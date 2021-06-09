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Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича

Суд ЕС общей юрисдикции впервые аннулировал санкции Евросоюза, применены против беглого экс-президента Виктора Януковича.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 о продлении санкций, наложенных на Януковича и его сына Александра. То есть решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжение", - объяснил суд свое решение.

Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.

Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым он смог делать вывод о том, что право заинтересованных лиц на рассмотрение их дела в разумные сроки были соблюдены.

"В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы выполняли право на защиту и право на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела", - говорится в сообщении суда.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
То санкції зняли, бо зеленський так прокурватурі наказав ?
Яка ганьба... і воно ще сміє покладати квіти Небесній сотні...
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09.06.2021 12:40
+8
Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича - Цензор.НЕТ 8252

...
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09.06.2021 12:45
+7
всё витёк, теперь можешь покупать билет *****-Киев, рукоблуд с мертвечуком встретят хлебом солью, не переживай с вовком всё порешали.
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09.06.2021 12:43
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Правила форума Совет форумчан
То санкції зняли, бо зеленський так прокурватурі наказав ?
Яка ганьба... і воно ще сміє покладати квіти Небесній сотні...
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09.06.2021 12:40 Ответить
Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.
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09.06.2021 12:46 Ответить
Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича - Цензор.НЕТ 8027
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09.06.2021 12:48 Ответить
....тридвараса !!!)))
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09.06.2021 12:52 Ответить
Путь нелегкий, длинный но это путь возвращения.
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09.06.2021 12:42 Ответить
А коли вже треба спiвати.Ще не...
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09.06.2021 12:42 Ответить
всё витёк, теперь можешь покупать билет *****-Киев, рукоблуд с мертвечуком встретят хлебом солью, не переживай с вовком всё порешали.
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09.06.2021 12:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=X_EqLL258K8 40.00 - Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича - Цензор.НЕТ 7878
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09.06.2021 12:45 Ответить
Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича - Цензор.НЕТ 7638Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича - Цензор.НЕТ 7638Извените ошибся временем https://www.youtube.com/watch?v=X_EqLL258K8 3:02:51- мин
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09.06.2021 13:05 Ответить
Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича - Цензор.НЕТ 8252

...
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09.06.2021 12:45 Ответить
Не помогли санкции? Эх Европа, трусливая и жадная.
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09.06.2021 12:45 Ответить
А який сенс намогатись допомогти неробі ???))))
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09.06.2021 12:51 Ответить
Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича - Цензор.НЕТ 5815Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича - Цензор.НЕТ 5815
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09.06.2021 12:46 Ответить
Вместо овоща посадит миллиард деревьев
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09.06.2021 12:49 Ответить
Чекаємо на повернення "блудного сина" !!!)))
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09.06.2021 12:50 Ответить
Социология показывает, что у Петра нет шансов на возвращение.)
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09.06.2021 13:04 Ответить
поэтому скоро -
Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича - Цензор.НЕТ 3342
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09.06.2021 13:53 Ответить
Еще одна победа клоуна
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09.06.2021 12:58 Ответить
Тараров, єрмак і портнов працюють під дахом Наймогутнішого лідера ******** епохи. Так 73%? Немає ще плівок Фігуса, як Медведчук вирішував с Порошенко про зняття санкцій з Овоща?
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09.06.2021 12:59 Ответить
Ждём с минуты на минуту на Цензоре заяву сывочолого, что при нём такого не было. И что все санкции придумал лично он, ещё будучи министром в кабмине Азирова.))
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09.06.2021 13:03 Ответить
Сараче, сараче, єк тобі Порох напудив-єс у гузичник...
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09.06.2021 13:11 Ответить
Ждём с минуты на минуту на Цензоре заяву Членограя, что он не причём. И что все санкции это пережиток Порошенковщины, и воопче - какая разница.))
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09.06.2021 13:56 Ответить
Головне не спаліть Хонку, щоб Хведоровичу було куди вернутися.
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09.06.2021 13:06 Ответить
Негайно накрути цей крутяк собі на писюна!
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09.06.2021 13:12 Ответить
от і все, що треба розуміти: прокурватура затягнула "попередні розслідування" по януковощу на такий термін, що санкції почали знімати.
А що про це скаже пласкоморда мокшанська самка бєня-діктова?
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09.06.2021 13:11 Ответить
Как я и говорил,ценности Европы уже давно превратились в гниющий кусок гуано.
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09.06.2021 13:21 Ответить
Зелена плісніва й це просрала...
А скоріше цього зеленський і домогався - компромат з виступів у саунах мабуть не лише в путєна зберегся...
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09.06.2021 13:29 Ответить
ЯК НЕ ХОЧЕТЬСЯ В ТЮРМУ
Відлік третій рік веде
Як керує Вова…
З його рота брехня йде,
Правди там ні слова.

Вова за крвід брехав,
Й за реформи браві.
Все в бік п'ятого махав,
Заважають «праві».

А нарід вже бачить сам,
Як він помилився,
Бо довірився цим псам,
Щоб пішли - молився.

Вже не дивиться «відос»,
Стало гірше жити.
А Вован ще й малорос,
Руським світом шитий.

А щоб рейтинг зберегти,
Все до рук прибрати.
Бігус йде допомогти,
«РНБО» - «карати».

Десь за місяць, чи за два,
Й цим не буде віри.
Повертається «братва»,
Майдану вампіри.

Бо, що обіцяв - нема,
Бездарі всім правлять.
Зачекалася тюрма,
Вже за Зелі справи.

Референдуми й суди,
Мають ще в запасі.
Як замести всі сліди?
Відповідь на часі.
08.06.2021
Анатолій Березенський
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09.06.2021 13:30 Ответить
и парашенко и зеленый действуют по указке из рашки
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09.06.2021 13:44 Ответить
Игорь Харитон действует по указке голосов в голове
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09.06.2021 13:58 Ответить
Жаль, шо успел убежать, а так, все ожидаемо!
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09.06.2021 13:49 Ответить
Это полный Пи...
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09.06.2021 13:51 Ответить
Это сделали шокин, ярема, луценко, венедиктова. Разумеется, по указке своих хозяев.
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09.06.2021 13:52 Ответить
Латвия, Литва, Эстония - кучму и комуняк и рыгов не выбирали. И, как конченые рыги, про "внешнее управление" не ныли.
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09.06.2021 15:19 Ответить
Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича - Цензор.НЕТ 1105
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09.06.2021 14:02 Ответить
Не знаю кто врет или манипулирует, Цензор или Украинская правда (https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/9/7296615/). Ссілаются на один и тотже источник
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09.06.2021 14:10 Ответить
У Януковича была зарплата, условно говоря, 1000 евро в месяц.
А активов в Европе - на миллиарды.
Что ещё надо доказывать?
Если простой человек со средней зарплатой купит в лоб дом за полмиллиона, к нему придут письма из налоговой: откуда бабло.
Так почему это в отношении политиков не работает?
Потому что у них дорогие адвокаты?
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09.06.2021 15:06 Ответить
 
 