"Межигорьем" фактически управляют активисты, - Малюська
Резиденцией беглого президента Януковича "Межигорье" фактически управляют общественные активисты.
Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
""Межигорье" формально должно было перейти в управление Агентства по розыску и выявлению активов. В реальности в "Межигорье" работают общественные активисты сразу после Майдана. Они захватили, не захватили ... начали управлять "Межигорьем". Туда проводятся экскурсии. Они за это берут деньги. В принципе, они и удерживают этот объект. Ничего трагического там не происходит. Какое-то сохранение имущества там есть", - сказал Малюська.
Он добавил, что согласно законодательству имущество должно было бы перейти по конкурсу к официальному управляющему, компании по управлению активами, которая, например, обязалась бы развивать "Межигорье".
"Это должно было произойти с "Межигорьем". Но в связи с политическими сложностями этого вопроса, потому что люди, которые там работают, особенно не хотели этот актив оставлять, а опасности для актива нет, соответственно, там, мне кажется, ничего и не происходит. Он как был в пользовании этих людей, так и остается", - заявил Малюська.
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В мае бывший начальник управления менеджмента активов Агентства по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) Виталий Резник в своем блоге на Цензор.НЕТ заявил, что бывшая резиденция беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" перешла под контроль связанной с Малюськой компании. Сам министр опроверг эту информацию.
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Реальність: ще одна прибуткова "точка" для "активістів". І спробуй відібрати на користь держави - відразу з'являться "патріоти" в камуфляжі зі зброєю (щойно с фронту) і не допустять реваншу 5 колони і агентів кремля.
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.
https://www.economics-prorok.com/2016/12/blog-post_629.html
З архіву..
🤣
Там давно рыготитуханы небось.
https://glavcom.ua/news/yushchenko-podaruvav-mezhigirya-yanukovichu-na-den-narodzhennya-ale-prodovzhuje-ce-prihovuvati-dokument-389715.html