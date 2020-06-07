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"Межигір'ям" фактично керують активісти, - Малюська

Резиденцією президента-втікача Януковича "Межигір'я" фактично керують громадські активісти.

Про це міністр юстиції України Денис Малюська повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Межигір’я" формально мало перейти в управління Агентства з розшуку і виявлення активів. У реальності в "Межигір’ї" працюють громадські активісти відразу після Майдану. Вони захопили, не захопили... почали керувати "Межигір’ям". Там проводять екскурсії. Вони за це беруть гроші. Загалом вони і утримують цей об’єкт. Нічого трагічного там не відбувається. Якесь збереження майна там є", – сказав Малюська.

Він додав, що відповідно до законодавства майно мало б перейти за конкурсом до офіційного управителя, компанії з управління активами, яка, наприклад, зобов’язалася б розвивати "Межигір’я".

"Це мало б статися з "Межигір’ям". Але через політичні складнощі цього питання, тому що люди, які там працюють, особливо не хотіли цей актив залишати, а небезпеки для активу немає, відповідно там, мені здається, нічого і не відбувається. Він як і був у користуванні цих людей, так і залишається", - заявив Малюська.

Читайте також: Компанія, що виграла конкурс на управління "Межигір'ям", вимагає доступ до маєтку, хоч контракт з нею вже розірвали

У травні колишній начальник управління менеджменту активів Агентства з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, (АРМА) Віталій Різник у своєму блозі на Цензор.НЕТ заявив, що колишня резиденція президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" перейшла під контроль пов'язаної з Малюською компанії. Сам міністр спростував цю інформацію.

Автор: 

Межигір’я (161) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+12
Очікування: музей корупції, дитячий будинок.
Реальність: ще одна прибуткова "точка" для "активістів". І спробуй відібрати на користь держави - відразу з'являться "патріоти" в камуфляжі зі зброєю (щойно с фронту) і не допустять реваншу 5 колони і агентів кремля.
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07.06.2020 13:46
+5
""Межигорье" формально должно было перейти в управление Агентства по розыску и выявлению активов, а кому все таки перешел золотой унитаз?
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07.06.2020 13:43
+5
И Слава Богу что активисты Иначе всё бы уже растащили как зерно из гос-резерва
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07.06.2020 13:51
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...а тебе и завидно, зеленая бибизяна?
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07.06.2020 13:41 Відповісти
""Межигорье" формально должно было перейти в управление Агентства по розыску и выявлению активов, а кому все таки перешел золотой унитаз?
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07.06.2020 13:43 Відповісти
той на кого відразу всі подумали -- обов.язково пред.явить чек на законне придбання та сплату мита...
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07.06.2020 13:51 Відповісти
І златий батон...))
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07.06.2020 13:54 Відповісти
Никому, так как его никогда не существлвало.
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07.06.2020 15:29 Відповісти
А малюска хочет его под тюрьму отдать.
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07.06.2020 13:44 Відповісти
Для єрмака?
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07.06.2020 13:49 Відповісти
Это лучше, чем им бы управлял зеленский
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07.06.2020 13:45 Відповісти
А вам хотілось свій хобот встромить? Малюска?
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07.06.2020 13:46 Відповісти
Очікування: музей корупції, дитячий будинок.
Реальність: ще одна прибуткова "точка" для "активістів". І спробуй відібрати на користь держави - відразу з'являться "патріоти" в камуфляжі зі зброєю (щойно с фронту) і не допустять реваншу 5 колони і агентів кремля.
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07.06.2020 13:46 Відповісти
Прям як у виборців зеленого Кокаду. Очікування і реальність.
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07.06.2020 13:54 Відповісти
От видно, що ти не з Києва... Бо якраз із 2014 року це і є музей корупції! І вивіска там є, і екскурсії туди йдуть саме як екскурсії в музей корупції!
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07.06.2020 14:05 Відповісти
В них одне з головних завдань - обсерання активістів. Бо заважають олігархам та місцевим князькам творити повне свавілля.
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07.06.2020 14:52 Відповісти
І чому я не здивований...
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07.06.2020 13:49 Відповісти
И Слава Богу что активисты Иначе всё бы уже растащили как зерно из гос-резерва
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07.06.2020 13:51 Відповісти
Ющер Свину1.0 його подарував..
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07.06.2020 13:52 Відповісти
"Какое-то сохранение" - ключевое слово какое - то , активисты , они же дегенераты - отморозки , бандиты все что смогли пропили , продали и сейчас себе на травку и водку зарабатывают .
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07.06.2020 13:53 Відповісти
Это какие ,Сабакова "активисты" ?
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07.06.2020 13:57 Відповісти
Именно подлый Ющенко подарил «Межигорье» Януковичу - документ
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.
https://www.economics-prorok.com/2016/12/blog-post_629.html

