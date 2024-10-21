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Новости Война
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На Херсонщмне выходцы с Кубы воюют на стороне армии РФ, - росСМИ

Российские власти отправляют на войну против Украины выходцев из других государств. В Херсонской области, в частности, воюют на стороне российских захватчиков уроженцы Кубы, получившие гражданство РФ.

Об этом пишет издание Meduza, ссылаясь на фотографии пропагандистского российского агентства ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

На снимках - артиллеристы 52-й бригады ВДВ РФ, которые воюют в Херсонской области.

Артилеристи 52-ї бригади ВДВ окупантів, які воюють у Херсонській області

Среди тех, кто оказался на фото - кубинец Пьер-Антуан Зубизаррета. Отмечается, что он получил российское гражданство и подписал контракт на службу.

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Ранее власти Кубы сообщали о раскрытии сети по торговле людьми, участники которой вербовали кубинцев для отправки на стороне России на фронт в Украину.

Власти Кубы также заявляли об аресте 17 человек, которые причастны к вербовке молодых кубинцев на службу в армию РФ.

Сообщалось, что кубинцы соглашаются воевать против Украины, получая по 200 тыс. рублей ($2400). Это более чем в 100 раз превышает среднемесячную зарплату в государстве, которая составляет $17.

По данным СМИ, подготовка большинства граждан Кубы, которые становятся российскими военными, проходит в российской Туле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает вербовать граждан Кубы, обещает щедрые выплаты и гражданство РФ, - Bloomberg

Автор: 

армия РФ (19674) Куба (118) наемники рф (2092) Херсонская область (4891)


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Топ комментарии
+15
Комуняцькі відстійники із жебрацьким рівнем життя - Куба, Півн.Корея, Мозамбік...
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21.10.2024 13:20 Ответить
+12
Заманюють тульським пряником
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21.10.2024 13:21 Ответить
+10
На кубе комунисты докерувались что куба сидит без света. А ети ублюдские кубинцы воюют на стороне *****. Чтоб они все передохли твари епидемией какой то. А нам нужно побольше касетных и термобарических боеприпасов чтобы уничтожать нашествие етих дикарей со всего мира.
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21.10.2024 13:25 Ответить
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Комуняцькі відстійники із жебрацьким рівнем життя - Куба, Півн.Корея, Мозамбік...
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21.10.2024 13:20 Ответить
Заманюють тульським пряником
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21.10.2024 13:21 Ответить
Та ні, світлом. На Кубі повний блєкаут.
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21.10.2024 13:37 Ответить
То ім потрібно присвітити?
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21.10.2024 13:39 Ответить
а нато це не баче почитаемо завтра на ЦеНЗОРІ як вони в оон стурбовані!!!
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21.10.2024 13:22 Ответить
Повідомляли, що кубинці погоджуються воювати проти України, отримуючи по 200 тис. рублів ($2400). Це більш ніж у 100 разів перевищує середньомісячну зарплату в державі, яка становить $17, вірніше у 150 разів.
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21.10.2024 13:23 Ответить
На кубе комунисты докерувались что куба сидит без света. А ети ублюдские кубинцы воюют на стороне *****. Чтоб они все передохли твари епидемией какой то. А нам нужно побольше касетных и термобарических боеприпасов чтобы уничтожать нашествие етих дикарей со всего мира.
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21.10.2024 13:25 Ответить
Украина должна сократить посевы зерновых и производство продовольствия в несколько раз и ввести запрет на експорт. Работать только на внутренний рынок. А то мы сами подкармливаем тварей по всему миру а потом они же идут против нас воевать. Так же нужно выжигать поля рашистам, зерно из которых ***** использует для закупки оружия и наемников. Пускай половина передохнет от голода чтобы про войну у них небыло сил даже думать.
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21.10.2024 13:29 Ответить
Кхе, економіка скаже "дякую, дебіле".....
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21.10.2024 13:42 Ответить
Треба би нашим дронам навідатись у ту Тулу і пошукати де ті кубинські заробітчани дислокуються.
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21.10.2024 13:32 Ответить
Карломарксисти...
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21.10.2024 13:37 Ответить
Для мобілізації кубинців потрібно запчастини до "Москвича-412".
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21.10.2024 13:37 Ответить
Якби в свій час США провели розумну політику на Кубі і не довели народ до білої ручки і революції Кастро, то Куба може вже давно би було повноцінним штатом США.
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21.10.2024 13:44 Ответить
 
 