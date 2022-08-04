УКР
Євросоюз ввів нові санкції проти Януковича та його сина Олександра

янукович

Європейський союз ввів нові санкції проти експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича.

Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному журналі ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

У пресслужбі Європейської ради Януковича назвали "колишнім проросійським президентом України".

Його та його сина додано до санкційного списку "за їхню роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, стабільності та безпеці держави, а також – у випадку з Олександром Вікторовичем Януковичем – за проведення операцій із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Янукович із сином залишаються під санкціями Євросоюзу, - представник Єврокомісії Стано

Нагадаємо, проти Януковича та його оточення вже діють санкції ЄС, їх продовжують щопівроку. Пакет санкцій 17 березня 2014 року був ухвалений Європейським Союзом у відповідь на окупацію Росією Криму та агресію на сході на Донбасі.

санкції (12582) Янукович Віктор (10785) Євросоюз (14016) Янукович Олександр (251)
