РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9850 посетителей онлайн
Новости
8 087 38

"Межигорьем" фактически управляют активисты, - Малюська

Резиденцией беглого президента Януковича "Межигорье" фактически управляют общественные активисты.

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

""Межигорье" формально должно было перейти в управление Агентства по розыску и выявлению активов. В реальности в "Межигорье" работают общественные активисты сразу после Майдана. Они захватили, не захватили ... начали управлять "Межигорьем". Туда проводятся экскурсии. Они за это берут деньги. В принципе, они и удерживают этот объект. Ничего трагического там не происходит. Какое-то сохранение имущества там есть", - сказал Малюська.

Он добавил, что согласно законодательству имущество должно было бы перейти по конкурсу к официальному управляющему, компании по управлению активами, которая, например, обязалась бы развивать "Межигорье".

"Это должно было произойти с "Межигорьем". Но в связи с политическими сложностями этого вопроса, потому что люди, которые там работают, особенно не хотели этот актив оставлять, а опасности для актива нет, соответственно, там, мне кажется, ничего и не происходит. Он как был в пользовании этих людей, так и остается", - заявил Малюська.

Читайте на Цензор.НЕТ: Компания, выигравшая конкурс на управление "Межигорьем", требует доступ к поместью, хоть контракт с ней уже расторгли

В мае бывший начальник управления менеджмента активов Агентства по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) Виталий Резник в своем блоге на Цензор.НЕТ заявил, что бывшая резиденция беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" перешла под контроль связанной с Малюськой компании. Сам министр опроверг эту информацию.

Автор: 

Межигорье (803) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Очікування: музей корупції, дитячий будинок.
Реальність: ще одна прибуткова "точка" для "активістів". І спробуй відібрати на користь держави - відразу з'являться "патріоти" в камуфляжі зі зброєю (щойно с фронту) і не допустять реваншу 5 колони і агентів кремля.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:46
+5
""Межигорье" формально должно было перейти в управление Агентства по розыску и выявлению активов, а кому все таки перешел золотой унитаз?
показать весь комментарий
07.06.2020 13:43
+5
И Слава Богу что активисты Иначе всё бы уже растащили как зерно из гос-резерва
показать весь комментарий
07.06.2020 13:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...а тебе и завидно, зеленая бибизяна?
показать весь комментарий
07.06.2020 13:41 Ответить
""Межигорье" формально должно было перейти в управление Агентства по розыску и выявлению активов, а кому все таки перешел золотой унитаз?
показать весь комментарий
07.06.2020 13:43 Ответить
той на кого відразу всі подумали -- обов.язково пред.явить чек на законне придбання та сплату мита...
показать весь комментарий
07.06.2020 13:51 Ответить
І златий батон...))
показать весь комментарий
07.06.2020 13:54 Ответить
Никому, так как его никогда не существлвало.
показать весь комментарий
07.06.2020 15:29 Ответить
А малюска хочет его под тюрьму отдать.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:44 Ответить
Для єрмака?
показать весь комментарий
07.06.2020 13:49 Ответить
Это лучше, чем им бы управлял зеленский
показать весь комментарий
07.06.2020 13:45 Ответить
А вам хотілось свій хобот встромить? Малюска?
показать весь комментарий
07.06.2020 13:46 Ответить
Очікування: музей корупції, дитячий будинок.
Реальність: ще одна прибуткова "точка" для "активістів". І спробуй відібрати на користь держави - відразу з'являться "патріоти" в камуфляжі зі зброєю (щойно с фронту) і не допустять реваншу 5 колони і агентів кремля.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:46 Ответить
Прям як у виборців зеленого Кокаду. Очікування і реальність.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:54 Ответить
От видно, що ти не з Києва... Бо якраз із 2014 року це і є музей корупції! І вивіска там є, і екскурсії туди йдуть саме як екскурсії в музей корупції!
показать весь комментарий
07.06.2020 14:05 Ответить
В них одне з головних завдань - обсерання активістів. Бо заважають олігархам та місцевим князькам творити повне свавілля.
показать весь комментарий
07.06.2020 14:52 Ответить
І чому я не здивований...
показать весь комментарий
07.06.2020 13:49 Ответить
И Слава Богу что активисты Иначе всё бы уже растащили как зерно из гос-резерва
показать весь комментарий
07.06.2020 13:51 Ответить
Ющер Свину1.0 його подарував..
показать весь комментарий
07.06.2020 13:52 Ответить
"Какое-то сохранение" - ключевое слово какое - то , активисты , они же дегенераты - отморозки , бандиты все что смогли пропили , продали и сейчас себе на травку и водку зарабатывают .
показать весь комментарий
07.06.2020 13:53 Ответить
Это какие ,Сабакова "активисты" ?
показать весь комментарий
07.06.2020 13:57 Ответить
Именно подлый Ющенко подарил «Межигорье» Януковичу - документ
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.
https://www.economics-prorok.com/2016/12/blog-post_629.html

