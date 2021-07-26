УКР
Син Януковича написав листа Венедіктовій: скаржиться на бездіяльність прокурорів. ДОКУМЕНТ

Син президента-втікача Олександр Янукович, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків на 40 млн грн, вимагає, щоб його допитали.

Текст листа опублікував у Фейсбуці прессекретар Олександра Януковича Юрій Кірасір, повідомляє Цензор.НЕТ.

У листі Олександр Янукович стверджує, що за 7 років його жодного разу не допитали у цій справі, а сам факт ухилення від сплати податків не встановлено - не проводиться відповідна експертиза.

Янукович-молодший вимагає від Венедіктової особисто розглянути всі його скарги і чекає офіційної відповіді на свій лист. Він заявив, що готовий бути допитаний у цій справі і наполягає на негайному закритті справи або її передачі в суд.

Кірасир зазначив, що копії листа син експрезидента направив Зеленському, Разумкову і Денісовій.

Син Януковича написав листа Венедіктовій: скаржиться на бездіяльність прокурорів 01
Син Януковича написав листа Венедіктовій: скаржиться на бездіяльність прокурорів 02
Син Януковича написав листа Венедіктовій: скаржиться на бездіяльність прокурорів 03
Син Януковича написав листа Венедіктовій: скаржиться на бездіяльність прокурорів 04
Син Януковича написав листа Венедіктовій: скаржиться на бездіяльність прокурорів 05
Син Януковича написав листа Венедіктовій: скаржиться на бездіяльність прокурорів 06
Син Януковича написав листа Венедіктовій: скаржиться на бездіяльність прокурорів 07

