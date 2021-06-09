Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Суд ЕС общей юрисдикции впервые аннулировал санкции Евросоюза, применены против беглого экс-президента Виктора Януковича.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 о продлении санкций, наложенных на Януковича и его сына Александра. То есть решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.
"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжение", - объяснил суд свое решение.
Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.
Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым он смог делать вывод о том, что право заинтересованных лиц на рассмотрение их дела в разумные сроки были соблюдены.
"В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы выполняли право на защиту и право на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела", - говорится в сообщении суда.
Пожалуйста, подождите...
Яка ганьба... і воно ще сміє покладати квіти Небесній сотні...
...
А що про це скаже пласкоморда мокшанська самка бєня-діктова?
А скоріше цього зеленський і домогався - компромат з виступів у саунах мабуть не лише в путєна зберегся...
Відлік третій рік веде
Як керує Вова…
З його рота брехня йде,
Правди там ні слова.
Вова за крвід брехав,
Й за реформи браві.
Все в бік п'ятого махав,
Заважають «праві».
А нарід вже бачить сам,
Як він помилився,
Бо довірився цим псам,
Щоб пішли - молився.
Вже не дивиться «відос»,
Стало гірше жити.
А Вован ще й малорос,
Руським світом шитий.
А щоб рейтинг зберегти,
Все до рук прибрати.
Бігус йде допомогти,
«РНБО» - «карати».
Десь за місяць, чи за два,
Й цим не буде віри.
Повертається «братва»,
Майдану вампіри.
Бо, що обіцяв - нема,
Бездарі всім правлять.
Зачекалася тюрма,
Вже за Зелі справи.
Референдуми й суди,
Мають ще в запасі.
Як замести всі сліди?
Відповідь на часі.
08.06.2021
Анатолій Березенський
А активов в Европе - на миллиарды.
Что ещё надо доказывать?
Если простой человек со средней зарплатой купит в лоб дом за полмиллиона, к нему придут письма из налоговой: откуда бабло.
Так почему это в отношении политиков не работает?
Потому что у них дорогие адвокаты?