З архіву..
🤣
показать весь комментарий
07.06.2020 13:59 Ответить
Интересно, кто эти "активисты", чьи холопы будут". Нацкорпус, "нацжены" или Лиги сексуальных меншин? Может нанять их Госрезерв охранять, хоть что-то останется.
показать весь комментарий
07.06.2020 14:00 Ответить
зесрань все украла и добралась до Межгорья
показать весь комментарий
07.06.2020 14:03 Ответить
"актівісти", які отримують зарплатню від яника, щоб там був порядок і страуси не порозбігалися за час його тимчасової відсутності.
показать весь комментарий
07.06.2020 14:12 Ответить
А може бути він тики привий - бо якщо це все перейшло до Агенства воно вже було на балансі якоїсь офшорки за ціною 1 млн грн через "ПроЗорий" аукціон
показать весь комментарий
07.06.2020 14:16 Ответить
Активисты это слово ругательное - обыкновенные заробитчане у политиков.
показать весь комментарий
07.06.2020 14:22 Ответить
Кто в это верит? Зелень до сих пор не выгнала оттуда активистов Майдана?
Там давно рыготитуханы небось.
показать весь комментарий
07.06.2020 14:29 Ответить
Розікрали там все що можна тишком-нишком вивезти.
показать весь комментарий
07.06.2020 14:45 Ответить
«Межигір'я» Януковичу на День народження. Але продовжує це приховувати (ДОКУМЕНТ).
https://glavcom.ua/news/yushchenko-podaruvav-mezhigirya-yanukovichu-na-den-narodzhennya-ale-prodovzhuje-ce-prihovuvati-dokument-389715.html
показать весь комментарий
07.06.2020 14:58 Ответить
На активиздов вообще закона никакого нет.
показать весь комментарий
07.06.2020 15:30 Ответить
Они были движущей силой революции, власть передали другим, должны же что-то себе оставить.
показать весь комментарий
07.06.2020 16:18 Ответить
Ну да, как же революции без награбленного - за что тогда боролись?!
показать весь комментарий
07.06.2020 16:23 Ответить
Может детский сад , или дом престарелых сделать.
показать весь комментарий
07.06.2020 15:46 Ответить
С 22 февраля 2014 года живо обсуждались идеи дальнейшей судьбы символа ненавистной власти и одновременно победы революции. Выдвигалось даже предложение уготовить Межигорью участь Бастилии. Преобладала идея санатория для участников майдана и их родственников, но затянулись споры о форме удостоверения революционера - то ли книжечкой, то ли карточкой и полагавшихся к ним льготам. Победители к консенсусу не пришли, поэтому неравнодушные общественные активисты взяли это дело в свои руки и уже спустя неделю после того как Межигорье стало народным достоянием, начали продавать в него билеты. И успешно этим занимаются по сей день. А вот знаменитый Золотой Унитаз, который никто не видел, бесследно исчез. Вместе с унитазами и кранами обыкновенными, посудой, постельными и столовыми принадлежностями и мелочевкой вроде автомобилей и плафонов с лампочками. Но было это еще до того как приходящих революционеров начали обилечивать.
показать весь комментарий
07.06.2020 16:40 Ответить
то есть актывисты стригут купоны с гос собственности.
показать весь комментарий
07.06.2020 17:36 Ответить
Какие молодцы наши активисты. Создаётся впечатление что все их крышуют или боятся.
показать весь комментарий
07.06.2020 19:26 Ответить
В Трахтемирове происходит тоже самое. Малюська 100 пудов типа не в курсе. Но состояние парка там удручающее. Зато активисты обилечивают каждое авто по 50грн. Малюська ау????
показать весь комментарий
07.06.2020 21:07 Ответить
Де подівся золотий батон? Мишi з'їли?
показать весь комментарий
07.06.2020 22:17 Ответить
 
 