З архіву..
🤣
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07.06.2020 13:59 Відповісти
Интересно, кто эти "активисты", чьи холопы будут". Нацкорпус, "нацжены" или Лиги сексуальных меншин? Может нанять их Госрезерв охранять, хоть что-то останется.
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07.06.2020 14:00 Відповісти
зесрань все украла и добралась до Межгорья
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07.06.2020 14:03 Відповісти
"актівісти", які отримують зарплатню від яника, щоб там був порядок і страуси не порозбігалися за час його тимчасової відсутності.
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07.06.2020 14:12 Відповісти
А може бути він тики привий - бо якщо це все перейшло до Агенства воно вже було на балансі якоїсь офшорки за ціною 1 млн грн через "ПроЗорий" аукціон
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07.06.2020 14:16 Відповісти
Активисты это слово ругательное - обыкновенные заробитчане у политиков.
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07.06.2020 14:22 Відповісти
Кто в это верит? Зелень до сих пор не выгнала оттуда активистов Майдана?
Там давно рыготитуханы небось.
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07.06.2020 14:29 Відповісти
Розікрали там все що можна тишком-нишком вивезти.
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07.06.2020 14:45 Відповісти
«Межигір'я» Януковичу на День народження. Але продовжує це приховувати (ДОКУМЕНТ).
https://glavcom.ua/news/yushchenko-podaruvav-mezhigirya-yanukovichu-na-den-narodzhennya-ale-prodovzhuje-ce-prihovuvati-dokument-389715.html
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07.06.2020 14:58 Відповісти
На активиздов вообще закона никакого нет.
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07.06.2020 15:30 Відповісти
Они были движущей силой революции, власть передали другим, должны же что-то себе оставить.
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07.06.2020 16:18 Відповісти
Ну да, как же революции без награбленного - за что тогда боролись?!
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07.06.2020 16:23 Відповісти
Может детский сад , или дом престарелых сделать.
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07.06.2020 15:46 Відповісти
С 22 февраля 2014 года живо обсуждались идеи дальнейшей судьбы символа ненавистной власти и одновременно победы революции. Выдвигалось даже предложение уготовить Межигорью участь Бастилии. Преобладала идея санатория для участников майдана и их родственников, но затянулись споры о форме удостоверения революционера - то ли книжечкой, то ли карточкой и полагавшихся к ним льготам. Победители к консенсусу не пришли, поэтому неравнодушные общественные активисты взяли это дело в свои руки и уже спустя неделю после того как Межигорье стало народным достоянием, начали продавать в него билеты. И успешно этим занимаются по сей день. А вот знаменитый Золотой Унитаз, который никто не видел, бесследно исчез. Вместе с унитазами и кранами обыкновенными, посудой, постельными и столовыми принадлежностями и мелочевкой вроде автомобилей и плафонов с лампочками. Но было это еще до того как приходящих революционеров начали обилечивать.
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07.06.2020 16:40 Відповісти
то есть актывисты стригут купоны с гос собственности.
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07.06.2020 17:36 Відповісти
Какие молодцы наши активисты. Создаётся впечатление что все их крышуют или боятся.
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07.06.2020 19:26 Відповісти
В Трахтемирове происходит тоже самое. Малюська 100 пудов типа не в курсе. Но состояние парка там удручающее. Зато активисты обилечивают каждое авто по 50грн. Малюська ау????
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07.06.2020 21:07 Відповісти
Де подівся золотий батон? Мишi з'їли?
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07.06.2020 22:17 Відповісти
 
 