Янукович Олександр Венедіктова Ірина
Воно проситься приїхати в Україну ?
Якого розміру хабар запропоновали Зеленському ?
26.07.2021 18:56
+14
Вавка-зрадник тут же зільє опрацію.
26.07.2021 18:57
+13
Портнов і без хабаря приїхав.
26.07.2021 18:59
"Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров."
_Да, всё верно. Надо снайпера за его скальпом отправить.
26.07.2021 18:54
Зачем? Чудо само хочет приехать
26.07.2021 18:57
точнее - зеленский и ермак готовят возвращение януковичей... в роли "невинно обиженных"..
С соответствующей компенсацией из бюджета.
26.07.2021 19:52
Скоро вернутся, мусорье гнилое вернулось, сосстановилось
26.07.2021 22:04
Вавка-зрадник тут же зільє опрацію.
26.07.2021 18:57
Да... это да.
26.07.2021 19:04
Він мабуть хоче по скайпу. Хоча Портнова ніхто не чіпає то і цей може приїхати.
26.07.2021 20:15
Воно проситься приїхати в Україну ?
Якого розміру хабар запропоновали Зеленському ?
26.07.2021 18:56
Портнов і без хабаря приїхав.
26.07.2021 18:59
Ну це ж гість самого Беньяміна. Він же в нього й жив.
26.07.2021 19:03
Шо, правда?! Если так то нетаньяху мразь ещё хуже чем я себе думал...
показати весь коментар
26.07.2021 19:08
У нашого )
26.07.2021 19:16
Гм... То-то я удивился.
26.07.2021 19:19
Та одна шайка...Вони спочатку всі в Ізраєлі були.
26.07.2021 19:21
Наверное сказали, что в живых оставят.
оно по ходу всех сливать начинает...
26.07.2021 19:41
Золотой батон
26.07.2021 22:05
Надо его папу оправдать и вернуть на место Зеленского. Хуже не будет !
26.07.2021 18:59
Паш.л он на х.й вместе с папай ! ))
26.07.2021 19:03
Возврата не может быть. Его преступлением есть то, что он обратился к Хутину, чтобы тот ввел войска в Украину. Это простить никак нельзя.
Не надо нам Януковича.
Надо изменить систему выборов, ликвидировав многомиллионный "избирательный" залог при выборах президента, через который в бюллетенях места скупают ставленники олигархии из которых мы тупо выбираем. И еще ввести лет на 15 выборы каждый год или хотя бы раз в 2 года для возможности быстрой ротации политиков. Тогда уже лет через 5 у нас политическая ситуация очень изменится к лучшему.
26.07.2021 19:12
ну чому, може, екстрадиція називається, ото було би сміху.
26.07.2021 20:34
Хз, хз... Вы уверены, что вернут енакиевского зэка, а не дочь ***** в зэковской шкуре?
26.07.2021 19:17
Ось так "потужний і рішучий" 5 років боровся з ̶о̶д̶н̶о̶п̶а̶р̶т̶і̶й̶ц̶я̶м̶и̶ регіоналами.
26.07.2021 18:59
ну позвольте. кто этот таинственный реформатор, который не удосужился за 7 лет допросить санька - младшего пенкобежца?
26.07.2021 18:59
Трускавецкие курсы заканчивал?
26.07.2021 19:09
Ну бзднула, поки що, тільки ваша тупа компаша - https://censor.net/ru/user/486373, https://censor.net/ru/user/431980 да ти.
26.07.2021 19:36
Заткни спермоприймач, бидло! Це загальний форум, так що не воняй.
26.07.2021 19:51
Гадаю яник теж скоро напише листа, а потім і повернеться в Україну з таким лайном на посаді президента.
26.07.2021 19:03
вон оно што. оказывается это гелюзеть был мЫныстром у шапкокрада.
26.07.2021 19:06
А це, звичайно, не при Пороху овочу 13 років намалювали, так придурь?
26.07.2021 19:53
а криминальная разведка бывшего 6 отдела упраздненного чуркой авакяном нехочет отчитатся перед граждами Украины ну не про сына янвка а просто с якого *** грощы ъдять
26.07.2021 19:05
Прочел письмо до конца. Не увидел подписи: "сын енакиевского хряка".
26.07.2021 19:07
"Галя , ты поросятам дала ? "
26.07.2021 20:09
Вот и все что требовалось доказать о зеленой власти. Второй вопрос для чего это сделал тупин? Разжечь еще одно массовое возмущение украинцев властью, или показать что зеледент все-таки без яиц накануне встречи с Байденом?
26.07.2021 19:08
Где уголовное дело на него?
Первые волнения и первые убийства активистов организовал именно он.
И лишь потом кремль это всё под себя подмял...
26.07.2021 19:08
Испражнение зэка не соображает, что писать нужно еврею на Банковую.
26.07.2021 19:14
И не только писать... Вот если бы занес туда что-нибудь, то, думаю, речь шла бы об амнистии "за давностью". Тут он явно разыгрывает сценку, где постановщиком бункерный страдалец из мокшей.
26.07.2021 19:28
єрмак вже відповів "в лічку" з пропозицією
26.07.2021 19:16
сашку на паРаше не радостно?
26.07.2021 20:05
А я думал , что он умер .
26.07.2021 20:08
То другой,который намного меньшее зло чем это ,помер
26.07.2021 20:30
Верховний правитель України, радрвітий арістакрат Дєрьмак і його Буратінка Зе хочуть спробувати піти шляхом проффффесора. Побачим.
26.07.2021 20:17
Что, тосковать по Украине стал?
26.07.2021 20:22
сьогодні 26 липня, лист датовано 26 липня, як він надійшов, по ел-пошті, де доказ, що саме стоматолох підписав, чи особисто вручив?
26.07.2021 20:26
Есть вечное понятие---отменить невозможно его---лучшие способ обороны, нападение. Зелёные что сегодня правят особо не виноваты с этим сынком. В первые годы после Майдана---14, 15, 16года у нас даже было некое моральное право (у общества) просто всю ту семейку банально любым способом (ну вы поняли) включая простую арматурку рифлёнку применяя. Но не сделали. Там за спиной этого сынка стоит негодяй курченко---много на пару эти хлопцы нагадили стране и народу. Но с рук сошло. А мы заганяли Сашу Белого---и загнали. Ну вот ответка пришла.Пусть допросят теперь---но вылезет много.
26.07.2021 20:29
Ой, требует. Папу доил и ту права качет. Лет на 10 раньше бы...
26.07.2021 20:51
Ну по большому счёту он прав. И прокуроры у нас там где можно груши околачивают годами.
26.07.2021 21:05
Операция по возвращению и легализации саши-стоматолога в Украину идет своим чередом.
26.07.2021 21:43


Пані з лисячим писком, яка бавиться у генпрокурора, хитро розвела Сашульку Стоматолуха. Ще трохи, і він прибіжить оформляти явку з повинною.
От побачите!
26.07.2021 22:37
Шо деньги кончились?Ведь украли десятки миллиардов долларов из бюджета...Или фсб все отжали???
26.07.2021 23:08
Адресс указал кацапский, а номер телефона указал киевский. Может он в Киеве?
27.07.2021 08:30
Той випадок, коли професійне тупоголовство прокурворів є корисним.
27.07.2021 09:41
А что dопрос освобожdает от уплаты налогов!! Хотя этот козломорdый Потрнов всё может состряпать!!
27.07.2021 12:30
 
 