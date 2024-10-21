На Херсонщмне выходцы с Кубы воюют на стороне армии РФ, - росСМИ

Российские власти отправляют на войну против Украины выходцев из других государств. В Херсонской области, в частности, воюют на стороне российских захватчиков уроженцы Кубы, получившие гражданство РФ.

Об этом пишет издание Meduza, ссылаясь на фотографии пропагандистского российского агентства ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

На снимках - артиллеристы 52-й бригады ВДВ РФ, которые воюют в Херсонской области.

Среди тех, кто оказался на фото - кубинец Пьер-Антуан Зубизаррета. Отмечается, что он получил российское гражданство и подписал контракт на службу.

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Ранее власти Кубы сообщали о раскрытии сети по торговле людьми, участники которой вербовали кубинцев для отправки на стороне России на фронт в Украину.

Власти Кубы также заявляли об аресте 17 человек, которые причастны к вербовке молодых кубинцев на службу в армию РФ.

Сообщалось, что кубинцы соглашаются воевать против Украины, получая по 200 тыс. рублей ($2400). Это более чем в 100 раз превышает среднемесячную зарплату в государстве, которая составляет $17.

По данным СМИ, подготовка большинства граждан Кубы, которые становятся российскими военными, проходит в российской Туле.

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