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Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича

Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомили в пресслужбі суду.

Суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовженнясанкцій, накладених на Януковича і його сина Олександра. Тобто рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Вони полягали у заморожуванні активів.

"Рада ЄС не змогла продемонструвати, що право на захист і право на ефективний судовий захист були дотримані в кримінальних процесах, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження", - пояснив суд своє рішення.

Суд зазначив, що в тих випадках, коли проти особи застосовуються обмежувальні заходи протягом декількох років, по суті, в зв'язку з триваючим попереднім розслідуванням Генеральною прокуратурою України, Рада ЄС зобов'язана перевірити, чи було дотримано право цієї людини на судовий розгляд в розумні терміни, перш ніж Рада вирішить, чи продовжувати ці заходи вчергове.

Таким чином, Рада ЄС мала вказати причини, за якими вона змогла робити висновок про те, що право зацікавлених осіб на розгляд їх справи в розумні терміни були дотримані.

"За цих обставин Суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення оскаржуваних актів Рада переконалася, що українські судові органи дотримали права на захист і права на ефективний судовий захист цих осіб в контексті цієї кримінальної справи", - йдеться у повідомленні суду.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
То санкції зняли, бо зеленський так прокурватурі наказав ?
Яка ганьба... і воно ще сміє покладати квіти Небесній сотні...
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09.06.2021 12:40
+8
Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича - Цензор.НЕТ 8252

...
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09.06.2021 12:45
+7
всё витёк, теперь можешь покупать билет *****-Киев, рукоблуд с мертвечуком встретят хлебом солью, не переживай с вовком всё порешали.
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09.06.2021 12:43
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То санкції зняли, бо зеленський так прокурватурі наказав ?
Яка ганьба... і воно ще сміє покладати квіти Небесній сотні...
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09.06.2021 12:40 Відповісти
Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.
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09.06.2021 12:46 Відповісти
Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича - Цензор.НЕТ 8027
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09.06.2021 12:48 Відповісти
....тридвараса !!!)))
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09.06.2021 12:52 Відповісти
Путь нелегкий, длинный но это путь возвращения.
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09.06.2021 12:42 Відповісти
А коли вже треба спiвати.Ще не...
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09.06.2021 12:42 Відповісти
всё витёк, теперь можешь покупать билет *****-Киев, рукоблуд с мертвечуком встретят хлебом солью, не переживай с вовком всё порешали.
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09.06.2021 12:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=X_EqLL258K8 40.00 - Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича - Цензор.НЕТ 7878
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09.06.2021 12:45 Відповісти
Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича - Цензор.НЕТ 7638Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича - Цензор.НЕТ 7638Извените ошибся временем https://www.youtube.com/watch?v=X_EqLL258K8 3:02:51- мин
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09.06.2021 13:05 Відповісти
Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича - Цензор.НЕТ 8252

