Генерал РФ Суровикин, вероятно, находится в Алжире, - британская разведка

Российский генерал, возглавлявший Объединенную группировку войск РФ в войне против Украины Сергей Суровикин, вероятно, находится в Алжире.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные своей разведки, информирует Цензор.НЕТ.

В обзоре британской разведки пересказали сообщения из российского информационного пространства о том, что генерала Суровикина заметили на фото из посольства России в Алжире с мероприятий ко Дню победы 9 мая в роли "руководителя группы российских военных специалистов".

Отмечается, что это едва ли не первое публичное появление Суровикина после неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в 2023 году.

"Сообщения об аресте и заключении Суровикина в связи с мятежом группы Вагнера в июне 2023 года публично не подтверждались. Минобороны РФ официально не объявляло об отставке Суровикина. Однако в сентябре 2023 года упоминания о нем, как сообщалось, исчезли с сайта ведомства",- сказано в сообщении.

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По мнению британских аналитиков, в Кремле с подозрением относились к Суровикину из-за его длительных связей с ЧВК "Вагнер" еще со времен операции в Сирии.

Как известно, Суровикин возглавлял Объединенную группировку войск РФ в войне против Украины, а впоследствии возглавил Воздушно-космические силы РФ.

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