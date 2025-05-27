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Новости Суровикина отправили в Алжир
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Генерал РФ Суровикин, вероятно, находится в Алжире, - британская разведка

Суровикина нашли в Алжире

Российский генерал, возглавлявший Объединенную группировку войск РФ в войне против Украины Сергей Суровикин, вероятно, находится в Алжире.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные своей разведки, информирует Цензор.НЕТ.

В обзоре британской разведки пересказали сообщения из российского информационного пространства о том, что генерала Суровикина заметили на фото из посольства России в Алжире с мероприятий ко Дню победы 9 мая в роли "руководителя группы российских военных специалистов".

Отмечается, что это едва ли не первое публичное появление Суровикина после неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в 2023 году.

"Сообщения об аресте и заключении Суровикина в связи с мятежом группы Вагнера в июне 2023 года публично не подтверждались. Минобороны РФ официально не объявляло об отставке Суровикина. Однако в сентябре 2023 года упоминания о нем, как сообщалось, исчезли с сайта ведомства",- сказано в сообщении.

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По мнению британских аналитиков, в Кремле с подозрением относились к Суровикину из-за его длительных связей с ЧВК "Вагнер" еще со времен операции в Сирии.

Как известно, Суровикин возглавлял Объединенную группировку войск РФ в войне против Украины, а впоследствии возглавил Воздушно-космические силы РФ.

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Автор: 

Алжир (32) Великобритания (5008) разведка (4190) россия (96038) Суровикин Сергей (35)


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Топ комментарии
+2
так цей підар і є в алжирі, підпрацьовує старшим групи підарських воєнспеців

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27.05.2025 18:43
+2
аборігени с'їли Суровікіна - Британські вчені
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27.05.2025 18:43
+2
Какой нах Алжир, рузьге?
Сіді в своїх Нужніках ілі Мудіщах, патріот!
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27.05.2025 18:44
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Правила форума Совет форумчан
так цей підар і є в алжирі, підпрацьовує старшим групи підарських воєнспеців

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27.05.2025 18:43 Ответить
оно у чужому костюмі квіти на 09.05 несе

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27.05.2025 18:44 Ответить
Точно так і там стояв Пригожин за два тижні до посадки в літачок
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27.05.2025 18:52 Ответить
дай то Бог...
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27.05.2025 18:54 Ответить
аборігени с'їли Суровікіна - Британські вчені
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27.05.2025 18:43 Ответить
та нє, на жаль, качається падла у підарському посольстві

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27.05.2025 18:48 Ответить
Какой нах Алжир, рузьге?
Сіді в своїх Нужніках ілі Мудіщах, патріот!
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27.05.2025 18:44 Ответить
абориген до аборигена.
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27.05.2025 18:51 Ответить
Неплохо бы разыскать нашего ветерана (с)
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27.05.2025 19:04 Ответить
Это общеизвестно, где-то в тырнете даже фотки видел, он рассматривает книгу с арабской вязью, наверно в музее или мечети.
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27.05.2025 19:18 Ответить
Так в чому питання, СБУ?
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27.05.2025 19:22 Ответить
no questions? - no answers.
nothing is everything and everything is nothing!
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27.05.2025 20:26 Ответить
Вообще, *****!!🤡🤪🥳🤗🤣
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28.05.2025 00:09 Ответить
 
 