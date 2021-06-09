Янукович із сином залишаються під санкціями Євросоюзу, - представник Єврокомісії Стано

У Єврокомісії підтвердили, що Суд ЄС анулював старі санкції Євросоюзу проти Віктора та Олександра Януковичів, але вони продовжують залишатися під дією обмежувальних заходів Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це на брифінгу в Брюсселі заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Спікер підкреслив, що чинні санкції проти Януковичів, які полягають в замороженні активів, продовжують діяти.

"Вони залишаються під дією обмежувальних заходів на підставі нормативно-правового акта, схваленого в березні цього 2021 року", - сказав Стано.

Представник зовнішньополітичної служби ЄС нагадав, що чинні санкції продовжують діяти до 6 березня 2022 року і традиційно, до того часу, як термін дії обмежень збігає, Рада ЄС щороку ухвалює рішення, продовжувати їх чи ні.

"Будь-яке оновлення потребуватиме консенсусу всіх країн-членів", - нагадав Стано.

Водночас він не став відповідати на питання, які наслідки це рішення може мати для санкційних режимів ЄС. "Ми взяли рішення до уваги, але його та його наслідки аналізує Рада ЄС", - сказав речник.

Нагадаємо, раніше суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича.

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