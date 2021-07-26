Син Януковича написав листа Венедіктовій: скаржиться на бездіяльність прокурорів. ДОКУМЕНТ

Син президента-втікача Олександр Янукович, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків на 40 млн грн, вимагає, щоб його допитали.

Текст листа опублікував у Фейсбуці прессекретар Олександра Януковича Юрій Кірасир, повідомляє Цензор.НЕТ.

У листі Олександр Янукович стверджує, що за 7 років його жодного разу не допитали у цій справі, а сам факт ухилення від сплати податків не встановлено - не проводиться відповідна експертиза.

Янукович-молодший вимагає від Венедіктової особисто розглянути всі його скарги і чекає офіційної відповіді на свій лист. Він заявив, що готовий бути допитаний у цій справі і наполягає на негайному закритті справи або її передачі в суд.

Кірасир зазначив, що копії листа син експрезидента направив Зеленському, Разумкову і Денісовій.













