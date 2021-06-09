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Новости За рубежом
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Янукович с сыном остаются под санкциями Евросоюза, - представитель Еврокомиссии Стано

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Янукович с сыном остаются под санкциями Евросоюза, - представитель Еврокомиссии Стано

В Еврокомиссии подтвердили, что Суд ЕС аннулировал старые санкции Евросоюза против Виктора и Александра Януковичей, но они продолжают оставаться под действием ограничительных мер Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Спикер подчеркнул, что действующие санкции против Януковичей, которые заключаются в замораживании активов, продолжают действовать.

"Они остаются под действием ограничительных мер на основании нормативно-правового акта, принятого в марте этого 2021 года", - сказал Стано.

Представитель внешнеполитической службы ЕС напомнил, что действующие санкции продолжают действовать до 6 марта 2022 года и традиционно к тому времени, как срок действия ограничений истекает, Совет ЕС ежегодно принимает решение, продлевать их или нет.

"Любое обновление потребует консенсуса всех стран-членов", - напомнил Стано.

В то же время он не стал отвечать на вопрос, какие последствия это решение может иметь для санкционных режимов ЕС. "Мы приняли решение во внимание, но его и последствия анализирует Совет ЕС", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, ранее суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Против какого из Януковичей? Ростовского двойника?
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09.06.2021 14:15 Ответить
Янукович із сином залишаються під санкціями Євросоюзу, - представник Єврокомісії Стано - Цензор.НЕТ 4377
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09.06.2021 14:27 Ответить
а что у тебя с прокси? Неужели товарищ майор не смог выдать что-то более нормальное?
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09.06.2021 14:53 Ответить
Янукович із сином залишаються під санкціями Євросоюзу, - представник Єврокомісії Стано - Цензор.НЕТ 4969
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09.06.2021 16:27 Ответить
- эти казлы мешают тебе жить!- да федорыч?
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09.06.2021 20:57 Ответить
 
 