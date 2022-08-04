Євросоюз ввів нові санкції проти Януковича та його сина Олександра

Європейський союз ввів нові санкції проти експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича.

Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному журналі ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

У пресслужбі Європейської ради Януковича назвали "колишнім проросійським президентом України".

Його та його сина додано до санкційного списку "за їхню роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, стабільності та безпеці держави, а також – у випадку з Олександром Вікторовичем Януковичем – за проведення операцій із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Янукович із сином залишаються під санкціями Євросоюзу, - представник Єврокомісії Стано

Нагадаємо, проти Януковича та його оточення вже діють санкції ЄС, їх продовжують щопівроку. Пакет санкцій 17 березня 2014 року був ухвалений Європейським Союзом у відповідь на окупацію Росією Криму та агресію на сході на Донбасі.