Суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича

Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомили в пресслужбі суду.

Суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовженнясанкцій, накладених на Януковича і його сина Олександра. Тобто рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Вони полягали у заморожуванні активів.

"Рада ЄС не змогла продемонструвати, що право на захист і право на ефективний судовий захист були дотримані в кримінальних процесах, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження", - пояснив суд своє рішення.

Суд зазначив, що в тих випадках, коли проти особи застосовуються обмежувальні заходи протягом декількох років, по суті, в зв'язку з триваючим попереднім розслідуванням Генеральною прокуратурою України, Рада ЄС зобов'язана перевірити, чи було дотримано право цієї людини на судовий розгляд в розумні терміни, перш ніж Рада вирішить, чи продовжувати ці заходи вчергове.

Таким чином, Рада ЄС мала вказати причини, за якими вона змогла робити висновок про те, що право зацікавлених осіб на розгляд їх справи в розумні терміни були дотримані.

"За цих обставин Суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення оскаржуваних актів Рада переконалася, що українські судові органи дотримали права на захист і права на ефективний судовий захист цих осіб в контексті цієї кримінальної справи", - йдеться у повідомленні суду.

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