...
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09.06.2021 12:45 Відповісти
Не помогли санкции? Эх Европа, трусливая и жадная.
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09.06.2021 12:45 Відповісти
А який сенс намогатись допомогти неробі ???))))
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09.06.2021 12:51 Відповісти
Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича - Цензор.НЕТ 5815Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича - Цензор.НЕТ 5815
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09.06.2021 12:46 Відповісти
Вместо овоща посадит миллиард деревьев
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09.06.2021 12:49 Відповісти
Чекаємо на повернення "блудного сина" !!!)))
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09.06.2021 12:50 Відповісти
Социология показывает, что у Петра нет шансов на возвращение.)
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09.06.2021 13:04 Відповісти
поэтому скоро -
Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича - Цензор.НЕТ 3342
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09.06.2021 13:53 Відповісти
Еще одна победа клоуна
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09.06.2021 12:58 Відповісти
Тараров, єрмак і портнов працюють під дахом Наймогутнішого лідера ******** епохи. Так 73%? Немає ще плівок Фігуса, як Медведчук вирішував с Порошенко про зняття санкцій з Овоща?
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09.06.2021 12:59 Відповісти
Ждём с минуты на минуту на Цензоре заяву сывочолого, что при нём такого не было. И что все санкции придумал лично он, ещё будучи министром в кабмине Азирова.))
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09.06.2021 13:03 Відповісти
Сараче, сараче, єк тобі Порох напудив-єс у гузичник...
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09.06.2021 13:11 Відповісти
Ждём с минуты на минуту на Цензоре заяву Членограя, что он не причём. И что все санкции это пережиток Порошенковщины, и воопче - какая разница.))
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09.06.2021 13:56 Відповісти
Головне не спаліть Хонку, щоб Хведоровичу було куди вернутися.
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09.06.2021 13:06 Відповісти
Негайно накрути цей крутяк собі на писюна!
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09.06.2021 13:12 Відповісти
от і все, що треба розуміти: прокурватура затягнула "попередні розслідування" по януковощу на такий термін, що санкції почали знімати.
А що про це скаже пласкоморда мокшанська самка бєня-діктова?
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09.06.2021 13:11 Відповісти
Как я и говорил,ценности Европы уже давно превратились в гниющий кусок гуано.
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09.06.2021 13:21 Відповісти
Зелена плісніва й це просрала...
А скоріше цього зеленський і домогався - компромат з виступів у саунах мабуть не лише в путєна зберегся...
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09.06.2021 13:29 Відповісти
ЯК НЕ ХОЧЕТЬСЯ В ТЮРМУ
Відлік третій рік веде
Як керує Вова…
З його рота брехня йде,
Правди там ні слова.

Вова за крвід брехав,
Й за реформи браві.
Все в бік п'ятого махав,
Заважають «праві».

А нарід вже бачить сам,
Як він помилився,
Бо довірився цим псам,
Щоб пішли - молився.

Вже не дивиться «відос»,
Стало гірше жити.
А Вован ще й малорос,
Руським світом шитий.

А щоб рейтинг зберегти,
Все до рук прибрати.
Бігус йде допомогти,
«РНБО» - «карати».

Десь за місяць, чи за два,
Й цим не буде віри.
Повертається «братва»,
Майдану вампіри.

Бо, що обіцяв - нема,
Бездарі всім правлять.
Зачекалася тюрма,
Вже за Зелі справи.

Референдуми й суди,
Мають ще в запасі.
Як замести всі сліди?
Відповідь на часі.
08.06.2021
Анатолій Березенський
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09.06.2021 13:30 Відповісти
и парашенко и зеленый действуют по указке из рашки
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09.06.2021 13:44 Відповісти
Игорь Харитон действует по указке голосов в голове
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09.06.2021 13:58 Відповісти
Жаль, шо успел убежать, а так, все ожидаемо!
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09.06.2021 13:49 Відповісти
Это полный Пи...
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09.06.2021 13:51 Відповісти
Это сделали шокин, ярема, луценко, венедиктова. Разумеется, по указке своих хозяев.
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09.06.2021 13:52 Відповісти
Латвия, Литва, Эстония - кучму и комуняк и рыгов не выбирали. И, как конченые рыги, про "внешнее управление" не ныли.
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09.06.2021 15:19 Відповісти
Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича - Цензор.НЕТ 1105
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09.06.2021 14:02 Відповісти
Не знаю кто врет или манипулирует, Цензор или Украинская правда (https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/9/7296615/). Ссілаются на один и тотже источник
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09.06.2021 14:10 Відповісти
У Януковича была зарплата, условно говоря, 1000 евро в месяц.
А активов в Европе - на миллиарды.
Что ещё надо доказывать?
Если простой человек со средней зарплатой купит в лоб дом за полмиллиона, к нему придут письма из налоговой: откуда бабло.
Так почему это в отношении политиков не работает?
Потому что у них дорогие адвокаты?
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09.06.2021 15:06 Відповісти
 
 