶м̶и̶ регіоналами.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:59 Ответить
ну позвольте. кто этот таинственный реформатор, который не удосужился за 7 лет допросить санька - младшего пенкобежца?
показать весь комментарий
26.07.2021 18:59 Ответить
Трускавецкие курсы заканчивал?
показать весь комментарий
26.07.2021 19:09 Ответить
Ну бзднула, поки що, тільки ваша тупа компаша - https://censor.net/ru/user/486373, https://censor.net/ru/user/431980 да ти.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:36 Ответить
Заткни спермоприймач, бидло! Це загальний форум, так що не воняй.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:51 Ответить
Гадаю яник теж скоро напише листа, а потім і повернеться в Україну з таким лайном на посаді президента.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:03 Ответить
вон оно што. оказывается это гелюзеть был мЫныстром у шапкокрада.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:06 Ответить
А це, звичайно, не при Пороху овочу 13 років намалювали, так придурь?
показать весь комментарий
26.07.2021 19:53 Ответить
а криминальная разведка бывшего 6 отдела упраздненного чуркой авакяном нехочет отчитатся перед граждами Украины ну не про сына янвка а просто с якого *** грощы ъдять
показать весь комментарий
26.07.2021 19:05 Ответить
Прочел письмо до конца. Не увидел подписи: "сын енакиевского хряка".
показать весь комментарий
26.07.2021 19:07 Ответить
"Галя , ты поросятам дала ? "
показать весь комментарий
26.07.2021 20:09 Ответить
Вот и все что требовалось доказать о зеленой власти. Второй вопрос для чего это сделал тупин? Разжечь еще одно массовое возмущение украинцев властью, или показать что зеледент все-таки без яиц накануне встречи с Байденом?
показать весь комментарий
26.07.2021 19:08 Ответить
Где уголовное дело на него?
Первые волнения и первые убийства активистов организовал именно он.
И лишь потом кремль это всё под себя подмял...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:08 Ответить
Испражнение зэка не соображает, что писать нужно еврею на Банковую.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:14 Ответить
И не только писать... Вот если бы занес туда что-нибудь, то, думаю, речь шла бы об амнистии "за давностью". Тут он явно разыгрывает сценку, где постановщиком бункерный страдалец из мокшей.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:28 Ответить
єрмак вже відповів "в лічку" з пропозицією
показать весь комментарий
26.07.2021 19:16 Ответить
сашку на паРаше не радостно?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:05 Ответить
А я думал , что он умер .
показать весь комментарий
26.07.2021 20:08 Ответить
То другой,который намного меньшее зло чем это ,помер
показать весь комментарий
26.07.2021 20:30 Ответить
Верховний правитель України, радрвітий арістакрат Дєрьмак і його Буратінка Зе хочуть спробувати піти шляхом проффффесора. Побачим.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:17 Ответить
Что, тосковать по Украине стал?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:22 Ответить
сьогодні 26 липня, лист датовано 26 липня, як він надійшов, по ел-пошті, де доказ, що саме стоматолох підписав, чи особисто вручив?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:26 Ответить
Есть вечное понятие---отменить невозможно его---лучшие способ обороны, нападение. Зелёные что сегодня правят особо не виноваты с этим сынком. В первые годы после Майдана---14, 15, 16года у нас даже было некое моральное право (у общества) просто всю ту семейку банально любым способом (ну вы поняли) включая простую арматурку рифлёнку применяя. Но не сделали. Там за спиной этого сынка стоит негодяй курченко---много на пару эти хлопцы нагадили стране и народу. Но с рук сошло. А мы заганяли Сашу Белого---и загнали. Ну вот ответка пришла.Пусть допросят теперь---но вылезет много.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:29 Ответить
Ой, требует. Папу доил и ту права качет. Лет на 10 раньше бы...
показать весь комментарий
26.07.2021 20:51 Ответить
Ну по большому счёту он прав. И прокуроры у нас там где можно груши околачивают годами.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:05 Ответить
Операция по возвращению и легализации саши-стоматолога в Украину идет своим чередом.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:43 Ответить


Пані з лисячим писком, яка бавиться у генпрокурора, хитро розвела Сашульку Стоматолуха. Ще трохи, і він прибіжить оформляти явку з повинною.
От побачите!
показать весь комментарий
26.07.2021 22:37 Ответить
Шо деньги кончились?Ведь украли десятки миллиардов долларов из бюджета...Или фсб все отжали???
показать весь комментарий
26.07.2021 23:08 Ответить
Адресс указал кацапский, а номер телефона указал киевский. Может он в Киеве?
показать весь комментарий
27.07.2021 08:30 Ответить
Той випадок, коли професійне тупоголовство прокурворів є корисним.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:41 Ответить
А что dопрос освобожdает от уплаты налогов!! Хотя этот козломорdый Потрнов всё может состряпать!!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:30 Ответить
 
 