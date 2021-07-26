Син Януковича написав листа Венедіктовій: скаржиться на бездіяльність прокурорів. ДОКУМЕНТ
Син президента-втікача Олександр Янукович, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків на 40 млн грн, вимагає, щоб його допитали.
Текст листа опублікував у Фейсбуці прессекретар Олександра Януковича Юрій Кірасир, повідомляє Цензор.НЕТ.
У листі Олександр Янукович стверджує, що за 7 років його жодного разу не допитали у цій справі, а сам факт ухилення від сплати податків не встановлено - не проводиться відповідна експертиза.
Янукович-молодший вимагає від Венедіктової особисто розглянути всі його скарги і чекає офіційної відповіді на свій лист. Він заявив, що готовий бути допитаний у цій справі і наполягає на негайному закритті справи або її передачі в суд.
Кірасир зазначив, що копії листа син експрезидента направив Зеленському, Разумкову і Денісовій.
_Да, всё верно. Надо снайпера за его скальпом отправить.
С соответствующей компенсацией из бюджета.
Якого розміру хабар запропоновали Зеленському ?
оно по ходу всех сливать начинает...
Не надо нам Януковича.
Надо изменить систему выборов, ликвидировав многомиллионный "избирательный" залог при выборах президента, через который в бюллетенях места скупают ставленники олигархии из которых мы тупо выбираем. И еще ввести лет на 15 выборы каждый год или хотя бы раз в 2 года для возможности быстрой ротации политиков. Тогда уже лет через 5 у нас политическая ситуация очень изменится к лучшему.
Первые волнения и первые убийства активистов организовал именно он.
И лишь потом кремль это всё под себя подмял...
Пані з лисячим писком, яка бавиться у генпрокурора, хитро розвела Сашульку Стоматолуха. Ще трохи, і він прибіжить оформляти явку з повинною.
От побачите!