"Межигорьем" фактически управляют активисты, - Малюська

Резиденцией беглого президента Януковича "Межигорье" фактически управляют общественные активисты.

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

""Межигорье" формально должно было перейти в управление Агентства по розыску и выявлению активов. В реальности в "Межигорье" работают общественные активисты сразу после Майдана. Они захватили, не захватили ... начали управлять "Межигорьем". Туда проводятся экскурсии. Они за это берут деньги. В принципе, они и удерживают этот объект. Ничего трагического там не происходит. Какое-то сохранение имущества там есть", - сказал Малюська.

Он добавил, что согласно законодательству имущество должно было бы перейти по конкурсу к официальному управляющему, компании по управлению активами, которая, например, обязалась бы развивать "Межигорье".

"Это должно было произойти с "Межигорьем". Но в связи с политическими сложностями этого вопроса, потому что люди, которые там работают, особенно не хотели этот актив оставлять, а опасности для актива нет, соответственно, там, мне кажется, ничего и не происходит. Он как был в пользовании этих людей, так и остается", - заявил Малюська.

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В мае бывший начальник управления менеджмента активов Агентства по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) Виталий Резник в своем блоге на Цензор.НЕТ заявил, что бывшая резиденция беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" перешла под контроль связанной с Малюськой компании. Сам министр опроверг эту информацию.