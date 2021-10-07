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"Дело Межигорья": ВАКС заочно арестовал Януковича

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть с его (Янукович. - Ред.) участием вопрос о применении избранной меры пресечения", - заявил судья.

Как сообщалось, НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - сообщила пресс-служба НАБУ в "Телеграмм-канале".

Действия экс-президента и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. А.Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Также читайте: Арестовать Януковича и его сына просят НАБУ и САП

Автор: 

Межигорье (803) Янукович Виктор (30786) Антикоррупционный суд (1209)


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И что? а что есть по факту? По факту его ставленники и управляют Украиной.
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07.10.2021 14:19 Ответить
Твою ж мать... лучше поздно, чем никому (с) ))
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07.10.2021 14:21 Ответить
Так пусть пойдут в ту тюрьму, где он заочно уже сидит и отвезут в кпз, где он продолжит заочно сидеть в ожидании суда.
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07.10.2021 14:25 Ответить
Это который уже раз его, бедного, заочно арестовывают?
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07.10.2021 14:45 Ответить
даже не верится ))
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07.10.2021 14:58 Ответить
Ой, баЮса, баЮса!..
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07.10.2021 15:06 Ответить
Дважды несудимого да ещё заочно! Жесть. Федорович на пенечках чуть равновесие не потерял
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07.10.2021 15:46 Ответить
 
 