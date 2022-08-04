Євросоюз ввів нові санкції проти Януковича та його сина Олександра
Європейський союз ввів нові санкції проти експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича.
Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному журналі ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
У пресслужбі Європейської ради Януковича назвали "колишнім проросійським президентом України".
Його та його сина додано до санкційного списку "за їхню роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, стабільності та безпеці держави, а також – у випадку з Олександром Вікторовичем Януковичем – за проведення операцій із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі України".
Нагадаємо, проти Януковича та його оточення вже діють санкції ЄС, їх продовжують щопівроку. Пакет санкцій 17 березня 2014 року був ухвалений Європейським Союзом у відповідь на окупацію Росією Криму та агресію на сході на Донбасі.
Так би мовити, реальна і дієва відповідь Amnesty Intarnational на їх бла-бла-бла. Бо скільки б ці сучки кремля не підспівували кацапам, а санкції накладені виключно на представників ворога. Тож, навіть переглянувши санкційні списки, будь-хто легко зможе зробити висновок, яка сторона є правою, а яка - винною.
Действовали в рамках закона!
Пресс-служба президента https://file.liga.net/persons/petr-poroshenko Петра Порошенко , которому принадлежит МИБ, также прокомментировали ситуацию. "Усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет возвращено 44 млрд грн, присвоенных ранее фирмами, связанными с https://file.liga.net/persons/viktor-yanykovich Януковичем и его окружением. Все эти средства перечислены в государственный бюджет на основе принятого Верховной Радой закона, под которым стоит соответствующая подпись президента", - сообщает пресс-служба.
На сегодня на счетах в банке арестовано более 200 млн грн, дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами, утверждают в Международном инвестиционном банке.
Всією сектою і проголосували "за кого угодно", як ***** звеліло.
я думаю, що відповідь Міколи Азірова Вам в цьому питані допоможе. По поводу, що Порошенко був міністром і уряді Януковчиа-Азарова, так він там був тільки 6 місяців, навіть не вивчив з ким має працювати і де розташовані їх кабінети. коли почав взнавати, що то за уряд - пішов. Але цікаво інше, що весь Офіс Президента сьогодні напічканий вихідцями із партіх регіонів і команди януковича, я ким знищували Майдан -татаров,єрмак, смірнов, демченко,шкарлет..., то це нічого?
Це треба було робити у листопаді 2013.
А зараз трохи інше потрібно
Будет ездить по всему миру и кушать ненаколотые апельсины и авокадо ?