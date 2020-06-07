"Межигір'ям" фактично керують активісти, - Малюська

Резиденцією президента-втікача Януковича "Межигір'я" фактично керують громадські активісти.

Про це міністр юстиції України Денис Малюська повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Межигір’я" формально мало перейти в управління Агентства з розшуку і виявлення активів. У реальності в "Межигір’ї" працюють громадські активісти відразу після Майдану. Вони захопили, не захопили... почали керувати "Межигір’ям". Там проводять екскурсії. Вони за це беруть гроші. Загалом вони і утримують цей об’єкт. Нічого трагічного там не відбувається. Якесь збереження майна там є", – сказав Малюська.

Він додав, що відповідно до законодавства майно мало б перейти за конкурсом до офіційного управителя, компанії з управління активами, яка, наприклад, зобов’язалася б розвивати "Межигір’я".

"Це мало б статися з "Межигір’ям". Але через політичні складнощі цього питання, тому що люди, які там працюють, особливо не хотіли цей актив залишати, а небезпеки для активу немає, відповідно там, мені здається, нічого і не відбувається. Він як і був у користуванні цих людей, так і залишається", - заявив Малюська.

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У травні колишній начальник управління менеджменту активів Агентства з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, (АРМА) Віталій Різник у своєму блозі на Цензор.НЕТ заявив, що колишня резиденція президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" перейшла під контроль пов'язаної з Малюською компанії. Сам міністр спростував цю інформацію.