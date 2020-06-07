"Межигір'ям" фактично керують активісти, - Малюська
Резиденцією президента-втікача Януковича "Межигір'я" фактично керують громадські активісти.
Про це міністр юстиції України Денис Малюська повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Межигір’я" формально мало перейти в управління Агентства з розшуку і виявлення активів. У реальності в "Межигір’ї" працюють громадські активісти відразу після Майдану. Вони захопили, не захопили... почали керувати "Межигір’ям". Там проводять екскурсії. Вони за це беруть гроші. Загалом вони і утримують цей об’єкт. Нічого трагічного там не відбувається. Якесь збереження майна там є", – сказав Малюська.
Він додав, що відповідно до законодавства майно мало б перейти за конкурсом до офіційного управителя, компанії з управління активами, яка, наприклад, зобов’язалася б розвивати "Межигір’я".
"Це мало б статися з "Межигір’ям". Але через політичні складнощі цього питання, тому що люди, які там працюють, особливо не хотіли цей актив залишати, а небезпеки для активу немає, відповідно там, мені здається, нічого і не відбувається. Він як і був у користуванні цих людей, так і залишається", - заявив Малюська.
У травні колишній начальник управління менеджменту активів Агентства з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, (АРМА) Віталій Різник у своєму блозі на Цензор.НЕТ заявив, що колишня резиденція президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" перейшла під контроль пов'язаної з Малюською компанії. Сам міністр спростував цю інформацію.
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Реальність: ще одна прибуткова "точка" для "активістів". І спробуй відібрати на користь держави - відразу з'являться "патріоти" в камуфляжі зі зброєю (щойно с фронту) і не допустять реваншу 5 колони і агентів кремля.
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.
https://www.economics-prorok.com/2016/12/blog-post_629.html
З архіву..
🤣
Там давно рыготитуханы небось.
https://glavcom.ua/news/yushchenko-podaruvav-mezhigirya-yanukovichu-na-den-narodzhennya-ale-prodovzhuje-ce-prihovuvati-dokument-389715.html